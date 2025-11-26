Emprender

Roberto
Nov 26

Este es un planteamiento excepcional, una de las explicaciones más claras que he visto sobre cómo la GenAI está reduciendo los costes de creación de la misma forma que Internet redujo los costes de distribución.

Yo iría más allá: cuando el contenido abunda, el significado se convierte en un recurso escaso. Los complementos o elementos auxiliares que aquí se describe (fandom, merchandising, experiencias) son reales, pero creo que hay uno más: la colaboración en sí misma.

El público no solo consume, sino que también co-crea, cura y contextualiza. En un mundo de contenido infinito, la confianza y el significado compartido son lo que sigue teniendo valor. En este sentido, podría interesar que los titulares de propiedad intelectual de los medios tradicionales aflojen las riendas de su propiedad intelectual e incorporen a los fans al proceso de creación, lo que será otro complemento clave.

Avatar de David
David
Nov 26

Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva. Si los costes de creación se desploman, todos los medios se convierten inevitablemente en marketing, y el valor real se desplaza hacia lo que los rodea: la confianza, la comunidad, el sentido de pertenencia.

Esto se ve muy claramente, como ejemplo, en los podcasts actuales:

1. Interrupciones patrocinadas: el contenido es el embudo para los anuncios.

2. Invitados como promoción: los podcasts como plataformas para vender productos o servicios.

3. Presentadores como líderes de la comunidad: crean tribus que van mucho más allá del episodio, dando forma al estilo de vida y a las elecciones de los consumidores.

Esta progresión muestra exactamente cómo el contenido deja de ser el negocio y se convierte en la parte superior del embudo de algo más grande. La ventaja futura será para aquellos que traten los medios como un punto de entrada a ecosistemas de pertenencia, y no solo como un medio de distribución.

