Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Anfernee
Anfernee
Jul 10

Thanks for translating this and helping more people around the world to benefit from this. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de David
David
Jul 8

Los mercados no se saturan, las estrategias sí. Ejemplos de productos digitales:

Libros electrónicos y guías

Cursos y talleres en línea

Software y aplicaciones móviles

Recursos de diseño, como logotipos, fuentes y gráficos

Pistas de música, efectos de sonido y podcasts

Plantillas para redes sociales y temas para sitios web

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura