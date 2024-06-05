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Descubrimiento Científico

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el descubrimiento científico. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Concepto de Descubrimiento científico

Nota: Véase la definición de Descubrimiento científico en el diccionario.

El descubrimiento científico es el proceso o el producto de una investigación científica exitosa. Los objetos del descubrimiento pueden ser cosas, acontecimientos, procesos, causas y propiedades, así como teorías e hipótesis y sus propiedades (por ejemplo, su poder explicativo). La mayoría de las discusiones filosóficas sobre el descubrimiento científico se centran en la generación de nuevas hipótesis que se ajusten o expliquen conjuntos de datos dados, o que permitan derivar consecuencias comprobables. Las discusiones filosóficas sobre el descubrimiento científico han sido complicadas y complejas porque el término “descubrimiento” se ha utilizado de muchas formas diferentes, tanto para referirse al resultado como al proceso de investigación. En el sentido más estricto, “descubrimiento” se refiere al supuesto “momento eureka” de un nuevo discernimiento. En el sentido más amplio, “descubrimiento” es un sinónimo de “esfuerzo científico exitoso” tout court. Algunas disputas filosóficas sobre la naturaleza del descubrimiento científico reflejan estas variaciones terminológicas.

“Hay tres etapas en el descubrimiento científico. Primero, la gente niega que sea cierto, luego niega que sea importante; por último, da crédito a la persona equivocada”.

– Bill Bryson (Breve historia de casi todo)

Antes del siglo XIX, el término “descubrimiento” se utilizaba ampliamente para referirse a un nuevo conocimiento, como un nuevo remedio, un territorio desconocido, una mejora en un instrumento o un nuevo método para medir la longitud. Una vertiente de la discusión sobre el descubrimiento que se remonta a la antigüedad se refiere al método de análisis como método de descubrimiento en matemáticas y geometría y, por extensión, en filosofía e investigación científica. Según el método analítico, intentamos encontrar o descubrir algo -la “cosa buscada”, que podría ser un teorema, la solución a un problema geométrico o una causa- analizándolo. En el antiguo contexto griego, los métodos analíticos de las matemáticas, la geometría y la filosofía no estaban claramente separados; la noción de encontrar o descubrir cosas mediante el análisis era relevante para todos estos campos.

Descubrimiento Científico

Las cuestiones filosóficas sobre el descubrimiento científico surgen en torno a la naturaleza de la creatividad humana, concretamente sobre si el “momento eureka” puede analizarse y si existen reglas (algoritmos, directrices o heurística) mediante las cuales pueda producirse ese novedoso insight. También surgen cuestiones filosóficas sobre el análisis y la evaluación de la heurística, sobre las características de las hipótesis que merece la pena articular y probar y, en un metanivel, sobre la naturaleza y el alcance del propio análisis filosófico.

La reflexión filosófica sobre el descubrimiento científico ha pasado por varias fases. Antes de la década de 1930, los filósofos se ocupaban sobre todo del descubrimiento en el sentido amplio de analizar el éxito de la investigación científica en su conjunto. Los debates filosóficos se centraban en si existían patrones discernibles en la producción de nuevos conocimientos. Dado que el concepto de descubrimiento no tenía un significado fijo y se utilizaba en un sentido muy amplio, casi todos los debates sobre el método y la práctica científicos podrían considerarse potencialmente como las primeras contribuciones a las reflexiones sobre el descubrimiento científico. En el transcurso del siglo XVIII, a medida que la filosofía de la ciencia y la ciencia se convirtieron gradualmente en dos esfuerzos distintos con audiencias diferentes, el término “descubrimiento” se convirtió en un término técnico en las discusiones filosóficas.

La 'Lógica del descubrimiento científico' - Karl Popper, 1959

" box_color="#242256. El libro de Popper sobre la filosofía de la ciencia (una versión inglesa reescrita de "Logic der Forschung", 1934) dio un vuelco a la visión predominante de la ciencia y resolvió la mayoría de sus problemas. La opinión común anterior había sido que la ciencia procedía de forma inductiva, partiendo de observaciones pasadas hasta llegar a teorías generales que luego se comprobaban para ver si eran ciertas. Pero Hume había señalado la ausencia de hilos lógicos entre el futuro y el pasado, y sugerido que la inducción descansaba en la suposición injustificada de que lo que ocurrió ayer volverá a ocurrir mañana. Además, afirma Popper, nunca podemos demostrar que las teorías sean verdaderas, porque mañana podría llegar un ejemplo que las anulara.

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Sin embargo, afirma que podemos demostrar que son falsas si fracasan los experimentos que diseñamos. Resuelve el problema de la inducción de Hume sugiriendo que no procedamos a partir de observaciones pasadas para extraer una teoría general. Más bien hacemos una conjetura audaz en cuanto a una teoría general, y luego probamos para ver si podemos demostrar que es falsa. Nuestro conocimiento científico se compone de teorías que hemos probado pero que no hemos podido refutar, por lo que contiene una concentración cada vez mayor de verdades. Sin embargo, no hay verdades ciertas, ya que todo es provisional y está sujeto a refutación. Esto encaja con su oposición a las verdades ciertas o inevitables en política e historia. Estas ideas son más accesibles para el lector general en los ensayos de Popper en "Conjeturas y refutaciones", 1963.

Se especificaron diferentes elementos de la investigación científica. Y lo que es más importante, durante el siglo XIX, la generación de nuevos conocimientos se distinguió clara y explícitamente de su evaluación, creando así las condiciones para la noción más restringida de descubrimiento como el acto o proceso de concebir nuevas ideas. Esta distinción se encapsuló en la llamada “distinción de contexto” entre el “contexto del descubrimiento” y el “contexto de la justificación”.

“El mayor descubrimiento científico fue el descubrimiento de la ignorancia. Una vez que los humanos se dieron cuenta de lo poco que sabían sobre el mundo, de repente tuvieron una muy buena razón para buscar nuevos conocimientos, lo que abrió el camino científico hacia el progreso.”

– Yuval Noah Harari (Homo Deus: Una breve historia del mañana)

Gran parte del debate sobre el descubrimiento científico en el siglo XX giró en torno a esta distinción: se argumentó que concebir una nueva idea es un proceso no racional, un salto de perspicacia que no puede plasmarse en instrucciones específicas. La justificación, en cambio, es un proceso sistemático de aplicación de criterios evaluativos a las afirmaciones de conocimiento. Los defensores de la distinción contextual han argumentado que la filosofía de la ciencia se ocupa exclusivamente del contexto de la justificación. La absorción subyacente a este argumento es que la filosofía es un proyecto normativo; establece normas para la práctica científica. Dada esta absorción, sólo la justificación de las ideas, no su generación, puede ser objeto de la filosofía.

Ejemplo: Descubrimiento de Exoplanetas

El primer exoplaneta, es decir, que orbita alrededor de una estrella distinta del Sol, fue descubierto en 1995 por Michel Mayor y Didier Queloz, del Observatorio de Ginebra, que presentaron los resultados de sus observaciones el 6 de octubre de 1995 en un congreso científico celebrado en Florencia y publicaron el artículo “A Jupiter-Mass Companion to a Solar-Type Star” en el número del 23 de noviembre de 1995 de la revista Nature. El objeto en cuestión tiene una masa cercana a la mitad de la de Júpiter y orbita la estrella 51 Pegasi en cuatro días y medio, a una distancia de la estrella igual a sólo el 5% de la distancia de la Tierra al Sol. Este exoplaneta, bautizado 51 Pegasi b, es extremadamente caliente y, por ello, no podría haberse formado donde se encuentra hoy, sino en una zona mucho más alejada de la estrella. Por este descubrimiento, estos científicos suizos recibirán el Premio Nobel de Física 2019, que compartirán con el canadiense-estadounidense James Peebbles por sus trabajos teóricos en cosmología.

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Desde entonces, se han descubierto más de 5.600 exoplanetas -o planetas extrasolares-. Algunos de ellos orbitan alrededor de la misma estrella, formando lo que se conoce como un sistema múltiple (como el Sistema Solar). La masa de los exoplanetas detectados oscila entre poco menos de la de la Tierra y sesenta veces la de Júpiter (que es de 318 masas terrestres). Sin duda existen planetas con masas aún menores, pero son muy difíciles de detectar.

Se han visto directamente 240 exoplanetas en órbita alrededor de una estrella. También hay muchos exoplanetas aislados. El telescopio espacial James Webb (JWST), operativo desde julio de 2022, ya ha descubierto nada menos que 540 de ellos en menos de dos años en la nebulosa de Orión -el vivero de estrellas más rico y cercano al Sistema Solar-, una gran parte de los cuales forman un sistema binario. Todos los demás exoplanetas se detectan de forma indirecta. Un primer método indirecto utiliza los efectos gravitatorios que inducen en su estrella anfitriona. A medida que el sistema estrella-planeta gira alrededor de su centro de gravedad, la estrella describe una órbita; como resultado, su velocidad con respecto a un observador en la Tierra cambia ligeramente, y estas variaciones de velocidad pueden medirse utilizando métodos espectroscópicos. Se han descubierto unos 1.350 exoplanetas de este modo.

Otro método indirecto detecta los exoplanetas que pasan por delante de su estrella y producen una ligera disminución temporal de su flujo. Estas observaciones pueden realizarse desde observatorios terrestres o satélites, como el satélite francés Corot (COnvection, ROtation et Transits planétaires) y el satélite estadounidense Kepler. Este método ha tenido especial éxito, con el descubrimiento de casi 3.900 exoplanetas. Por último, se han descubierto cerca de 280 planetas por el efecto de lente gravitatoria que producen al pasar en la dirección exacta de una estrella lejana.

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Los cerca de 900 sistemas que contienen varios exoplanetas (hasta siete) son muy diferentes del Sistema Solar. ¿Es el Sistema Solar una excepción en el Universo? Algunos de estos exoplanetas contienen agua y tienen una temperatura cercana a la de la Tierra. Es probable que alberguen vida, de la que aún no se han encontrado rastros. En cuanto a los exoplanetas aislados, pueden haber sido expulsados de un sistema planetario en formación o haberse formado directamente a partir del colapso de una pequeña nube interestelar.

Cronología de las Grandes Exploraciones Científicas

En general, destacando las exploraciones francesas:

1756: En su “Histoire des navigations aux terres australes”, Charles de Brosses, presidente del parlamento de Dijon, instó a los soberanos a emprender nuevos viajes de exploración con especialistas científicos (un cartógrafo, un naturalista y un astrónomo) y abogó por unas relaciones pacíficas con los pueblos indígenas. Influyó en el francés Louis Antoine comte de Bougainville y en el inglés James Cook.

1766: Louis Antoine comte de Bougainville emprendió un gran viaje de descubrimiento en el Pacífico con la Boudeuse y laÉtoile. Le acompañaban no marinos: el naturalista Philibert Commerson, un cartógrafo y un astrónomo. Aunque fue precedido a Tahití por el inglés Samuel Wallis, su regreso fue aclamado como un éxito (1769). Siguieron dos viajes deYves Joseph de Kerguelen de Trémarec de 1771 a 1774.

1768: Tras las circunnavegaciones de John Byron y Samuel Wallis, la Royal Society y el Almirantazgo británico armaron la primera expedición científica, para observar, en Tahití, el paso del planeta Venus por delante del disco solar (1769) y continuar la exploración del Pacífico. James Cook estaba al mando de esta expedición y llevó a bordo delEndeavour a los naturalistas Joseph Banks y Daniel Carl Solander, dos pintores de historia natural, un relojero y una biblioteca de historia natural. Regresó en 1771 y zarpó de nuevo en dos ocasiones (1772-1775, 1776-1779).

1785: Luis XVI envió al Pacífico a Jean-François de Galaup, conde de Lapérouse, con el Boussole y el Astrolabe. Quince civiles y algunos oficiales eruditos inician una cosecha científica sin precedentes, trágicamente interrumpida por un naufragio en Vanikoro (en las islas Santa Cruz) en 1788. Incapaz de publicar los resultados de la expedición que había preparado, Charles Pierre Claret de Fleurieu publicó el viaje del Solide (1790-1792) emprendido por Étienne Marchand por cuenta de un comerciante marsellés.

1791: Antoine Raymond Joseph de Bruni, chevalier d'Entrecasteaux, fue enviado a buscar a Lapérouse con doce científicos en la Recherche y la Espérance. A pesar de la guerra entre Francia e Inglaterra, que perturbó el fin de la expedición (1795), las colecciones de historia natural se salvaron gracias a la intervención de Joseph Banks, presidente de la Royal Society, y regresaron a Francia.

1798: Bonaparte llevó consigo a unos ciento sesenta científicos, ingenieros y técnicos civiles detrás de Gaspard Monge, Claude L. Berthollet, Dieudonné de Gratet de Dolomieu, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire y Joseph Fourier. Su exploración científica de Egipto, que finalizó en 1801, dio lugar a la monumental obra Description de l'Égypte y al mapa topográfico del país.

1799: Alexander von Humboldt exploró la América española con el botánico Aimé Bonpland hasta 1804. Hicieron una contribución científica considerable, a pesar de contar con recursos limitados en comparación con las grandes expediciones.

1800: Bonaparte hace que el Instituto prepare la expedición de Nicolas Baudin a la costa deAustralia, con veintidós científicos en el Geógrafo y el Naturalista. A pesar de las deserciones debidas a las tensiones entre Baudin y los científicos y oficiales, los resultados científicos a su regreso (1804) fueron impresionantes.

1817: Reanudación de las expediciones científicas marítimas francesas: Louis Claude de Freycinet en el Uranie (1817-1820), Louis Isidore Duperrey en el Coquille (1822-1824), Jules Sébastien Dumont d'Urville en el Astrolabe (1826-1829, 1837-1840).

1829: En Morea (Peloponeso), Francia reanuda sus expediciones científicas en un contexto militar (1829-1831). Siguieron otras en Argelia (1839-1842) y México (1862-1867).

1911: Dos años después de la victoria del estadounidense Robert Peary en el Polo Norte, la expedición noruega de Roald Amundsen alcanzó el Polo Sur. Como en otros continentes a finales del siglo anterior, las estaciones científicas permanentes sustituirían a las expedicionesantárticas en el siglo XX.

1957: El lanzamiento del Sputnik-1 por los soviéticos, seguido de la creación de la N.A.S.A. por los estadounidenses (1958), inauguró la era de las expediciones científicas al espacio.

1960: Tras explorar la estratosfera (1931), Auguste Piccard alcanzó una profundidad de 10.916 metros en la Fosa de las Marianas, lanzando la exploración de las profundidades oceánicas mediante batiscafo.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Elementos y Características del Descubrimiento Científico

Durante los siglos XVIII yXIX, los distintos elementos del descubrimiento se fueron separando y discutiendo con más detalle. Las discusiones versaron sobre la naturaleza de las observaciones y los experimentos, el acto de tener una idea y los procesos de articular, desarrollar y probar la nueva idea. La discusión filosófica se centró en la cuestión de si podían concebirse reglas para guiar cada uno de estos procesos y en qué medida.

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Numerosos eruditos del siglo XIX contribuyeron a estos debates, entre ellos Claude Bernard, Auguste Comte, George Gore, John Herschel, W. Stanley Jevons, Justus von Liebig, John Stuart Mill y Charles Sanders Peirce, por nombrar sólo a algunos. La obra de William Whewell, especialmente los dos volúmenes de Filosofía de las ciencias inductivas de 1840, es una contribución notable y, posteriormente, muy discutida a los debates filosóficos sobre el descubrimiento científico porque distinguía explícitamente el momento creativo o “pensamiento feliz”, como él lo llamaba, de otros elementos de la investigación científica y porque ofrecía un análisis detallado de la “inducción del descubridor”, es decir, la búsqueda y evaluación del nuevo conocimiento.

El enfoque de Whewell no es único, pero para los filósofos de la ciencia de finales del siglo XX, su filosofía del descubrimiento, exhaustiva e históricamente informada, se convirtió en un punto de orientación en el renacimiento del interés por los procesos de descubrimiento científico.

“¿Qué pasa con la ciencia hoy en día? Todo el mundo es tan rápido para creer en ella, en todos estos nuevos descubrimientos científicos, nuevas píldoras para esto, nuevas píldoras para aquello. Adelgazar, hacer crecer el pelo, bla, bla, bla, pero cuando se requiere un poco de fe en algo todos os volvéis locos'. Sacudió la cabeza: ‘Si los milagros tuvieran ecuaciones químicas, todo el mundo creería'”.

– Cecelia Ahern (El regalo)

Para Whewell, el descubrimiento comprendía tres elementos: el pensamiento feliz, la articulación y el desarrollo de ese pensamiento, y la comprobación o verificación del mismo. Su relato era en parte una descripción de la constitución psicológica del descubridor. Por ejemplo, sostenía que sólo los genios podían tener esos pensamientos felices que son esenciales para el descubrimiento. En parte, su relato era una descripción de los métodos por los que los pensamientos felices se integran en el sistema de conocimiento.

Según este filósofo, el paso inicial de todo descubrimiento es lo que él, en su libro de 1840, llamaba “algún pensamiento feliz, del que no podemos rastrear el origen; algún afortunado lance del intelecto, que se eleva por encima de todas las reglas. No se pueden dar máximas que conduzcan inevitablemente al descubrimiento”. Un “arte del descubrimiento” en el sentido de una habilidad enseñable y aprendible no existe según Whewell. El pensamiento feliz se basa en los hechos conocidos, pero según Whewell es imposible prescribir un método para tener pensamientos felices.

En este sentido, los pensamientos felices son accidentales. Pero en un sentido importante, los descubrimientos científicos no son accidentales. El pensamiento feliz no es una conjetura. Sólo la persona cuya mente esté preparada para ver las cosas se dará cuenta realmente de ellas. La “condición previa del intelecto, y no el hecho aislado, es realmente la causa principal y peculiar del éxito. Escribió en 1840 que el hecho no es más que la ocasión por la que el motor del descubrimiento se pone en marcha antes o después. Es, como he dicho en otra parte, sólo la chispa que descarga un arma ya cargada y apuntada; y es poco apropiado hablar de tal accidente como la causa por la que la bala da en el blanco.”

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Sin embargo, tener un pensamiento feliz no es todavía un descubrimiento. El segundo elemento de un descubrimiento científico consiste en ligar – “coligar”, como lo llamó Whewell- un conjunto de hechos reuniéndolos bajo una concepción general. La coligación no sólo produce algo nuevo, sino que también muestra los hechos previamente conocidos bajo una nueva luz. La coligación implica, por un lado, la especificación de los hechos mediante la observación sistemática, las mediciones y el experimento y, por otro, la clarificación de las ideas mediante la exposición de las definiciones y axiomas que están tácitamente implícitos en esas ideas. Este proceso es extenso e iterativo. Los científicos van y vienen uniendo los hechos, aclarando la idea, haciendo más exactos los hechos, y así sucesivamente.

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La parte final del descubrimiento es la verificación de la coligación que implica el pensamiento feliz. Esto significa, ante todo, que el resultado de la coligación debe bastar para explicar los datos de que se dispone. La verificación también implica juzgar el poder predictivo, la simplicidad y la “consiliencia” del resultado de la coligación. “Consiliencia” se refiere a un mayor rango de generalidad (aplicabilidad más amplia) de la teoría (el pensamiento feliz articulado y clarificado) que la coligación real produjo. El relato de Whewell sobre el descubrimiento no es un sistema deductivista. Es esencial que el resultado de la coligación sea inferible a partir de los datos antes de cualquier prueba.

“Estoy seguro de que es la experiencia de todos, como lo ha sido la mía, que cualquier descubrimiento que hagamos sobre nosotros mismos o sobre el sentido de la vida nunca es, como un descubrimiento científico, un dar con algo totalmente nuevo e insospechado; es más bien, el llegar al reconocimiento consciente de algo, que realmente sabíamos todo el tiempo pero, porque no estábamos dispuestos a formularlo correctamente, no sabíamos hasta ahora que lo sabíamos.”

– W.H. Auden (Marcas: Poemas y meditaciones espirituales)

La teoría del descubrimiento de Whewell separa claramente tres elementos: el pensamiento feliz no analizable o momento eureka; el proceso de coligación que incluye la aclaración y explicación de hechos e ideas; y la verificación del resultado de la coligación. Su postura de que la filosofía del descubrimiento no puede prescribir cómo tener pensamientos felices ha sido un elemento clave de la reflexión filosófica del siglo XX sobre el descubrimiento. A diferencia de muchos enfoques del siglo XX, la concepción filosófica del descubrimiento de Whewell también comprende los procesos mediante los cuales se articulan los pensamientos felices. Del mismo modo, el proceso de comprobación es parte integrante del descubrimiento.

Tanto los procedimientos de articulación como los de comprobación son analizables según Whewell, y su concepción de la coligación y la comprobación sirven de directrices sobre cómo debe proceder el descubridor. Para verificar una hipótesis, el investigador necesita demostrar que explica los hechos conocidos, que predice fenómenos nuevos, no observados previamente, y que puede explicar y predecir fenómenos que son explicados y predichos por una hipótesis que fue obtenida a través de un pensamiento feliz-coligación independiente.

La conceptualización de Whewell del descubrimiento científico ofrece un marco útil para trazar un mapa de los debates filosóficos sobre el descubrimiento y para identificar los principales temas de preocupación en los debates filosóficos del siglo XX. Hasta finales del siglo XX, la mayoría de los filósofos operaban con una noción de descubrimiento más restringida que la de Whewell.

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Sin embargo, en los tratamientos más recientes del descubrimiento, el alcance del término “descubrimiento” se limita o bien al primero de estos elementos, el “pensamiento feliz”, o bien al pensamiento feliz y su articulación inicial. En la concepción más estrecha, lo que Whewell llamaba “verificación” no forma parte del descubrimiento propiamente dicho. En segundo lugar, hasta finales del siglo XX, existía un amplio acuerdo en que el momento eureka, en sentido estricto, es un salto de perspicacia no analizable, incluso misterioso. Los principales desacuerdos se referían a la cuestión de si el proceso de elaboración de una hipótesis (la “coligación” en términos de Whewell) forma o no parte del descubrimiento propiamente dicho y, en caso afirmativo, si este proceso está guiado por reglas y cómo.

“Creo que la imaginación está en el corazón de todo lo que hacemos. Los descubrimientos científicos no podrían haberse producido sin imaginación. El arte, la música y la literatura no podrían existir sin imaginación. Así que cualquier cosa que refuerce la imaginación, y la lectura sin duda lo hace, puede ayudarnos durante el resto de nuestras vidas.”

– Lloyd Alexander

Gran parte de las controversias del siglo XX sobre la posibilidad de una filosofía del descubrimiento pueden entenderse con el trasfondo del desacuerdo sobre si el proceso de descubrimiento incluye o no la articulación y el desarrollo de un pensamiento novedoso. Los filósofos también discreparon sobre la cuestión de si es una tarea filosófica explicar estas reglas.

En el empirismo lógico de principios del siglo XX, estaba muy extendida la opinión de que el descubrimiento es o al menos implica de forma crucial un acto creativo no analizable de un genio superdotado. Las concepciones alternativas del descubrimiento, especialmente en la tradición pragmatista, hacen hincapié en que el descubrimiento es un proceso ampliado, es decir, que el proceso de descubrimiento incluye los procesos de razonamiento a través de los cuales se articula y se desarrolla una nueva intuición.

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Recursos

Traducción de Descubrimiento científico

Inglés: Scientific discovery Francés: Découverte scientifique Alemán: Wissenschaftliche Entdeckung Italiano: Scoperta scientifica Portugués: Descoberta científica Polaco: Odkrycie naukowe

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