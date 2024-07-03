Emprender

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 3, 2024

Podría decirse que la economía industrial es la mejor estrategia para aumentar las existencias y ampliar la actividad económica con el fin de superar la escasez de alimentos, viviendas, infraestructuras y/o equipos, tal y como existe en muchos países en desarrollo. Sin embargo, en mercados cercanos a la saturación, de modo que el número de bienes nuevos es similar al número de bienes desechados, se ha cuestionado la relevancia del paradigma del crecimiento económico; en ausencia de una innovación de salto cuántico, la economía circular es un modelo de negocio más viable que la economía industrial en lo que respecta a los factores medioambientales, económicos y sociales. Incluso cuando se produzcan saltos cuánticos tecnológicos mediante una rápida innovación, la economía circular complementará a la economía industrial.

La economía circular se basa en la conservación del valor, no en el valor añadido. El bucle de reutilización incluye los mercados de segunda mano (desde las ventas de garaje y los mercadillos hasta eBay), así como la reutilización comercial y privada de bienes (por ejemplo, el rellenado de envases de bebidas o la reutilización y reventa de prendas de vestir). Estas actividades suelen llevarse a cabo a nivel local.

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Rachel Morgan
Jul 3, 2024

Un artículo muy bien interpretado, bravo

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2 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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