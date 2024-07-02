Sustentabilidad y Economia Circular en los Materiales de Construcción

La transición hacia una economía más circular significa crear nuevas industrias y modelos empresariales que se centren en conservar el valor de los productos y materiales, y redefinir la propiedad mediante la prestación de servicios en lugar de la venta de productos. En última instancia, estas nuevas industrias de reutilización y refabricación deberían funcionar con energías renovables.

La actual “economía lineal”, derrochadora e ineficaz, consiste en tomar materias primas, convertirlas en productos y luego tirarlos, a menudo antes de que hayan fallado o llegado al final de su vida útil. Algunos de los materiales pueden reciclarse, pero los elementos valiosos como el cobre o el aluminio se pierden para siempre; actualmente es imposible separar los contaminantes de cobre o aluminio de la chatarra de hierro o acero refundida. Esto rebaja la calidad del hierro o acero reciclado y significa que el cobre y el aluminio se pierden como recurso.

Concepto de Economía Circular

Véase la definición de Economía circular en el diccionario.

La economía circular consiste en mantener los materiales y recursos en uso y conservar su valor, en lugar de consumirlos y desecharlos. Para lograrlo, los productos se diseñan para durar más, para ser reutilizados, refabricados o reensamblados en lugar de desechados. O los productos deben fabricarse con materiales biológicos, sin sustancias químicas tóxicas, para que puedan reciclarse o devolverse a la biosfera. Los residuos deben redefinirse como un recurso a explotar por las industrias locales. En la medida de lo posible, los nuevos productos deben aspirar a diseñar sin residuos durante su fabricación y al final de su vida útil, y garantizar que los residuos residuales puedan recuperarse para su reprocesamiento.

Algunas definiciones de economía circular son las siguientes:

Una economía circular es un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y diseño. Sustituye el concepto de "fin de vida" por el de restauración, se orienta hacia el uso de energías renovables, elimina el uso de productos químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, y persigue la eliminación de residuos mediante un diseño superior de materiales, productos, sistemas y, dentro de éstos, modelos empresariales. (Fundación Ellen MacArthur, 2013)

El Gobierno británico describe la economía circular como 'alejarnos de nuestra actual economía lineal (fabricar-utilizar-desechar) hacia una en la que nuestros productos, y los materiales que contienen, se valoren de forma diferente; creando una economía más sólida en el proceso'. (Comité de Auditoría Medioambiental, 2014)

La Comisión Europea propone que pasemos a una economía más circular: "Esto significa reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes. Lo que antes se consideraba un "residuo" puede convertirse en un recurso. Todos los recursos deben gestionarse de forma más eficiente a lo largo de su ciclo de vida". (Comisión Europea, 2014)

Este nuevo modelo económico pretende, en última instancia, desvincular el desarrollo económico mundial del consumo de recursos finitos. Permite alcanzar objetivos políticos clave como generar crecimiento económico, crear empleo y reducir el impacto medioambiental, incluidas las emisiones de carbono. (Fundación Ellen MacArthur, 2015)

El nacimiento de un nuevo modelo económico

Está surgiendo un nuevo modelo que se aleja de la actual "economía lineal", en la que los materiales se extraen, se fabrican, se utilizan y se tiran, para dar paso a una economía más circular en la que los recursos se mantienen en uso y se conserva su valor.



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En el caso de los edificios, esto significa crear un entorno construido regenerativo que dé prioridad a la conservación y la rehabilitación frente a la demolición y la reconstrucción. Significa diseñar edificios que puedan adaptarse, reconstruirse y deconstruirse para prolongar su vida útil y que permitan recuperar componentes y materiales para reutilizarlos o reciclarlos.

Los nuevos modelos de negocio permiten alquilar elementos efímeros del edificio en lugar de comprarlos, lo que proporciona a los ocupantes una mayor flexibilidad y la posibilidad de contratar un servicio en lugar de tener la carga de la propiedad. La creación de relaciones de colaboración permite a los fabricantes invertir en el desarrollo de productos en lugar de tener que centrarse en la próxima venta. La creación de una demanda de componentes recuperados o remanufacturados estimulará la economía local y creará nuevas industrias, al tiempo que reducirá los residuos.

El diseño de los edificios se adapta, con demasiada frecuencia, a los usuarios actuales y se construye pensando poco en el futuro. Los edificios también están formados por componentes complejos con una cantidad desconcertante de materiales y polímeros diferentes fusionados irremediablemente. Esta falta de consideración por la vida futura de los edificios corre el riesgo de dejar un legado de arquitectura obsoleta con recursos preciosos encerrados y alejados de las generaciones venideras. Estos problemas sistémicos representan un enorme desafío para la industria de la construcción y el crecimiento previsto de la demanda de materias primas va a ejercer más presión en un mundo con recursos limitados.

Un examen forense de los materiales que entran en los edificios garantiza que cualquier sustancia potencialmente nociva sea purgada del diseño. Esto mejora la calidad del aire interior, además de permitir que los materiales biológicos se devuelvan de forma segura a la biosfera.

Visualización Jerárquica de Economía circular

Economía > Política económica > Política económica

Principios de la Economía Circular en los Materiales de Edificación

La Fundación Ellen MacArthur ha presentado una interpretación más reciente de la economía circular en una serie de informes que exponen un conjunto de principios en evolución y argumentos convincentes para llevar a cabo la transición.

Desde el principio, el objetivo debe ser diseñar sin residuos y pensar en los productos y materiales como un recurso precioso que debe conservarse en lugar de desperdiciarse después de haber sido “consumido”.

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Los materiales biológicos, como la madera y los tejidos naturales, se utilizan en productos libres de contaminantes y toxinas para que puedan ser devueltos al medio ambiente al final de su vida útil. El diagrama muestra el potencial de las “cascadas”, de modo que una viga de madera podría utilizarse en la estructura de un edificio, reutilizarse después como elemento no estructural y, a continuación, convertirse en un tablero de fibras antes de compostarse para generar biogás.

Los materiales técnicos, como los metales y los plásticos, se utilizan en productos que mantienen estos materiales en uso el mayor tiempo posible y se conservan dentro de la “tecnosfera” (ciclo técnico). Así se reconoce que estos materiales son esenciales para la economía, que son finitos y que no deben devolverse al medio ambiente, ya que pueden ser tóxicos. Los productos fabricados con materiales técnicos deben diseñarse para que sean duraderos y adaptables, permitiendo su mejora o reingeniería, según sea necesario. Estos productos deben diseñarse de forma que puedan desmontarse al final de su vida útil. Los componentes deben reutilizarse en la medida de lo posible y los materiales constitutivos reciclarse como último recurso.

Los edificios contienen muchos componentes complejos, en particular la planta y el equipo utilizados para dar servicio al edificio y los productos empleados en el acondicionamiento interior. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes contienen muchos materiales técnicos en dosis muy pequeñas, como fósforos de tierras raras, tungsteno, níquel, zinc y aluminio. También contienen sustancias tóxicas como mercurio y cromo. En el Reino Unido, las lámparas deben devolverse a organizaciones dedicadas al reciclaje una vez que se han acabado, pero en 2013 sólo se recicló el 52,8% de las lámparas comercializadas. Se trata de una tasa de recogida y reciclaje muy superior a la de la mayoría de los bienes electrónicos de consumo, pero demuestra lo difícil que es cerrar el círculo. Una vez que se compra una lámpara, pasa a ser responsabilidad del consumidor deshacerse de ella correctamente, y esto no siempre ocurre. Esto significa que importantes y escasos metales y sustancias tóxicas se pierden o se filtran al medio ambiente.

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Una de las formas de mantener en circulación los materiales técnicos es abandonar la idea de que los consumidores son propietarios de los productos y adoptar el concepto de que las personas son usuarios que compran un servicio. Cuando las personas compran un producto, luego son responsables de su mantenimiento, reparación y eliminación. Cuando los usuarios compran un servicio, el fabricante tiene un interés personal en toda la vida del producto y es el responsable último de su eliminación. Esto debería significar que se incentiva a los fabricantes para que diseñen productos que puedan repararse, actualizarse y desmontarse al final de su vida útil. Esto les permitiría mantener los componentes y los materiales en circulación durante más tiempo y reducir significativamente la cantidad de material que se desperdicia. La idea de comprar rendimiento en lugar de productos se trata en otra parte de la plataforma digital de Lawi.

Reutilización de edificios y componentes

A grandes rasgos, la mitad del carbono incorporado en un edificio está ligado a los cimientos y a la estructura. El carbono incorporado representa las emisiones de carbono liberadas por la extracción y fabricación de materiales y elementos, por lo que no representa todos los impactos medioambientales de la construcción de un edificio. Ignora cuestiones como la escasez del material y su capacidad para ser reciclado al final de su vida útil. Sin embargo, como aproximación a los recursos necesarios para construir un edificio, demuestra que reutilizar los cimientos y la estructura de los edificios tiene mucho sentido.

Existen modelos para diseñar edificios más flexibles y adaptables que les permitan tener una vida útil más larga. Sin embargo, hay muchas razones por las que los edificios se quedan obsoletos y la rehabilitación no siempre es una opción.

Mensaje Salvador Lorca

Una vez que se han considerado todas las opciones para rehabilitar el edificio actual y se va a proceder a su demolición, la siguiente pregunta debe ser: ¿se pueden reutilizar los componentes?

El valor de desecho de los materiales de los componentes es una fracción ínfima del valor del producto completo. Reutilizar un componente en lugar de reprocesarlo también tendrá un impacto medioambiental mucho menor. Como señala Bioregional, la reutilización de secciones de acero puede reducir el impacto medioambiental en un 96% en comparación con el uso de secciones de acero nuevas. La diferencia entre el valor de la chatarra y el valor del producto completo es aún mayor en el caso de conjuntos complejos como enfriadoras o calderas.



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Hay un coste y un tiempo adicionales asociados a la deconstrucción de edificios, en lugar de su simple demolición, pero esto puede solucionarse mediante el rediseño y el replanteamiento del proceso de demolición y reconstrucción.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Remanufacturación

La refabricación de plantas y equipos es más común en otras industrias y es una oportunidad que tiene múltiples beneficios. Según un informe del Foro Económico Mundial,19 Renault tiene una planta de refabricación en Choisy-le-Roi, Francia, que refabrica diferentes piezas, incluidas bombas de agua y motores, y luego las vende al 50 o 70% del precio original, con un año de garantía. La operación genera 270 millones de dólares anuales y da empleo a 325 personas.

En el sector de la construcción, existe un mercado limitado para las calderas reacondicionadas y, por supuesto, hay astilleros de recuperación arquitectónica y sitios web que comercian con una selección de componentes valiosos, fregaderos Belfast, chimeneas y similares. En general, sin embargo, es mucho más probable que los elementos de construcción se desguacen y se compren nuevos para el siguiente proyecto.

Reciclaje

El bucle más externo del diagrama consiste en permitir el reciclaje de materiales para que vuelvan al proceso de fabricación. Se trata del último recurso una vez que los productos duraderos han pasado por los otros bucles para prolongar su vida útil en la medida de lo posible, conservando el valor y reduciendo los impactos medioambientales del reprocesamiento.

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El diseño de los componentes debe permitir que los materiales se separen fácilmente para su reciclaje y deben estar claramente identificados para permitir su clasificación y reprocesamiento. Los materiales deben mantenerse lo más puros posible, evitando la contaminación de otros materiales, para que puedan reprocesarse en componentes de un grado similar.

La práctica actual es que los materiales se degraden en lugar de reciclarse, lo que significa que acaban siendo productos de grado inferior. Así, el hormigón se convierte en áridos secundarios y la madera maciza en tableros de partículas.

Evitar las fugas

La parte inferior del diagrama muestra cómo la incineración de residuos (incluso para la recuperación de energía) y el vertido se consideran “fugas”, ya que se están desperdiciando recursos valiosos que se filtran fuera del círculo y se pierden de la economía. En el Reino Unido, la industria de la construcción ha conseguido desviar los residuos de los vertederos, ya que un alto porcentaje se recicla de alguna manera, pero los residuos restantes suelen incinerarse, lo que significa que se pierden para siempre.

Véase También

Retener el valor

Las formas en que el modelo de economía circular puede crear y retener valor se analizan en los informes Ellen MacArthur. Para retener el valor de los productos, el modelo de economía circular requiere que:

Se dé prioridad a los círculos interiores, ya que son los que menos recursos utilizan. En el caso de los edificios, esto significa reacondicionar y renovar antes que demoler y reconstruir.

Hay más ciclos consecutivos, por lo que los edificios se reacondicionan, adaptan y reforman en lugar de derribarse. E, idealmente, cuando llegan al final de su vida útil, pueden desmontarse en módulos que luego pueden volver a montarse en una nueva configuración y ubicación.

Existen usos en cascada entre industrias, con los residuos de una industria convirtiéndose en un producto útil para la construcción y los residuos de edificios sustituyendo el uso de materiales vírgenes en otra industria. Los materiales biológicos deben ser utilizados en cascada antes de ser devueltos de forma segura a la biosfera.

Los materiales deben mantenerse puros y no contaminados para permitir su reutilización o reciclaje en productos de igual o mejor valor o su compostaje al final de su vida útil.

La aplicación de todas estas ideas a los edificios ayudará a reducir la demanda de materias primas al tiempo que se ahorra dinero, se reduce la exposición a los volátiles precios de los recursos y se crean nuevas industrias locales.

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