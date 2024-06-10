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Características del Derecho de Autor

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre las Características del Derecho de Autor. Puede ser de interés un análisis sobre la protección de la propiedad intelectual. Puede también interesar el contenido de Protección de los Secretos Comerciales. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Puede interesar también lo siguiente:

La Coronación del Escritor en el Siglo XVI y el Derecho de Autor

El siglo XVI fue otro periodo agitado. La condición auctorial anterior a este Nacimiento del Escritor (Alain Viala, 1985), que fructificó en el siglo XVII, distaba mucho de ser autónoma: Si bien el concepto de obra se desarrolla, y con él la figura del autor (como en el caso ejemplar de Ronsard, el primer escritor cuyo retrato, en vida, aparece en estilo antiguo en el frontispicio de la colección Des amours de 1552), es siempre en relación con el poder, a través del mecenazgo de personas adineradas o del rey, o mediante prácticas clientelistas que vinculan al escritor a la domesticidad de un grande, como se entiende esta condición social. Sin embargo, la función fue cambiando: Pierre Corneille legitimó su estatus de autor por su éxito público, incluso más que por la opinión de los ilustrados o el reconocimiento de Richelieu. Mientras que la relación del escritor con los poderes político y social seguía siendo estrecha, en el ámbito público laico fue adquiriendo una autonomía, un poder propio que condujo a su “coronación” (Paul Bénichou, Le Sacre de l'écrivain, 1973) en la segunda mitad del siglo XVIII.

El reconocimiento social del estatus de escritor, afirmado y valorado desde el siglo XVII (“Escribir un libro es una profesión”, advertía La Bruyère en 1688), condujo (con dificultad) al reconocimiento de la propiedad intelectual, que se tradujo en el establecimiento de los derechos de autor en 1793; para el derecho, como para la práctica literaria, el autor se convierte en una ficción que permite pensar la realidad, sin prejuzgarla; sobre todo, a diferencia del copyright anglosajón, no es una relación material a la que apunta el derecho de autor (el derecho a reproducir una cosa material), sino una relación espiritual: el autor, padre de su obra, goza sobre ella de un derecho moral que compromete su sentido y su estatus.

El autor se convierte en una autoridad espiritual: la figura de Voltaire y su panteonización en 1791 así lo atestiguan. Esta nueva sacralidad del autor es tanto política como intelectual y jurídica. Si la función del autor ha pasado a primer plano en la era moderna, es también por su papel en el discurso nacional y nacionalista: desde la querella entre Antiguos y Modernos, la vida de los autores se ha reflejado en textos que expresan un genio colectivo en la obra de un escritor. La función de autor ha podido hacerse cargo de la literatura nacional, identificándola a veces con un solo nombre, el del gran autor: Dante en Italia, Shakespeare en Inglaterra, Cervantes en España, Goethe en Alemania

En la Revolución Americana

En 1672, Massachusetts introdujo la primera ley de derechos de autor en lo que se convertiría en los Estados Unidos de América al prohibir la realización de reimpresiones sin el consentimiento del propietario de la copia. Al igual que en Inglaterra, los derechos de autor se concedieron al impresor, no al creador. Así, el impresor John Usher recibió el primer copyright de América que le concedía el derecho y el privilegio exclusivos de publicar las leyes de Massachusetts.

Sin embargo, las leyes de licencia estuvieron en vigor en Massachusetts desde 1662 hasta la década de 1720. Al igual que ocurría con el Monarca y el Parlamento en Inglaterra, tanto el gobernador como la legislatura de la colonia se ofendían rápidamente por las publicaciones que consideraban desagradables, y hubo enjuiciamientos esporádicos por libelo sedicioso, empezando por William Bradford en 1692 y continuando hasta la Revolución.

Aunque existían Leyes de Licencias en la mayoría de las demás colonias, antes de la década de 1780 sólo Massachusetts tenía un estatuto formal de derechos de autor. Hay tres razones para ello:

En primer lugar, a pesar de que se publicaban obras de autores estadounidenses en América, el número de obras era limitado y gran parte del mercado estadounidense estaba dominado por autores británicos. En segundo lugar, los autores de las colonias eran también editores y editoriales. Entre los editores existía un sentimiento o norma comercial denominada “derechos de autor de cortesía”‘ u “obligación mutua”‘, que reprimía eficazmente la piratería. En tercer lugar, había poco o ningún conflicto de cuotas de mercado entre los editores debido al extenso y creciente mercado estadounidense. El mercado también estaba estrictamente segmentado. Cada editorial apoyaba a menudo a un grupo político específico enfrentado a los demás.

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Un año antes de que la Cámara de los Lores tomara su decisión sobre el caso Donaldson contra Beckett, la Fiesta del Té de Boston marcó el inicio de la Revolución Americana. Entre 1773 y 1783, Estados Unidos estuvo en guerra con Gran Bretaña y no hubo comercio entre ambos, ni siquiera en libros de derecho y decisiones jurídicas.

En consecuencia, la última decisión importante sobre derechos de autor de los tribunales británicos de actualidad en los círculos jurídicos de lo que se estaba convirtiendo en Estados Unidos fue Millar contra Taylor de 1769. La opinión mayoritaria redactada por el juez Mansfield en el caso Millar -que existía un derecho de autor “natural”- se mantuvo sin matices en la posterior decisión de la Cámara de los Lores en el caso Donaldson contra Beckett.

A medida que se desarrollaba la guerra revolucionaria, la industria editorial de las colonias se volcó cada vez más hacia los autores estadounidenses. Sin embargo, la cortesía comercial que protegía a los impresores/editores no ofrecía ninguna protección a los creadores. Algunos autores empezaron a presionar para conseguir la protección del “copyright”, confundiendo los “derechos de autor” con el copyright tradicional concedido a los editores. En respuesta a una petición del poeta Joel Barlow, el Congreso Continental resolvió: Que se recomiende a los distintos estados que garanticen a los autores o editores de cualquier libro nuevo no impreso hasta la fecha, que sean ciudadanos de los Estados Unidos, y a sus … albaceas, administradores y cesionarios, los derechos de autor de dichos libros durante un cierto tiempo, no inferior a catorce años a partir de la primera publicación; y que garanticen a dichos autores, si sobreviven al plazo antes mencionado, y a sus . … albaceas, administradores y cesionarios, los derechos de autor de dichos libros por otro período de tiempo no inferior a catorce años, dicha copia o derecho exclusivo de impresión, publicación y venta de lo ahorrado para ser asegurado a los autores originales, o editores, o … sus albaceas, administradores y cesionarios, por las leyes y bajo las restricciones que a los diversos estados les parezcan apropiadas. (Diario del Congreso Continental 2 de mayo de 1783).

Los Estados respondieron (Shirata 1999: Tabla 1). Lo que resulta sorprendente, dada la situación de Millar contra Taylor, es que, exceptuando tres Estados, todos adoptaron estatutos de derechos de autor “reguladores del comercio” similares al Estatuto de la Reina Ana. La razón más probable es que a los distintos Estados les gusta:

Los redactores de la Constitución de los Estados Unidos, recelosos de todos los monopolios para empezar, conocían la historia de los derechos de autor como herramienta de censura y control de la prensa. Querían asegurarse de que los derechos de autor no se utilizaran como medio de opresión y censura en Estados Unidos.

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Este temor consumido al monopolio y a la censura queda plasmado en las palabras de Thomas Jefferson:

“He jurado sobre el altar de Dios, hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre”.

Carta al Dr. Benjamin Rush ,23 de septiembre de 1800.

(Thomas Jefferson Recursos en la Red, ME 10:173)

Y, con respecto al monopolio de los derechos de autor y el razonamiento de 1774 del presidente del Tribunal Supremo Mansfield en Millar contra Taylor,

Thomas Jefferson, en 1788, exclamó: “Considero esencial que en América se prohíba que cualquier decisión inglesa que se haya producido desde el acceso de Lord Mansfield a la magistratura, sea citada jamás en un tribunal; porque, aunque de él han salido muchas buenas, hay tanto veneno astuto inculcado en una gran parte de ellas, que es mejor proscribirlas todas.” (Commons 1924: 276)

Cuatro años después de que el Congreso Continental pidiera a los Estados que introdujeran los derechos de autor, se adoptó la Constitución estadounidense en 1787, que fue ratificada un año después, en 1788. El Artículo I, Sección 8 de la Constitución se conoce ahora como la “Cláusula de Propiedad Intelectual o de Derechos de Autor” y establece:

El Congreso tendrá Poder. . . Para promover el Progreso de la Ciencia y las Artes útiles, asegurando por Tiempos limitados a los Autores e Inventores el Derecho exclusivo sobre sus respectivas redacciones y Descubrimientos;

La importancia de la cláusula se evidencia por el hecho de que el poder de promover el “progreso” fue uno de los muy pocos poderes para regular el comercio concedidos inicialmente al Congreso. Dos años después de la ratificación de la Constitución estadounidense, el Congreso aprobó la primera Ley de Derechos de Autor de 1790: An Act for the Encouragement of Learning, by securing the Copies of Maps, Charts and Books, to the Authors and Proprietors of such Copies, during the Times therein mentioned.

Los estatutos estatales de derechos de autor, la mayoría de los cuales se promulgaron en respuesta a la Resolución del Congreso Continental, seguían el modelo del Estatuto de Ana y, por tanto, presagiaban lo inevitable. El derecho de autor federal iba a ser un descendiente directo de su homólogo inglés. El lenguaje de la Cláusula de Derechos de Autor de los Estados Unidos se tomó casi con toda seguridad del título del Estatuto de Ana de 1710; la Ley de Derechos de Autor estadounidense de 1790 es una copia de la ley inglesa; y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su primer caso de derechos de autor, Wheaton contra Peters, utilizó Donaldson contra Beckett como precedente orientador para confirmar los derechos de autor como la concesión de un monopolio legal limitado. (Patterson 1993)

La inclusión de un poder de “concesión de monopolios” en la Constitución y en la Ley de Derechos de Autor de 1790 supuso un gran debate y deliberación, especialmente entre Thomas Jefferson, que inicialmente se opuso a todos los monopolios, incluidos los derechos de autor, y James Madison, que propuso sus beneficios y su inclusión.

En este debate, Madison jugó a dos bandas, apoyando los derechos naturales o del derecho consuetudinario para los creadores, por un lado, y promoviendo la regulación y limitación de la industria editorial mediante estatutos, por otro. Sus opiniones aparentemente contradictorias se expresan en su correspondencia con Jefferson y en los documentos federalistas.

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Estos documentos demuestran que Madison aceptaba las ideas tradicionales inglesas sobre los derechos de autor. Es decir, entendía los derechos de autor como un monopolio concedido sólo por un plazo limitado. ¿Por qué explicó los derechos de autor como un derecho natural en el Federalista cuando entendía claramente que los derechos de autor y las patentes eran monopolios inevitables para promover la ciencia y la literatura? Parecía creer que sería más fácil persuadir al pueblo, en medio del actual estado de ánimo de antipatía hacia los monopolios y hacia Inglaterra, para que aceptara los derechos de autor y las patentes como derechos naturales que como leyes de regulación del comercio que eran monopolísticas por naturaleza. Es bien sabido que los estadounidenses adoptaron el derecho consuetudinario tras eliminar los elementos aristocráticos o prerrogativos. Los Padres Fundadores comprendieron la naturaleza de los derechos de autor como un monopolio que se concedía con fines administrativos para promover las ciencias y adoptaron la ley de derechos de autor tras modificar su doctrina para adaptarla al gusto estadounidense. Ese fue el primer estatuto de derechos de autor de Estados Unidos, la Ley de Derechos de Autor de 1790.

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El resultado fue una visión bifocal de los derechos de autor en Estados Unidos. Por un lado, la Constitución y la Ley de Derechos de Autor adoptaron la idea tradicional inglesa de los derechos de autor como regulación comercial para limitar los poderes de monopolio y censura de la industria editorial y su duración, creando así un “dominio público”. Por otro lado, abogados y académicos defendieron un derecho de autor de derecho consuetudinario derivado del “derecho natural” argumentando que la Constitución y la Ley de Derechos de Autor simplemente le dieron forma escrita.

La cuestión llegó a un punto crítico en el primer gran caso estadounidense de derechos de autor: Wheaton contra Peters en 1834. Como en el anterior caso británico de Donaldson contra Beckett de 1774, las aguas se habían enturbiado por completo. Aunque nunca había existido un derecho de autor del Common Law, sólo un derecho de autor del impresor, ambos casos giraban en torno a la cuestión de un supuesto derecho del Common Law de los autores sobre obras anteriores a la Ley de Derechos de Autor de 1710 y 1790, respectivamente. Las cuestiones a las que se enfrentaba el tribunal pasaron a ser, en efecto: ¿estaba la Ley destinada a otorgar derechos adicionales al autor o a sustituir los derechos del derecho consuetudinario, y si existía un derecho de autor perpetuo del derecho consuetudinario, continuó en Gran Bretaña después del Estatuto de la Reina Ana y en Estados Unidos después de la Revolución?

Liberados de sus amarras históricas, los derechos de autor cobraron vida propia con el vago propósito de detener las copias ilegales y, en última instancia, pasaron a considerarse parte de la ley que protege la “propiedad intelectual”. (Mead 1999)

El Tribunal Supremo Federal llegó a la conclusión de que no existían derechos de autor de derecho consuetudinario y que la protección legal sólo podía obtenerse adhiriéndose a la Ley de 1790. También confirmó que los derechos de autor eran un privilegio, no un derecho. En su opinión, el caso versaba sobre la protección contra el monopolio y aceptó el precedente inglés para Estados Unidos. Sin embargo, en el proceso, el Tribunal también rechazó lo que más tarde se conocería como los derechos “morales” de los autores.

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Más allá del derecho “natural” frente al “positivo”, la primera Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos también supuso al menos cinco ampliaciones significativas del concepto de derechos de autor. En primer lugar, la protección se extendió tanto a los mapas y cartas como a los libros. El Estatuto de la Reina Ana sólo protegía los libros. Aunque relacionadas, la estructura de costes de las dos industrias es discutiblemente muy diferente. La ampliación inicial de la protección de los derechos de autor fue seguida en 1802 para incluir “grabados, aguafuertes y estampas”, en 1831 “música y cortes” y, en 1870, las obras susceptibles de protección por derechos de autor incluían:

Cualquier ciudadano de los Estados Unidos, o residente en el país, que sea autor, inventor, diseñador o propietario de cualquier libro, mapa, carta, composición dramática o musical, grabado, corte, impresión o fotografía o negativo de la misma, o de una pintura, dibujo, cromo, estatua, estatuaria, y de modelos o diseños destinados a ser perfeccionados como obras de las bellas artes, . .. tendrán la libertad exclusiva de imprimir, reimprimir, publicar, completar, copiar, ejecutar, terminar y vender los mismos; y en el caso de una composición dramática, de ejecutarla o representarla públicamente, o de hacer que sea ejecutada o representada por otros; y los autores podrán reservarse el derecho de dramatizar o traducir sus propias obras. (41º Cong. Sess. 2 Cap. 230 Sec. 86,1870)

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Las leyes de derechos de autor posteriores ampliaron la protección a las emisiones, las películas cinematográficas y los programas informáticos. De este modo, la Ley de Derechos de Autor de 1790 se erige como el punto de divorcio entre los propósitos percibidos (que pasaron a ser la protección de autores y editores) y la metodología de la ley (que siguió siendo proteger una industria de impresión basada en tipos móviles). El objetivo entendido de la ley quedó a la deriva del funcionamiento real de la misma. (Mead 1999)

En segundo lugar, el lenguaje de la ley de 1790 representó un cambio aparente, si no real, en la filosofía, si no en la práctica:

Mientras que el Estatuto de los Derechos de Autor de 1709 reconocía claramente que la protección era en beneficio de los editores, con lo que ahora llamaríamos un “efecto goteo” hacia los autores; las leyes estadounidenses hablan uniformemente de que la protección es principalmente en beneficio del autor y sólo beneficia al editor como cesionario. Pero, de nuevo, esto ocurre sin ningún cambio en la forma en que la ley funcionaba para beneficiar al editor y no al autor.

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Sin embargo, los propietarios, debido a la ficción jurídica angloamericana de que las entidades corporativas (“personas jurídicas”) tienen los mismos derechos que los seres humanos individuales (“personas físicas”), podían seguir reclamando derechos de autor por derecho propio. Además, otra peculiaridad de la tradición angloamericana de derechos de autor es que los derechos de autor de una obra creada por un empleado o por encargo pertenecen al Empleador y ni los derechos económicos ni los morales corresponden al propio empleado autor.

En tercer lugar, aunque el lenguaje y la filosofía pueden haber cambiado, la posición financiera de impresores y editores se vio de hecho reforzada. En un principio, la protección de los derechos de autor sólo estaba disponible para los ciudadanos o residentes estadounidenses.

La primera ley nacional de derechos de autor, aprobada en 1790, establecía un derecho de autor de 14 años… pero sólo para los autores que fueran ciudadanos o residentes de EE. EE.UU. amplió el plazo de los derechos de autor a 28 años en 1831, pero volvió a restringir la protección de los derechos de autor sólo a los ciudadanos y residentes.

Esta política era única entre las naciones desarrolladas. Dinamarca, Prusia, Inglaterra, Francia y Bélgica tenían leyes que respetaban los derechos de los autores extranjeros. En 1850, sólo EE.UU., Rusia y el Imperio Otomano se negaban a reconocer los derechos de autor internacionales.

Las ventajas de esta política para EE.UU. eran bastante significativas: tenían un público ávido de libros y una industria editorial feliz de publicarlos. Y se disponía de un suministro inmediato desde Inglaterra. Publicar en EE.UU. era prácticamente una empresa sin riesgo: lo que se vendía bien en Inglaterra tenía muchas probabilidades de hacerlo bien en EE.UU..

Los editores estadounidenses pagaban a agentes en Inglaterra para adquirir obras populares, que luego se enviaban a toda prisa a EE.UU. y se mecanografiaban. La competencia era intensa, y los primeros en publicar tenían una ventaja de sólo unos días antes de que ellos mismos fueran objeto de copia. La intensa competencia conduce a precios bajos. En 1843, el Cuento de Navidad de Dickens se vendía a seis centavos en EE.UU. y a 2,50 dólares en Inglaterra.

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No fue hasta la aprobación de la Ley Internacional de Derechos de Autor (conocida como la Ley Chace) en 1891 cuando Estados Unidos concedió a los autores extranjeros el mismo trato si el país de ciudadanía del autor otorgaba protecciones recíprocas a las obras de los autores estadounidenses. Sin embargo, los impresores estadounidenses siguieron beneficiándose de ventajas especiales debido a la barrera comercial no arancelaria estadounidense más longeva de la historia: la “cláusula de fabricación” de la ley de derechos de autor estadounidense (Boyd 1991).

La Ley Chace restringía la importación de libros impresos en el extranjero al negar la protección de los derechos de autor en EE.UU., en un primer momento, a las obras de todos los autores de lengua inglesa, y después a los autores estadounidenses a menos que su obra se imprimiera en EE.UU.. Gracias a esta disposición, por ejemplo, las obras de Henry Miller, entre ellas Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, quedaron fuera de Estados Unidos porque sólo se pudo encontrar un impresor francés que las publicara. Esta restricción a la concesión de derechos de autor a obras de autores estadounidenses impresas en el extranjero no se eliminó hasta 1984.

En cuarto lugar, otra cuestión muy debatida durante la fase de redacción tanto de la Cláusula de Derechos de Autor de la Constitución como de la Ley de Derechos de Autor de 1790 fue la duración de los derechos de autor. Inicialmente, la duración debía basarse en el promedio de vida de los autores. Así, según la Ley de Derechos de Autor de 1790, la duración de los derechos de autor se fijó en 14 años con la posibilidad de renovación por otros 14 años si el autor seguía vivo. Thomas Jefferson basó la duración propuesta para los derechos de autor en el principio de que “la tierra pertenece en usufructo a los vivos”, y la calculó mediante tablas actuariales:

Las generaciones, que cambian diariamente por las muertes y los nacimientos diarios, tienen un plazo constante, que comienza en la fecha de su contrato y termina cuando la mayoría de los que tenían la mayoría de edad en esa fecha hayan muerto. La duración de ese término puede estimarse a partir de tablas de mortalidad [y se encuentra que es de] 18 años 8 meses, o digamos 19 años como el número integral más cercano… El principio de que la tierra pertenece a los vivos y no a los muertos es de muy amplia aplicación… Dé vueltas a este tema en su mente, mi querido señor… y desarróllelo con esa perspicacia y lógica convincente tan peculiarmente suyas… Establezca el principio… en la nueva ley que se apruebe para proteger los derechos de autor y los nuevos inventos, asegurando el derecho exclusivo durante 19 en lugar de 14 años. (Jefferson, Carta a James Madison, 6 de septiembre de 1789)

Sin embargo, el plazo se amplió en 1831 a 28 años con posibilidad de renovación por otros 14 años. En 1909, se amplió de nuevo a 28 años con posibilidad de renovación por otros 28 años. En 1976 la duración pasó a ser la vida del autor más 50 años. Con la adhesión de Estados Unidos al Convenio de Berna en 1986, la duración de los derechos de autor estadounidenses es ahora la vida del autor más 75 años. Dicho de otro modo, suponiendo 20 años por generación, los derechos de autor estadounidenses se extienden ahora a lo largo de cuatro generaciones, a gran distancia del monopolio limitado de Jefferson basado en el principio de que “la tierra pertenece en usufructo a los vivos”. Algunos observadores sostienen que el plazo de los derechos de autor se aproxima ahora, de hecho, al “derecho de autor perpetuo” del que disfrutaba la Stationers' Company antes de 1710.

Mensaje Salvador Lorca

La ampliación del plazo de renovación de los derechos de autor … es inconstitucional porque (1) está motivada por el deseo de establecer derechos de autor perpetuos; (2) no proporciona nada a los autores (la mayoría de los autores están muertos); (3) no hace nada para fomentar las artes … ; (4) su efecto será desalentar las artes al impedir la entrada oportuna de obras en el dominio público; y (5) excede cualquier interpretación razonable del requisito constitucional de “tiempos limitados.” Los artífices de la Constitución, aunque recelosos del monopolio, consideraban que los derechos de autor eran un monopolio soportable sólo porque el plazo debía ser limitado; la expiración de los derechos de autor se consideraba indispensable para el buen funcionamiento de los derechos de autor. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha adherido en su mayor parte a la opinión de los autores. Sin embargo, la ampliación del plazo de los derechos de autor a 95 años echa por tierra los fundamentos constitucionales de la ley de derechos de autor. (Phillips 1998)

En quinto y último lugar, tres palabras resumen la justificación estadounidense de la concesión de los derechos de autor: progreso, aprendizaje y conocimiento. Las tres están relacionadas con el dominio público y, por tanto, con la tercera parte en la ecuación de los derechos de autor: el usuario.

Con respecto al “progreso”, el Artículo I, Sección 8 de la Constitución otorga al Congreso el poder de “… promover el Progreso de… las artes útiles, asegurando por Tiempos limitados a los Autores… el Derecho exclusivo sobre sus respectivas redacciones…”. Tales derechos por tiempo limitado se ponen explícitamente a disposición sólo de los “autores”. El propósito de tales derechos es promover el progreso de las artes. Esto requiere que las obras sean accesibles al público, es decir, a los usuarios. Por lo tanto, dichas obras deben estar a libre disposición de los Usuarios una vez transcurrido el tiempo ‘limitado', es decir, deben entrar en el dominio público.

Con respecto al ‘aprendizaje', la Ley de Derechos de Autor de 1790 se titula: Una Ley para el Fomento del Aprendizaje, asegurando las Copias de Mapas, Cartas y Libros, a los Autores y Propietarios de dichas Copias, durante los Tiempos en ella mencionados. Derivada del título del Estatuto de la Reina Ana, la Ley de Derechos de Autor de EE.UU. justifica el “asegurar las Copias” como un estímulo para el aprendizaje entre la gente, es decir, los Usuarios.

La importancia del ‘aprendizaje' condujo a la cláusula de ‘Uso Justo' de la Ley de Derechos de Autor que limita el monopolio de los derechos de autor incluso durante su duración limitada. En los términos más sencillos, esto significa: la copia sin ánimo de lucro es un uso justo. Esta disposición permite a las bibliotecas públicas, a las instituciones educativas y a los particulares copiar obras sin pagar derechos de autor a los Propietarios y aun así evitar la acusación de “infracción de los derechos de autor”.

Por el contrario, en Canadá (siguiendo la tradición británica), la disposición correspondiente es “trato justo”. En los términos más sencillos, esto significa que copiar una obra, sin pagar derechos de autor a su Propietario, constituye una infracción, excepto en condiciones definidas de forma extremadamente estricta. Por ejemplo, en virtud de las disposiciones actuales de la Ley canadiense de derechos de autor, una biblioteca pública o educativa debe asegurarse de que un usuario está dedicado de buena fe a la “investigación y el estudio privado” antes de poner a su disposición fotocopias y obtener así una excepción de “trato justo” a la infracción de los derechos de autor. Del mismo modo, según la ley canadiense, la única forma en que un profesor puede copiar una obra para utilizarla en clase sin infringir los derechos de autor es copiarla a mano sobre una superficie borrable. Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio por parte del Congreso de EE.UU., parece que el concepto de “trato justo” está empezando a colarse en la legislación estadounidense sobre derechos de autor.

Además, a diferencia del título del Estatuto de la Reina Ana y del Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de EE.UU., la Ley de Derechos de Autor estadounidense de 1790 reconoce explícitamente que los derechos de autor pueden pertenecer a los “Propietarios”, no sólo a los “Autores”. Es mediante este dispositivo que los “derechos morales” de un Creador han sido efectivamente extinguidos por los tribunales estadounidenses. Es también mediante este dispositivo como han surgido los imperios mediáticos de los siglos XX y XXI, dignos sucesores de la Stationer's Company.

Con respecto al “conocimiento”, el presidente George Washington dijo en su mensaje al Congreso que condujo a la promulgación de la Ley de Derechos de Autor de 1790 “El conocimiento es, en todos los países, la base más segura de la felicidad pública”. (Washington 1790). Así pues, mucho antes del concepto de “economía basada en el conocimiento”, el conocimiento fue reconocido por los Padres Fundadores de la República Americana como intrínsecamente valioso para el bien público. La Ley de Propiedad Intelectual fue un dispositivo destinado a minimizar el monopolio, fomentar el aprendizaje y aumentar el conocimiento del pueblo y, de este modo, elevar el nivel de felicidad en América. Esa felicidad pública, sin embargo, se reduce en la medida en que los derechos de autor usurpan el dominio público más allá de sus límites constitucionales (Patterson 1993).

Éste era el estado de la ley de derechos de autor en Estados Unidos cuando la Revolución Francesa no tenía más que un año.

Legislación sobre el Derecho de Autor

El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, modificada por Ley 5/1998, de 6 de marzo y vuelto a modificar posteriormente, establece, en relación a las características, que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley.

En general, una característica muy reseñable de este derecho es su carácter irrenunciable.

Teoría y Crítica del Derecho de Autor

Al igual que otros intereses de propiedad intelectual, el derecho de autor refleja una tensión fundamental entre el interés del público por el conocimiento compartido y el comercio de libre mercado, por un lado, y los derechos de propiedad privada y el interés del público en fomentar la innovación, en la otra.

En la primera puntuación, la sociedad tiene un interés en el intercambio de información libre de restricciones legales para facilitar el logro colectivo de normas deseables como la verdad y la igualdad. El libre mercado también depende en parte de un libre intercambio de información, ya que los actores en un mercado que están mejor informados tienen más probabilidades de tomar decisiones racionales que maximicen la productividad y la eficiencia. Los críticos de estas justificaciones para los derechos de autor argumentan, por ejemplo, que los términos de copyright excesivamente largos enriquecen injustamente a los creadores de contenido y sofocan la expresión creativa que de otra manera podría emerger.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los críticos cobran que los creadores que ofrecen demasiado amplio un espectro de la protección del copyright contorsionan dinámica del mercado libre; por ejemplo, la disposición contra la elusión de la DMCA impide el desarrollo de tecnologías de distribución de contenido más eficientes que las que ofrece el mercado.

Comparación del precio y la disponibilidad de libros protegidos por derechos de autor y de dominio público" box_color="#242256. Las pruebas sugieren que las obras protegidas por derechos de autor están menos disponibles y son más caras que las obras de dominio público. Un estudio de Paul Heald analizó el precio y la disponibilidad de los "libros duraderos", títulos que conservan su valor cultural y económico y siguen vendiendo muchos ejemplares. En virtud de los derechos de autor, estos libros son más caros que los libros duraderos que han pasado al dominio público. Otros estudios muestran que las obras que están protegidas por derechos de autor están menos disponibles que las obras de dominio público. Esto sugiere que la ampliación mantendría los libros duraderos a costes más elevados durante más tiempo y haría que todas las obras, incluidas las más populares, estuvieran menos disponibles durante más tiempo.

El derecho de autor se entiende como expresión de los derechos naturales, que postula que un creador de la propiedad intelectual disfruta de una relación única con la creación; en consecuencia, el respeto por el creador exige que se le confiere el control sobre la disposición de la creación.

La creación es, por tanto, dada la condición jurídica de propiedad privada con derechos de propiedad conferidos al creador. Este arreglo sirve al interés público tanto porque protege los derechos naturales y porque fomenta la creación de nueva propiedad intelectual.

Aspectos

Los autores y artistas que sepan que se les permitirá sacar provecho de sus creaciones son más propensos a crear de nuevo. Históricamente, este último concepto, denominado "teoría de incentivos", ha sido importante en la legislación estadounidense, mientras que el enfoque de derechos naturales ha sido de importancia complementaria en el derecho europeo. Debido a que Internet es un medio sin precedentes para el intercambio global y casi instantáneo de contenido, y por su naturaleza Internet tiende a desafiar las limitaciones legales de las leyes nacionales, se ha convertido en un campo de batalla para los reguladores gubernamentales, los propietarios de contenido, defensores del conocimiento abierto, y piratas de propiedad intelectual. Asunto: derechos-de-autor.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Véase También