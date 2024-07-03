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Salvador Lorca 📚
Jul 3, 2024

Tras la actuación sobre el comportamiento de los conductores y el equipamiento de los vehículos, la mejora de las infraestructuras mediante la introducción de controles de seguridad es una tercera vía fructífera, pero costosa debido a la longitud de las redes de carreteras construidas a lo largo de los años. Se reconoce que las carreteras y autopistas nuevas son más seguras que las antiguas: los accidentes son más raros, aunque a menudo más graves, debido a la sensación de seguridad que perciben los conductores. Los gestores sólo se comprometen con cautela a renovar las carreteras antiguas, y a menudo más por las razones económicas del crecimiento del tráfico que por razones de seguridad.

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Por supuesto, sigue adelante.

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