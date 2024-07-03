Los llamados sistemas lineales de producción (véase más sobre este término) y consumo, consistentes en la extracción, la fabricación, el consumo y la eliminación, explotan los recursos naturales (véase más sobre este término) de forma tan intensiva que contribuyen significativamente al calentamiento global, a la pérdida de biodiversidad (véase más sobre este término) y al empobrecimiento de los suelos, con consecuencias que pueden llegar a ser irreparables para la supervivencia humana.

Esta constatación condujo al cuestionamiento de este sistema y al surgimiento de la economía circular a finales de los años ochenta, en un intento de situar nuestros modelos de producción y consumo dentro de los límites planetarios, de forma proactiva, con una mayor sobriedad en términos de recursos y energía.

El Antropoceno y los límites planetarios como marco para la economía circular

Un contrapunto a la economía lineal

La industria textil (véase más sobre este término) es una buena ilustración de la lógica lineal y de sus efectos nocivos: el 97% del algodón que utilizamos procede de material virgen. El 100% del algodón que utilizamos procede de material virgen y sólo el 1% de material reciclado. El 100% procede de algodón reciclado y el 2% de algodón reciclado. Su producción ocupa una gran proporción de tierra cultivable y requiere mucha agua y pesticidas, mientras que al final del ciclo, el 87% de las fibras se depositan en vertederos o se eliminan como residuos. Al final del ciclo, el 100% de las fibras se depositan en vertederos o se incineran. Este modelo no sólo es un despilfarro, sino que además tiene impactos medioambientales que ponen en duda su viabilidad a largo plazo en un momento en el que ya se han alcanzado o superado ciertos límites mundiales.

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Esta observación no es nueva. El primer informe del Club de Roma, publicado en 1972, ya relacionaba el crecimiento económico continuado con un descenso de la población mundial en el siglo XXI, causado precisamente por la contaminación, el agotamiento de las tierras cultivables y la creciente escasez de recursos energéticos. Entre 1983 y 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo contribuyó a promover el concepto de “desarrollo sostenible” en un intento de satisfacer las necesidades de los consumidores actuales sin comprometer las de las generaciones futuras, limitando la explotación de los recursos naturales. En 2000, el químico ganador del Premio Nobel Paul Crutzen propuso el concepto del Antropoceno (véase más sobre este término), también conocido como la “era del hombre”, para concienciar a la sociedad de los cambios medioambientales de gran alcance, sistémicos e irreversibles creados por las actividades humanas.

Múltiples fuentes y campos de aplicación

El paradigma de la economía circular, que forma parte de este contexto del Antropoceno, se basa en una serie de estudios realizados a partir de la década de 1970 en diversos campos científicos y en aplicaciones prácticas pioneras.

Ya en 1966, en “The Economics of the Coming Spaceship Earth”, el economista Kenneth Boulding defendió la necesidad de sistemas circulares para sostener la vida humana en la Tierra a largo plazo.

En 1971, Nicholas Georgescu-Roegen recordó el segundo principio de la termodinámica, según el cual la energía de un sistema cerrado tiende a la degradación térmica, y el hecho de que la producción material no puede aumentar indefinidamente en un mundo en el que la energía y las materias primas son limitadas. Además de la termodinámica, el matemático y economista propuso un “cuarto principio”, según el cual la materia -como la energía- se degrada inevitablemente a medida que se utiliza. Este principio sigue siendo objeto de controversia, pero a primera vista parece confirmarse por los límites observados en el reciclaje sucesivo de ciertos materiales.

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Los economistas David W. Pearce y Robert K. Turner se basaron en el pensamiento de Georgescu-Roegen para demostrar los límites de los sistemas de producción lineales y abogar por la introducción de sistemas circulares: hicieron hincapié en el papel de los recursos naturales en la economía, en términos de insumos para la producción y el consumo, o de sumideros para los residuos y similares.

En 1976, el arquitecto y economista Walter Stahel estableció los principios de una economía de circuito cerrado (de ahí el término economía “circular”) y sus efectos sobre la creación de empleo, el crecimiento y la reducción de los residuos y los recursos consumidos. A continuación, Stahel examina las formas en que se puede acceder al uso y a la función, lo que conduce a planteamientos circulares que no implican la compra de un producto. También existen similitudes entre la economía circular y la economía de la funcionalidad: cuando las empresas alquilan bienes de consumo cotidiano en lugar de venderlos, tienen un mayor interés en aplicar todos los procesos que prolongan la vida útil de los productos, ya que conservan la propiedad de los mismos y siguen obteniendo beneficios de ellos mientras no queden obsoletos.

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A finales de los años setenta, el arquitecto paisajista John T. Lyle destacó el valor de un enfoque de “diseño regenerativo” para restaurar, renovar o revitalizar la energía y los materiales necesarios para la producción. Sus ideas tienen aplicaciones en la permacultura, por ejemplo, que incorpora la regeneración de los suelos cultivados a su planteamiento. Véase también acerca de lo siguiente:

Dada la magnitud del desafío ecológico al que se enfrentan nuestras sociedades, el reto de la economía circular consiste en replantear la economía inspirándose en la naturaleza: es lo que se conoce como biomimetismo. Este principio está bien ilustrado por la permacultura, que se basa en un concepto y unas técnicas que favorecen las sinergias entre las plantas y la regeneración del suelo en la agricultura. Con el mismo espíritu, la acuaponía combina la acuicultura y el cultivo de plantas gracias a la conversión aeróbica del amoníaco en nitratos, que tiene lugar cuando las bacterias del medio de cultivo transforman el amoníaco contenido en los excrementos de los peces en nutrientes (nitratos en particular) directamente asimilables por la vegetación.

La economía circular también se inspira en las ideas del químico Michael Braungart y del arquitecto William McDonough, y en particular en la teoría “de la cunaa la cuna” formalizada en 2002.

La tensión entre la necesidad de sobriedad y la búsqueda de nuevas fuentes de valor

Según el filósofo Dominique Bourg, el objetivo de la economía circular es “preservar la biosfera (véase más sobre este término) para mantener su viabilidad, en primer lugar para la raza humana”. Este principio de conservación y restauración del capital natural implica o bien minimizar la extracción de recursos naturales difíciles o no renovables (en el contexto de lo que se conoce como sostenibilidad “débil”), o bien evitar toda extracción de recursos no renovables (en el contexto de lo que se conoce como sostenibilidad “fuerte”), y en todos los casos optar por procesos o tecnologías que utilicen recursos renovables de bajo consumo energético o de bajo impacto, y sistemas que favorezcan la regeneración de los suelos y los entornos naturales. Este principio está en consonancia con la exigencia de “desvinculación absoluta”, es decir, la necesidad de promover modelos económicos cuyo impacto sobre los recursos naturales se reduzca significativamente en términos absolutos.

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Algunos actores también se preocupan por convertir la economía circular en una nueva fuente de valor y de oportunidades económicas. El análisis de las sinergias entre la inteligencia artificial y la economía circular publicado conjuntamente por la Fundación Ellen MacArthur y Google se centra en la mejora del diseño demateriales y productos, los modelos de negocio basados en la circularidad y las infraestructuras en los sectores alimentario y electrónico. Estima el valor que podrían generar estas sinergias en 127.000 millones de dólares y 90.000 millones de dólares anuales en 2030, para la alimentación y la electrónica de consumo respectivamente.

Dada su relativa juventud, la economía circular no es todavía un concepto estabilizado. Por esta razón, puede ser interpretado de forma muy diferente por los partidarios del “crecimiento verde”, que lo utilizan para legitimar la circularización de los modelos de negocio, y por los defensores del decrecimiento, que lo consideran contraproducente porque se aleja de los objetivos de sobriedad y de reducción pura y simple de la producción y el consumo.

Aunque el concepto de economía circular es controvertido, el hecho de que esté abierto a múltiples aplicaciones también lo convierte en una rica fuente de experimentación. Los principios operativos de la lógica circular iniciados en determinados sectores de aplicación están inspirando cambios en los métodos de producción, distribución y utilización en una gran variedad de sectores.

Los principios operativos de la economía circular

El objetivo de preservar los ecosistemas se desglosa en principios operativos que deben aplicarse de forma jerárquica. Este marco jerárquico -inspirado en la gestión de residuos- suele resumirse como una serie de “R” (reducir, reparar, reutilizar, reciclar) en un orden de preferencia que se corresponde con el impacto medioambiental: en primer lugar, reducir los residuos y el despilfarro, después prolongar la vida útil de los productos mediante la reparación o la reutilización y, por último, recuperar los materiales mediante el reciclaje.

Optimizar el uso de productos y materiales

Los modelos circulares pretenden desvincular el crecimiento económico de los recursos naturales, fomentando la reutilización y la reparación, con el fin de aumentar la “eficiencia de los recursos”. Se favorece el acceso a los bienes y su uso frente a la propiedad (véase más sobre este término), del mismo modo que los modelos empresariales que favorecen el alquiler frente a la compra, en el caso de los coches, los neumáticos y los motores, pero también de la ropa y los electrodomésticos. Desde 2013, una marca holandesa ofrece vaqueros en alquiler: al cabo de un año, los consumidores pueden cambiar los vaqueros que han alquilado por otro par, devolverlos para su reciclaje o conservarlos con un contrato que incluye un servicio de reparación gratuito e ilimitado. Al favorecer el uso y el reciclaje frente a la propiedad y el almacenamiento de los bienes, este tipo de modelo anima a los consumidores a adoptar una “mentalidad circular”.

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Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Optimizar el uso de los recursos significa diseñar los productos teniendo esto en cuenta y, en el caso de los productos que lo requieran, almacenar piezas de repuesto para poder distribuirlas y repararlas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para poder reparar completamente el 75% de sus productos, una empresa de electrónica necesitaría almacenar piezas de repuesto. El 100% de sus productos, una empresa francesa de electrodomésticos almacena 6.000 piezas de recambio. Los sectores aeroespacial, naval, de impresión y de defensa están adoptando estos modelos basados en el acceso porque se adaptan a sus industrias, donde el valor añadido residual de los productos viejos sigue siendo alto y la refabricación es rentable.

Distinguir entre stock de capital y flujos abre perspectivas útiles sobre la idea de una "economía circular" que aspira a sustituir a la economía industrial lineal "de paso" que ha dominado los negocios en los países industrializados desde la revolución industrial. En la economía lineal, la atención se centra en la gestión de los flujos de producción. A nivel macroeconómico, el rendimiento de la economía industrial se juzga midiendo la suma de todos los flujos (PIB); a nivel microeconómico, calculando el valor añadido a los flujos. Su optimización se detiene en el punto de venta, donde la responsabilidad de la explotación y la eliminación de los bienes se transfiere al comprador.

En algunos sectores, la reutilización es una forma de hacer frente a la escasez de recursos al tiempo que se obtienen ahorros significativos. La dependencia de la industria automovilística de las materias primas y de determinados metales, tanto raros como de otro tipo, es un obstáculo importante y plantea retos muy estratégicos para la gestión del suministro. Además de la escasez de metales y los problemas de suministro, el aumento de la demanda mundial de materias primas ha provocado subidas de precios.

Al mismo tiempo, cada año se retiran de la circulación 12 millones de vehículos en la Unión Europea, que constituyen un valioso recurso si se reciclan. Además de ser entre un 30% y un 50% más baratas, las piezas refabricadas tienen la misma garantía y se someten a las mismas pruebas de control de calidad que las piezas nuevas. En el sector de la construcción, la decisión de renovar en lugar de demoler y reconstruir también reduce el consumo de arena -un material muy demandado en todo el mundo- y de energía, lo que a su vez reduce las emisiones en torno a un 15%.

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Con el mismo espíritu, una estrategia circular aplicada a lo largo de veinticinco años ha permitido a un fabricante de suelos reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 96%, su consumo de agua en un 30 100%, su consumo de agua en un 88 100%, al tiempo que aumentaba su uso de energía renovable en un 88%. 100% en el uso de energía renovable y un 56% en el uso de materiales reciclados o reciclados. 100% en la proporción de materiales reciclados o de origen biológico (es decir, derivados de materias primas renovables no fósiles) utilizados en sus productos. Esta reducción del impacto medioambiental de la producción se ha logrado implicando a los fabricantes de fibras, que son responsables de casi dos tercios de las emisiones a lo largo del ciclo de vida de un revestimiento de suelo.

Cerrar los bucles y fomentar los intercambios dentro de los ecosistemas industriales

Según la Fundación Ellen MacArthur, la economía circular implica distinguir entre materiales artificiales y naturales, de modo que los primeros se recuperen mediante el reciclaje industrial y los segundos, que son los únicos materiales biodegradables, se reintroduzcan en el medio natural: “Una economía circular restaura, regenera y mantiene los productos, componentes y materiales en su máxima utilidad en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos”. Algunos procesos industriales circulares implican distinguir y separar tipos de materiales que previamente han estado combinados, para que puedan reciclarse: es lo que hacen las empresas de reacondicionamiento de residuos, separar la materia orgánica de otros materiales plásticos (envases) para que pueda reutilizarse en forma de biogás, separar los polímeros plásticos para que puedan reciclarse en nuevos envases de plástico, o extraer materiales preciosos como el oro o el cobre (véase más sobre este término) de los residuos electrónicos o químicos. Separar materiales compuestos no es técnicamente sencillo y a menudo implica establecer colaboraciones industriales específicas.

Inspirados en los ecosistemas naturales, caracterizados por la simbiosis entre especies y los ciclos naturales regenerativos, muchos experimentos circulares se estructuran mediante asociaciones entre actores de un mismo “ecosistema industrial”. Los ecosistemas industriales como el creado en la ciudad de Kalundborg ( Dinamarca) fomentan las operaciones de “bucle cerrado”, en las que los residuos de unos pueden convertirse en los recursos de otros, gracias a la optimización de los flujos de materiales y energía entre los distintos socios.

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En Kalundborg, el ecosistema empezó a tomar forma ya en los años 60, cuando se instaló la refinería: para satisfacer sus necesidades de agua, desarrolló intercambios directos con otras tres empresas situadas en las proximidades, una central de producción eléctrica, un fabricante de materiales de construcción y una empresa farmacéutica.

En los años 70, el fabricante de materiales y la refinería unieron sus plantas mediante un gasoducto para transportar el gas sobrante de la refinería y utilizarlo como fuente de energía para el proceso de secado del yeso y la escayola. Posteriormente, en 1998, surgió un importante proyecto de cooperación entre la central eléctrica, la refinería y la empresa farmacéutica, en el que la primera suministraba a las dos últimas vapor transportado a través de tuberías de 3 kilómetros de longitud. La ciudad de Kalundborg también se benefició de este suministro de calor (véase más sobre este término), pasando a formar parte del ecosistema industrial como proveedor de servicios y suministrador de electricidad y agua. Este ejemplo emblemático no es único. En Francia, el ecosistema creado en Dunkerque en torno a la puesta en común de la gestión de residuos y el estudio de los flujos (energía, agua, residuos, etc.), facilitado por la asociación Ecopal con 150 empresas de la zona, sigue la misma lógica.

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Además de la ecología industrial que se desarrolla en zonas específicas como los puertos de Kalundborg, Dunkerque y La Rochelle, este enfoque asociativo también se utiliza para desarrollar innovaciones en el reciclaje de materiales. Cuando Serge Ferrari, fabricante de un textil compuesto de PVC y poliéster, quiso reciclar los residuos de sus productos al final de su vida útil, primero se asoció con Solvay (proveedor de PVC), creando Texyloop en Italia, para establecer una solución técnica que separara el PVC y el poliéster. A continuación, recurrió a toda su red de socios para suministrar un volumen de materiales suficiente para que el propio proceso técnico fuera económicamente viable. Este ejemplo demuestra que el enfoque circular suele ir de la mano de un enfoque asociativo, ya que un único actor o la simple subcontratación no son viables ni técnica ni económicamente. Se requieren inversiones específicas y una fuerte colaboración entre las cadenas de suministro, desde una perspectiva holística.

Un enfoque holístico, sistémico y multiescala

La economía circular implica tener en cuenta todo el ciclo de vida de un producto: desde el diseño ecológico, con empresas que se abastecen de materiales reciclados o remanufacturan a partir de productos al final de su vida útil, pasando por el acceso, con modelos de leasing en la industria automovilística o espacial, hasta el reciclaje de productos al final de su vida útil para utilizar sus materias primas en nuevos productos. Así pues, la economía circular va mucho más allá del simple reciclaje de residuos y se implica en todas las fases del ciclo de vida del producto.

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Como explican los filósofos Dominique Bourg y Christian Arnsperger, este enfoque sistémico puede considerarse a varias escalas: microsistemas (empresas, productos), mesosistemas (ciudades, territorios, cadenas de producción o emplazamientos de ecología industrial) y macrosistemas (escalas nacional, continental y mundial), ya sea en términos de producción o de consumo. Reducir el consumo de materiales implica sobriedad a nivel del consumo individual, ecodiseño a nivel industrial y la reducción de los flujos netos de materiales facilitada a nivel global.

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Hoy en día, aunque esta lógica circular empieza a surgir en ciertas zonas de “basura cero, residuos cero” o en algunas ciudades como Berlín, en Alemania, o Toronto, en Canadá, donde los tejados verdes conectados permiten recuperar y reutilizar el agua de lluvia, hay que decir que dista mucho de ser generalizada. En su lugar, asistimos a “islas de circularidad” a escala de una región, un sector o un grupo de actores implicados en la permacultura, la agroecología o la economía social. Por el momento, estas islas adoptan la forma de proyectos de desarrollo urbano (como la reurbanización de antiguas zonas industriales abandonadas en la región de Sundgau, en Alsacia), proyectos locales (como el proyecto La Rochelle Territoire Zéro Carbone, ganador de la convocatoria nacional de proyectos “Territoires d'innovation”, que pretende ser neutro en carbono para 2040) o lugares rehabilitados de forma circular (como Les Grands Voisins, hasta 2020) o la Maison des Canaux de París (véase más sobre esta capital).

Pero estos experimentos siguen siendo relativamente escasos, a menudo apoyados por financiación pública y siempre amenazados por el modelo lineal, que sigue siendo dominante y a menudo más rentable a corto plazo. ¿Qué palancas podrían utilizarse para extender esta lógica circular con el fin de reducir de forma más significativa el flujo de materiales que producimos y consumimos, y conseguir así preservar eficazmente la biosfera para las generaciones futuras?

Los Retos Económicos, Institucionales y Sociales de un Cambio de Escala

Hacia una sociedad circular

La transición de los modelos lineales a los circulares no puede darse por sentada. Se trata de un cambio radical de paradigma que se está produciendo por etapas. La primera etapa microcircular, a escala de una empresa o de una gama de productos, permite desarrollar “herramientas útiles”. Sin embargo, presenta una serie de riesgos, en particular el de un “efecto rebote”, en el que la producción de residuos aumenta debido a un aumento del consumo que esperábamos que se compensara con el reciclaje, y el de una “captura de residuos” con alto valor añadido (plásticos fácilmente reciclables, metales preciosos) por parte de las empresas que luego frenan la reducción de residuos.

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El caso del depósito de botellas de plástico, que fue objeto de debate durante la adopción de la ley del 10 de febrero de 2020 sobre la lucha contra los residuos y la economía circular, es una buena ilustración de este último riesgo: el depósito pretende mejorar la tasa de reciclaje de las botellas de tereftalato de polietileno (PET), pero al privatizar la recuperación de un material plástico fácil de clasificar y reciclar (por un precio de reventa de unos 200 euros/tonelada), el sistema corre el riesgo de contribuir a crear un mercado (económico) que favorezca el uso continuado de este tipo de envases, a pesar de que el objetivo es reducir drásticamente su uso para limitar la contaminación por plástico.

La segunda etapa, al menos a escala regional, se articula en torno a la reducción de los flujos de materias primas y, por tanto, a la puesta en marcha de medidas que permitan reducir efectivamente los flujos de materias y energía por debajo de los límites mundiales, mediante el desarrollo de la agroecología, la desmaterialización, la descarbonización y la economía de la funcionalidad. Para extender este tipo de enfoque de un área pequeña a una escala global, se necesitan incentivos y limitaciones institucionales, fiscales y legales.

El papel decisivo de la reglamentación

El plan de acción de la Unión Europea, iniciado en 2015 a partir de los trabajos de la Plataforma Europea para la Eficacia de los Recursos, pretendía optimizar la gestión de los residuos (reciclando más e incinerando menos) más que reducirlos. En Francia, la ley de 2015 sobre la transición energética para un crecimiento verde (LTECV) consagró la economía circular en el Código de Medio Ambiente, tipificó el delito de engaño por obsolescencia programada y promovió la transición circular en el sector de la reutilización. El proyecto de ley sobre la lucha contra los residuos y la economía circular, adoptado por la Asamblea Nacional en 2020, proponía una serie de acciones concretas en varios sectores: la información a los consumidores, la eliminación del plástico de un solo uso a partir de 2022 y el fin de las exenciones de las que gozan los “bioplásticos”.

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A pesar de ello, la estrategia se basa más en la estabilización de las herramientas a nivel de un sector determinado y todavía no en su reducción a escala más global. No se han incluido algunas medidas que podrían reducir aún más la producción y el consumo de materiales, como adelantar el plazo para el fin de los plásticos de un solo uso. La normativa suele ser una palanca decisiva para cambiar las prácticas de empresas y consumidores e integrar este nuevo paradigma. El éxito de los modelos circulares depende de factores culturales y, en particular, de su capacidad para ser comprendidos y adoptados por el mayor número posible de personas. Por eso son tan cruciales las acciones colectivas de sensibilización y acción de asociaciones como Halte à l'obsolescence programmée (HOP) y Zero Waste.

Sobriedad medioambiental y solidaridad social

Aunque la economía circular suele centrarse más en las cuestiones medioambientales que en las sociales, es crucial incluir una exigencia de justicia social e intergeneracional, en consonancia con su objetivo de preservar los ecosistemas para las generaciones futuras. No se trata sólo de limitar el consumo global de materiales vírgenes y energía, sino también de promover formas de producir y consumir que respondan mejor a las necesidades. La economía social y solidaria y la economía circular tienen mucho en común. Desde hace varias décadas, las prácticas de reutilización y reciclaje se desarrollan gracias a redes como ressourceries, Emmaüs y la asociación Envie. Envie, pionera de la economía circular, construyó su proyecto desde el principio para contribuir tanto a la segunda vida de los electrodomésticos como a la inserción profesional, con 2.000 de sus 2.500 empleados en programas de inserción.

Con el mismo espíritu, Emaús ha estructurado las actividades de sus comunidades y proyectos de integración en torno a la recogida, reparación, reutilización y reventa de objetos, combinando los requisitos económicos, medioambientales y sociales de una economía auténticamente circular. En términos económicos, la reutilización es mucho más rentable que el reciclaje. En términos sociales, también crea más puestos de trabajo: según un estudio de la ADEME de 2014, 10.000 toneladas de residuos crean 1 puesto de trabajo si se depositan en vertederos, 31 si se reciclan y 850 si se procesan a través de estructuras de economía social dedicadas a la reutilización. Este auge de la reutilización también está permitiendo el desarrollo de empresas en torno a la reparación, el reacondicionamiento y la reventa de ordenadores y teléfonos móviles de segunda mano.

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Cerrar un bucle a nivel de producto o de pieza genera potencialmente mucho más valor que a nivel de material. Por ejemplo, es más fácil reacondicionar un teléfono móvil y luego reacondicionarlo para su reventa, que reciclarlo para recuperar la materia prima de sus componentes. La principal dificultad para reacondicionar los teléfonos es recuperarlos de los consumidores, que tienden a guardar sus viejos teléfonos en el fondo de un cajón en lugar de volver a ponerlos en circulación.

La economía circular ofrece un contrapunto a la economía lineal que estructura nuestras sociedades de consumo industrial. Es un nuevo paradigma con principios diferentes: los residuos son un recurso, el uso de los bienes no implica propiedad y el rendimiento depende de la reducción de los flujos netos de materiales. Limitados por el momento a unas pocas islas o sectores, los modelos circulares desarrollados a mayor escala podrían ayudar a conservar los recursos para las generaciones futuras. Para cumplir esta promesa, la economía circular debe concebirse no como un fin en sí misma, sino como un medio para preservar los recursos materiales y energéticos, así como los bienes comunes mundiales del agua, la biodiversidad, el clima y la cohesión social.

Véase También