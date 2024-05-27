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Aimee
May 29, 2024

Bueno, en ese entonces, la planificación estratégica era como definir lo que querías lograr, hacer un plan para conseguirlo y luego llevarlo a cabo. Pero después se complicó más con cosas como la matriz de cuotas de crecimiento del Boston Consulting Group. Creo que todavía se pueden ver tendencias importantes para el futuro en todo esto.

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Por supuesto, sigue adelante.

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