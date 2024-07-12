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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 12, 2024

"Sus clientes cambian constantemente, al igual que sus valores, percepciones y necesidades. Tener un conocimiento actualizado sobre ellos le ayudará tanto a satisfacer sus necesidades como a deleitarlos."

- Pooja Agnihotri (17 Razones por las que fracasan las empresas :Desenrédese del fracaso empresarial)

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Salvador Lorca 📚
Jul 12, 2024

"Si quiere tener contentos a sus clientes, empiece por tener contentos a sus empleados".

- Pooja Agnihotri (17 razones por las que fracasan las empresas :Desenrédese del fracaso empresarial)

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Por supuesto, sigue adelante.

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