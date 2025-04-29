Cómo Aumentar tus Suscriptores de Substack (incluso siendo un Escritor Novel)

Un sencillo manual que puedes seguir para conseguir al menos 1.000 suscriptores en los próximos 90 días.

Por: Matt Giaro

Tu Substack no crece porque nadie sabe que existes.

¿Duro? Yeppo.

Pero como escritor novel, estás luchando por llamar la atención en un océano lleno de voces. Dar a «publicar» y esperar a que lleguen los lectores ya no funciona.

Hoy tengo más de 6.000 suscriptores por correo electrónico que leen mis artículos. La mitad de ellos están en Substack.

Pero hace unos años no tenía público. Publicaba para el vacío.

Substack es un lugar increíble para empezar a escribir online este año.

Aquí tienes cómo hacer crecer tu Substack, incluso si empiezas de cero.

1. Encuentra tu palabra N

El 99% de los que escribís con pasión no queréis oír esto.

Y por eso la mayoría fracasáis.

¿La razón? No tenéis nicho. Muchos gurús de la escritura te dicen que no tengas nicho. Pero eso es una estúpida mentira. TODOS ELLOS TENÍAN UN NICHO cuando empezaron y sólo lo ampliaron a mamarrachadas genéricas después de haber reunido a decenas de miles de lectores.

No te dejes engañar. No seas un borrego.

Escribir sin tener un nicho es la receta perfecta para un lento crecimiento de lectores.

Si intentas ser todo para todos, no serás nada para nadie.

¿Sabes cómo decido si me suscribo o no a un boletín?

Suelo descubrir nuevos escritores en Substack, ya sea por Notas o en la sección de comentarios de los artículos. Si me gusta el contenido, paso el ratón por encima de su nombre. Miro su biografía. Si me gusta la biografía, miro las últimas publicaciones. Y si la última entrada no me dice nada, me voy.

Apuesto a que la mayoría de la gente hace lo mismo.

Vivimos en un mundo de tres segundos de atención. Así que tienes que hipnotizar a tus lectores rápidamente. No puedes hacerlo cuando intentas estirarte en todas direcciones como una bailarina.

La gente no se suscribe a boletines. Se suscriben a soluciones a sus problemas.

Tienes que darles una razón real para que pulsen ese botón de suscripción.

La riqueza está en los nichos. Y sin uno, estás en la ruina.

2. Publica Notas de Substack (o permanece invisible para siempre)

La mayoría de la gente piensa que Substack sigue siendo como en 2017. Publica un artículo y ya está.

Pero Substack lanzó Notas en abril de 2023. Es como X/Twitter menos los bots y el estúpido límite de caracteres.

Cuando descubrí Notas por primera vez, pensé que no era más que otra pérdida de tiempo de las redes sociales.

Vaya, me equivocaba.

Las Notas son el motor de descubrimiento integrado de Substack. Así es como los lectores encuentran nuevos escritores a los que seguir. Y son la forma de crear una audiencia antes incluso de que hayas pulsado «publicar» en tu primera publicación completa.

Empecé a publicar Notas a diario. Pensamientos rápidos, ideas o citas de mis artículos.

Pasé de 0 suscriptores al día a 3.

De 3 a 10.

De 10 a más de 21.

Puedes escribir una nota en cinco minutos o menos y publicarla.

Así que empieza a publicar Notas. Hoy mismo.

3. Hazle la puñeta a tu gremlin de la escritura

Soy una introvertida empedernida.

Si te encontraras conmigo en la calle y me dijeras «Hola», me pondría roja como un tomate.

Ésa es una de las razones por las que me encanta Internet. Puedo sentarme sola en calzoncillos durante horas y seguir siendo algo sociable.

Y así es exactamente como debes tratar a Substack. Es un lugar para interactuar con los demás.

Si no interactúas en Substack, te estás disparando en el pie.

Lo veo todo el tiempo. Los escritores publican sus posts, tal vez lanzan algunas Notas, y luego... grillos. Se sientan y esperan a que lleguen los suscriptores.

Pero esto no funciona así. Nada de esto funciona así.

Así que no te limites a publicar cosas:

Interactúa con las Notas de otras personas.

Responde a los artículos de otros escritores.

Esto no tiene por qué consumir todo tu día. Puedes simplemente dedicar de 15 a 30 minutos cada día e interactuar.

Pero, por favor, no escribas comentarios estúpidos. No puedes limitarte a soltar «¡Gran post!» y esperar resultados. Tus interacciones deben continuar las conversaciones y añadir tus propios 2 céntimos.

Interacción = Crecimiento.

4. La estrategia de blogging olvidada

Cuando empecé a bloguear en 2011, todo el mundo hablaba de «posts invitados».

En pocas palabras, escribes un post para el blog/boletín de otra persona.

Puede que estés pensando : «Matt, ¿por qué demonios iba a escribir para el boletín de otra persona cuando estoy intentando hacer crecer el mío?».

Lo entiendo. Pero publicar como invitado en otros Substacks es como inyectar vitamina intravenosa a tu recuento de suscriptores.

¿Por qué? Porque estás aprovechando una audiencia ya comprometida. Tomas prestada la credibilidad de otra persona y puedes hablar ante su público.

Pero no puedes andarte con medias tintas.

Tu artículo como invitado tiene que ser tu mejor trabajo. Tiene que ser tan bueno que los lectores no puedan evitar hacer clic en tu Substack.

Recuerdo que pasé todo un fin de semana elaborando un artículo invitado para Write with AI, un pub de Substack con más de 20.000 suscriptores. Como resultado, conseguí cientos de nuevos suscriptores.

No te prometo que vayas a obtener los mismos resultados. Pero sí te prometo que, si lo haces bien, verás un crecimiento.

5. Consigue que te apoyen

«¿Quieres patatas fritas con eso?»

Así es como McDonald's te hace upselling en un menú cuando sólo has venido a por una hamburguesa.

Y esta estrategia también existe en Substack. Se llama recomendaciones. Puedes recomendar otras publicaciones de Substack. Y ellos pueden recomendarte a ti a cambio (si no son unos gilipollas).

Cuando un nuevo suscriptor se une a alguien que te recomienda, se le pregunta si también quiere suscribirse a tu boletín.

De ese modo, todos crecen al mismo tiempo.

Pero tus recomendaciones tienen que ser estratégicas. Tienen que ser relevantes para tu nicho. Tienen que aportar valor a tus suscriptores actuales.

Yo sólo recomiendo Substacks que realmente leo y disfruto. Los que complementan mi contenido sin competir directamente con él.

Es una línea muy fina, pero merece la pena.

La mayoría de los escritores tienen demasiado miedo de recomendar a otros. Creen que están alejando a su público. No se dan cuenta de que, al curar contenidos excelentes para sus lectores, en realidad están generando confianza y autoridad.

No se trata sólo de lo que escribes. Se trata de a quién conoces y quién te conoce a ti.

6. Consigue nuevos suscriptores en piloto automático

La mayoría de la gente odia el SEO.

Tardan MESES en conseguir 3 visitantes consistentes al día. Lo entiendo.

Pero llevo una década utilizando el SEO para atraer tráfico a mis sitios web y listas de correo electrónico. Así que podrías tirarme tomates diciendo que soy parcial. Pero lo que me encanta del SEO es que atrae suscriptores, aunque no publiques.

Cuando acabas de empezar con tu blog, nadie lo visitará nunca, sencillamente porque no tienes ninguna autoridad SEO. Empiezas con un nuevo blog virgen.

Substack tiene una autoridad de dominio de 92. Para los que no habléis de SEO, eso es como tener un billete dorado a la cima de los resultados de búsqueda de Google.

Así que aquí tienes una forma fácil de empezar.

Piensa en todas las palabras clave potenciales que podría buscar tu público objetivo.

Después, escribe entradas de blog cohesionadas en torno a ellas.

Utiliza las funciones integradas de Substack para optimizar tus:

Esquema del artículo utilizando H1/H2/H3 adecuados

Meta descripciones

Descripciones ALT

Títulos

INCISO:

¿Cuál es el porcentaje razonable de fans auténticos-suscriptores totales? ¿Se puede controlar quién se suscribe?

Nota: Este debate se creó acerca de la famosa teoría de de los 1.000 fans verdaderos de Kevin Kelly (cuyo otro artículo más popular está en español aquí: 📓 Todo lo que sé sobre la auto-publicación). Sobre el particular, puedes ver también:

Estamos entrando en la Era del Autor Artesano: La Noción de los «1.000 Verdaderos Fans» vuelve a ser Cierta. Si estás cansado del juego de la publicación de libros de rápida salida, te entiendo. Afortunadamente, hay otra manera. (Y lo mismo sirve para otra creatividad que tengas).

1.000 Amigos Verdaderos: 2025 es el año del pequeño creador.

¿Cuál consideras un porcentaje razonable de fans auténticos-suscriptores totales?

Para mí, un 20-30% es razonable. Es decir de cada 5.000 suscriptores, alrededor de 1.000 son auténticos.

Por muy calculada que tengas tu estrategia y tu marketing, no puedes controlar quién se suscribe. Siempre tendrás suscriptores que no son “auténticos” o 100% fieles. Eso no lo puedes controlar.

Por eso, sigo pensando que alcanzar un total de 5.000 subs te da un volumen suficiente para que entren bastantes fieles a tu membresía.

— Kike Viguera (a raíz de su artículo No empieces una membresía de pago sin leer esto antes: Tres errores que cometí con mi primera membresía).

Si se puede controlar quién se suscribe por el tipo de contenido y dolor que tocas, la manera de comunicarlo, entre otras. El problema no es el número de suscriptores, sino el precio del producto y no tener una escalera de valor de productos. Porque si tú tienes 1.000 suscriptores, conviertes a 20 personas, para un producto de 100€ has ganado 2.000€ , es más, la clave está en que no necesitas que se suscriban, se trata de que consuman tus contenidos, con esos contenidos entren en tu embudo de ventas, que cada vídeo, cada post, sea un imán de atracción de atención de tu cliente ideal y que ese contenido individual esté pensado para la conversión, no para la suscripción...

El problema es que la mayoría piensa que la clave es tener suscriptores, cuando los suscriptores lo único que hace es alimentar a la plataforma, si la plataforma desaparece desaparece tu audiencia.

Por otro lado, en casos como el de Youtube que cada vídeo es un activo que va llegando a tu público ideal que ha mostrado interés en el tema del que tratas en el vídeo, con cada vídeo puedes llevar a ese cliente ideal por un embudo de ventas pasándole de un vídeo a otro que le genere confianza y le haga consciente de su problema y de la existencia de tu solución, para que haga click en tus enlaces y se conviertan en clientes.

No se trata de esperar a tener un número determinado de suscriptores, se trata de convertir en clientes con cada uno de tus contenidos individuales publicando con estrategia y no por el simple hecho de publicar esperando que pase algo o para alimentar la plataforma de suscriptores. (…)

suscriptores de la newsletter ya están fidelizados, es a lo que me refería que no se necesitan suscriptores en redes, sino llevarlos a tu casa aprovechando cada post publicado sea vídeo o texto o foto. Pero que alguien te dé su correo, si lo has hecho bien, es señal de que está interesado en más tuyo, por tanto si puede ser un potencial cliente.

El problema es que con Substack esa suscripción es como una de Instagram o Youtube, porque al final la gente se suscribe apretando un botón y es gratis. Sin embargo, con plataformas de mails tienen que rellenar formulario lo que supone más esfuerzo para esa aprobación.

Si te siguen por como eres ya es señal de que es cliente ideal. Porque ha conectado con tu forma de ser así que la parte emocional de empatía y afinidad ya la tienes, lo que hace más fácil la venta porque la gente compra a gente que le cae bien, y muchas veces por el simple hecho de apoyarte porque les caes bien te van a comprar.

Y que les caigas bien ya es ser fan...

Mira los seguidores de Streamers como Rubius, la gente no tiene una necesidad, dolor, problema a solucionar, pero por el hecho de apoyarles y porque les caen bien, pues les pagan, les donan, y esas cosas.

— Sara Panacea

7. El consejo extra (que cabreará a la mayoría de los fanáticos de las suscripciones de 8 $)

La mayoría de los escritores sois demasiado impacientes para empezar a ganar dinero.

Sí, ya lo sé. Estás deseando poner un muro de pago en ese boletín y ver cómo entran los dólares.

Pero conseguirás mucho más si mantienes la gratuidad.

Cuando empecé mi Substack, tuve la tentación de empezar a pagar inmediatamente. Todo el mundo se da golpes en el pecho en mis noticias sobre su número de suscriptores de pago. No soy nuevo en esto. Al fin y al cabo, llevo años vendiendo cursos online.

Cobrar por el contenido es mi pan de cada día.

Pero resiste la tentación. En primer lugar, las suscripciones de pago son un modelo de negocio terrible. En segundo lugar, el contenido gratuito se difunde. El contenido de pago no.

Cuando tu contenido es gratuito, la gente lo comparte. Lo reenvían a sus amigos. Lo publican en las redes sociales. Cada acción es una oportunidad de llegar a nuevos suscriptores.

Pero en el momento en que pones tu mejor material tras un muro de pago, acabas con ese impulso. Básicamente estás diciendo: «Oye, por favor, no compartas esto».

Ahora bien, no estoy diciendo que nunca cobres. De hecho, recomiendo cobrar desde el primer día. Pero no estúpidos PDF de 9 dólares o suscripciones a subpacks. Eso no merece tu tiempo. En su lugar, crea un curso online u ofrece coaching personalizado.

