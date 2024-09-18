Empresas Parasitarias y Bandas Criminales: ¿Cómo pasaron las Industrias Creativas de Ganar Mucho Dinero a Recoger Calderilla?

La revolución digital, que se suponía iba a marcar el comienzo de una nueva era de productividad artística y creativa, se ha convertido en cambio en una década de explotación en la que las empresas tecnológicas y los defensores del «contenido libre» han socavado los cimientos mismos del negocio de la cultura. ¿Cuál es el resultado? Montones de artistas, escritores, editores, reporteros, críticos, intérpretes, músicos y empresas creativas desanimados, sin fondos y asediados a su paso.

¿Cómo pasaron las industrias de la prensa, la música y el cine de ganar mucho dinero a recoger calderillas digitales? Sus clientes fueron atraídos por el viaje gratuito de la tecnología.