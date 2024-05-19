Se va a convertir Notes en un "mercadillo"?
Cierto nivel de promoción y marketing es esperable, pero, si la mayoría del contenido es ventas, quizás sus únicos usuarios acaben siendo esos expertos vendedores y los bots. 2 ejemplos de hoy:
Dos ejemplos de hoy mismo. Por respeto, no pongo nombres.
Un post que promete una lista, y al final es solo un link a youtube
Esta mañana, en Notes me aparece el link a un post sobre una lista de temas interesantes. En ese post se habla de todo, pero, y la lista? Un link a youtube. El vídeo es de 30 minutos.
Poco más tarde, otra persona repostea ese mismo post. Mis reflexiones:
Lo entiendo, pero si en esta nota, o a principio del post, apareciera que la lista está en un vídeo, no habría leído todo ese post.
Entiendo que la autora del post quiera promocionar sus vídeos, pero también creo que hay que comprender que muchos de substack no somos fans de los vídeos, sino de las palabras escritas (como un comentario a ese post señala). Y que si se nos "promete" una lista, pues pensamos que estará en el post.
Esto lo digo porque, si a partir de ahora, todo el mundo ha…
