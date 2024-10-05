Nota: Algunas veces encuentro un artículo en Substack que considero realmente útil o interesante para la audiencia de algunas de nuestras publicaciones, pero está en inglés. Como la mayoría de nuestros lectores prefieren leer sólo en español, en ocasiones pido a su autor si podemos hacer una traducción total o parcial del artículo y reproducirlo en la publicación más relacionada con el tema, con su atribución correspondiente y una breve descripción del boletín original. En el presente caso (véase el original), Jaskaran (con mucha experiencia en marketing), que publica “The Social Juice”, amablemente, nos ha dado permiso para llevar a cabo tal traducción y publicarla. La descripción de su newsletter está más adelante en este artículo, por si alguien quiere suscribirse a la misma.