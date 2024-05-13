Marca Comercial

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la marca comercial. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Marca Comercial

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Marca comercial

Las marcas son una herramienta esencial tanto para la comercialización de productos y servicios como para la promoción de la identidad de una empresa. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Marca Comercial

Una marca comercial es una palabra o un símbolo que se utiliza para identificar a la empresa y la asociación con la que se asocia. Es una pista que permite al público empezar a establecer una asociación con un producto o servicio concreto.

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Destaca la calidad o las características que un consumidor espera que se asocien a esa marca concreta. Véase la definición de marca comercial en el diccionario.

Marca Comercial de la Comunidad en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

En inglés, Community Trade Mark o CTM (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Registro de una marca comercial otorgado por la Oficina de Marcas Comerciales de la Comunidad Europea y válido en todos los países miembros de la CE.

Ejemplo: Marca Comercial en Canadá

Registro de marcas

Canadá cuenta con una legislación que autoriza el registro de marcas. Si la marca está registrada, el propietario tiene el derecho exclusivo a utilizarla en cualquier lugar de Canadá y puede ejercer los recursos previstos por la Ley de Marcas contra cualquier infracción de su marca. Existen dos tipos de marca: la que consiste en una o varias palabras utilizadas para distinguir los productos y servicios de un fabricante o el signo distintivo, que puede ser una combinación de un diseño o una palabra estilizada, y la marca de certificación, un tipo especial de marca reservada a los organismos competentes que certifican que el usuario de la marca ha cumplido determinadas normas o directrices.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La más común de estas marcas es el sello "CSA Approved", utilizado principalmente para aparatos eléctricos. Una marca debe poder distinguir los productos y servicios de sus propietarios. Sería injusto permitir que un solo propietario tuviera el control exclusivo sobre unas palabras determinadas, por lo que algunas marcas no son registrables en absoluto.

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Dos ejemplos son suficientes: el simple nombre de una persona viva o fallecida en los últimos 30 años, o el nombre de productos o servicios en inglés y francés. La solicitud se examina para garantizar que la marca no induce a confusión con otras marcas existentes ni pretende obtener sobre las palabras derechos exclusivos mayores de los que se consideran necesarios. Si la solicitud cumple los criterios iniciales, la marca se publicita para que el público pueda reaccionar, tras lo cual puede registrarse.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La publicación es importante, ya que después de cinco años de uso ningún otro usuario puede alegar que utilizaba la marca antes de que fuera registrada por el titular y que se le debe permitir seguir haciéndolo.

Exclusividad

La Ley de Marcas establece que el titular registrado es el propietario exclusivo de la marca y que se puede prohibir a cualquier persona el uso de una marca que induzca a confusión. El propietario también puede emprender acciones legales si la marca se utiliza de manera que pueda dar lugar a una reducción del valor del fondo de comercio vinculado a la marca (artículo 22) o si la marca se utiliza de manera engañosa o desleal (artículo 7). Existen disposiciones especiales que permiten al titular de una marca conceder una licencia de empleo a otras personas, siempre que se publiquen las condiciones de empleo y la relación entre las partes (artículo 50). El sistema de registro es responsabilidad del Registrador de Marcas, y la integridad del registro está bajo el control del Tribunal Federal de Canadá. Revisor de hechos: Can

Marca Comercial en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

(1) Palabra, lema, diseño, imagen u otro símbolo empleado para identificar y distinguir bienes. (2) Cualquier símbolo de identificación, incluso una palabra, diseño o forma de un producto o envase, que sea aceptable para recibir la categoría legal de marca registrada, marca de servicio, marca colectiva, marca de certificación, nombre de marca o presentación comercial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas comerciales identifican los bienes de un vendedor y los distinguen de los bienes que venden otros. Su significado es que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas anuncian, promueven y ayudan en general a la venta de bienes. Una marca comercial es violada por otra si el uso de la segunda provoca confusión en cuanto a origen, afiliación, vínculos o patrocinio.

Marca Comercial (en Derecho Económico)

Concepto de Marca Comercial en derecho económico internacional: Marca que distingue o sirve para distinguir los productos de un comercio o empresa de los de otro comercio o empresa.

Marca Comercial en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Marcas

Véase una definición de marca comercial en el diccionario y también más información relativa a marca comercial. Tema: marcas.

Características de Marca comercial

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion. Tema: intercambios-economicos-y-comerciales.

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Recursos

Traducción de Marca comercial

Inglés: Brand name Francés: Marque commerciale Alemán: Handelsmarke Italiano: Marchio commerciale Portugués: Marca comercial Polaco: Nazwa firmowa

Tesauro de Marca comercial

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Véase También