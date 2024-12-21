Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Dec 21, 2024

Otro comentó lo siguiente:

Tengo edad suficiente para recordar los periódicos antes de Internet. Mis padres compraban la edición dominical por todos los extras que incluía. Cuando me fui de casa, leía los periódicos tan a menudo como podía, pero entonces llegó Internet y todo pasó a estar en línea.

Donde yo vivo todavía se publica un periódico del condado que intenta sobrevivir, y hay un periódico de la capital regional, que se puede encontrar junto a la entrada/salida de mi supermercado. Ya no los leo porque rara vez me ofrecen muchas noticias fuera de mi área local. Me importa un bledo lo que haya desayunado el gobernador regional, ya me entiendes.

Debido a lo cambiante del mundo, me parece bien utilizar Internet para enterarme de lo que ocurre realmente en Irlanda, Rusia y Siria, en lugar de leer lo que las noticias propagandísticas del gobierno estadounidense quieren que sepa o no.

El mundo es una entidad en constante cambio y tenemos que aprender a adaptarnos o morir, nos guste o no.

Responder
Compartir
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Dec 21, 2024

En los comentarios, Nick señaló: "Estoy muy a favor de que el periodismo -tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo- sea más sostenible, y creo que Sustack ofrece aquí una nueva mecánica interesante. Supongo que por eso escribo sobre ello. Sólo soy consciente de que, si bien es económicamente beneficioso para el 1-5% de los redactores (en una suposición) en comparación con sus oportunidades en los medios «tradicionales», se está acercando al punto de ser insostenible para las audiencias. Como tú dices, tendrán que decidir lo que valoran.

En cuanto a la idea de que los suscriptores de Substack están pagando por algo más que periodismo, definitivamente es cierto, pero no estoy seguro de que sea algo bueno. De nuevo, podríamos fijarnos en una industria -el vídeo en streaming- que lleva media década o así de ventaja en este ciclo. La tarea de ser a la vez difusor, gestor de la comunidad y mentor/terapeuta/ídolo individualizado de los abonados ha pasado una factura enorme. Creo que los problemas de salud mental, como el agotamiento, la erosión de la privacidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal en la comunidad de streaming son buenas razones para mantener una línea firme y clara entre creador y audiencia. Pero definitivamente estoy de acuerdo en que los sistemas actuales fomentan la familiaridad y, como tú dices, el acceso. Personalmente, prefiero que el periodismo se distancie un poco más de sus consumidores."

Responder
Compartir
10 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura