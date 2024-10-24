Uso de Tus Transcripciones para Entrenar la IA de las Grandes Tecnológicas
La gente comparte información personal sobre sí misma en Internet todo el tiempo, ya sea en búsquedas en Google («mejores terapeutas de pareja») o en pedidos en Amazon («prueba de embarazo»). Pero los chatbots son excepcionalmente buenos para conseguir que revelemos detalles sobre nosotros mismos. Usos comunes, como pedir consejo personal y ayuda con un currículum, pueden revelar más sobre un usuario de lo que nunca antes lo habrían hecho en un solo sitio web. Para las empresas de IA, tus secretos podrían ser una mina de oro. Pero esto también tiene sus riesgos, como cuando sus clientes son otras empresas que tienen obligaciones de privacidad (ver más abajo).
