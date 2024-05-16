Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de David
David
Sep 30, 2024

Trampas a evitar si introduces suscripciones de pago en Substack. Estas 3 son clave, y alguna poco conocida:

Miedo

Cuando introduces las suscripciones de pago, te estás poniendo delante de tu audiencia a un nivel completamente nuevo. Con las suscripciones de pago, te estás comprometiendo (al principio, quizás dedicando 15 horas semanales para sólo 10 suscriptores de pago) y estás creando una forma específica para que la gente se dé de baja de tu boletín eligiendo no pagar. ¡Eso da miedo!

Ttener miedo es en realidad una buena señal, dice Steven Pressfield en “La guerra del arte”. Haciendo una traducción un poco burda, viene a decir lo siguiente:

«¿Estás paralizado por el miedo? Es una buena señal. El miedo es bueno. Al igual que la duda, el miedo es un indicador. El miedo nos dice lo que tenemos que hacer. Recuerda nuestra regla empírica: Cuanto más miedo tengamos a un trabajo o a una vocación, más seguros estaremos de que tenemos que hacerlo... Si no significara nada para nosotros, no habría resistencia.”

Ten en cuenta la política de reembolsos de Substack

Si desactivas las suscripciones de pago o eliminas tu publicación, Substack enviará automáticamente los reembolsos a tus suscriptores de pago desde tu cuenta bancaria conectada a Stripe.

Esto podría suponer la retirada de muchos euros o dólares de tu cuenta bancaria, especialmente si tienes muchos suscriptores anuales.

Lástima que esto no lo explique bien en las páginas oficiales de Substack.

Más Trabajo del que se Pensaba

El proceso de configuración de los pagos no es difícil, pero lleva su tiempo. Tienes que pasar por comprobaciones de domicilio e identidad («conoce a tu cliente») y avisos con Stripe, elegir puntos de precio y beneficios, y luego crear nuevos correos electrónicos de bienvenida, encabezados y pies de página para tus suscriptores de pago. Con sanciones de Substack si tus suscriptores se quejan.

Una vez que tengas suscriptores de pago, es posible que te sientas más presionado. Puedes sentir que tenías que hacer que todos los correos fueran perfectos. Algunos se esfuerzan mucho más. Sus correos electrónicos se hicieron más largos (¡y menos interesantes!) y empezaron a quemarse.

En el proceso de esforzarme demasiado por complacer a sus nuevos seguidores de pago, empeoraron su boletín.

Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura