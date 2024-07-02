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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 2, 2024

Una acción que las marcas pueden llevar a cabo es animar a los consumidores a comprar ropa de segunda mano en lugar de nueva. Hay muchas soluciones B2B fácilmente disponibles en el mercado en las que los consumidores pueden devolver la ropa usada y esta ropa puede limpiarse, repararse si es necesario y luego revenderse de segunda mano en una plataforma de consumo tipo mercado que sigue reconociendo la marca.

Participar en modelos de negocio circulares permite a las marcas medir con precisión la implicación de los consumidores y permite a las marcas atraer directamente a los consumidores para mantenerlos conectados a la marca aunque no estén comprando artículos nuevos. Los modelos de negocio circulares disminuyen el impacto medioambiental de un producto, permiten a los consumidores adquirir productos nuevos para ellos y siguen permitiendo a las marcas formar parte de la conversación.

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Jul 2, 2024

Walter R. Stahel es un arquitecto suizo y fue uno de los primeros defensores de la economía circular. En 1982 redactó un documento titulado "El factor de vida del producto" que proponía "una economía basada en un sistema de bucle en espiral que minimiza la materia, el flujo de energía y el deterioro medioambiental sin restringir el crecimiento económico ni el progreso social y técnico". El "sistema autorrenovable" de ese documento original encapsula muchos de los principios de una economía circular.

El concepto de economía circular no es en absoluto nuevo. Las ideas se basan en varias escuelas de pensamiento diferentes, como "de la cuna a la cuna", "biomimetismo" y "simbiosis industrial". Se inspira en los ciclos biológicos en los que nada se desperdicia y los residuos son alimento.

 Este artículo profundiza sobre un aspecto concreto, pero sus definiciones y principios pueden ser universalmente válidos:

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Por supuesto, sigue adelante.

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