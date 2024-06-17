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Discusión sobre este post

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David
Jun 19, 2024

cierto. El crowdfunding se ha desarrollado muy rápidamente en la década de 2010. En pocos años, ha pasado de ser una nueva tendencia social a un controvertido fenómeno de moda, antes de convertirse en un elemento habitual de la economía cultural y empresarial. La realidad de este mercado es ya demasiado vasta y variada para permitir cualquier intento de clasificación que no siga una lógica de segmento por campo de actividad. La relación entre el desempleo y la opinión pública no es menos compleja. Las encuestas realizadas por los institutos demoscópicos muestran que la opinión pública no cambia como consecuencia directa del número global de desempleados, sino que los despidos masivos en una región determinada, anunciados por los medios de comunicación a escala nacional, llevan a la opinión pública a considerar importante la lucha contra el desempleo. También podemos ver que al elegir a un presidente de izquierdas en 1981 y darle una fuerte mayoría parlamentaria, los votantes esperaban que pudiera ayudar a resolver el problema del desempleo, y que en las elecciones posteriores abandonaron esta esperanza.

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Aimee
Jun 21, 2024

Considero que este texto es muy revelador sobre la evolución y la importancia de la autofinanciación y el crowdfunding. Me parece fascinante cómo estos métodos han democratizado el acceso a la financiación, permitiendo que proyectos creativos y empresariales puedan ver la luz sin depender de las fuentes tradicionales. La historia del crowdfunding, desde sus orígenes hasta su expansión con Internet, demuestra su eficacia y adaptabilidad. Además, la diversificación en los tipos de crowdfunding y su impacto en proyectos locales y sostenibles resalta una tendencia hacia una economía más inclusiva y participativa. Este enfoque no solo empodera a los individuos, sino que también fomenta la innovación y el desarrollo comunitario.

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Por supuesto, sigue adelante.

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