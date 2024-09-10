Construir una Comunidad en Substack: Riesgos

Substack no inventó el boletín de noticias ni el concepto de suscripción. Pero se ha labrado un lugar único en el panorama de los medios de comunicación. Su enfoque basado en la comunidad ha sido un elemento diferenciador clave. En general, y quizás a diferencia de parte de su competencia (como Beehiiv), los lectores de Substack aprecian el análisis y la profundidad. Aunque Substack se enfrenta a muchos retos como empresa, desde la incertidumbre financiera hasta, especialmente en el pasado, la incitación al odio, su gran apuesta por la comunidad (o más exactamente, micro-comunidades: como dijo su CEO, existen miles de comunidades que abarcan una amplia gama de personas, opiniones, estados de ánimo, temas, geografías, lenguas y culturas) será una ventaja competitiva duradera. Como también señaló:

“Los escritores crean sus propias comunidades y los lectores eligen de qué comunidades quieren formar parte.”

La comuni…