El Marketing Multinivel: Su Apogeo y Caída

En un negocio tradicional de marketing multinivel, no colocas tus productos en las estanterías de un supermercado o unos grandes almacenes.

En lugar de eso, contratas a representantes de ventas que venden tus productos a particulares, ganando una comisión sobre la cantidad que venden en lugar de un salario.

Pero esa no suele ser la única forma que tienen de ganar dinero. También hay incentivos económicos por reclutar nuevos vendedores, que luego pueden ascender en el escalafón de la empresa. Esto se conoce como marketing multinivel, o MLM.

Este método de marketing tenía varias ventajas cuando surgió.

La gente del nivel más bajo podía ver los incentivos que recibían los que estaban por encima de ellos, lo que ayudaba a mantener altos tanto el compromiso como la actitud hacia la marca. Muchas marcas de marketing multinivel siguen celebrando eventos masivos de entrega de premios para celebrar a sus mayores y mejores ganadores.

Para los clientes, era e…