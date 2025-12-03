Emprender

San
2d

Ok, muy interesante

Sonia Romero
Dec 4

Lo que faltaba: Los precios de los medios se están deflactando. Y los argumentos, así como la investigación llevada a cabo en este artículo, son convincentes:

Puede que no lo parezca, ya que Netflix, Spotify, Disney+, los operadores de cable, los cines y Apple TV+ suben los precios, pero en general la trayectoria de los precios de los contenidos es a la baja. Décadas después de que Internet revolucionara la distribución de los medios, las nuevas formas de comunicación siguen monetizándose a un ritmo mucho menor por hora de consumo que los medios tradicionales.

La televisión de pago sigue monetizándose un 50 % más que Netflix y tres veces más que YouTube; los videojuegos de consola monetizan un 70 % más que los de PC y casi el doble que los móviles; y un CD genera unos ingresos aproximadamente 10 veces superiores a los de Spotify. La idea de que el aumento de la oferta ejerce presión sobre los precios es algo básico en economía, pero aquí lo vemos en acción. Lógicamente, si la IA generativa permite una oferta aún mayor, eso generará una presión aún mayor sobre los precios.

