Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de San
San
Jun 21, 2024

Me encanta esto

Responder
Compartir
Avatar de Aimee
Aimee
Jun 21, 2024

En mi opinión, la autofinanciación es esencial para las empresas, aunque complicada de definir y medir. A pesar de críticas sobre la movilidad del capital, las grandes empresas modernas redistribuyen eficientemente sus recursos. La autofinanciación ofrece control e independencia frente a riesgos externos y refleja una visión a largo plazo de crecimiento y aumento del valor de la empresa. A pesar de sus desafíos, sigue siendo una herramienta preferida para asegurar estabilidad financiera y crecimiento sostenido.

Responder
Compartir
2 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura