Dos ejemplos de hoy mismo. Por respeto, no pongo nombres.

Un post que promete una lista, y al final es solo un link a youtube

Esta mañana, en Notes me aparece el link a un post sobre una lista de temas interesantes. En ese post se habla de todo, pero, y la lista? Un link a youtube. El vídeo es de 30 minutos.

Poco más tarde, otra persona repostea ese mismo post. Mis reflexiones: