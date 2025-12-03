Por: Doug Shapiro (este artículo, en inglés, es de pago, pero lo dejó “libre” un mes, justo cuando le pedimos su traducción; por ello, ahora la versión en inglés tiene muro de pago y esta no).

De la primera parte:

Hay muchas preguntas abiertas sobre cómo afectará la GenAI al negocio de los medios. Lo más importante es que no sabemos lo buena que será la tecnología ni hasta qué punto la aceptarán los consumidores, ni para qué casos de uso. Sigue habiendo cuestiones legales críticas en torno a la forma en que se entrenan los modelos de IA. Tampoco se ha probado a gran escala la patentabilidad de los contenidos asistidos o mejorados por la IA. Pero podemos trazar la dirección general y pensar en las posibles consecuencias. Así que vale la pena preguntarse: si en los próximos 5-10 años la GenAI reduce el coste de la creación de contenidos tanto como Internet redujo el coste de la distribución de contenidos, ¿qué ocurrirá? La respuesta corta: la mayoría de los contenidos no serán rentables y el valor se desplazará hacia los complementos, lo auxiliar.

Los medios *venden* marketing frente a los medios *son* marketing

Se comentaba en la primera parte que las empresas de medios ganan dinero actualmente vendiendo marketing (obvio). Que algo más de la mitad de todos los ingresos globales de los medios provienen de la publicidad.

Pero cuando digo «todos los medios son marketing», me refiero a otra cosa.

En el modelo tradicional, el contenido es el producto y los anuncios son una forma de captar valor de aquellos que necesitan llamar la atención para vender sus productos (ya sean dentífricos, coches o servicios de telecomunicaciones).

Hoy en día, las empresas de medios venden publicidad a empresas que la utilizan para vender sus productos. En este nuevo modelo, los únicos beneficios sostenibles se obtienen al poseer los complementos en sí mismos.

Sin embargo, cuando los costes de creación se desploman y la competencia se dispara, el contenido en sí mismo deja de ser rentable. En ese momento, los únicos beneficios sostenibles se obtienen al poseer los complementos, lo auxiliar. Los mediosno son lo que se vende, sino lo que se gasta: un coste en la parte superior del embudo cuyo objetivo es impulsar la demanda de productos, servicios o comunidades con mayores márgenes que la empresa de medios posee directamente.

Conectando algunos puntos: ya está sucediendo

Así pues: las barreras de entrada para un producto se reducen, los precios caen, la elasticidad aumenta, el valor se desplaza a los complementos y el producto se convierte en la parte superior del embudo para esos complementos. La idea de que esto sucederá en todos los medios puede parecer extrema, pero si se conectan algunos puntos, se puede ver que este patrón se ha estado repitiendo durante años. Es especialmente evidente en aquellos medios que ya son baratos de producir.

Los precios de los medios se están deflactando

Puede que no lo parezca, ya que Netflix, Spotify, Disney+, los operadores de cable, los cines y Apple TV+ suben los precios, pero en general la trayectoria de los precios de los contenidos es a la baja. Décadas después de que Internet revolucionara la distribución de los medios, las nuevas formas de comunicación siguen monetizándose a un ritmo mucho menor por hora de consumo que los medios tradicionales.

Fíjese en las figuras 4, 5 y 6. La televisión de pago sigue monetizándose un 50 % más que Netflix y tres veces más que YouTube; los videojuegos de consola monetizan un 70 % más que los de PC y casi el doble que los móviles; y un CD genera unos ingresos aproximadamente 10 veces superiores a los de Spotify. La idea de que el aumento de la oferta ejerce presión sobre los precios es algo básico en economía, pero aquí lo vemos en acción. Lógicamente, si la IA generativa permite una oferta aún mayor, eso generará una presión aún mayor sobre los precios.

Figura 4. En EE. UU., la monetización por hora de vídeo lineal el año pasado fue un 50 % superior a la de Netflix y tres veces superior a la de YouTube

Fuente: Nielsen, S&P Capital IQ, MoffettNathanson, estimaciones de The Mediator.

Figura 5. A nivel mundial, las consolas siguen generando muchos más ingresos que los ordenadores y los móviles:

Nota: Basado en las estimaciones de NewZoo sobre los ingresos globales, los jugadores y el tiempo de juego para cada categoría. Fuente: NewZoo, estimaciones de The Mediator.

Figura 6. La monetización por hora de la compra de un CD es probablemente unas 10 veces superior a la de Spotify

Nota: La compra de un CD supone un precio medio de 10 dólares, un tiempo medio de reproducción de 45 minutos y unas 20 reproducciones por CD. La monetización de Spotify se estima entre 0,04 y 0,08 dólares por hora, según los ingresos de Spotify en 2024, el promedio de usuarios activos mensuales y las hipótesis sobre el uso semanal medio basadas en los datos de la encuesta de la IFPI. Informes de la empresa, RIAA, IFPI, estimaciones de The Mediator.

Los problemas de taquilla ilustran el aumento de la elasticidad

Otra parte de la ecuación es que el aumento de los sustitutos baratos hará que los consumidores sean más sensibles al precio (en términos económicos, se diría que «la demanda se volverá más elástica»), incluso en el caso de productos diferenciados. Hoy en día, es difícil medir la elasticidad de los activos de contenido individuales en los medios.

Se ha pasado tanto contenido a modelos basados en suscripciones que el coste marginal de consumo es prácticamente cero: Una vez que te has suscrito, ver un programa adicional o escuchar otra canción es gratis. Eso hace que sea difícil ver cómo los cambios en el precio provocan cambios en la demanda.

Pero las películas (en el cine) son una de las pocas experiencias que quedan en las que se paga por unidad, lo que hace que la asistencia al cine sea una lente útil. El aumento de la sensibilidad al precio es posiblemente el mayor problema del sector cinematográfico en la actualidad.

Los pésimos resultados de taquilla son motivo de preocupación en Hollywood. Como se muestra en la figura 7, el año pasado, la taquilla en Norteamérica cayó casi un 30 % con respecto a su máximo anterior a la COVID.

Figura 7. El año pasado, la taquilla en América del Norte cayó casi un 30 % con respecto a su máximo anterior a la COVID:

Fuente: Box Office Mojo.

La situación es aún peor si nos fijamos en la asistencia. Aunque los ingresos se han visto impulsados por el aumento de los precios, como se muestra en la figura 8, el año 2024 la asistencia se redujo casi un 40 % con respecto a 2015 (una elección algo arbitraria, pero este fue el año en que los suscriptores nacionales de Netflix superaron 1/3 de penetración en los hogares con televisión de EE. UU.).

Figura 8. El año pasado, la asistencia a las salas de cine se redujo aproximadamente un 40 % con respecto a 2015. Estas son las ventas de tickets en América del Norte:

Fuente: The-Numbers.com.

El fracaso de la taquilla para recuperarse tras la COVID ha dado lugar a muchas acusaciones. A muchos les preocupa que Hollywood se haya vuelto reacio al riesgo y poco imaginativo, y que su dependencia de las películas de superhéroes y los reinicios, secuelas y spin-offs esté alejando a los cinéfilos. Quizás. Pero la explicación más sencilla es que estamos viendo un aumento de la elasticidad de los precios en acción.

La razón más simple por la que la taquilla está pasando apuros no es que las películas actuales no sean atractivas: con tantos sustitutos gratuitos disponibles, los consumidores se han vuelto mucho más selectivos.

La mayoría de los analistas calculan que el coste de una noche de cine es de entre 15 y 20 dólares por persona, si se tienen en cuenta las entradas y las consumiciones. Si se añade el coste de una niñera, el precio es aún mayor. Hoy en día, hay una gran cantidad de contenido disponible en los servicios de streaming y, si ya estás suscrito, el coste marginal de verlo es gratuito. Es difícil competir con lo gratuito. La razón de Occam’s Razor por la que la taquilla está pasando apuros: con tantos sustitutos gratuitos disponibles, los consumidores se han vuelto mucho más selectivos.

El contenido es cada vez más un producto gancho o la parte superior del embudo para otra cosa

También estamos viendo cada vez más pruebas de que los medios actúan como gancho o como parte superior del embudo para complementos auxiliares. Esto es evidente en el vídeo, la música, los videojuegos y la economía de los creadores, como veremos:

Vídeo: Amazon y Apple utilizan el vídeo como gancho

Aunque ya no son tan nuevos, los recién llegados al vídeo, como Amazon y Apple, están utilizando el vídeo parcial o totalmente como gancho. Dado el éxito de la publicidad de Amazon, es probable que Amazon Prime Video sea ahora rentable (y la dirección afirma que lo es), pero eso ha llevado 14 años. En años anteriores, los ejecutivos de Amazon afirmaban que los espectadores de Prime Video tenían tasas de renovación de Prime mucho más altas y que los suscriptores de Prime compraban más cosas.

Según The Information, Apple está perdiendo 1.000 millones de dólares al año con su servicio de streaming Apple TV+ —lo que implica que debe ver algún otro beneficio, como una mayor fidelización a su ecosistema de dispositivos. Como otro ejemplo, Invisible Universe es un estudio de animación digital que afirma explícitamente que no considera el vídeo como una fuente de ingresos. En cambio, el vídeo es una herramienta para crear franquicias que se monetizan de otras maneras, como la venta de libros, merchandising o música.

Música: la música grabada es promoción para los conciertos

La música es un presagio de lo que ocurre con todos los medios cuando caen las barreras a la creación. Hoy en día, cualquiera puede grabar una canción y subirla a Internet. Según Luminate, cada día se suben 100 000 canciones a los proveedores de streaming digital (DSP), de las cuales solo el 9 % proceden de grandes discográficas. Spotify ha estimado anteriormente que el número de artistas «profesionales y aspirantes a profesionales» en su plataforma es de 200.000, menos del 2 % de los 12 millones que han subido al menos una canción. Y todo eso antes de que se produzca ningún efecto real de la GenAI.

La cantidad prácticamente infinita de música disponible de forma gratuita (o al menos con publicidad) en Spotify, Soundcloud y YouTube (entre otros) mantiene bajos los precios efectivos de la música grabada. Los artistas suelen quejarse de los bajos pagos por reproducción en los DSP, pero eso se debe a que los propios DSP ganan muy poco por reproducción. Volviendo a la figura 6, calculo que Spotify solo genera entre 0,04 y 0,08 dólares por hora de consumo de música. Spotify, al igual que otros DSP, no paga por reproducción, sino que distribuye una parte de sus ingresos en función de la cuota de reproducción. A lo largo de los años, diversas estimaciones han fijado su pago efectivo entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción, básicamente entre 1/3 y 1/2 centavo.

A medida que ha bajado el precio de los productos de información musical, el valor se ha desplazado hacia los complementos escasos, es decir, las experiencias musicales, los conciertos. Esto se puede ver en la figura 9. Como se muestra, el crecimiento de los ingresos por música en directo ha superado sustancialmente al crecimiento de la música grabada desde la llegada de la distribución digital en 2000. Y aunque la monetización por hora de consumo ha disminuido para la música grabada durante ese período (los ingresos han aumentado modestamente y el uso ha aumentado mucho), los precios medios de las entradas para las 100 giras musicales más importantes se han triplicado desde entonces (Figura 10).

Figura 9. El crecimiento de la música en directo ha superado sustancialmente al de la música grabada:

Fuente: IFPI, Goldman Sachs.

Figura 10. Los precios medios de los conciertos se han triplicado desde 2000:

Fuente: Pollstar.

Curiosamente, incluso las estrellas más importantes utilizan eficazmente la música grabada como punto de partida. El año 2024, Spotify volvió a coronar a Taylor Swift como su artista del año, con 26.600 millones de reproducciones. Si nos atenemos a la estimación más alta por reproducción anterior, es decir, 0,005 dólares por reproducción, eso supondría unos ingresos de 135 millones de dólares para Spotify.

Si añadimos las reproducciones en YouTube, Apple y otros DSP más pequeños, así como las ventas físicas, podríamos decir que su música generó unos 300 millones de dólares el año pasado. Su gira Eras Tour superó los 2000 millones de dólares en ventas (aunque a lo largo de casi dos años). La película de la gira, acertadamente titulada “Taylor Swift: The Eras Tour”, recaudó 261 millones de dólares en todo el mundo, probablemente no muy lejos de los ingresos que obtuvo por sus grabaciones musicales ese año. Sus álbumes son lo más vendido.

Videojuegos: los juegos para móviles son gratuitos, por lo que el valor reside en los complementos

Otro caso de prueba para el resto de los medios son los juegos para móviles. Los motores de juego gratuitos para pequeños desarrolladores, las tiendas de aplicaciones globales y las herramientas baratas basadas en la nube han reducido los costes de desarrollo a casi cero. La oferta de juegos se ha disparado y el precio de la mayoría de ellos también se ha reducido a cero, ya que la mayoría de los juegos para móviles son ahora gratuitos.

Históricamente, los desarrolladores de juegos monetizaban principalmente el juego. Hoy en día, el juego es gratuito. En su lugar, tienen que monetizar un complemento.

En los dispositivos móviles, la mayor parte del juego es gratuito, por lo que los desarrolladores necesitan monetizar un complemento.

Estos complementos incluyen el estatus (como skins, ropa, emoticonos y otros productos digitales no relacionados con el juego); el acceso a contenidos premium; paquetes de expansión; tiempo (recargas de energía, aceleraciones); comunidad (servidores privados); mercados (a través de tarifas de cotización o comisiones), etc.

Economía de los creadores: los medios son marketing

Quizás el paralelismo más cercano al rumbo que pueden tomar todos los medios es la economía de los creadores, donde las barreras son prácticamente inexistentes. La oferta es prácticamente infinita y, aunque las leyes de potencia son extremas, incluso los creadores más exitosos, que se encuentran en la cima de la curva de popularidad, utilizan cada vez más los medios (sus vídeos, publicaciones o podcasts) como marketing para otras cosas. Este «algo más» suele ser más importante que el propio negocio de los medios.

Según Bloomberg, el año 2024 MrBeast perdió 80 millones de dólares en sus negocios relacionados con los medios, pero obtuvo 250 millones de dólares en ingresos y 20 millones de dólares en beneficios con Feastables, su negocio de chocolate.

Según se informa, el negocio de juguetes por suscripción de Mark Rober, CrunchLabs, genera más de diez veces sus ingresos en YouTube.

Prime Beverages, fundada por Logan Paul y su socio KSI, generó más de 1.000 millones de dólares en ingresos en 2023.

Esto también es válido para creadores menos conocidos. Por ejemplo, Slow Ventures acaba de invertir 2 millones de dólares en Jonathan Katz-Moses, que produce contenido sobre carpintería. No invirtieron por los ingresos que genera con sus publicaciones en YouTube, sino por su floreciente negocio de venta de herramientas. Como dijo el socio principal a TechCrunch: «El papel de los creadores ha cambiado mucho en la última década, pasando de centrarse principalmente en los medios y los ingresos de las marcas a centrarse ahora en la creación de negocios reales, «fuera de la plataforma».

Destacados escritores de negocios regalan su contenido para ganar dinero en otros ámbitos. Scott Galloway escribe en Medium de forma gratuita, pero lo utiliza para promocionar sus podcasts, conferencias o, a veces, sus cursos. Packy McCormick publica un Substack, Not Boring, que incluye trabajos increíblemente largos (como una obra de 40 000 palabras sobre la caída de los costes de la electricidad), de forma gratuita. Obtiene ingresos en parte a través de la publicidad, pero también le ha permitido lanzar un fondo de capital riesgo, Not Boring Capital.

Ya sea el negocio de café de Emma Chamberlain, la línea de bebidas hidratantes de Alex Cooper, los Sidemen agotando las entradas de Wembley para un partido de fútbol benéfico o podcasters como los chicos de Acquired agotando las entradas de eventos en directo, los medios de los creadores son cada vez más importantes en la parte superior del embudo o incluso solo en el coste de adquisición de otra cosa.

Las excepciones cada vez más escasas

El título de este artículo es «¿Y si todos los medios fueran marketing?». Las palabras absolutas como «todos», «siempre» y «nunca» son peligrosas. Incluso si las barreras a la creación se derrumbaran por completo (otra palabra absoluta), algunos medios seguirían obteniendo beneficios.

Las estadísticas de Taylor Swift que he dado anteriormente son un ejemplo. Aunque los ingresos por sus grabaciones musicales son insignificantes en comparación con los de sus giras, sin duda son rentables. Para decir lo obvio, es probable que algunos contenidos siempre sean rentables:

Los derechos deportivos clave. En muchos casos, se trata de monopolios sancionados por el gobierno, que se encuentran entre las últimas experiencias culturales verdaderamente compartidas y, en mi opinión, son impermeables a la GenAI. (No creo que nadie quiera experimentar de forma vicaria «la alegría de la victoria y la agonía de la derrota» viendo a atletas sintéticos). Es probable que los deportes mantengan su poder de fijación de precios.

Las mega-franquicias. Una serie de Harry Potter o una entrega de Star Wars bien ejecutadas seguirán siendo muy rentables. Lo mismo ocurrirá con Zelda, GTA y EAFC.

Mega-estrellas. Por quedarnos solo con algunas «B»: Bad Bunny, Beyoncé y Bruno Mars seguirán siendo estrellas.

El problema con esta lista, por supuesto, es que se trata de casos muy excepcionales. A medida que aumenta la oferta de contenidos y las distribuciones de la ley de potencias se vuelven cada vez más extremas, ya no será posible dirigir un negocio de medios partiendo del supuesto de que los contenidos en sí mismos generan ingresos.

¿Qué debe hacer una «empresa de contenidos»?

Recordemos por dónde empezamos este artículo. Aún no sabemos si la GenAI realmente reducirá los costes de creación a «cero». Pero, en los próximos 5-10 años, esa es la dirección hacia la que nos dirigimos. Y, si llegamos hasta el final, lo que nos espera al final de ese camino está muy claro: cuando los costes caen a cero, el producto deja de ser el negocio. Se convierte en el embudo hacia cualquier complemento que siga siendo escaso. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas de contenidos?

Organizarse en torno a los complementos. Algunas empresas de medios ya se han organizado en torno a franquicias y a la explotación multiformato de la propiedad intelectual. Disney es el ejemplo canónico. Después de todo, Walt Disney esbozó esta idea hace casi 70 años (Figura 11). Esto implica pensar en los activos de contenido como franquicias y poseer los complementos tradicionales probados y comprobados, ya sean eventos en vivo, experiencias (parques temáticos y otros entretenimientos basados en la ubicación), productos de consumo o plataformas transmedia (cine, televisión, música, juegos, publicaciones).

Figura 11. La visión original de Walt Disney para Disney era la explotación multiformato de la propiedad intelectual

Fuente: Disney.

Desarrollar nuevos complementos escasos. Las empresas también deben desarrollar nuevas formas de escasez, lo que puede requerir nuevos modelos de negocio.

Un buen ejemplo es el de los juegos para móviles, mencionado anteriormente. Cuando los costes de desarrollo se redujeron a cero, los desarrolladores lanzaron modelos gratuitos y crearon (o comercializaron) nuevos complementos, como skins, emoticonos, niveles de acceso premium y comunidades. En los juegos de consola, los servicios en directo, como EA FC Ultimate Team, son un potente conjunto de complementos basados en el estatus, la comunidad, los mercados y, en ocasiones, los eventos en directo. MrBeast y Mark Rober crearon nuevos complementos de productos empaquetados, como también se ha mencionado anteriormente. Las bandas de K-pop tienen clubes de fans por suscripción, con merchandising y contenidos exclusivos. Los streamers monetizan emoticonos, insignias, servidores privados de Discord, lanzamientos de merchandising y menciones en sus streams.

Del mismo modo, Substack permite a los escritores ofrecer chats y streams en directo exclusivos para suscriptores. El denominador común de todos estos ejemplos es que todos ellos crean escasez sobre un producto que, en esencia, es gratuito o barato.

Si lo que vendes es abundante, tienes que fabricar escasez.

Una pregunta interesante es cómo las aplicaciones nativas de GenAI permitirán nuevos complementos escasos. Probablemente ese sea un tema mejor para otro ensayo, pero imagina poder chatear con versiones de IA de tus personajes o artistas favoritos. ¿Crear versiones personalizadas de contenido? ¿Convertir contenido de un formato a otro (como ver una recreación en vídeo de un artículo)? ¿Tener acceso a herramientas o contenidos exclusivos para la creación de fans? Estas aplicaciones evolucionarán de forma emergente y, por lo tanto, inesperada, pero es probable que la GenAI abra la posibilidad de crear nuevas escaseces (o nuevos complementos escasos).

Complementos agrupados (“bundle”). Otro enfoque consiste en combinar complementos para aumentar la fidelización de los consumidores. El paquete multiproducto del New York Times (noticias, juegos, cocina, The Athletic, Wirecutter) es un ejemplo clásico: cada complemento es valioso por sí solo, pero juntos son mucho más difíciles de rechazar. Los paquetes de servicios de Amazon Prime y Apple son otros ejemplos.

Históricamente, en los medios, el contenido era el producto. En el futuro, el contenido será una aportación a un ecosistema más amplio, un embudo para los complementos. No se trata de un cambio menor.

Hoy en día, la mayoría de las empresas de medios tradicionales se estructuran en torno a activos de contenido individuales. Pueden hablar de boquilla sobre la gestión de franquicias, pero el motor económico funciona con la producción de unidades de contenido individuales (películas, series, libros, juegos, etc.). El proyecto es la fuente de ingresos y todo lo demás (merchandising, eventos en directo, licencias) se considera «auxiliar» y oportunista. (De hecho, ese es el término técnico en los medios: «ventas auxiliares»).

A menudo también se gestiona en divisiones separadas. La cultura de las empresas gira en torno al éxito creativo (ejecutivos de desarrollo, editores, ejecutivos de A&R) y el prestigio y el dinero están vinculados a los éxitos, no a los ecosistemas.

La implicación del colapso de los costes de producción es que lo que antes era auxiliar tendrá que convertirse en principal. Eso requerirá varios cambios importantes:

☑ Las empresas de medios tendrán que reorganizarse en torno a los complementos. Esto no es opcional, es existencial. Si la mayor parte del contenido deja de ser una fuente de beneficios, la única forma de avanzar es reorganizar los negocios de los medios en torno a los complementos escasos y centrarse más en el diseño del ecosistema que en el desarrollo de contenidos. Los complementos deben ser el núcleo de la estrategia, la cultura, la estructura organizativa y la remuneración. Si el contenido es la parte superior del embudo para otra cosa, las personas que gestionan las franquicias, la comunidad, la distribución y la monetización a través de los complementos serán tan importantes como los ejecutivos de desarrollo.

☑ El éxito del contenido deberá medirse de otra manera. Deberá evaluarse de forma holística, no basándose en la taquilla del fin de semana, los índices de audiencia, los concurrentes en Steam, la posición en las listas de Billboard o el número de «me gusta».

☑ Las empresas de creación de contenido deberán gestionarse como cualquier otra empresa basada en CAC/LTV. Eso significa saber quiénes son los clientes, cómo interactúan con el contenido y cómo se monetizan a lo largo de su vida. Para ello, será necesario adoptar un enfoque fundamentalmente diferente de la gestión de datos y situar estos análisis en el centro de las decisiones de inversión y operativas.

Como todos los cambios, esto supondrá una oportunidad para las empresas de medios que sepan posicionarse adecuadamente, como ya están haciendo algunas. Para otros, será un cambio difícil.

Conclusión

Tl;dr de las dos partes:

En sentido estricto, Internet trastornó la distribución de los medios de comunicación. Las empresas de creación de contenidos sólo sintieron los efectos indirectos, aguas arriba.

La GenAI supondrá un golpe directo. Aunque un mosaico de tecnologías también ha eliminado las barreras a la creación en algunos formatos de medios -DAW y mercados de muestras en la música; cámaras y software de edición más baratos en el vídeo; motores de juego gratuitos, etc.-, la GenAI parece dispuesta a derribar por completo las barreras a la creación en todos los medios.

¿Qué ocurrirá entonces? He aquí un patrón común. Cuando se derrumban las barreras en un mercado, estalla la oferta, aumenta la sensibilidad de los consumidores a los precios, éstos migran hacia el coste marginal y todo el valor se desplaza hacia los escasos complementos. Esto ha ocurrido en mercados tan diversos como la alimentación, el comercio de acciones, la fotografía digital, los ordenadores personales, la electrónica de consumo y muchos otros. En todos los casos, el producto comoditizado se convierte en líder de pérdidas, coste de adquisición del cliente (CAC) o, en el mejor de los casos, marginalmente rentable, y el valor se desplaza a otra parte.

Si se reproduce el mismo patrón en los medios, la mayoría de los contenidos dejarán de ser un centro de beneficios. En su lugar, se convertirá en la parte superior del embudo hacia otra cosa. Los medios se convertirán en marketing.

Para ser claros, hay una diferencia entre «los medios venden marketing» y «los medios son marketing». Hoy, el contenido es el producto y una forma de monetizarlo es alquilando la atención que genera: vendiendo publicidad. En este nuevo modelo, el contenido es el coste y los únicos beneficios sostenibles serán que las empresas de medios posean ellas mismas los complementos.

Esto puede sonar extremo, pero conectando algunos puntos, podemos ver que este patrón ha estado ocurriendo en los medios durante años. Los precios se están desinflando. La sensibilidad de los consumidores a los precios está aumentando (véase: taquilla en apuros). El contenido es cada vez más «top-of-funnel» para los complementos: Amazon y Apple monetizan el vídeo a través de un mayor gasto de los clientes o de la vinculación al ecosistema; la música grabada es efectivamente promoción de conciertos; los juegos para móviles son free-to-play y en su lugar monetizan el estatus o la comunidad; y los mayores creadores (YouTubers, podcasters) ganan ahora más vendiendo snacks, bebidas, mercancías, cursos o eventos en directo, que con la monetización directa del contenido que crean.

A medida que esto siga ocurriendo, las empresas de medios tendrán que reorientar sus negocios. Lo que antes se llamaba ventas «auxiliares» ahora serán primarias. Los fandoms, las comunidades, las franquicias, la mercancía y las experiencias en directo serán los motores económicos, no el contenido en sí.

Necesitarán: 1) adueñarse de los complementos probados cuando sea posible: productos para el consumidor, eventos y experiencias en directo y explotación transmedia; 2) crear nuevos complementos escasos (como los basados en el estatus y el acceso exclusivo); y 3) agrupar estos complementos escasos para aumentar la fidelidad del consumidor.

Algunas empresas de medios ya piensan en las franquicias de contenido de forma holística (Disney es el ejemplo canónico). La mayoría no lo hace.

Es una oportunidad para las empresas de medios que puedan posicionarse en consecuencia. Para otras, será un giro difícil.

Nota: Agradecemos a Doug Shapiro su colaboración en esta serie de artículos.

