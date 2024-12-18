Cómo es el Embudo de Ventas de 300 Millones de Dólares de Notion (Parte 2)

Por: Andreas Just

Cómo convierte Notion el tráfico en su sitio web

Nota: En la primera parte de este artículo, ya se explicaba como, con todos los canales y estrategias diferentes que usa, Notion dirige a su sitio web la impresionante cifra de 6,9 millones de visitantes orgánicos al mes (según Simple.ink). Con todo este tráfico, el sitio web de Notion está optimizado para las tasas de conversión hasta el último detalle.

Cuando llegas al sitio web de Notion, te reciben en la página de inicio con:

Una cabecera que genera confianza mostrando logotipos de empresas conocidas como Netflix y Figma.

Gráficos familiares al estilo Notion.

Un vistazo inmediato a la herramienta, destacando sus diversos casos de uso.

Fuente: Notion

Esto continúa a medida que te desplazas hacia abajo, mostrando aún más casos de uso con sutiles pistas sobre las herramientas a las que puede sustituir.