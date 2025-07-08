Guía para el Éxito del Soloprendedor: la Guía Definitiva para Crear un Negocio Rentable con un Solo Empleado y Productos Digitales

Sistemas, herramientas y estrategias paso a paso para ayudar a los soloprendedores a crear, vender y ampliar productos digitales para obtener ingresos sostenibles.

Por: Anfernee

Bienvenido al Manual para el éxito del soloprendedor

Bien, tengo que decir esto primero.

Esta no es una entrada de blog con «consejos rápidos».

Es un plan de acción completo y detallado para ayudarte a crear un negocio rentable de una sola persona en torno a los productos digitales.

Es largo. Es detallado. Y sí, es intencionado.

¿Por qué?

Porque la mayoría de los soloprendedores no fracasan por falta de motivación. Fracasan por falta de claridad.

Este manual se ha creado para ofrecerte todo lo que necesitas en un solo lugar.

La mentalidad, los sistemas, las herramientas y la estrategia. Sin nada que ocultar.

Lo que encontrarás en su interior

Para que sea fácil de seguir, he estructurado este manual en seis secciones principales, cada una de las cuales se basa en la anterior:

Haz las preguntas adecuadas → Empieza por la conciencia de ti mismo, la alineación y la claridad. Crea productos digitales escalables → Convierte tus habilidades en cursos, libros electrónicos, herramientas SaaS, plantillas o membresías. Aprovecha la IA y la automatización → Ahorra tiempo, escala la producción y deja de ser el cuello de botella de tu negocio. Esta sección se examinará en la segunda parte. Comprende el embudo de audiencia → TOFU → MOFU → BOFU: atrae, nutre y convierte. Esta sección se examinará en la segunda parte. Elige la plataforma adecuada → Aparece donde está tu público y publica con un propósito. Esta sección se examinará en la tercera parte. Sigue optimizando → Perfecciona lo que funciona, reutiliza tus mejores ideas y repite el proceso para lograr un crecimiento exponencial. Esta sección se examinará en la tercera parte.

No necesitas un equipo.

No tienes que tener muchos seguidores.

Solo necesitas un plan claro, y eso es exactamente lo que te ofrecemos.

Así que prepárate un café, marca esta página y sumérgete en ella.

Personalmente, creo que si pones en práctica tan solo el 30 % de lo que encontrarás aquí, tu negocio nunca volverá a ser el mismo.

¡Empecemos a construir! 🚀

Sección 1: Descubre tu esencia: el poder de hacer las preguntas adecuadas

Por qué las preguntas son más importantes que el esfuerzo

Antes incluso de pensar en lanzar ese curso, escribir ese libro electrónico o crear tu elegante página de destino, detente un momento.

Crear un negocio que realmente dure comienza con claridad, no solo con acción.

Los soloprendedores a menudo se lanzan a las tácticas demasiado rápido, cuando el verdadero oro reside en tomar medidas claras.

Así que, si te preguntas por qué tu crecimiento se siente estancado o inconsistente, tal vez sea porque aún no has hecho las preguntas correctas.

Vamos a solucionarlo.

En esta sección se analizan 7 preguntas transformadoras que dan forma a tu misión, tu producto, tu estrategia e incluso tu alegría diaria como creador o soloprendedor.

1. ¿Qué me encanta hacer que me da energía y me motiva para ponerme a trabajar?

💡 Categoría: Pasión | Área de enfoque: Motivación personal

Aquí es donde reside tu alma en tu negocio.

Si no estás haciendo un trabajo que te ilumine, acabará por agotarte.

Así de sencillo.

Pregúntate a ti mismo:

¿Qué temas o tareas me hacen perder la noción del tiempo?

Si el dinero no fuera un problema, ¿en qué dedicaría mi tiempo creando o ayudando a los demás?

Esta pregunta se centra en encontrar la intersección entre lo que te hace sentir bien y lo que te da energía sostenible.

Prueba esto:

Haz una lista de los cinco momentos de los últimos 30 días en los que te has sentido con más energía en el trabajo. ¿Qué estabas haciendo? ¿A quién estabas ayudando?

Por qué es importante:

Si tu negocio no está alineado con tus pasiones, tu contenido parecerá forzado, tus productos no se venderán con convicción y tu público no conectará profundamente contigo.

Las personas sienten la autenticidad, especialmente en Internet.

2. ¿En qué soy bueno de forma natural o en qué he desarrollado habilidades sólidas?

💡 Categoría: Talento | Área de interés: Habilidades y experiencia

Esta es la cuestión: no puedes enseñar o presentar algo en lo que no estás seguro.

Pero lo más probable es que seas mucho más hábil de lo que crees.

Piensa en lo siguiente:

¿Qué te pide ayuda la gente con frecuencia?

¿Qué tareas te resultan fáciles y a otros les parecen complicadas?

¿Qué resultados has ayudado a alcanzar a otras personas?

Afrontemos la realidad:

A veces pasamos por alto nuestras habilidades más comercializables porque nos parecen «demasiado fáciles» u «obvias».

Ese es tu punto fuerte.

Es fácil para ti, pero valioso para otra persona.

Consejo profesional:

Echa la vista atrás a tus trabajos anteriores, tus tareas escolares, tus trabajos freelance o tus proyectos apasionantes.

Aunque no fuera un negocio, ¿qué aportaste que tuvo un impacto?

“La primera estrategia (convertirte en el mejor en una cosa específica) es muy difícil. Muy pocas personas llegan a la NBA o sacan un disco de platino. Sin embargo, la segunda estrategia (ser bastante bueno en 2 o más cosas) es bastante más fácil. Todos tenemos al menos 2-3 áreas en las que podríamos estar en el top 25 % con algo de esfuerzo. En mi caso, dibujo mejor que la mayoría de las personas, pero no soy exactamente un artista. Tampoco soy el humorista más gracioso, pero soy más gracioso que la media. La magia está en que muy pocas personas pueden dibujar bien y escribir chistes. Y cuando le sumas mi formación empresarial, de pronto tenía un nicho que pocos caricaturistas podrían entender sin haberlo vivido. He tenido éxito como caricaturista con un talento artístico decente, algo de sentido del humor y experiencia en el mundo empresarial. La tira cómica de ‘Dilbert’ es una combinación de esas 3 habilidades. El mundo está lleno de artistas más talentosos, humoristas más graciosos y personas con más experiencia en negocios. Lo raro —y por tanto valioso— es que todas esas habilidades modestas se concentren en una sola persona. Así es como se crea valor. El capitalismo recompensa lo que es raro y valioso. Te vuelves raro cuando pones a jugar esa combinación de dos o más habilidades “bastante buenas” que quizá poca gente tenga.” -Scott Adams (ilustrador de Dilbert)

3. ¿Qué problemas puedo resolver que le importan mucho a mi público?

💡 Categoría: Misión | Área de enfoque: Necesidad del mercado

Ahora nos estamos alineando con el mercado.

La pasión y la habilidad son fantásticas, pero si nadie quiere lo que ofreces, lo que tienes es un hobby, no un negocio.

Pregúntate:

¿Cuáles son los problemas acuciantes, las molestias o las ineficiencias de las que se queja la gente en tu ámbito?

¿Dónde está gastando dinero la gente para solucionar esos problemas?

Ejemplo:

Supongamos que se te da muy bien organizar listas de tareas caóticas con Notion.

En lugar de limitarte a ofrecer «plantillas de Notion», profundiza: tal vez tu público tiene dificultades para mantenerse concentrado, alcanzar sus objetivos o gestionar proyectos paralelos mientras trabaja a tiempo completo.

Conviértelo en una misión:

«Ayudo a personas con trabajos secundarios que se sienten abrumadas a mantenerse concentradas y productivas utilizando sistemas Notion sencillos y listos para usar».

Eso es mucho más poderoso que simplemente «Hago plantillas de Notion».

4. ¿Qué puedo ofrecer que la gente esté dispuesta a pagar y que sea rentable vender repetidamente con poco esfuerzo?

💡 Categoría: Modelo de negocio | Área de interés: Estrategia de ingresos

Aquí es donde la escalabilidad se une a la estrategia.

Tienes que encontrar productos o servicios que:

Resuelvan problemas urgentes o dolorosos

No requieran un esfuerzo individual constante

Se puedan vender una y otra vez sin agotarse

Pregúntate:

¿Qué resultados puedo empaquetar y vender sin tener que estar presente en todo momento?

¿Qué has hecho una vez que podrías convertir en un proceso, una guía o un marco repetible?

Ejemplos de productos de alto margen y bajo esfuerzo:

Cursos digitales

Plantillas descargables

Membresías

Guías a tu propio ritmo

Series de correos electrónicos automatizados

Estos te permiten atender a más personas sin estar pegado a la pantalla las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

5. ¿Cuáles son los puntos débiles específicos a los que se enfrentan habitualmente mis clientes ideales y cómo puedo resolverlos mejor o más rápido que otros?

💡 Categoría: Diferenciación | Área de interés: Ventaja competitiva

Se trata de posicionarse.

Tu objetivo no es ser «mejor que los demás».

Tu objetivo es ser claramente diferente de una manera que sea importante para tu público.

Nota: Para un emprendedor, o empresario, la misión puede ser el objetivo:

“Siempre estoy ‘trabajando’. A los demás les parece trabajo, pero para mí es pura diversión. Por eso sé que nadie puede competir conmigo en esto.” - Warren Buffett

Empieza por aquí:

¿De qué se quejan tus clientes cuando prueban otras soluciones?

¿Qué falta en las herramientas o creadores populares de tu nicho?

¿Puedes resolver un problema más rápido, más fácil o de forma más divertida?

Ejemplo:

Si todos los demás ofrecen «coaching empresarial» y tú ofreces «planes de lanzamiento de 90 días para coaches que utilizan Notion + IA», eso es una solución específica con una diferenciación incorporada.

Recuerda:

La riqueza está en los detalles.

No vendas características. Vende resultados más rápidos, mayor claridad o menos agobio.

6. ¿Qué sistemas, herramientas o automatización puedo utilizar para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual cada semana?

💡 Categoría: Operaciones | Área de enfoque: Optimización de procesos

Aquí es donde entra en juego la protección contra el agotamiento.

Los soloprendedores que escalan lo saben: si no construyes sistemas, te conviertes en el sistema.

⚙ Pregunta:

¿Cuáles son las tres tareas que realizas cada semana y que te llevan más de 30 minutos cada una?

¿Qué herramientas podrían automatizar o simplificar esas tareas?

Entre las herramientas más populares se incluyen:

Zapier / Make para la automatización

Notion / Apple Reminders para la gestión de tareas

ConvertKit / Beehiiv / Substack para el correo electrónico

Loom / Screen Studio para contenidos de formación

Canva para elementos visuales

ChatGPT / Notion AI para la redacción y la ideación.

Consejo profesional:

Incluso automatizar 1 o 2 tareas puede ahorrarte horas cada mes.

El tiempo ahorrado es tiempo para hacer crecer tu negocio, no solo para gestionarlo.

7. ¿Qué impide a mi público actuar y cómo puedo eliminar esos obstáculos a través del contenido o los productos?

💡 Categoría: Marketing | Área de interés: Recorrido del cliente

Aquí es donde la psicología se une a las ventas.

A veces, las personas quieren lo que vendes, pero no lo compran porque:

No entienden el valor

No creen que funcione para ellos

Creen que es demasiado difícil, demasiado caro o demasiado arriesgado

Por lo tanto, tu trabajo es:

Anticiparte a las objeciones en tu contenido

Utilizar pruebas del mundo real (capturas de pantalla, testimonios, casos prácticos)

Ofrecer ventajas rápidas que generen confianza

Ejemplo:

En lugar de limitarte a decir «este curso funciona», muestra un caso práctico de cómo un autónomo lo utilizó para conseguir tres nuevos clientes.

En lugar de enumerar las características, explica cómo les ahorrará 10 horas a la semana y les ayudará a alcanzar sus objetivos más rápidamente.

📋 Tabla resumen: Marco de autoconciencia para soloprendedores

Empezar con preguntas profundas e intencionadas es como configurar el GPS antes de salir de viaje.

No solo llegarás más rápido a tu destino, sino que también disfrutarás más del trayecto.

Claridad → Confianza → Acción → Impulso.

No te saltes este paso.

Dará forma a todos los productos, publicaciones y presentaciones que crees a partir de ahora.

¿El mayor error que cometí como soloprendedor? Intentar hacerlo todo sin un plan.

¡Así es como lo solucioné y creé un negocio que funciona!

Cuando empecé mi andadura como soloprendedor, no tenía una hoja de ruta, solo muchos ensayos, errores e incertidumbre.

Era caótico.

Había días en los que no sabía qué tarea priorizar, de dónde vendría mi próximo cliente o cómo crecer sin agotarme.

Estaba atrapada en el bucle de «ir improvisando sobre la marcha», y déjame decirte que no es nada divertido.

Pero todo cambió cuando me senté y desarrollé un sistema que establecía cada paso.

Fue un punto de inflexión.

En lugar de ir a ciegas, tenía un plan claro para establecer prioridades, obtener resultados sostenibles e ingresos predecibles.

Sabía que no estaba solo en esta lucha, así que creé Solopreneur Success OS, un sistema paso a paso para personas como tú y como yo.

Está diseñado para ayudar a soloprendedores como nosotros a evitar el doloroso proceso de prueba y error por el que yo pasé y, en su lugar, tener éxito con un propósito y una dirección.

Sección 2: Productiza lo que sabes: ofertas digitales escalables y con altos márgenes

Escalabilidad > Cambiar tiempo por dinero

Esta es la verdad: no puedes construir un negocio en solitario tranquilo y rentable si te quedas estancado cambiando tu tiempo por dinero.

Entra en escena: los productos digitales.

Estos productos funcionan mientras duermes, se escalan con facilidad y te ayudan a atender a cientos (o miles) de clientes sin agotarte.

Ver más abajo: Por qué crear y vender productos digitales sigue siendo una de las mejores formas de ganar dinero en 2025. Y descubre mis 4 productos digitales estrella de este año.

Esta sección cubre los 5 tipos de productos más potentes que los soloprendedores pueden crear hoy en día, con sistemas paso a paso para cada uno de ellos:

Cursos digitales

Libros electrónicos y guías

Servicios de suscripción (newsletters/membresías)

Herramientas SaaS

Plantillas, marcos y listas de verificación

Veamos cómo crear cada uno de ellos de forma inteligente y sostenible.

🎓 1. Cursos digitales

Objetivo: Enseñar una habilidad específica o resolver un problema a través de lecciones estructuradas y pregrabadas.

Esta es una de las fuentes de ingresos más escalables y duraderas para los soloprendedores.

Una vez creado, se vende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con poco mantenimiento.

Plan paso a paso:

Paso 1: Valida el tema de tu curso

Realiza una encuesta a tu público en las redes sociales o por correo electrónico.

Consulta las preguntas frecuentes en tus mensajes directos o en los foros de la comunidad.

Explora plataformas como Udemy, Gumroad o Teachable para ver qué está en tendencia.

Ejemplo:

Si te siguen pidiendo «¿Cómo se hace crecer un negocio utilizando Notion + IA?», ese es un curso que está esperando a nacer.

Paso 2: Define la transformación

Escribe esta frase:

«Al final de este curso, serás capaz de [lograr un resultado específico]».

Divide eso en 3-5 hitos. Estos se convertirán en tus módulos.

🎯 Ejemplo:

«Al final de este curso, lanzarás tu primer producto digital con Notion + ChatGPT».

Paso 3: Esboza tu curso

Divide los módulos en lecciones breves (de 3 a 7 minutos cada una).

Añade:

Listas de verificación

Hojas de trabajo

Plantillas

Hojas de referencia en PDF

Haz que cada lección sea breve, concisa y práctica.

Paso 4: Elige tu formato

Elige el que mejor se adapte a tu estilo:

Cara a cámara

Diapositivas con voz en off (ideal para creadores en solitario)

Tutoriales en pantalla (ideal para herramientas + tutoriales)

Consejo: Utiliza Loom, Screen Studio o ScreenFlow. Haz ediciones sencillas.

Paso 5: Graba y edita

No te obsesiones con la iluminación perfecta o los cortes llamativos.

Tu contenido es más importante que tu equipo de cámara.

Paso 6: Aloja tu curso

Las mejores plataformas:

Gumroad : configuración sencilla y rápida

Teachable : con todas las funciones para cursos

Podia / Thinkific : ideal para complementos comunitarios

ThriveCart Learn+: excelente para el control del embudo

Paso 7: lanza tu curso como un profesional

Comparte el detrás de cámaras en las redes sociales

Ofrece descuentos por preventa o precios especiales por compra anticipada

Utiliza una secuencia de 3 a 5 correos electrónicos: Lección con mucho valor Prueba social Escasez/urgencia



Paso 8: automatiza la entrega

Lanza lecciones poco a poco

Envía correos electrónicos de bienvenida

Usa ConvertKit o Beehiiv para fidelizar a los alumnos después de la compra

Paso 9: Aumenta las ventas y optimiza

Añade mejoras como: llamadas 1:1, sistemas Notion, módulos extra

Recopila opiniones

Planea una versión 2 con mejoras

Bonus: Una vez que esté en marcha, convierte tu curso en un ancla de embudo que venda otras ofertas de forma automática.

📘 2. Ebooks y guías

Objetivo: Educar o resolver un problema único y claro en formato PDF. Perfecto para entregas rápidas, precios bajos y altas tasas de conversión.

Plan paso a paso:

Paso 1: Resuelve un problema para una persona

Mantén el enfoque.

Ejemplo: «Lanza tu primer producto digital en 7 días».

NO «Todo lo que tienes que saber sobre los negocios online».

Paso 2: Esboza el libro electrónico

Utiliza una estructura sencilla:

Introducción: Para quién es, qué problema resuelve

Capítulos: Desglosa cada parte del viaje

Pasos a seguir: Lista de verificación o plantilla después de cada capítulo

Paso 3: Escribe el contenido

Intenta que tenga entre 5000 y 10 000 palabras

Usa subtítulos impactantes

Mantén los párrafos cortos

Usa negrita, llamadas e iconos para llamar la atención

Paso 4: Diseña como un profesional

Herramientas:

Canva : plantillas de arrastrar y soltar

Notion o Google Docs : exporta archivos PDF limpios y minimalistas

Imágenes de archivo gratuitas en línea: Unsplash Pixabay Pexels

Añade elementos visuales, iconos y espaciado para que sea fácil de leer

Paso 5: Crea una página de destino con una alta tasa de conversión

Título claro

Imagen de la portada del libro electrónico

Puntos clave = ventajas

Opcional: testimonios o vistas previas de páginas de muestra

Paso 6: Decide el precio

Gratis = imán de clientes potenciales

De pago = 9-49 $ dependiendo de la longitud, el diseño y la profundidad

Paso 7: Distribuir

Vender a través de:

Gumroad

Lemon Squeezy

Payhip

Tu propio sitio web de Notion con pago integrado

Combinar con otros productos o vender más tarde.

Paso 8: Reutilizar como un jefe

Convertir el libro electrónico en un curso en vídeo

Convertir cada capítulo en entradas de blog o hilos

Ofrece una lista de verificación gratuita relacionada para vender la guía de pago

✉ 3. Servicios de suscripción (newsletters y membresías)

Objetivo: Ofrecer valor continuo a tu público y obtener ingresos recurrentes.

Ideal para soloprendedores que desean ingresos predecibles y una conexión profunda con sus fans.

Plan paso a paso:

Paso 1: Elige tu modelo

Newsletter de pago → Substack, Beehiiv, ConvertKit

Membresía → Circle, Skool, Kajabi, Patreon

Paso 2: Define la propuesta de valor

¿Qué obtienen los suscriptores cada semana o cada mes?

¿Consejos exclusivos?

¿Acceso a la comunidad?

¿Plantillas + tutoriales?

Ejemplo: «Todos los lunes, recibe 3 consejos de crecimiento para crear productos digitales con Notion».

Paso 3: Decide la frecuencia y el formato

Publicaciones escritas semanales

Preguntas y respuestas mensuales

Episodios de audio

Tutoriales entre bastidores

Paso 4: Crea una oferta para los miembros fundadores

Primeros seguidores = descuento de por vida

Insignias especiales o acceso al archivo

Precios por tiempo limitado para generar FOMO

Paso 5: Escribe los primeros 4-8 números por adelantado

No improvises cada semana.

Prepara varios números con antelación para mantener la coherencia.

Paso 6: Lanza y promociona

Crea en público: comparte el proceso y adelanta algunos detalles

Ofrece un nivel gratuito para atraer clientes potenciales

Envía mensajes directos a seguidores activos con invitaciones especiales

Paso 7: Automatiza la incorporación

Secuencia de bienvenida

Acceso a números anteriores, archivos o paquetes de inicio

Establece expectativas claras

Paso 8: Sigue aportando valor

Cíñete al calendario.

Supera las expectativas en pequeñas dosis.

Haz que los suscriptores se sientan valorados.

Consejo profesional: utiliza cada número para vender productos adicionales o invitar a seminarios web.

💻 4. Herramientas SaaS

Objetivo: crear un software que resuelva un problema acuciante para un pequeño nicho.

Esto tiene un alto retorno de la inversión, pero es más técnico.

Si se hace bien, es una fuente de ingresos increíblemente escalable.

Plan paso a paso:

Paso 1: Identifica el punto débil

Consulta Reddit, X o Discord

Busca quejas repetidas o «trucos» en hojas de cálculo

Pregunta: «¿Qué es lo que la gente sigue haciendo manualmente?».

Paso 2: Valida tu idea

Haz un boceto con Figma o Bravo Studio

Pregunta a entre 10 y 20 personas: «¿Pagarías por esto?».

Paso 3: Decide: ¿sin código o con desarrollador?

MVP sin código → Lovable, Replit, Glide, Softr, Bubble, WeWeb

Creación personalizada → Asóciate con un desarrollador o contrata a uno a través de Upwork o Fiverr

Paso 4: Crea un MVP sencillo

Resuelve solo un problema.

Una experiencia de usuario rápida y limpia es mejor que una sobrecarga de funciones.

Paso 5: Prueba con usuarios reales

Ofrece acceso beta gratuito

Obtén comentarios rápidamente

Recopila testimonios

Paso 6: Lanza con precios claros

Utiliza suscripciones mensuales o anuales

Ofrece planes freemium o pruebas

Paso 7: Automatiza el soporte

Bot de preguntas frecuentes

Tutoriales en vídeo

Intercom/ Crisp para ayuda en tiempo real

Paso 8: Muestra casos de uso

Vídeos de demostración cortos

Capturas de pantalla del panel de control

Cómo otros ahorran tiempo/dinero

Paso 9: Itera lentamente

Actualiza en función de los comentarios.

Prioriza la retención sobre el crecimiento rápido.

📋 5. Plantillas, marcos y listas de verificación

Objetivo: Vender herramientas plug-and-play que ahorran tiempo.

Todo el mundo quiere atajos ya hechos. ¡TODO EL MUNDO!

Plan paso a paso:

Paso 1: Elige una tarea repetitiva y frustrante

Calendarios de contenido

Planes de lanzamiento

Documentos de procedimientos operativos estándar

Planificadores semanales

Pregunta: «¿En qué pierden tiempo las personas cada semana al crear algo desde cero?».

Paso 2: Crea el activo

Usa:

Notion

Canva

Google Sheets

Airtable

Figma

Hazlo intuitivo, con un estilo de rellenar los espacios en blanco.

Paso 3: Marca y simplifica

Añade instrucciones claras

Codifica las secciones por colores

Incluye una demostración paso a paso si es necesario

Paso 4: Agrupa para obtener más valor

«Paquete de productividad Notion»

«Kit de inicio para creadores de contenido»

3-5 activos > descarga única = más valor percibido

Paso 5: Crea una demostración

Utiliza Loom o Screen Studio.

2-5 minutos mostrando cómo funciona = menos reembolsos y más confianza.

Paso 6: Aloja y vende

Plataformas:

Gumroad

Etsy

Lemon Squeezy

Sitio web personal

Entrega instantánea por correo electrónico o enlace de descarga.

Paso 7: Promociona con pruebas

Muestra comparaciones antes y después

Comparte opiniones reales de usuarios

Destaca el ahorro de tiempo y dinero

Paso 8: Vende más o vende menos

Incluye tu libro electrónico o curso

Ofrece una lista de verificación gratuita → vende el kit de herramientas completo

Resumen de productos digitales

A continuación, se muestra una tabla que resume los productos digitales junto con descripciones, popularidad, precios, facilidad de creación y otra información relevante.

Sobre Solopreneur Code

Solopreneur Code “está dirigido a aspirantes a soloprendedores, emprendedores, autónomos, consultores y creadores que están listos para llevar su negocio al siguiente nivel con estrategias más inteligentes, aumentos de productividad e inteligencia artificial.” Como explica su autor:

No es para quienes buscan asesoramiento empresarial convencional, sino para soloprendedores ambiciosos que buscan resultados reales.

Nota: Agradecemos a Anfernee su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

Photo by CURVD® on Unsplash

