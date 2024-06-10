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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 3, 2024

"Pero también está el hecho de que, según mi experiencia, la mayoría de mis lectores son ante todo lectores a la antigua usanza. Buenos lectores. No buscan una salida acogedora de marca y eso significa que no tengo que dársela. No son perezosos y tienen poca paciencia con los libros prefabricados de bolsa de playa o el opine du jour de Oprah. Son buscadores.

Saben que de vez en cuando vas a tener suerte y oro puro como La casa negra de King y Straub simplemente caerá en tu regazo en el supermercado local pero después de eso, si tu inclinación es la ficción de terror y suspense, vas a tener que ensuciarte las manos y rebuscar más. Busque a un Ramsey Campbell o a un Edward Lee. Ellos esperan diversidad y la buscan. Quieren lo que todos los buenos lectores quieren: que un libro o una historia les lleve a algún lugar que realmente merezca la pena visitar durante un rato. Quizá incluso merezca la pena pensar en él después.

Si resulta que ese lugar le da un susto de muerte, tanto mejor".

- Jack Ketchum (Reino apacible)

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San
Jul 3, 2024

Tal bonito

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Por supuesto, sigue adelante.

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