Revista Emprender

En el dinámico mundo de la empresa, mantenerse informado e inspirado es crucial para el éxito. Las revistas sobre el emprendimiento, y de negocios en general (aunque su amplitud incluye generalmente la cobertura de grandes empresas y CEOs, que no siempre interesan a las pequeñas organizaciones) son fundamentales para ofrecer a los empresarios valiosos conocimientos, estrategias y tendencias del sector.

¿Quieres compartir Emprender con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Emprender

Cobertura en profundidad de las tendencias

En idioma español, intentamos destacar por su cobertura en profundidad de las tendencias empresariales mundiales, consejos para nuevas empresas e historias de éxito. Con artículos que van desde estrategias de marketing hasta gestión financiera, atiende a los emprendedores en cada etapa de su viaje.

Una buena parte de esta publicación se centra en las nuevas empresas de todo el mundo, las estrategias de crecimiento y las ideas innovadoras. Ofrece consejos prácticos, historias de éxito y entrevistas. Deseamos que se convierta en un valioso recurso para los emprendedores que desean ampliar sus negocios.

Innovación, tecnología y liderazgo

Otros artículos se centran en innovación, tecnología y liderazgo. La revista cubre tendencias de vanguardia, ideas disruptivas y perfiles de empresarios influyentes, ofreciendo una perspectiva fresca del mundo de los negocios.

Reportajes en profundidad sobre temas mundiales

Ofrecemos reportajes en profundidad sobre noticias empresariales mundiales, mercados y tendencias del sector. Proporciona valiosas perspectivas internacionales y análisis para los empresarios que navegan por las complejidades del mercado global. Se trata de una publicación que cubre el mundo empresarial y presenta entrevistas con emprendedores y empresarios de éxito, pero centrándonos en casos de éxito de todos los países, aunque su impacto sea local.

El poder de las habilidades interpersonales

Cultivar los comportamientos de habilidades blandas, rasgos de personalidad y hábitos de trabajo potencia la resiliencia y la agilidad en el lugar de trabajo. En ocasiones, faltan empleados para puestos clave en la empresa. En otros casos, los profesionales o los empleados carecen de las habilidades blandas o culturales que las empresas demandan. Queremos aportar nuestro conocimiento en este campo, incluyendo la construcción de equipos, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Emprendedores

La sección dedicada a los empresarios incluye artículos, entrevistas y opiniones adaptadas a las necesidades e intereses de los propietarios de empresas y fundadores de startups. Ofrece valiosos recursos para crear y hacer crecer empresas de éxito.

Mostrando liderazgo, e historias de éxito motivadoras e influyentes de diferentes industrias, estos sectores incluyen Big Data, Nube, IoT, Movilidad, Redes, Seguridad, Software y Virtualización. Nos centramos en las aplicaciones de estas tecnologías en sectores como la automoción, la educación, las finanzas, la planificación de recursos empresariales (ERP), la salud, el comercio minorista y la energía y los servicios públicos. Nuestros redactores se aseguran de que en estas revistas sólo aparezcan las aplicaciones que están dando forma al mundo de los usuarios finales y de las empresas. Creemos que no hay ninguna otra plataforma que ofrezca a las empresas información actualizada sobre las soluciones innovadoras en las que están trabajando las startups, cuáles son las necesidades que aún no se han cubierto y mucho más. Somos un grupo de personas creativas con la misión de mostrar la innovación y llevarla al siguiente nivel promocionándola entre las personas adecuadas.

Comprensión completa del panorama empresarial

En definitiva, esta revista cubre temas como las finanzas, la inversión, el espíritu empresarial y análisis de la industria. Ofrece una gran cantidad de conocimientos, recursos, inspiración y perspectivas estratégicas para los empresarios. Desde consejos prácticos hasta análisis que invitan a la reflexión, quiere contribuir a una comprensión completa del panorama empresarial.

Manteniéndose informados y atentos a estas importantes revistas, los empresarios pueden obtener una ventaja competitiva e impulsar el éxito de sus empresas.

Substack para Emprendedores y Propietarios de PYMEs

Un enfoque práctico, eficaz y sencillo para hacer que Substack trabaje para usted. Las mejores técnicas de marketing en Substack para propietarios de pequeñas empresas, autónomos y creativos.

Información Pertinente y Actualizada

Hoy en día, los emprendedores no tienen ningún problema para encontrar información sobre, por ejemplo, ventas y marketing. El reto consiste en encontrar la información importante, pertinente, actualizada y de buena reputación entre la información sesgada, inexacta e incompleta que hay en internet. Una investigación minuciosa le ayudará a prestar un mejor servicio y hacer crecer el negocio.

El Objetivo

El objetivo de esta publicación siempre ha sido y es estudiar las ideas más interesantes en emprendimiento, compartir los aprendizajes de esa investigación, colaborar con otros escritores de Substack y, con suerte, crear valor para aquellos de vosotros que decidáis dedicar vuestro tiempo a leer el trabajo de mi equipo, y el mío.

¿Por qué subscribirse?

Porque:

cada semana que no estás suscrito, lección valiosa que te pierdes;

partes claves del contenido de muchos artículos ya no están en la parte web de esta publicación, pero estaban cuando se enviaron por email.

Emprender es una publicación semanal auténtica, artesanal y escrita por personas, que es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una opción de pago, ahora a un bajo precio al año. Las suscripciones de pago nos permiten seguir haciéndola gratuita para los demás.

Cómo enviar historias a Emprender y consejos para que se publiquen

¿Quieres compartir tus opiniones con los lectores de Emprender? Aquí te explicamos cómo enviar artículos para que los tengamos en cuenta y te contamos qué buscamos.

Aceptamos de forma selectiva contribuciones externas de profesionales del sector. A continuación, te explicamos un poco cómo funciona.

Qué buscamos

Los artículos enviados para su consideración deben ser de interés para los lectores de Emprender, tener un tono apropiado para nuestra publicación y estar escritos por una persona, no por un departamento de relaciones públicas. Nos gustan los artículos que introducen nuevas ideas y promueven conversaciones sobre temas y tendencias que atraen a nuestros lectores; piensa en artículos de opinión en lugar de marketing de contenidos. Apreciamos la escritura viva y pulida que equilibra la investigación o las noticias con anécdotas o ejemplos divertidos y memorables que ayudan a ilustrar tu punto de vista.

Aunque te animamos a que te bases en tus propias experiencias en los negocios para apoyar tus ideas, la autopromoción exagerada (tuya o de tu empresa) nos impedirá publicar tu artículo. Lo mismo ocurre con la jerga densa y las afirmaciones abstractas y generales.

Por favor, nada de presentaciones, resúmenes, esquemas, comunicados de prensa u ofertas de entrevistas.

Preferimos las propuestas de colaboradores que sean líderes y conozcan los tipos de industrias y temas que cubrimos regularmente en nuestras secciones. Por ejemplo, en liderazgo: productividad, creatividad, vida laboral, desarrollo profesional, contratación y selección de personal, cultura laboral, cuestiones y políticas de conciliación laboral, espíritu empresarial, diversidad, igualdad e innovación son populares entre nuestros lectores, especialmente si hay algo destacable que puedan aprovechar otros profesionales.

Para hacerte una idea de los tipos de historias que queremos publicar, lee más abajo.

El uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT en la creación de artículos, imágenes u otro contenido editorial no puede utilizarse.

Cómo enviar

Los artículos enviados deben tener entre 800 y 1.900 palabras. Por favor, no envíes propuestas, resúmenes, esquemas, comunicados de prensa ni ofertas de entrevistas. Y por favor, no llames por teléfono.

Qué esperar si aceptamos

Las propuestas se revisan y debido al gran volumen de propuestas, no podemos responder a todas. Si no recibes una respuesta en el plazo de una semana tras el envío, es seguro asumir que tu artículo no ha sido seleccionado para su publicación. Hacer un seguimiento no acelerará nuestra revisión ni mejorará la probabilidad de que una historia sea aceptada. No podemos dar información sobre por qué una propuesta puede no haber sido seleccionada para su publicación.

Para los artículos que sí elegimos publicar:

Todos los artículos están sujetos a edición.

Los titulares y subtítulos están sujetos a cambios.

El contenido puede ser editado por estilo, tono o sustancia.

Se pueden añadir enlaces para contextualizar.

Nuestro equipo puede añadir ilustraciones a su discreción.

Los artículos pueden o no ser promocionados en la familia de sitios de nuestra organización y/o a través de nuestras redes sociales.

Emprender solicita que los artículos publicados permanezcan exclusivos en nuestra web. En ocasiones, podemos permitir que, pasado cierto tiempo, pueden ser reimpresos en parte o en su totalidad en otros sitios, con un enlace al artículo original hacia el artículo en nuestra web.

Historias que Queremos Publicar

Si el espíritu empresarial es la búsqueda de oportunidades sin tener en cuenta los recursos que se controlan actualmente, entonces los creadores de empresas tienen mucho en común con los periodistas. Y mientras que los empresarios pueden aprender mucho del periodismo en sí, algunos de los principales líderes empresariales de hoy en día están participando en el periodismo, con resultados dignos de una empresa.

Lo hacen a través de artículos de opinión, y el punto de ataque es la sección de Opinión u otros lugares donde las publicaciones imprimen comentarios de expertos. La mayoría de las revistas, periódicos y blogs asignan espacio para que los expertos de la industria compartan sus puntos de vista.

Pero la mayoría de las publicaciones no aceptan a cualquiera. Y no publican mensajes de marketing apenas velados sin conclusiones. Aquí tienes cuatro consejos para que te publiquen y para abrirte paso entre los correos electrónicos de las publicaciones que más te interesan:

Ganarte credibilidad

Los editores son personas ocupadas que están constantemente acosadas por propuestas que están muy lejos de la realidad, y son la puerta de entrada a la publicación por la que debes pasar. Así que no les hagas perder el tiempo. Convéncelos de que te den una oportunidad a través de al menos dos de los tres siguientes:

Demuestra que tienes experiencia escribiendo para sitios legítimos (el editor deducirá que eres un buen escritor y probablemente fácil de editar). El correo electrónico de presentación en sí (Nota: Emprender no acepta presentaciones, solo borradores completos) es otra oportunidad para mostrar tu capacidad de escritura, así que deja que se note un poco tu personalidad. Si tu correo electrónico les aburre, ¿por qué querrían someter a sus lectores a una versión más larga del mismo? Si el medio los acepta (de nuevo, este no lo hace), escribe un argumento de historia conciso que demuestre que puedes escribir bien en pocas palabras. (Recomiendo que el argumento de la idea de la historia no supere los 300 caracteres). Presume de credenciales o experiencia relevantes en el tema (director general de una empresa relevante, aprendiz de Albert Einstein).

Tener algo que aportar a una conversación más amplia

Para conseguir el trabajo, y el respeto de la audiencia que conlleva, tienes que ser realmente una fuente de información valiosa.

Una investigación exhaustiva, la presentación de informes y la atribución adecuada de las fuentes evitan que los escritores sean tachados de charlatanes que se autopromocionan.

Piensa en a quién intentas llegar y luego piensa en las principales preguntas que esa gente haría sobre el tema sobre el que estás escribiendo. Intenta responder a esas preguntas lo mejor que puedas.

Escribir como invitado

Para tener éxito, en las colaboraciones, tienes que hacer una contribución real a una conversación, no solo un anuncio de tu sitio. Contar historias convincentes sobre tus experiencias personales o citar estudios de casos de tu propia empresa, en algunos casos, puede ayudar a ilustrar puntos sobre tu industria o área de especialización y darte material que nadie más tiene.

Usa rigor periodístico

A medida que aumenta el prestigio de una publicación, también lo hace la credibilidad y el rigor necesarios para ser publicado.

La investigación exhaustiva, la presentación de informes y la atribución adecuada de las fuentes evitan que los escritores sean tachados de charlatanes que se promocionan a sí mismos. Y con toda la publicación de información, ya sea noticias objetivas o marketing de contenidos, sé ético. Nunca traiciones a tus lectores con material engañoso.

Adopta una postura, si tienes una, y deberías

Los artículos de opinión suelen tener más éxito cuando son dogmáticos. No puede ser algo así como: 'no, obvio'.

En muchos casos, esa es exactamente la razón por la que los editores publican comentarios de expertos: aportas algo a la discusión que una noticia tradicional no puede. Tu empresa debería defender algo de todos modos. ¿Por qué no aprovechar tu punto de vista único?

Céntrate en lo que puedes aportar, no en la autopromoción

Demasiados fundadores piensan en las publicaciones como invitados en términos de: «¿Cómo puedo traducir mi presentación de ventas en una publicación como invitado?». Si solo vas a utilizar una publicación como invitado para promocionar tu widget, es inútil y la gente se dará cuenta.

La escritura como invitado no debe considerarse marketing. La probabilidad de hacer un seguimiento directo del ROI (por ejemplo, que alguien haga clic en tu firma en un artículo de opinión y luego compre inmediatamente algo en tu sitio web) es muy baja, y no es el mejor uso de las oportunidades de escribir como invitado. Para las empresas jóvenes con poca presencia o las organizaciones establecidas que desean alinearse con ciertos temas, escribir como invitado aumenta la concienciación, construye el valor de la marca y consolida la idea de que una empresa se preocupa por una industria, un tema o una causa.

Ser una buena fuente, hablando con periodistas y escribiendo columnas como invitado para publicaciones, es una de las mejores formas de crear valor.

Y a largo plazo, puede impulsar el negocio. Escribir como invitado es como repartir muestras en una tienda de comestibles. Pruebas un producto y, con suerte, decides comprar una botella.

Grupo de Recursos para Empresarios

Se trata de un grupo de colaboración de fundadores y líderes empresariales centrado en apoyar y capacitar a los empresarios.

En breve listaremos sus nombres.

Presentación de artículos para su publicación en Emprender

El artículo ideal para Emprender debe lograr un equilibrio: debe suscitar el debate entre los especialistas, pero también atraer a un lector de interés general.

Antes de enviarnos tu propuesta, ten en cuenta lo siguiente: