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Salvador Lorca 📚
Jul 3, 2024

"Mediante la instalación de estas barreras en los niveles de prevención, recuperación en caso de fallo, mitigación y, por último, respuesta de emergencia, los diseñadores pueden reducir de forma muy significativa los riesgos en los que incurren los sistemas de transporte.

La milmillonésima probabilidad de muerte ya mencionada da una idea de ello si la comparamos con la milmillonésima, o milésima, probabilidad de muerte en el uso de un coche privado – pero estas comparaciones sólo tienen valor para influir en el comportamiento de los usuarios para los que el universo de opciones es tan restringido que difícilmente las tendrán en cuenta."

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Por supuesto, sigue adelante.

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