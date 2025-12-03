Suscribirse
Iniciar sesión
Inicio
Notes
Recursos
Secc
ECO
FIN
GESTIÓN
HOSTEL
TECNO
B2B
RIESG
Guías
Archivo
Acerca de
Último
Lo mejor de
Debates
¿Y si todos los medios fueran marketing? Cuando el valor se desplaza a lo auxiliar (Parte 2)
La conclusión lógica de la caída en picado de los costes de creación.
dic 3
•
Salvador Lorca 📚
and
Martina López
8
2
5
noviembre 2025
¿Y si todos los medios fueran marketing? Cuando el valor se desplaza a lo auxiliar (Parte 1)
La conclusión lógica de la caída en picado de los costes de creación.
nov 26
•
Salvador Lorca 📚
and
Martina López
11
6
8
Ya no quiero escribir Contenido. Así que voy a cambiar mi Substack + Freelance con enfoque de "negocio lento"
Un manifiesto de resistencia y de "slow business".
Publicado el Lecciones
•
nov 13
octubre 2025
Dejar de lado a los colegas tecnológicos: por qué sólo contrato a mujeres neuro-divergentes
Una perspectiva diferente.
oct 30
•
Salvador Lorca 📚
7
1
10 Formas de escribir "ganchos" (con ejemplos) para emprendedores y creadores
Una guía en profundidad a partir del análisis de miles de posts virales.
oct 29
•
Salvador Lorca 📚
8
1
3
Por qué no voy a cobrar en Substack
Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece.
oct 22
•
Salvador Lorca 📚
83
37
27
💥 La experiencia de una soloprendedora: ¿Cómo ganar 10.000 $/mes?
Grace Abbott: Cómo salté cuánticamente de una deuda de 30.000 $ a ganar más de 300.000 $ al año siguiente...
oct 9
•
Salvador Lorca 📚
9
4
5
septiembre 2025
Por Qué No Ganarás Dinero Con Tu Substack
El cambio psicológico necesario para crear un negocio de creador sostenible.
sep 30
•
Salvador Lorca 📚
and
David
52
51
17
Quejas, quejas, quejas ¿Qué es el valor para el cliente?
El servicio al cliente es la columna vertebral de las empresas. No cometas el mismo error que los demás.
sep 19
•
Salvador Lorca 📚
6
6
3
Cómo Crear y Hacer Crecer una Newsletter de Éxito en 2025 | Antes de que exista el Cliente Ideal, existe el Perfil del Cliente Temprano
Lecciones aprendidas de más de 400 lanzamientos. | Consejos tácticos, números y plantillas en el interior.
sep 8
•
Salvador Lorca 📚
and
David
9
1
1
agosto 2025
Ganar Nuevos Clientes sin perder los Existentes es Posible
Atenúa los riesgos a pesar de la intensa presión para crecer. Un estudio del caso.
ago 31
•
Salvador Lorca 📚
5
1
julio 2025
La Autoeficacia Empresarial
Se discuten las implicaciones para la teoría de la iniciativa empresarial y la educación empresarial.
jul 20
•
Salvador Lorca 📚
5
1
© 2025 Salvador Lorca
·
Privacidad
∙
Términos
∙
Aviso de recolección
Crea tu Substack
Descargar la app
Substack
es el hogar de la gran cultura
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts