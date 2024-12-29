Por: OnlyCFO

Crear Planes de Comisiones de Ventas para 2025

Ha llegado de nuevo ese momento del año: finalizar la planificación para 2025. Y parte del proceso de planificación es la planificación de las comisiones de ventas, así que quería ofrecer una actualización de mi guía para la planificación de las comisiones de ventas para 2025.

El problema de muchos procesos de planificación de las comisiones de ventas es que, con frecuencia, los elabora un solo equipo sin la colaboración de todos los departamentos y/o las personas implicadas no comprenden los conceptos que se exponen a continuación.

Todas las personas implicadas en la planificación de comisiones deben comprender los siguientes conceptos para que tu empresa pueda crear planes de comisiones eficaces.

Esquema: