Hace muchos años, fui a la feria de la franquicia (en Madrid) con un proyecto para franquiciar. Me reuní con todas las empresas consultoras que se dedicaban a gestionar y lanzar este tipo de proyectos (Tormo, etc). Todas me dijeron que era un buen proyecto con el que hacerme rico, con su ayuda.

A todas les pregunté que, si ese era los pronósticos, en vez de cobrarme x miles de euros al mes, podían convertirse en socios (ganarían mucho más) y esa era su aportación al proyecto. Todas rechazaron la oferta, y salí del recinto ferial con la decisión de aparcar la idea de franquiciar.

Entiendo a las consultoras. No son entes de capital riesgo, prefieren hacer caja de forma regular prestando servicios. Incluso los gestores de muchos fondos prefieren estar en el negocio de cobrar un porcentaje de gestión que en el negocio de invertir su propio dinero.

En Substack, hay un ecosistema entero de propietarios de boletines que quieren enseñar a otros -por un precio, muchas veces- cómo hacer crecer una newsletter y ganar más dinero. Pero el “puro” escritor de Substack, en realidad, prefiere dedicar todas sus energías a perfeccionar su arte de la redacción, a reforzar el “output” de su producción literaria, que a aprender ventas y marketing de artículos de newsletters. Además, muchos de ellos también están escribiendo libros.

Por todo ello, me pregunto: No habrá alguien en el ecosistema de Substack que quiera ayudar a los creadores de contenido (la mayoría, sin mucho dinero que invertir en marketing), cobrando un porcentaje sobre las ventas? Como hace la propia Substack, que no cobra ningún fijo, sino un 10% sobre ventas.

En realidad, este es parte del papel que hacen las editoriales, pero sería adaptarlo al mundo de las newsletters.