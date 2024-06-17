Autofinanciación: Ser el Banquero de Uno Mismo

Una empresa puede financiarse de dos maneras: recurriendo a capital externo, es decir, ahorros o préstamos bancarios; o utilizando los recursos excedentarios generados por su actividad, lo que se denomina autofinanciación. Los problemas que plantea la autofinanciación se refieren en primer lugar a su definición. No existe una definición jurídica ni contable de la autofinanciación. Generalmente se mide de forma indirecta, como beneficios no distribuidos. Por último, la elección de la autofinanciación es una decisión compleja, ya que está vinculada, por una parte, a la política de reparto de dividendos y, por otra, a la política de endeudamiento, es decir, a la búsqueda de la estructura óptima de capital.

La autofinanciación es criticada por reducir la movilidad del capital. Aceptable en un marco ideal de mercados perfectos, esta crítica apenas se ajusta a la realidad de los mercados. Además, el gran tamaño de las empresas actuales, su diversificación y la creación de filiales favorecen la movilidad del capital propio. Se realizan transferencias de entidades con capacidad de financiación a entidades con necesidades de financiación en función de las oportunidades de inversión, lo que en algunos aspectos parece más favorable a una buena asignación de los recursos que la distribución del ahorro por el mercado bursátil.

Además, cada vez se considera más que los resultados de las empresas no deben relacionarse únicamente con el capital financiero. Esto plantea la cuestión de la adecuación de la distribución de los recursos excedentarios generados por la empresa, en particular en lo que se refiere a la parte destinada a la autofinanciación.

La definición de autofinanciación

No existe una definición jurídica o contable de la autofinanciación. Por lo tanto, debemos intentar definirla desde un punto de vista económico. La autofinanciación no es lo mismo que las reservas, que representan, en un momento dado, el importe acumulado de los fondos destinados a la autofinanciación en años anteriores. Nota: Véase la definición de Autofinanciación en el diccionario.

En términos generales, puede definirse como la parte no distribuida y ahorrada de los beneficios de una empresa durante un periodo determinado. En comparación con las reservas, se trata de un flujo y no de una reserva. Hay que añadir que la autofinanciación corresponde a un aumento del patrimonio neto real de la empresa durante el periodo considerado, ya que la reserva de una parte del beneficio limita la salida de tesorería al importe de los dividendos pagados a los accionistas.

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Sin embargo, es necesario aclarar esta definición para llegar a un concepto mensurable. La autofinanciación debe distinguirse de conceptos relacionados como la capacidad de autofinanciación y el flujo de caja.

El flujo de caja representa el excedente monetario generado por la actividad de la empresa durante el periodo considerado, generalmente el ejercicio. También se conoce como flujo de caja. Generalmente se expresa como la diferencia entre los ingresos de explotación "liquidables", es decir, los ingresos percibidos a corto o largo plazo en función del plazo de crédito concedido a los deudores (principalmente los clientes), y los gastos "liquidables", es decir, los gastos pagados a corto o largo plazo en función del plazo de crédito concedido por los acreedores (principalmente los proveedores), excluyendo las cesiones de inmovilizado. Dado que las depreciaciones, amortizaciones y provisiones no son gastos "liquidables", el método estándar de cálculo del C.A.F. es el siguiente: Beneficio neto del ejercicio + amortizaciones y provisiones - reversiones de provisiones + valor contable de los activos vendidos - producto de la venta de activos vendidos - parte de las subvenciones reconocidas en la cuenta de resultados.

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El flujo de caja representa el flujo de caja operativo potencial porque se calcula antes de la distribución de dividendos y porque al final del ejercicio no se han recibido todos los ingresos ni se han desembolsado todos los gastos. El flujo de caja es igual al flujo de caja menos los dividendos repartidos: Flujo de caja = flujo de caja - dividendos repartidos.

Es un recurso disponible para inversiones futuras o existentes. El margen generado en el transcurso de la actividad empresarial no permanece ocioso en la tesorería.

La tasa de autofinanciación indica la proporción de inversión financiada con recursos internos. Se mide por el ratio: autofinanciación/inversiones.

Un ratio inferior a 1 significa que la política de inversión ha sido posible gracias al recurso a recursos externos.

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El flujo de caja operativo, un concepto relacionado, representa el flujo de caja real generado por la empresa. Corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos durante un periodo determinado, tal y como se muestra en un presupuesto de tesorería. Es imposible calcularlo directamente cuando sólo se dispone de los documentos contables (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y notas). Esto se debe a que casi todos los sistemas de contabilidad empresarial se basan en la noción de compromiso: las transacciones comerciales se tienen en cuenta en el momento en que se produce la operación y no cuando se liquida. El resultado contable es, por tanto, una diferencia entre ingresos y gastos, no entre ingresos y gastos, lo que hace imposible calcular directamente el flujo de caja real. El F.A.C. es un flujo de caja teórico o potencial y sólo puede equipararse al flujo de caja si los créditos y débitos de explotación y las existencias son nulos o estables en el tiempo (de hecho, si se cumple esta condición, los gastos son idénticos a los gastos y los ingresos a los gastos).

La literatura anglosajona también utiliza los conceptos de flujo de caja de explotación y flujo de caja libre. El flujo de caja de explotación es igual a los ingresos de explotación menos los gastos de explotación, menos el impuesto que habría que pagar sobre los ingresos de explotación. El Estado de Flujos de Caja muestra las entradas y salidas de efectivo, lo que facilita el cálculo del flujo de caja. Este documento es obligatorio en Estados Unidos, pero no en Francia ni en la mayoría de los países europeos.

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El flujo de caja libre es igual al flujo de caja de explotación menos las inversiones netas necesarias para el periodo. Calculado antes de la aplicación del beneficio, representa el flujo de fondos disponibles para los proveedores de capital, los acreedores y los accionistas. En segundo lugar, se utiliza para calcular el valor de la empresa mediante el modelo de flujo de caja descontado: el valor de la empresa es igual al valor actual de los flujos de caja libres.

Medir el flujo de caja

La autofinanciación sigue siendo el medio de financiación preferido por la mayoría de las empresas, pero es muy difícil de medir con precisión. La mayoría de las estadísticas utilizan indicadores que miden el flujo de caja sólo indirectamente, a través de la ratio de reparto de dividendos. Se distingue entre financiación mediante capital propio y financiación mediante deuda, pero la mayoría de las veces sin diferenciar entre financiación mediante capital propio externo (ampliaciones de capital) y financiación interna (autofinanciación).

El flujo de caja depende de la tasa de reparto de dividendos, que a su vez está muy influida por la fiscalidad. Un tipo impositivo más bajo sobre los beneficios de las empresas que sobre la renta de los accionistas fomenta la acumulación de reservas. Esto contribuyó en gran medida a la reducción de la deuda de las empresas francesas desde finales de los años setenta hasta finales de los noventa. Después, la tendencia se invirtió al bajar los tipos de interés.

Por ejemplo, según el I.N.S.E.E., en Francia la autofinanciación siempre ha superado a los recursos externos (deuda y apelación a los accionistas), salvo durante periodos muy breves en los años ochenta y noventa. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países desarrollados, incluidos los anglosajones, con la excepción de Japón donde, debido a la relación especial que mantienen las empresas con los bancos, predomina el recurso a la deuda.

Dos acontecimientos han contribuido a la disminución de la importancia de la autofinanciación: por un lado, el desarrollo de los mercados de capitales; por otro, las consecuencias de las crisis económicas y financieras. Tras un periodo en el que todas las empresas dependían en gran medida de la autofinanciación, la situación actual es muy heterogénea.

En el caso de las grandes empresas, el mayor riesgo de erosión de los márgenes de beneficios -y por tanto de la capacidad de autofinanciación- y el mantenimiento de los gastos de capital han provocado un aumento del recurso a la financiación en los mercados financieros. En general, se prefiere ésta al endeudamiento bancario. El recurso a los mercados financieros, sobre todo en forma de emisión de obligaciones, presupone el mantenimiento de una buena imagen de marca y, por tanto, una política de reparto de dividendos favorable a los inversores. El aumento del reparto de dividendos contribuye a deteriorar el flujo de caja. Algunas empresas medianas también experimentan un descenso de la rentabilidad y recurren cada vez más a la deuda bancaria. Sin embargo, la autofinanciación sigue siendo el medio de financiación preferido por la mayoría de ellas. Es el método utilizado por todas las empresas para financiar los gastos de investigación y desarrollo.

Las recompras de acciones, que ahora también están permitidas para las empresas que no cotizan en bolsa, sólo favorecen la autofinanciación cuando se reduce el número de acciones, es decir, cuando se anulan las acciones recompradas.

Dado que el alcance de la autofinanciación depende de factores económicos e institucionales (fiscalidad, organización de los mercados financieros, etc.), asistimos a una disminución relativa de la autofinanciación y a disparidades cada vez más marcadas entre países, sectores y categorías de empresas.

Visualización Jerárquica de Autofinanciación

La elección de la autofinanciación

¿Por qué una empresa recurre a la autofinanciación en lugar de depender únicamente de la financiación externa?

Hay una serie de razones por las que los directivos de una empresa pueden optar por la autofinanciación en lugar de emitir acciones u obligaciones, o pedir un préstamo bancario.

En primer lugar, dicha elección puede ser el resultado de una actitud espontánea por parte de la dirección de hacer el mejor uso posible de la tesorería generada durante el ejercicio, con vistas a mejorar la rentabilidad. Esto suele ser un reflejo de una buena gestión financiera. Dado que no se debe dejar dinero ocioso, a finales de año los beneficios ya se han reinvertido a menudo en activos, por lo que la retención es una cuestión de rutina.

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Además, la autofinanciación suele ser preferible por una serie de razones que reflejan el deseo de los directivos de la empresa de conservar el control del negocio, de minimizar el riesgo de la inversión o el coste del capital.

Si bien la empresa es una organización que busca ante todo maximizar los beneficios, también es una unidad económica comprometida en una lucha constante por su vida y su independencia. En este sentido, los proveedores de capital pueden ser una amenaza, y las ampliaciones de capital, si no se preparan cuidadosamente, aumentan el riesgo de "asaltos" bursátiles. El peligro de las participaciones bancarias, por su parte, ha sido puesto de relieve en repetidas ocasiones por los empresarios, cuyas florecientes empresas son una tentación constante para los grupos financieros. Financiar las inversiones con los recursos generados por la empresa es, evidentemente, la mejor manera de garantizar que el grupo dominante conserve el control.

Esta preferencia se basa también en la convicción, compartida por la mayoría de los directivos de las grandes empresas, de que la empresa es una institución con una existencia separada de la de sus propietarios. Los dividendos les parecen a menudo similares a los intereses pagados a los accionistas, por lo que, más allá del mínimo legal, la propensión a retener los beneficios es fuerte. Henry Ford expresó abiertamente este estado de ánimo: "Considero que los beneficios industriales, por encima de un cierto porcentaje moderado, pertenecen a la propia empresa y no a los accionistas".

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Pero también es posible pensar que la autofinanciación redunda en beneficio de los accionistas: permite evitar impuestos más elevados sobre los beneficios distribuidos que sobre los beneficios retenidos, y conduce a un aumento del patrimonio neto real de la empresa, es decir (a largo plazo) a un aumento del valor bursátil de las acciones que la representan. Es cierto que esta subida no se produce con regularidad, ni sin fluctuaciones y a veces retrocesos espectaculares. Pero por encima de las variaciones erráticas que experimenta el mercado bursátil, la tendencia a largo plazo del valor de las acciones se ajusta al crecimiento de la producción y al aumento de los activos reales. Por lo tanto, parece que los accionistas se benefician en gran medida de la autofinanciación a través de las plusvalías que genera.

Por último, la elección de la autofinanciación entre los métodos de financiación de que dispone la empresa puede explicarse a menudo por consideraciones relacionadas con la reducción del riesgo y el consiguiente aumento de la rentabilidad de una inversión determinada. En general, los directores de empresa están en mejores condiciones que los ahorradores o los banqueros para evaluar el riesgo que entraña una operación de inversión: tienen una idea más precisa de las curvas de costes y de demanda de la empresa, así como de las condiciones de la competencia. Su evaluación subjetiva del riesgo será, por tanto, inferior a la del proveedor de capital.

Además, a menudo se prefiere la autofinanciación al endeudamiento porque, una vez conseguida, no conlleva ninguna carga financiera permanente que pueda pesar sobre los costes de la empresa, o incluso poner en peligro su rentabilidad. Sabemos hasta qué punto el endeudamiento de algunas empresas, por la considerable carga de intereses que conlleva, es peligroso para su equilibrio. Ciertamente, la autofinanciación no es gratuita, aunque su coste aparente sea cero. En un mercado perfecto, los accionistas racionales exigirían la misma rentabilidad por los fondos reinvertidos en forma de autofinanciación que por las aportaciones directas.

Pero, por un lado, los mercados de capitales no son perfectos y, por otro, la remuneración de los intermediarios cuando se recurre a otros medios de financiación conlleva costes de transacción: se comprende así el atractivo de la autofinanciación. . La autofinanciación es la forma de financiación menos onerosa en términos de costes de transacción. Las prácticas actuales se ajustan a la Teoría del Pecking Order: la autofinanciación es preferible a la deuda, que a su vez es preferible a la emisión de acciones.

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Los conflictos de intereses entre los accionistas y la dirección también pueden repercutir en la política de dividendos y, por tanto, en el flujo de caja. En primer lugar, la política de dividendos es una señal (teoría de las señales) que la dirección envía a los accionistas y, más en general, al mercado sobre las perspectivas de rentabilidad de la empresa. En efecto, los directivos, que prefieren no tener que reducir el importe de los dividendos pagados, sólo los aumentan si las perspectivas son lo suficientemente buenas como para que el nivel de dividendos se mantenga en el futuro. Además, según la teoría de la agencia, la forma de evitar conflictos entre los directivos y los accionistas es actuar sobre la autofinanciación. Por eso los directivos prefieren la autofinanciación a una ampliación de capital, que les obliga a someterse a la disciplina del mercado financiero. Por otra parte, están obligados a distribuir entre los accionistas cualquier flujo de caja libre que no pueda destinarse a inversiones rentables.

El objetivo de maximizar el valor de la empresa está, por tanto, en el centro del dilema entre el reparto de dividendos y la autofinanciación. Hay que encontrar un compromiso entre el ahorro en costes de transacción, obtenido al preferir la autofinanciación a la financiación externa, y los costes de agencia resultantes de la utilización de fondos en inversiones cuya rentabilidad es insuficiente para mantener o aumentar el valor de la empresa.

Autofinanciación y movilidad del capital

Desde el punto de vista de la economía global, no es raro escuchar fuertes críticas al papel de la autofinanciación en la financiación de las inversiones: se contrasta la situación real de las economías contemporáneas con lo que ocurriría si, con todos los beneficios repartidos, las inversiones se financiaran únicamente recurriendo al ahorro y al mercado de capitales.

Una de las críticas más comunes es que la autofinanciación obstaculizaría la movilidad del capital y, por tanto, la mejor asignación de los recursos. En particular, daría ventaja a las empresas existentes frente a las que quisieran empezar, y a las actividades establecidas frente a los nuevos productos y actividades. En resumen, favorecería el mantenimiento de las viejas estructuras. Este argumento se justifica por el hecho de que los empresarios apuestan más fácilmente por sí mismos que por los demás y, por lo tanto, invierten más generosamente en su propia empresa que en otras. Esto es tanto más cierto cuanto que el sistema fiscal no favorece un alto nivel de distribución de beneficios.

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Sin embargo, la autofinanciación no impide que el capital se destine a los usos más productivos. Los beneficios reinvertidos no están necesariamente vinculados a las actividades que les dieron origen. A menudo financian diferentes tipos de producción, ya sea en la empresa donde se generaron o en empresas distintas.

Las grandes empresas actuales son generalmente empresas multiproductoras con actividades diversificadas, siendo la diversificación una protección contra las fluctuaciones de la demanda y una garantía de crecimiento. Pueden producir bienes diferentes o incluso operar en sectores distintos. De este modo, los beneficios de un producto pueden utilizarse para financiar otro, en función de las perspectivas del mercado. Por ejemplo, una empresa cuya actividad principal está en declive suele añadir nueva producción en sectores en expansión. En este caso, los beneficios de los antiguos productos servirán para financiar la expansión de la nueva rama.

Además, el ahorro empresarial no es estático: interviene en la creación de nuevas empresas en forma de filiales especializadas. Con la globalización de las economías, y en el marco de una estrategia de conquista de mercados, los flujos financieros interempresariales han adquirido una gran importancia; una gran parte de los títulos emitidos por las empresas son suscritos por otras empresas. Muchas innovaciones (el uso de nuevos procesos, la fabricación de nuevos productos o la creación de nuevos servicios) son posibles gracias a la aportación de personas, técnicas o capital de empresas preexistentes, y a la creación de filiales cuyo capital se compone de los beneficios retenidos de las empresas matrices. La movilidad del capital entre empresas aumenta a menudo como consecuencia del desarrollo de la concentración, y la creación de nuevas empresas no es generalmente el resultado de individuos sino de grandes empresas.

Nota: Es una alternativa a la financiación pública y sus inconvenientes. La financiación pública de la inversión en innovación requiere impuestos, lo que distorsiona las elecciones de trabajo-ocio y las decisiones de consumo. Sin embargo, no hay que exagerar este inconveniente, la mayor parte del gasto en medicamentos recetados en los países desarrollados ya está financiado públicamente, ya sea de forma directa (a través de un plan público de medicamentos) o indirecta (a través de subvenciones fiscales para la cobertura privada de medicamentos). Con un plan de recompensas, los precios de los medicamentos bajarían notablemente, probablemente en un porcentaje mayor que el aumento porcentual del volumen unitario. Por lo tanto, el gasto en medicamentos financiado con fondos públicos debería disminuir, y el ahorro podría destinarse al fondo de recompensas.

Lejos de favorecer la inmovilidad del capital, la autofinanciación puede ser por tanto un estímulo para su movilidad. El mercado financiero, dadas sus imperfecciones y el carácter extremadamente aleatorio de las expectativas sobre el rendimiento del capital, no permite necesariamente una asignación racional de los fondos, como la que podría resultar de una reasignación interna planificada de los recursos de las industrias en declive o estancadas a las industrias en expansión.

Por otra parte, es criticable el comportamiento de ciertas empresas que, presionadas por los hábitos conservadores y la fiscalidad, practican una política de baja distribución e invierten los fondos retenidos en proyectos poco rentables. Es evidente que la empresa debe distribuir entre sus accionistas los fondos que no pueda destinar a inversiones suficientemente rentables para mantener o aumentar el valor de la empresa. Si la empresa dispone de más recursos de los que puede destinar a inversiones rentables, entonces dispone de flujo de caja libre, que debe distribuir a los accionistas. Por esta razón, la existencia de una gran cantidad de flujo de caja libre no distribuido puede considerarse un signo de que la empresa está perdiendo valor.

Por último, la autofinanciación sigue siendo la mejor forma de cubrir los gastos en investigación científica e innovación. Es el medio preferido para financiar las empresas de la nueva economía, ya que el grado de incertidumbre que rodea a sus proyectos limita su acceso a la financiación externa.

Los méritos de la autofinanciación

En referencia explícita o implícita al modelo de financiación tradicional en el que todos los fondos invertidos se han ahorrado de antemano y en el que la financiación de las inversiones no interfiere en la distribución de la renta, se ha dicho que la autofinanciación, es decir, el ahorro forzado, tiene un impacto significativo en la distribución y pesa especialmente sobre los consumidores y sobre los empleados de las empresas que lo practican.

En lo que respecta a los consumidores, esta afirmación se basa en la idea, bastante imprecisa, de que la autofinanciación exige la existencia de un margen adicional incluido en los precios y, por tanto, ejerce una presión al alza sobre estos últimos o, al menos, constituye un obstáculo para su reducción. Sin embargo, si comparamos la situación de los consumidores en dos escenarios diferentes de financiación de la misma inversión, no es posible concluir que la autofinanciación conduzca a precios más elevados. En el caso de una inversión financiada mediante préstamos, los reembolsos anuales y el pago de intereses deberán incorporarse a los precios.

Sólo si la inversión se realiza como resultado de un aumento deliberado de los precios destinado a recaudar los fondos necesarios podremos hablar de una repercusión al consumidor, lo que sólo es concebible si la empresa tiene un control total sobre el precio y el aumento de precios no tiene ningún impacto en la demanda.

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En cuanto a los asalariados, siguiendo una línea de razonamiento similar, a veces se ha pensado que se podrían obtener mayores márgenes o beneficios recortando los costes, los laborales en particular. A la inversa, se ha pensado que los fondos dedicados a la autofinanciación podrían haberse distribuido en forma de salarios más elevados. Pero también en este caso el análisis carece de rigor. Los beneficios adicionales podrían haberse derivado con la misma facilidad de la reducción de los costes no salariales que de una mejora de la posición de la empresa en el mercado, o de varias otras hipótesis, todas ellas igualmente probables.

El problema de distribución que plantea la autofinanciación se abordó más adecuadamente en Francia durante los debates sobre la ordenanza relativa a la participación de los asalariados en los beneficios (ordenanza de 17 de agosto de 1967, luego de 21 de octubre de 1986). Puede enunciarse del siguiente modo: toda inversión autofinanciada aumenta el activo neto de la empresa y, a través de las plusvalías, incrementa el valor de las acciones en poder de los accionistas. Ahora bien, aunque una parte de esta plusvalía procede del capital de los accionistas de la empresa, no es menos el resultado de los esfuerzos de todos los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, es justo que estos últimos se beneficien de una parte del aumento del valor del capital al que ha contribuido su trabajo. El rendimiento no puede contemplarse únicamente desde el punto de vista del accionista.

Las "teorías de la organización" surgidas en la década de 1980 con los trabajos de sociólogos como Chris Argyris, Rensis Likert y Elliott Jaques, y retomadas posteriormente por economistas y financieros, han contribuido a cuestionar el supuesto tradicional de que todos los factores de producción que contribuyen a la creación de valor empresarial -con excepción de los accionistas- son remunerados a su coste de oportunidad, es decir, al precio de mercado de los factores. Según la "Teoría de los Stakeholders" (Edward R. Freeman, 1984), el "excedente organizativo" debe repartirse entre todos los actores que contribuyeron a su creación, dejando de ser los accionistas los únicos acreedores residuales. Sin embargo, aunque el principio de reparto es fácil de definir y justificar, la forma en que se aplica lo es mucho menos. Los pormenores de la legislación francesa sobre la participación de los asalariados en los beneficios y las dificultades de su aplicación dan fe de ello.

Ya se había hecho en Francia un intento de tener en cuenta los intereses de todas las partes interesadas, no sólo los accionistas sino también los clientes, los empleados, los proveedores y las autoridades públicas, cuando el C.E.R.C. (Centre d'études des revenus et des coûts) desarrolló el método del excedente de productividad global hacia 1960. El excedente de productividad puede definirse como la diferencia, de un año a otro, entre los ingresos adicionales y los gastos adicionales, a precios constantes. Uno de los objetivos del método era diferenciar, en el importe del excedente, por una parte la parte debida a una exacción sobre los agentes anteriores, proveedores de los distintos factores de producción, por una reducción de los precios, y sobre los agentes posteriores, por un aumento de los precios, y por otra parte la parte debida a la eficacia de la empresa. Esta segunda parte del excedente, que debía corresponder a los agentes implicados en el proceso de producción, podía servir de base para la negociación; éste era el otro objetivo del método. De hecho, este método ha servido de referencia para la remuneración adicional de los asalariados en algunas empresas públicas (por ejemplo, en los contratos de progreso en EDF). Muy atractivo en teoría, este método nunca ha logrado implantarse en las empresas privadas, sobre todo por la dificultad de repartir el excedente de forma satisfactoria para todos.

La legislación anglosajona resuelve el problema de forma más sencilla. En Estados Unidos, por ejemplo, los empleados y directivos de cada empresa deben definir contractualmente las modalidades de reparto. En este caso, la empresa se gestiona sobre una base contractual, lo que deja mucho margen para los acuerdos formales, pero también para los implícitos, sobre todo en las relaciones laborales.

A pesar de una disminución relativa de su importancia en el conjunto de las empresas francesas, la autofinanciación sigue siendo un método de financiación privilegiado porque ofrece ventajas a todas las partes implicadas. Es preferida por los directivos porque evita el control ejercido por los prestamistas. Los socios de la empresa, en particular los proveedores, los empleados y otros acreedores, la ven con buenos ojos porque limita los riesgos asociados a un endeudamiento excesivo. También tienen en cuenta que la decisión de retener los beneficios da lugar a plusvalías, mientras que la decisión de distribuirlos da lugar a dividendos que deben pagarse a los accionistas. Estas razones, junto con el hecho de que este método de financiación parece ser gratuito, explican por qué se le da prioridad en la jerarquía de los métodos de financiación observados.

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Sin embargo, en algunos aspectos es una forma de financiación peligrosa, porque siempre es posible utilizarla para financiar inversiones que rinden menos que su coste real. La autofinanciación sólo contribuye a aumentar o mantener el valor de la empresa si financia inversiones que generen una tasa de rendimiento al menos igual al coste de los fondos propios.

Es mejor la autofinanciación o la financiación externa?