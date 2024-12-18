Cómo es el Embudo de Ventas de 300 Millones de Dólares de Notion

Por: Andreas Just

En 2024, Notion alcanzó los 100 millones de usuarios en todo el mundo. Con 4 millones de usuarios premium, generaron 300 millones de dólares en ingresos, lo que la convierte en un peso pesado en el espacio SaaS.

Razón de más para echar un vistazo más de cerca a cómo funcionan los embudos de crecimiento y ventas de Notion.

Nota rápida: Un embudo de ventas clásico no refleja cómo funcionan el marketing y las ventas. No puedes separar estrictamente el contenido y los canales que únicamente impulsan la concienciación de los responsables de las conversiones. Sin embargo, a efectos de este análisis, es más fácil desglosarlo así.

Véase la segunda parte de este artículo:

Cómo es un embudo de ventas de 300 millones de dólares

Notion es una solución bastante compleja: se puede utilizar para casi todo:

¿CRM? → Notion

¿Gestión de proyectos? → Notion

¿Seguimiento del tiempo? → Notion

... lo que se te ocurra.

Debido a esta versa…