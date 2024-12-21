Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones

Por: Nick Hilton

Lo ames o lo odies, vivimos en la era de la suscripción.

No hablo sólo de las plataformas de streaming, que llevan años mordiendo la cartera, o de los periódicos y revistas, que simplemente han migrado sus modelos a largo plazo a una nueva era digital. No, hablo de todo. Cerveza, seguros, cine: sólo tres de las suscripciones locas que he contratado actualmente.

Este movimiento se debe, obviamente, al colapso de la publicidad digital y al declive de las grandes superficies. Son dos tendencias relacionadas, que han tenido un enorme impacto en la forma en que funciona la compra de productos. Las empresas de medios de comunicación -ya sea Netflix o el New York Times- no pueden depender de los ingresos publicitarios para sufragar sus costes, y, del mismo modo, el auge del comercio minorista en línea ha hecho que el gasto de hacer negocios IRL sea prohibitivo. Por eso, en lugar de ir a una tienda de botellas local a por mis cervezas artesanales, me las envían una vez al mes. Y cuando el producto no está disponible por suscripción, esos negocios utilizan las suscripciones para incentivar la fidelidad: basta con ver ASOS Premier, que pone lo rápido en la moda rápida.

De todos modos, esto ya lo sabemos todos, porque todos experimentamos la vida humana en 2023. Pero el impacto del auge del modelo de suscripción en los medios de comunicación ha sido asombroso. Ha cambiado la forma de hacer negocios de la gente, no sólo de las propias empresas, sino de los aspirantes a empleados y contratistas. No hay más que ver esta cita de la periodista británica Emma Gannon, dada a Press Gazette, que tiene 26.000 suscriptores a su lucrativo Substack: «Una de mis pasiones es hablar de que los escritores reciban una remuneración justa, y no sólo eso, sino que incluso prosperen y se ganen la vida realmente bien con la escritura y la creatividad, porque creo que en el pasado la gente lo ha considerado a menudo como un hobby o simplemente algo agradable de tener».

Le atribuye a Substack el mérito de ofrecer eso: una buena idea, y quizá fácil de imaginar con 26.000 suscriptores. Sin duda, Gannon no es la única que ha tenido esta experiencia con Substack, e imagino que resulta liberadora para los periodistas que antes se veían limitados por cosas como «contratos» y «editores». En sus inicios, Substack se esforzaba por ofrecer seguridad económica a sus mejores redactores -socios-: según mis anécdotas, ofrecían 1,5 veces el salario de las revistas/periódicos de los que robaban columnistas.

La cuestión no es «¿puedes ganar dinero con Substack?» o «¿puedes encontrar audiencia con Substack?», sino cuáles son los promedios. Se ha citado al director general de Substack, Hamish McKenzie, diciendo que el número de suscriptores de Substack es de «millones», lo que no es muy útil. Globalmente, la cifra se situaba en unos 500.000 suscriptores de pago en 2021, según Nieman Lab. Según Axios, (había en 2022) más de 17.000 escritores que dirigen Substacks de pago (incluido éste de Nick) y los 10 principales editores ganaron más de 25 millones de dólares el año (2022).

Nota: Los datos ofrecidos por Substack en diciembre de 2024 apuntan a 50.000 substackers de pago.

Muy bien, seguro. Las propias cifras de Substack también hablan de 300 millones de dólares pagados a escritores, aunque no afirman que sea una cifra «anual» (como los 25 millones de dólares). Pero supongamos que lo es, para simplificar. Eso deja 275 millones de dólares a repartir entre 16.975 escritores, que, si se reparten a partes iguales, serían 16.200 dólares cada uno. Una buena forma de ganarse la vida.

Pero si los 10 mejores editores ganan aproximadamente 2,5 millones de dólares cada uno, supongamos también que el resto de los 100 mejores (el 0,59% de los escritores mejor pagados de Substack) ganan 500.000 dólares de media. Entonces perdemos otros 45 M$ y quedan 230 M$ para repartir entre 16.000 (de repente, la ganancia media, si se distribuye equitativamente, baja a 13.609 $). Puedes repetir este ejercicio tantas veces como necesites para darte cuenta de que el redactor medio de un Substack pagado no gana casi nada. Y probablemente eso significa que no transmiten a casi nadie.

Mientras estos pensamientos flotaban en torno a Substack -que (en agosto de 2023 estaba) llevando a cabo una ronda de recaudación de fondos animando a los escritores a invertir en la plataforma- OnlyFans, el servicio de afiliación para *cough* fans con sede en el Reino Unido, hizo públicos sus datos financieros de 2022. Los titulares eran un gasto de 5.600 millones de dólares in situ el año (2022), de los que el sitio se lleva una tajada del 20% antes de distribuir a los creadores. Lo que significa que OnlyFans desembolsó aproximadamente 4.500 millones de dólares a sus 3,2 millones de creadores (una cifra que supone un asombroso aumento del 47% desde 2021).

Distribuido equitativamente entre todos los creadores, esto supondría apenas 1.406 $ por persona. Pero, al igual que Substack, OnlyFans, por supuesto, no se reparte por igual. De hecho, las desigualdades son aún mayores. Los que más ganan en OnlyFans pueden ganar casi tanto como los 10 que más ganan en Substack juntos. Se dice que Blac Chyna, de la que se rumorea que es la que más gana, obtiene 20 millones de dólares anuales de la plataforma. (Otras publicaciones afirman que gana 20 millones de dólares al mes, lo que parece una locura, incluso para la pornografía softcore).

De nuevo, la cuestión aquí es que el lado de los suscriptores de la economía de los creadores puede ser enormemente lucrativo, pero las ganancias medias son casi con toda seguridad prohibitivamente ínfimas. Y a diferencia de Substack, los creadores fracasados de OnlyFans no sólo tienen un archivo de inanes divagaciones que mostrar como prueba de su proyecto fallido. Lo más probable es que tengan, en cambio, un archivo de material que puede crear problemas personales o profesionales en el futuro. Todo por el dinero de la gasolina.

Pero pensemos en el otro lado de la ecuación. ¿Qué opinan los consumidores de esta creciente dependencia de una constelación atomizada de suscripciones?

El New York Times cuesta 7 $ por una copia impresa. En el área metropolitana de Nueva York, una suscripción completa de entrega a domicilio 7 días a la semana te costará 845 $ al año. Este es el tipo de inflación de los costes de impresión que impulsó la burbuja de las punto.com y el boom digital, e hizo creer a los lectores que estaban obteniendo valor en la web, aparentemente gratuita. Después de todo, ¿quién puede permitirse gastar básicamente mil pavos al año en periódicos?

Creo que en Substack hay cierta “alergia” por las marcas de los medios tradicional, prefieren a las personas. Por ejemplo, Derek Thompson se pasó toda su vida escribiendo para The Atlantic, llegó a Substack y le ha ido como a pocos. Estoy convencido que llega The Atlantic a esta plataforma y no consigue ni la mitad de suscriptores que Derek. No es que el medio tradicional sea menos listo (o necesite más tiempo para adaptarse), sino que en Substack prefieren a personas. —Salvador Lorca

El problema es que eso supone cerca de 100 páginas diarias de contenido de cientos de escritores y docenas de columnistas de primera fila. El Times tiene algo así como 2.000 escritores en plantilla, así que (ya ves que hoy he sacado la calculadora) eso son unos 0,40 dólares al año, por escritor, si eres suscriptor del Times.

Por poner un ejemplo al azar, Matthew Yglesias, el fundador de Vox, tiene un Subsack llamado Slow Boring (haz tu propio chiste, seguro que los ha oído todos). Las suscripciones cuestan 8 $ al mes u 80 $ al año. Es el mismo precio que el de Free Press, de la ex columnista del Times Bari Weiss (irónicamente, en este sentido, llamada así), que se vende a 8 $ al mes (frente a la suscripción de 5 $ al mes que Weiss ofreció inicialmente cuando dejó el Times por Substack).

No voy a debatir los méritos de Yglesias y Weiss como escritores y columnistas, pero a 80 $ al año, podrías tener 10 suscripciones a un Substack como Slow Boring por el coste de recibir el Times en la puerta de tu casa cada mañana. A un nivel básico, el coste por periodista, coste por editor, coste por fotógrafo, coste por columnista, comentarista, crítico, opositor, etc., está subiendo en el periodismo, no bajando.

Del mismo modo que OnlyFans es, de hecho, una forma extremadamente cara de consumir pornografía (no quiero desvelar los secretos de Internet, pero puedes, de hecho, adquirir pornografía gratis), también la tendencia actual a favor del sistema de Substack es una forma extremadamente cara de consumir periodismo.

La cuestión es dónde está el punto de inflexión de nuestro consumo de suscripciones de pago. Los datos de OnlyFans de 2022 (realmente me gustaría que Substack proporcionara este tipo de detalles) sugieren un aumento interanual del 27% en el total de «fans». Con un modesto aumento del 25% interanual del número total de fans, OnlyFans tardaría 6 años en alcanzar los 1.100 millones de fans y 13 años en que hubiera más fans (8.400 millones) que habitantes en la Tierra. Bromas aparte, el crecimiento es manifiestamente insostenible y el enfriamiento llegará necesariamente.

He llegado hasta aquí sin mencionar siquiera la crisis del coste de la vida y la consiguiente reducción del gasto discrecional de los hogares. ¿Cuánto gastas ahora en comer fuera, en comparación con los niveles anteriores a la pandemia? ¿Cuánto gastas en vino? ¿Cuánto gastas en papel higiénico? ¿Cuánto gastas en perfumes? ¿Cuánto gastas en comida para perros? ¿Cuánto gastas en periódicos? ¿Cuánto te gastas en porno? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es otra que «menos», bien hecho (y por favor, suscríbete a este boletín de Nick).

La presión sobre los hogares para que recorten sus presupuestos es enorme (véase, por ejemplo, el impacto que esto ha tenido en las plataformas de streaming, que van media década por delante del resto de los medios de comunicación en este sentido) y, sin embargo, el número de productos disponibles sigue aumentando. Detente un segundo y reflexiona sobre el hecho de que OnlyFans experimentó un aumento del 47% en el número de creadores que utilizaron su plataforma entre 2021 y 2022. Eso es casi una duplicación; el tipo de cosa que harían las amebas asustadizas en la clase de biología del instituto.

Y, de hecho, estas dos tendencias están muy relacionadas. Vuelve a la parte en la que examiné la distribución del dinero en Substack y OnlyFans. Mencioné que en realidad no estábamos hablando de salarios, sino de «side hustles». Otra cuerda en el arco del multihombre. Claro que existe el ambicioso atractivo de ganar dinero milagrosamente con Matt Taibbi o Blac Chyna, pero de forma más pragmática, existe la posibilidad de poder complementar tus ingresos con unos cuantos miles de pavos de cerveza. En una crisis del coste de la vida, eso no es nada desdeñable. Y con los medios de comunicación más deprimentes que nunca para los solicitantes de empleo -ya sean principiantes o experimentados-, la tentación de tomar las riendas de tu propio destino es fuerte. Y en una época de depresión, el aliciente de la celebridad es aún más gravitatorio que antes. Fíjate en los años 30, cuando el clima económico occidental era miserable, pero las pantallas estaban plagadas de estrellas. Clark Cable, Humphrey Bogart, Cary Grant, Bette Davis, Katherine Hepburn, Judy Garland. La inestabilidad económica no engendra realismo, sino que añade valor a los sueños.

Todo esto me recuerda a hace unos años, en el ciclo del Gran Boom del Podcast, cuando el hecho de que un puñado de personas se hubieran convertido en estrellas, y hubieran hecho carreras rentables, del podcasting, hizo creer al público televidente que el podcasting era una vía expedita hacia el éxito. De hecho, el podcasting es, en términos mediáticos, un producto de bajo rendimiento. La publicidad es más barata en el podcasting que en casi todos los productos equivalentes, y las audiencias son, por término medio, muy pequeñas. El cine, la televisión, el teatro, los libros, la música, la comedia, el periodismo, la radio: todos son medios de comunicación en los que es más probable hacerse famoso y/o rico que en el podcasting.

Lo que la gente confundía era la facilidad de creación con la facilidad de éxito. Es, en esencia, la doble naturaleza del término «distribución». Durante muchos años, los podcasters se enorgullecían de la asombrosa facilidad de distribución. Podías grabar en tu habitación, con un equipo comprado en RadioShack, y ser escuchado en todo el mundo antes de que se pusiera el sol. Ése es uno de los significados del término «distribución», que denominaremos «distribución técnica». Pero la distribución también se refiere a la forma en que accedemos a los mercados y a las audiencias, por no hablar del capital. A esto lo llamaremos «distribución social». El podcasting nunca fue capaz de resolver esa cuestión distributiva. Y, de hecho, el gráfico parece sugerir una correlación inversa: cuanto más fácil es distribuir técnicamente el producto, más difícil es lograr la distribución social.

Por ahora, estamos en una tendencia ascendente. Los creadores quieren más autonomía y las audiencias quieren lograr una mayor adecuación a su persuasión social/política. Los creadores quieren disminuir sus pérdidas ante un intermediario (imaginado, en gran medida), mientras que las audiencias quieren evitar la exposición inadvertida a productos por los que no pagarían intencionadamente. Es una tregua frágil, pero hay una certeza: al final, el dinero hablará.

Lo que me lleva de nuevo a lo que cito que dijo Emma Gannon al principio del artículo. Lo dijo a Press Gazette tras anunciar que invertiría en la ronda de recaudación de fondos de Substack. «Estoy invirtiendo miles de mi propio dinero en Substack, porque creo en ella», dijo a sus suscriptores. «Creo en que se pague a los escritores. Creo que más gente debería poder hacer una carrera buena y rentable escribiendo».

Es una perspectiva idílica, casi utópica. Hay una lógica imaginaria en juego, totalmente divorciada de la realidad. En el mundo en el que Substack fuera una vía expeditiva para que «más gente» pudiera «hacer una carrera buena y rentable escribiendo», también viviríamos en un mundo en el que comprarías tus chuletas de cordero a un carnicero, tu baguette en una panadería, tu stilton a un quesero y tu vino a un vinatero, en lugar de comprarlo todo en un supermercado. El hecho de que hubiera un periodo, en los años 90 y 00, en el que los consumidores parecían repudiar los periódicos -los supermercados del periodismo- no significaba que la idea fuera errónea, sino que la mecánica de venta era la culpable. Al igual que los supermercados han iterado, en el mismo periodo, para introducir el autoservicio y la entrega a domicilio, lo mismo debería hacer el negocio más amenazado del periodismo. Pensar que la estabilidad a largo plazo está en volver a los tenderos individuales, y subir los precios para los consumidores, es una regresión enmascarada como progreso.

El punto de inflexión se acerca -seguro que ya lo ha hecho con los podcasts- para Substack, OnlyFans y cualquier plataforma en la que los creadores dependan de la generosidad de su público. Cuando los creadores se den cuenta de que el sueño del éxito financiero y la celebridad se está esfumando, también se desvanecerá la impresión de que éste es un nuevo futuro radical para la creación de contenidos.

La cuestión es cómo prepararse mejor para esta inevitabilidad. Personalmente, estoy a favor de una agrupación similar, intentando crear un producto que tenga más voces, puntos de vista y experiencia, y que por tanto resulte más aceptable al tipo de precio al que se venden las cuentas individuales de Substacks o OnlyFans. Pero claro, ahí acabo de reinventar el «sitio web». Así que sospecho que los productores harán todo lo posible por encontrar una solución que parezca más radical e innovadora, aunque al final sea tan retrógrada como el sueño de la economía de suscripción en primer lugar.

Nota: Agradecemos a Nick Hilton su colaboración en este artículo, cuyo original fue publicado en Future Proof.

La era de las Suscripciones: Demasiado Tarde

Michelle Teheux es escritora (su nuevo libro es “Strapped: Luchando por el alma de la clase trabajadora estadounidense”) y también escribe en su boletín sobre este tema. En uno de sus artículos, publicado en diciembre de 2024, y titulado “Cómo la era de las suscripciones llegó demasiado tarde para salvar el mundo (Si hubiera llegado 10 años antes, el mundo sería totalmente distinto)”, sostiene que si hace 10 años todo el mundo hubiera decidido suscribirse a su periódico local, la mayoría de este tipo de periódicos seguirían existiendo y seguirían proporcionando noticias y comentarios locales, y seguirían siendo una fuente de noticias bastante equilibrada, porque no puedes salirte con la tuya con mucha parcialidad si intentas vender tu periódico a todos los habitantes de la ciudad de todas las tendencias políticas. Y añade a continuación:

“Pero la gente aullaba ante la idea de pagar una suscripción por Internet. Era más o menos un crimen contra natura. Recibí muchas llamadas de gente que gritaba cuando se puso por primera vez un muro de pago (muy poroso). Lo cual es extraño, porque ahora la gente se ha dado la vuelta y ha aceptado suscribirse a Netflix y a Prime y a Pandora y a Spotify y a los boletines de Substack y a Medium y a muchas otras plataformas. Pagan por suscripciones que ni siquiera existían hace unos años. Pagan por recibir envíos de alimentos listos para cocinar de servicios online de suscripción a comidas. Se suscriben a Microsoft Office y a juegos y a plataformas de libros electrónicos «todo lo que puedas leer» y a cursos de superación personal.”

