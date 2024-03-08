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Cronología del Derecho de Autor

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la cronología de la historia del derecho de autor. Véase también la historia del derecho de autor. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Historia: Cronología del Derecho de Autor en América

La historia de la legislación estadounidense sobre derechos de autor tiene su origen en la introducción de la imprenta en Inglaterra a finales del siglo XV. A medida que crecía el número de imprentas, las autoridades trataron de controlar la publicación de libros concediendo a los impresores casi el monopolio de la edición en Inglaterra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Licencias de 1662 confirmó ese monopolio y estableció un registro de libros con licencia que sería administrado por la Stationers' Company, un grupo de impresores con autoridad para censurar las publicaciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley de 1662 caducó en 1695, lo que condujo a una relajación de la censura gubernamental, y en 1710 el Parlamento promulgó el Estatuto de Ana para responder a las preocupaciones de los libreros e impresores ingleses.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley de 1710 estableció los principios de propiedad de los autores sobre los derechos de autor y un plazo fijo de protección de las obras protegidas por derechos de autor (14 años, y renovable por 14 más si el autor estaba vivo a su vencimiento). El estatuto impedía el monopolio por parte de los libreros y creaba un "dominio público" para la literatura limitando los plazos de los derechos de autor y garantizando que, una vez adquirida una obra, el propietario de los derechos dejaba de tener control sobre su uso. Aunque el estatuto contemplaba los derechos de autor, el beneficio era mínimo porque para cobrar por una obra el autor tenía que cederla a un librero o editor.

Cronología del derecho de autor en Estados Unidos

Desde el Estatuto de Ana, hace casi 300 años, la legislación estadounidense se ha revisado para ampliar el alcance de los derechos de autor, modificar el plazo de protección de los mismos y abordar las nuevas tecnologías.

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Durante varios años, EE.UU. ha considerado y actuado sobre la reforma de los derechos de autor. El gobierno canadiense también está considerando una reforma de los derechos de autor. 1787: Constitución de EE.UU. Según el Artículo I, Sección 8, Cláusula 8 de la Constitución de EE.UU., "el Congreso tendrá poder... para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, asegurando por tiempos limitados a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivas redacciones y descubrimientos." 1790: Ley de Derechos de Autor de 1790 El Primer Congreso aplicó la disposición sobre derechos de autor de la Constitución de EE.UU. en 1790.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Derechos de Autor de 1790, An Act for the Encouragement of Learning, by Securing the Copies of Maps, Charts, and Books to the Authors and Proprietors of Such Copies, se inspiró en el Estatuto de Ana (1710).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Concedía a los autores estadounidenses el derecho a imprimir, reimprimir o publicar sus obras durante un periodo de catorce años y a renovar por otros catorce.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley pretendía incentivar a los autores, artistas y científicos a crear obras originales proporcionando a los creadores un monopolio. Al mismo tiempo, se limitó el monopolio para estimular la creatividad y el avance de "la ciencia y las artes útiles" mediante un amplio acceso público a las obras de "dominio público".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las principales revisiones de la ley se llevaron a cabo en 1831, 1870, 1909 y 1976. 1831: Revisión de la Ley de Derechos de Autor El plazo de protección de las obras protegidas por derechos de autor se amplió a 28 años con la posibilidad de una prórroga de 14 años. El Congreso alegó que ampliaba el plazo para dar a los autores estadounidenses la misma protección que a los europeos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ampliación se aplicó tanto a las obras futuras como a las actuales cuyos derechos de autor no habían expirado. 1834: Wheaton contra Peters El caso surgió de una disputa entre el relator oficial de las decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU., Richard Peters, y el relator anterior, Henry Wheaton. Peters comenzó a publicar "Informes condensados" de casos decididos durante el mandato de Wheaton y éste lo demandó. El caso llegó ante el Tribunal Supremo de EE UU. Peters argumentó que Wheaton no había obtenido debidamente los derechos de autor, mientras que Wheaton alegó que los autores tenían derecho a la propiedad perpetua de sus obras. El juez McLean dictó la sentencia mayoritaria, afirmando que "desde el estatuto de 8 Anne, la propiedad literaria de un autor sobre sus obras sólo puede hacerse valer en virtud del estatuto. . . . Que un autor, en el derecho consuetudinario, tiene una propiedad sobre su manuscrito, y puede obtener reparación contra cualquiera que le prive de ella, o que obteniendo indebidamente una copia intente obtener un beneficio con su publicación, no puede ponerse en duda; pero éste es un derecho muy diferente del que afirma una propiedad perpetua y exclusiva sobre la futura publicación de la obra, después de que el autor la haya publicado al mundo." La decisión asestó un golpe decisivo a la noción de los derechos de autor como un derecho natural perpetuo, y prevaleció la visión utilitarista de los derechos de autor plasmada en la Constitución estadounidense, es decir, "que las patentes y los derechos de autor son derechos exclusivos de duración limitada, concedidos para servir al interés público en la promoción de la creación y difusión de nuevas obras." Véase el informe amicus presentado ante el Tribunal Supremo de EE.UU. por Tyler Ochoa y Mark Rose en el caso Eldred contra Ashcroft, 20 de mayo de 2002. 1841: Folsom contra Marsh En un caso presentado ante el Tribunal de Circuito de Massachusetts en 1841, el propietario y editor de una colección de varios volúmenes de cartas de George Washington demandó a Charles Upham por utilizar cientos de páginas de las cartas, en su totalidad, en un volumen sobre la vida de Washington. El juez Joseph Story dictaminó que Upham había infringido los derechos de autor del propietario al publicar unas 350 páginas de las cartas de Washington en su libro de 866 páginas. Upham argumentó que las cartas de Washington no eran "objeto apropiado de derechos de autor" porque su publicación no perjudicaría al autor fallecido y porque no eran de naturaleza literaria. Story discrepó y sostuvo que los escritores de cartas y sus herederos designados, y no las personas a las que van dirigidas las cartas, poseen derechos de autor sobre las cartas que han redactado, independientemente de su contenido. Upham también argumentó que tenía "derecho a abreviar y seleccionar, y utilizar los materiales... para [su] obra, que... es una obra original y nueva, y que no constituye, en ningún sentido justo, una piratería de la obra de los demandantes".

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De nuevo, Story discrepó, diciendo que la obra de Upham era "una selección de todo el contenido de cartas particulares, de toda la colección o masa de cartas de la obra de los demandantes. . . . [y] que estas cartas son las más instructivas, útiles e interesantes que se pueden encontrar en esa gran colección". Al explicar la naturaleza de la infracción, Story dijo: "Ciertamente no es necesario, para constituir una invasión de los derechos de autor, que se copie la totalidad de una obra, o incluso una gran parte de ella, en forma o en fondo. Si se toma tanto, que el valor del original disminuye sensiblemente, o los trabajos del autor original son sustancialmente apropiados por otro en una medida perjudicial, eso es suficiente, desde el punto de vista de la ley, para constituir una piratería pro tanto" (énfasis mío).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La definición del tribunal de lo que constituía un "uso justificado de los materiales originales" formó la base de la doctrina del "uso justo".

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Dicho de otro modo, Story afirmó que "la cuestión de la piratería depende a menudo de un buen equilibrio entre el uso comparativo que se hace en una obra de los materiales de la otra; la naturaleza, el alcance y el valor de los materiales así utilizados; los objetivos de cada obra; y el grado en que se puede presumir que cada escritor ha recurrido a las mismas fuentes comunes de información o ha ejercido la misma diligencia común en la selección y disposición de los materiales". 1853: Stowe contra Thomas Harriet Beecher Stowe demandó a F.W. Thomas, editor de una publicación periódica en alemán, Die Freie Presse, en 1853. Thomas tradujo La cabaña del tío Tom al alemán y la vendió en Estados Unidos sin el permiso de la autora. El juez Robert Grier, del Tribunal de Apelación del Tercer Circuito, explicó en la sentencia que una vez que un autor publica su obra, "y da a conocer al mundo sus pensamientos, sentimientos, conocimientos o descubrimientos, ya no puede tener la posesión exclusiva de ellos". En cuanto a las traducciones, prosiguió, "las mismas concepciones revestidas de otra lengua no pueden constituir la misma composición; tampoco puede llamarse transcripción o 'copia' del mismo 'libro'." Según Siva Vaidhyanathan, la retórica "antipropiedad" de la decisión animó a muchos autores estadounidenses a posicionarse a favor de los derechos de autor como propiedad hasta que se revisó la ley de derechos de autor en 1870 (Vaidhyanathan, 48-50). 1870: Revisión de la Ley de Derechos de Autor La administración de los registros de derechos de autor pasó de los tribunales de distrito individuales a la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso. El plazo de protección no se amplió en esta revisión. 1886: Convenio de Berna Los objetivos del Convenio de Berna proporcionaron la base para el reconocimiento mutuo de los derechos de autor entre naciones soberanas y promovieron el desarrollo de normas internacionales en la protección de los derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las naciones europeas establecieron una ley uniforme de derechos de autor mutuamente satisfactoria para sustituir la necesidad de un registro por separado en cada país. El tratado ha sido revisado cinco veces desde 1886.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cabe destacar las revisiones de 1908 y 1928. En 1908, el Acta de Berlín fijó la duración de los derechos de autor en la vida del autor más 50 años, amplió el alcance de la ley para incluir las nuevas tecnologías y prohibió las formalidades como requisito previo para la protección de los derechos de autor. En 1928, el Acta de Roma reconoció por primera vez los derechos morales de autores y artistas, otorgándoles el derecho a oponerse a modificaciones o a la destrucción de una obra de forma que pudiera perjudicar o disminuir la reputación de los artistas. Estados Unidos se convirtió en signatario de Berna en 1988. 1891: Tratado internacional sobre derechos de autor Debido a que la legislación estadounidense sobre derechos de autor sólo se aplicaba a las publicaciones estadounidenses, los autores europeos no pudieron beneficiarse de la publicación y venta de sus obras a precios extremadamente bajos durante el siglo XIX. El llamado movimiento de los "libros baratos", difundido rápidamente por pequeños editores advenedizos tras la Guerra de Secesión, amenazó el "principio de cortesía" de fijación caballerosa de precios al que se adherían los grandes editores establecidos, como Henry Holt. En la década de 1880, los libros baratos inundaban el mercado estadounidense. Hacia 1890, autores, editores y sindicatos de impresores se unieron para apoyar un proyecto de ley internacional sobre derechos de autor (Vaidhyanathan, 50-55). Volver arriba 1909: Revisión de la Ley de Derechos de Autor de EE.UU. En 1909 se completó una importante revisión de la Ley de Derechos de Autor estadounidense. El proyecto de ley amplió el alcance de las categorías protegidas para incluir todas las obras de autor, y extendió el plazo de protección a 28 años con una posible renovación de 28. El Congreso abordó la dificultad de equilibrar el interés público con los derechos del propietario: "El principal objetivo deseado al ampliar la protección de los derechos de autor concedida a la música ha sido dar al compositor una retribución adecuada por el valor de su composición, y ha sido una tarea seria y difícil combinar la protección del compositor con la protección del público, y enmarcar una ley de manera que cumpla el doble propósito de asegurar al compositor una retribución adecuada por todo uso que se haga de su composición y, al mismo tiempo, impedir la formación de monopolios opresivos, que podrían fundarse en los mismos derechos concedidos al compositor con el fin de proteger sus intereses" (H. R. Rep.

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Nº 22222). R. Rep.

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Nº 2222, 60º Cong, 2nd Sess., p. 7 [1909]). 1973: Williams and Wilkins Co.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Contra Estados Unidos Williams and Wilkins, editores de revistas médicas especializadas, demandaron a la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) y a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) acusándoles de haber infringido los derechos de autor al hacer fotocopias no autorizadas de artículos incluidos en sus publicaciones y distribuirlas a investigadores médicos. El Tribunal de Reclamaciones de EE.UU. sostuvo que la medicina y la investigación médica se verían perjudicadas si se constatara una infracción y, dado que la Ley de Derechos de Autor estaba siendo revisada por el Congreso, era mejor permitir que continuara el statu quo mientras tanto. En la decisión, el juez Davis declaró: "el tribunal sostiene, basándose en el tipo y el contexto del uso por parte de los NIH y la NLM, tal y como se desprende del expediente, que no ha habido infracción, que el uso impugnado es "justo" a la vista de la combinación de todos los factores que intervienen en la consideración del uso "justo" o "desleal" enumerados en el dictamen, que el expediente no demuestra un perjuicio significativo para el demandante, pero sí para la investigación médica y científica si las fotocopias de este tipo se consideran ilegales, y que es necesario que el Congreso trate los problemas de las fotocopias. " 1976: Revisión de la Ley de Derechos de Autor de EE.UU. La revisión de 1976 se llevó a cabo por dos razones principales. En primer lugar, era necesario abordar los avances tecnológicos y su impacto sobre lo que podía estar protegido por derechos de autor, cómo podían copiarse las obras y qué constituía una infracción. En segundo lugar, la revisión se emprendió en previsión de la adhesión de EE.UU. al Convenio de Berna. Se consideró que era necesario enmendar la ley para que EE.UU. estuviera en consonancia con la legislación, las prácticas y las políticas internacionales en materia de derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley de 1976 se adelantó a toda la legislación anterior sobre derechos de autor y amplió el plazo de protección a la vida del autor más 50 años (las obras por encargo estaban protegidas durante 75 años).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley abarcaba las siguientes áreas: alcance y objeto de las obras cubiertas, derechos exclusivos, plazo de los derechos de autor, notificación y registro de los derechos de autor, infracción de los derechos de autor, uso legítimo y defensas y recursos frente a la infracción.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con esta revisión, se codificaron por primera vez las doctrinas del uso justo y de la primera venta, y los derechos de autor se ampliaron a las obras no publicadas. Además, se añadió una nueva sección, la 108, que permitía la fotocopia bibliotecaria sin permiso con fines de erudición, preservación y préstamo interbibliotecario en determinadas circunstancias. Además de la sección 108, la sección 107 es importante para las bibliotecas porque contiene una excepción a los derechos exclusivos de los propietarios para hacer y distribuir copias de sus obras. Establece que "el uso justo de una obra protegida por derechos de autor, incluido dicho uso mediante la reproducción en copias o fonogramas o por cualquier otro medio especificado en dicha sección, con fines tales como la crítica, el comentario, la información periodística, la enseñanza (incluidas las copias múltiples para uso en el aula), la erudición o la investigación, no constituye una infracción de los derechos de autor". Para determinar si el uso de una obra es un uso justo, se deben tener en cuenta los cuatro factores siguientes: finalidad y carácter del uso, naturaleza de la obra protegida por derechos de autor, cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con el conjunto, y efecto del uso en el mercado potencial. Véase el Título 17 del Código de EE.UU. 1976: Directrices para las aulas Además de las reformas legislativas, las negociaciones privadas entre los propietarios y los usuarios de materiales protegidos por derechos de autor dieron lugar a directrices para el uso en las aulas y en el ámbito educativo, así como para el uso en salas de reserva. Estas directrices no formaban parte del estatuto, pero se incluyeron en el informe de la Cámara de Representantes que acompañaba a la ley de 1976. El "Acuerdo sobre directrices para la copia en el aula en instituciones educativas sin ánimo de lucro con respecto a libros y publicaciones periódicas" de 1976 fue adoptado por treinta y ocho organizaciones educativas y la industria editorial. Según el texto de las directrices, el propósito era "establecer las normas mínimas y no máximas del uso leal educativo en virtud de la sección 107 de la [Ley de Propiedad Intelectual de 1976].

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las partes acuerdan que las condiciones que determinan el alcance de la copia permitida con fines educativos pueden cambiar en el futuro; que ciertos tipos de copia permitidos bajo estas directrices pueden no estar permitidos en el futuro; y a la inversa, que en el futuro otros tipos de copia pueden estar permitidos bajo las directrices revisadas." 1976: Proceso CONTU La Comisión Nacional sobre los Nuevos Usos Tecnológicos de las Obras con Derechos de Autor (CONTU) fue nombrada por el Congreso en 1976 para establecer las directrices de las "normas mínimas de uso leal educativo" bajo la ley de 1976. "Las directrices de la CONTU se elaboraron para ayudar a los bibliotecarios y a los titulares de derechos de autor a comprender la cantidad de fotocopias para su uso en acuerdos de préstamo interbibliotecario permitidas por la ley de derechos de autor". Se establecieron directrices para la realización de copias para el préstamo interbibliotecario. 1983: Encyclopedia Britannica Educational Corp.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Contra Crooks Encyclopedia Britannica demandó a la Junta de Servicios Educativos Cooperativos, un consorcio de distritos escolares públicos, por grabar sistemáticamente programas educativos que se emitían en emisoras de televisión públicas y poner copias a disposición de las escuelas miembro. El tribunal consideró que las acciones de la junta escolar tendrían un efecto perjudicial en el mercado de los programas producidos comercialmente y que el uso no era un uso justo. 1986: Maxtone-Graham contra Burtchaell Maxtone-Graham redactó en 1973 un libro que contenía relatos de mujeres sobre embarazos no deseados y abortos.

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Denegó la solicitud de Burtchaell de utilizar extractos de sus entrevistas publicados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las publicó de todos modos. El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito dictaminó que citar el 4,3% de la obra de un autor no era excesivo y que el uso de las narraciones por parte de Burtchaell era un uso justo. 1987: Salinger contra Random House Tras una decisión inicial a favor del biógrafo no autorizado de J.D. Salinger, Ian Hamilton, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito dictaminó que citar o parafrasear materiales inéditos (las cartas de Salinger) en una biografía no autorizada no era uso legítimo y el libro nunca se publicó. 1988: Convenio de Berna Estados Unidos se convirtió en signatario del Convenio de Berna en 1988.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los principales cambios para el sistema de derechos de autor estadounidense como resultado de Berna fueron: mayor protección para los propietarios, nuevas relaciones de derechos de autor con veinticuatro países y eliminación del requisito de notificación de derechos de autor para la protección de los derechos de autor. Volver arriba 1990: Circulación de programas informáticos El Congreso modificó la Ley de Derechos de Autor para prohibir el préstamo comercial de programas informáticos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La enmienda señalaba que las bibliotecas podían prestar software siempre y cuando "la copia de un programa informático que sea prestada por dicha biblioteca lleve adherida al embalaje que contiene el programa una advertencia sobre los derechos de autor".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La enmienda era una modificación de la doctrina de la primera venta. 1991: Basic Books, Inc.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Contra Kinko's Graphics Corp. Un tribunal federal de distrito de Nueva York dictaminó que Kinko's Graphic Corporation infringió los derechos de autor, y no ejerció un uso justo, cuando fotocopió paquetes de cursos que incluían capítulos de libros, y luego los vendió a los estudiantes para el trabajo en clase. El tribunal consideró que la mayoría de los factores de uso leal iban en contra de Kinko's en este caso, especialmente dado el ánimo de lucro de Kinko's al hacer las copias. Además, el tribunal dictaminó que las directrices de clase no se aplicaban a Kinko's. El tribunal no dictaminó que los coursepacks no puedan constituir un uso legítimo en otras circunstancias. 1991: Feist Publications contra Rural Telephone Service Co., Inc. El Tribunal Supremo de EE.UU.

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Dictaminó que la Constitución estadounidense exige que, para que una obra reciba la protección de los derechos de autor, debe reflejar expresión creativa u originalidad. Por lo tanto, la compilación de una guía telefónica por parte de Feist no constituyó una infracción aunque se compilara a partir de la información de las páginas blancas del Rural Telephone Service.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La información de las páginas blancas no era susceptible de derechos de autor porque comprendía "colecciones exhaustivas de hechos dispuestos en formatos convencionales". 1992: La Unión Geofísica Americana contra Texaco American Geophysical Union contra Texaco fue el resultado de una demanda colectiva presentada por seis editoriales científicas (en nombre de otras editoriales registradas en el Copyright Clearance Center). En julio de 1992, un juez de distrito de EE.UU.

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Dictaminó en este caso de derechos de autor, que ya llevaba siete años, que un científico de Texaco había violado la Ley de Derechos de Autor al copiar artículos completos de revistas sin pagar la tasa correspondiente a los editores. Texaco argumentó que la copia entraba dentro del uso justo. El tribunal dictaminó que el ánimo de lucro de la empresa era una consideración relevante en el análisis de la finalidad del uso. También fallaron en contra de Texaco al considerar la cantidad de la obra utilizada, y determinaron que el mercado se vio afectado porque Texaco podría haber pagado derechos de autor a través de la CCC. En 1994, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito confirmó la decisión del tribunal inferior. En abril de 1995, Texaco solicitó al Tribunal Supremo que revisara el caso. El 15 de mayo de 1995, Texaco y un comité directivo que representaba a los editores anunciaron que habían llegado a un acuerdo para resolver el caso. Texaco, que no admitió haber cometido ningún delito en el acuerdo propuesto, pagó una indemnización de siete cifras y una tasa retroactiva por la licencia a la CCC. Además, Texaco firmó acuerdos de licencia anuales estándar con la CCC durante los cinco años siguientes. 1992: Enmienda a la Sección 304 del Título 17 El Congreso enmendó la Sección 304 del Título 17 haciendo automática la renovación de los derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La enmienda restringió drásticamente la entrada en el dominio público de obras protegidas por derechos de autor antes de 1978. 1993: Playboy Enterprises Inc.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Contra Frena El Tribunal del Distrito Norte de Florida declaró que Frena, un operador de tablones de anuncios electrónicos, había violado los derechos de autor de Playboy cuando una de sus fotografías fue digitalizada y colocada en el sistema de tablones de anuncios por un suscriptor y descargada por otro. Según la decisión, "no importa que el demandado Frena pudiera no ser consciente de la infracción de los derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La intención de infringir no es necesaria para constatar una infracción de los derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La intención o el conocimiento no es un elemento de la infracción y, por tanto, incluso un infractor inocente es responsable de la infracción; más bien la inocencia es significativa para un tribunal de primera instancia cuando fija los daños estatutarios, que es un remedio equitativo por naturaleza." 1993: Iniciativa NII El Grupo de Trabajo sobre Derechos de Propiedad Intelectual se creó para estudiar la aplicación y eficacia de la legislación sobre derechos de autor y la Infraestructura Nacional de la Información.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La NII se describió como "una red sin fisuras de redes de comunicaciones, ordenadores, bases de datos y electrónica de consumo" (Grupo de Trabajo sobre Infraestructura de la Información, Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, National Information Infrastructure: Agenda for Action,1993). 1994: Campbell contra Acuff-Rose Music Inc. El Tribunal Supremo dictaminó que la parodia de 2 Live Crew de la canción de Roy Orbison, "Pretty Woman", era un uso legítimo. El tribunal consideró que un uso comercial podía ser un uso justo especialmente cuando los mercados de una obra original y de una obra transformada son diferentes (Vaidhyanathan, 148-49). 1994: Libro Verde del Grupo de Trabajo El Grupo de Trabajo sobre Derechos de Propiedad Intelectual patrocinó una serie de actividades para solicitar aportaciones sobre cuestiones relacionadas con los derechos de autor y el NII. Éstas incluyeron audiencias públicas y, en junio de 1994, se distribuyó un borrador del informe sobre la NII para su comentario y revisión (el Libro Verde). Parte del proceso de revisión incluyó tres audiencias (celebradas en Los Ángeles, Chicago y Washington, DC) organizadas por el Grupo de Trabajo, en las que miembros de la comunidad de interesados presentaron sus reacciones al Libro Verde. 1994: CONFU El Grupo de Trabajo sobre Derechos de Propiedad Intelectual patrocinó la Conferencia sobre Uso Leal (CONFU). Establecida en septiembre de 1994, la CONFU fue el lugar donde se debatieron cuestiones relacionadas con el uso leal en el entorno electrónico.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los participantes en la CONFU elaboraron directrices para el uso justo de los multimedios educativos y propusieron directrices en una serie de ámbitos como el préstamo interbibliotecario, las reservas electrónicas, las imágenes digitales y la educación a distancia. Según el informe final[archivo PDF], publicado en 1998, "estaba claro que el uso justo estaba vivo y en plena forma en la era digital, y que los intentos de redactar unas directrices ampliamente respaldadas se verían complicados por los intereses, a menudo contrapuestos, del propietario de los derechos de autor y de las comunidades de usuarios" (p. 18). 1995: Religious Technology Center contra Netcom Un juez federal del Tribunal del Distrito Norte de California dictaminó que Netcom, un proveedor de servicios de Internet (ISP), era responsable de infracción indirecta (en contraposición a infracción directa) de los derechos de autor porque la empresa no retiró el material protegido por derechos de autor publicado por un abonado. El juez Whyte consideró que "la mera posesión de una copia digital en un [servidor] accesible a algunos miembros del público" no puede constituir una infracción directa del derecho exclusivo de distribución y exhibición públicas. El caso fue significativo por sus implicaciones para el conocimiento y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por las actividades de los infractores, así como por su utilización de la doctrina del uso leal como defensa afirmativa contra las acusaciones de infracción indirecta. En 1998, la DMCA limitó la responsabilidad de los "proveedores de servicios" por algunas formas de infracción. Para más información sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, consulte el curso intensivo sobre derechos de autor, "¿Es su biblioteca un proveedor de servicios de Internet según la DMCA?" 1995: Publicación del Libro Blanco La culminación de los esfuerzos del Grupo de Trabajo NII fue la publicación del libro blanco en septiembre de 1995. El libro blanco contenía recomendaciones para enmendar la Ley de Derechos de Autor de 1976 y presentaba un extenso análisis jurídico de la actual ley de derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las enmiendas y recomendaciones legislativas del libro blanco se presentaron en el Congreso como la Ley de Protección de los Derechos de Autor de las NII de 1995 (S. 1284 y H.R. 2441). 1996: Acuerdo ADPIC En diciembre de 1994, el presidente Clinton firmó la Ley de Acuerdos de la Ronda Uruguay (URAA), que aplicaba el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) incluyendo los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disposiciones de la URAA modificaron la legislación estadounidense sobre derechos de autor. El 1 de enero de 1996, se restablecieron los derechos de autor para las obras de los países elegibles. 1996: Legislación sobre protección de bases de datos En mayo de 1996, el representante Carlos Moorhead (presidente del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Tribunales y Propiedad Intelectual, republicano de California) presentó la Ley de Inversión en Bases de Datos y Antipiratería de la Propiedad Intelectual de 1996 (H.R. 3531).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La legislación era comparable a una iniciativa patrocinada por Europa para proteger las bases de datos durante 15 años de extracciones no autorizadas de más de una parte insustancial de su contenido. Se presentaron diversos proyectos de ley hasta 1999.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los debates sobre esta legislación extremadamente controvertida continuaron a lo largo de 2002, con el personal del Congreso intentando elaborar un proyecto de ley de compromiso. 1996: Princeton University Press, MacMillan Inc. y St.

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Martin's Press contra Michigan Document Services, Inc. y James Smith En noviembre de 1996, el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito falló en una sentencia de ocho contra cinco a favor de los editores que demandaron a Michigan Document Services (MDS).

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MDS era una tienda de fotocopias fuera del campus, con ánimo de lucro, cuyo propietario, James Smith, hacía paquetes de cursos que incluían partes sustanciales de libros protegidos por derechos de autor y los vendía a los estudiantes. Smith alegó que su uso del material era un uso justo y en febrero de 1996 el mismo tribunal había fallado a su favor. Sin embargo, en abril de 1996 los jueces del tribunal votaron a favor de volver a tratar el caso en banc, lo que condujo a la sentencia de noviembre.

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MDS apeló el caso en enero de 1997; sin embargo, el Tribunal Supremo de EE.UU. se negó a conocer del caso. 1996: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Delegados de 160 países examinaron dos tratados sobre legislación internacional de propiedad intelectual durante una Conferencia Diplomática convocada en diciembre de 1996 en Ginebra, Suiza.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los delegados adoptaron nuevas versiones de los tratados propuestos, lo que dio lugar a un nuevo enfoque de las cuestiones relacionadas con los derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Conferencia adoptó una declaración que aseguraba que los dos tratados "permitirían la aplicación del uso justo en el entorno digital". El lenguaje del tratado enfatizaba "la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y el interés público general, en particular la educación, la investigación y el acceso a la información." 1998: Ley Sonny Bono de ampliación del plazo de los derechos de autor El 7 de octubre de 1998, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la S. 505, la Ley de Extensión del Plazo de los Derechos de Autor (CTEA).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley ampliaba la protección de la vida del autor más 50 años a la vida del autor más 70 años. El Presidente Clinton firmó la medida y la convirtió en ley el 27 de octubre de 1998 (P.L. 105-298).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disposiciones de la ley se aplicaron a las obras sujetas a derechos de autor en la fecha de su aplicación. Una excepción permite a las bibliotecas, archivos e instituciones educativas sin ánimo de lucro tratar las obras protegidas por derechos de autor en sus últimos 20 años de protección como si fueran de dominio público para fines no comerciales, bajo ciertas condiciones limitadas. 1998: Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital El Presidente Clinton firmó la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) el 28 de octubre de 1998 (P.L. 105-304).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los cinco títulos de la ley implementaban los Tratados de Internet de la OMPI; establecían puertos seguros para los proveedores de servicios en línea; permitían copias temporales de programas durante el mantenimiento de los ordenadores; realizaban enmiendas varias a la Ley de Derechos de Autor, incluidas enmiendas que facilitaban la difusión por Internet; y creaban una protección sui generis para los diseños de cascos de barcos. Un controvertido título que establecía la protección de las bases de datos fue omitido por una Conferencia Cámara-Senado. Entre las disposiciones más controvertidas de la DMCA se encuentra la Sección 1201. Según Jonathan Band, de Morrison & Foerster, LLP, la Sección 1201 "prohíbe obtener acceso no autorizado a una obra eludiendo una medida tecnológica de protección establecida por el propietario de los derechos de autor cuando dicha medida de protección controle de otro modo eficazmente el acceso a una obra protegida por derechos de autor. Esta prohibición de acceso no autorizado entra en vigor dos años después de la promulgación de la DMCA".

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Durante los dos años siguientes, el Bibliotecario del Congreso llevó a cabo un procedimiento de elaboración de normas para determinar las excepciones adecuadas a la prohibición.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada tres años se llevarán a cabo otros procedimientos de reglamentación. Para más información sobre la DMCA, consulte Home Recording Rights Coalition: Historia legislativa de la DMCA. 1999: Bender contra West Publishing Co. El Tribunal Supremo de EE.UU.

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Denegó el certiorari, o se negó a conocer, de dos casos recurridos por West Publishing Company. Al rechazar la petición, el Tribunal Supremo de EE.UU.

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Dejó en pie dos decisiones del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito a favor de Matthew Bender & Co. y Hyperlaw, Inc. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito limitó la capacidad de la West Publishing Corporation para tomar decisiones legales en materia de derechos de autor. En dos sentencias, Matthew Bender contra West Publishing Co. y Matthew Bender Co. e Hyperlaw Inc.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Contra West Publishing Co. y West Publishing Corporation,el Tribunal determinó que los cambios que West Publishing introdujo en las opiniones judiciales no eran suficientes para garantizar una protección jurídica adicional de las decisiones. El Tribunal señaló que "todas las alteraciones de West a las opiniones judiciales implican la adición y disposición de hechos, o la reordenación de datos ya incluidos en las opiniones, y por lo tanto cualquier creatividad en estos elementos de los informes de casos de West reside en la selección y disposición de esta información por parte de West". A la luz de las convenciones jurídicas aceptadas y de otros factores limitadores externos, las elecciones de West en materia de selección y disposición pueden considerarse razonablemente obvias, típicas y carentes incluso de una mínima creatividad. Por lo tanto, no podemos concluir que el tribunal de distrito se equivocara claramente al concluir que los elementos que Hyperlaw pretende copiar de los informes de casos de West no son susceptibles de derechos de autor, y lo confirmamos." 1999: UCITA aprobada por la NCCUSL En julio de 1999, la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes (NCCUSL) aprobó la Ley Uniforme de Transacciones Informáticas (UCITA, anteriormente UCC 2B).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La UCITA es una propuesta de ley estatal que pretende crear un enfoque unificado para la concesión de licencias de software e información. 1999: Ley de Disuasión del Robo Digital y Mejora de los Daños por Derechos de Autor de 1999 El Congreso aprobó un aumento significativo de los daños estatutarios mínimos para varios tipos de infracción de los derechos de autor en la Ley de Disuasión del Robo Digital y Mejora de los Daños por Derechos de Autor de 1999 (H.R. 3456).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley aumentó el mínimo de daños legales por infracciones de 500 a 750 dólares y aumentó el máximo de 20.000 a 30.000 dólares. El máximo por infracción intencionada aumentó de 100.000 a 150.000 dólares. Véase la Cronología del Derecho de Autor en América desde el Siglo XXI. Revisor de hechos: Rowne Nota: La ley de derechos de autor en los Estados Unidos y en todo el mundo se ha enmendado posteriormente para ajustarse al acuerdo internacional (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, o el acuerdo sobre los ADPIC, que se construyó en el Convenio de Berna y estableció el Organización Mundial del comercio en 1995. Significativamente, trips proporciona protección de derechos de autor al software de computadora y protección limitada a compilaciones de datos. Autor: Williams

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre Historia del Derecho de Autor en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

Guía sobre Historia del Derecho de Autor