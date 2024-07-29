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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 29, 2024

"Para llegar al siguiente nivel de lo que sea que esté haciendo, debe pensar y actuar de una forma totalmente diferente a como lo ha hecho hasta ahora. No puede llegar a la siguiente fase de un proyecto sin una mentalidad más grandiosa, más aceleración y caballos de potencia extra".

- Grant Cardone ("La regla 10X: la única diferencia entre el éxito y el fracaso")

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Jul 29, 2024

"Uno de los diseñadores de IDEO incluso esbozó un "gráfico del estado de ánimo del proyecto" que predice cómo se sentirá la gente en las diferentes fases de un proyecto. Es una curva en forma de U con un pico de emoción positiva, etiquetado "esperanza", al principio, y un segundo pico de emoción positiva, etiquetado "confianza", al final. Entre los dos picos hay un valle emocional negativo etiquetado como "perspicacia".

- Chip Heath (Switch)

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Por supuesto, sigue adelante.

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