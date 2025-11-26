Por: Doug Shapiro (este artículo, en inglés, es de pago, pero lo dejó “libre” un mes, justo cuando le pedimos su traducción; por ello, ahora la versión en inglés tiene muro de pago y esta no).

Nota: La segunda parte de este artículo se encuentra aquí, y es mucho más conclusiva.

Hay muchas preguntas abiertas sobre cómo afectará la GenAI al negocio de los medios de comunicación. Lo más importante es que no sabemos lo buena que será la tecnología ni hasta qué punto la aceptarán los consumidores, ni para qué casos de uso. Sigue habiendo cuestiones legales críticas en torno a la forma en que se entrenan los modelos de IA. Tampoco se ha probado a gran escala la patentabilidad de los contenidos asistidos o mejorados por la IA.

Pero podemos trazar la dirección general y pensar en las posibles consecuencias. Así que vale la pena preguntarse: si en los próximos 5-10 años la GenAI reduce el coste de la creación de contenidos tanto como Internet redujo el coste de la distribución de contenidos, ¿qué ocurrirá? La respuesta corta: la mayoría de los contenidos no serán rentables y el valor se desplazará hacia los complementos, lo auxiliar.

En sentido estricto, Internet trastornó la distribución de los medios de comunicación. Las empresas de creación de contenidos sólo sintieron los efectos indirectos, aguas arriba.

La GenAI supondrá un golpe directo. Aunque un mosaico de tecnologías también ha eliminado las barreras a la creación en algunos formatos de medios -DAW y mercados de muestras en la música; cámaras y software de edición más baratos en el vídeo; motores de juego gratuitos, etc.-, la GenAI parece dispuesta a derribar por completo las barreras a la creación en todos los medios.

¿Qué ocurrirá entonces? He aquí un patrón común. Cuando se derrumban las barreras en un mercado, estalla la oferta, aumenta la sensibilidad de los consumidores a los precios, éstos migran hacia el coste marginal y todo el valor se desplaza hacia los escasos complementos. Esto ha ocurrido en mercados tan diversos como la alimentación, el comercio de acciones, la fotografía digital, los ordenadores personales, la electrónica de consumo y muchos otros. En todos los casos, el producto comoditizado se convierte en líder de pérdidas, coste de adquisición del cliente (CAC) o, en el mejor de los casos, marginalmente rentable, y el valor se desplaza a otra parte.

Si se reproduce el mismo patrón en los medios de comunicación, la mayoría de los contenidos dejarán de ser un centro de beneficios. En su lugar, se convertirá en la parte superior del embudo hacia otra cosa. Los medios se convertirán en marketing.

Para ser claros, hay una diferencia entre «los medios venden marketing» y «los medios son marketing». Hoy, el contenido es el producto y una forma de monetizarlo es alquilando la atención que genera: vendiendo publicidad. En este nuevo modelo, el contenido es el coste y los únicos beneficios sostenibles serán que las empresas de medios de comunicación posean ellas mismas los complementos.

Esto puede sonar extremo, pero conectando algunos puntos, podemos ver que este patrón ha estado ocurriendo en los medios de comunicación durante años. Los precios se están desinflando. La sensibilidad de los consumidores a los precios está aumentando (véase: taquilla en apuros). El contenido es cada vez más «top-of-funnel» para los complementos: Amazon y Apple monetizan el vídeo a través de un mayor gasto de los clientes o de la vinculación al ecosistema; la música grabada es efectivamente promoción de conciertos; los juegos para móviles son free-to-play y en su lugar monetizan el estatus o la comunidad; y los mayores creadores (YouTubers, podcasters) ganan ahora más vendiendo snacks, bebidas, mercancías, cursos o eventos en directo, que con la monetización directa del contenido que crean.

A medida que esto siga ocurriendo, las empresas de medios de comunicación tendrán que reorientar sus negocios. Lo que antes se llamaba ventas «auxiliares» ahora serán primarias. Los fandoms, las comunidades, las franquicias, la mercancía y las experiencias en directo serán los motores económicos, no el contenido en sí.

Necesitarán: 1) adueñarse de los complementos probados cuando sea posible: productos para el consumidor, eventos y experiencias en directo y explotación transmedia; 2) crear nuevos complementos escasos (como los basados en el estatus y el acceso exclusivo); y 3) agrupar estos complementos escasos para aumentar la fidelidad del consumidor.

Algunas empresas de medios de comunicación ya piensan en las franquicias de contenido de forma holística (Disney es el ejemplo canónico). La mayoría no lo hace.

Es una oportunidad para las empresas de medios de comunicación que puedan posicionarse en consecuencia. Para otras, será un giro difícil.

Internet trastornó la distribución de los medios de comunicación

A veces la gente dice que «Internet trastocó la música» o que «Netflix trastocó Hollywood». Si somos precisos, ninguna de las dos cosas es correcta. Internet no ha trastocado los negocios de creación de contenidos. La razón reside en la distinción entre disrupción directa e indirecta.

La disrupción directa se produce cuando aparece un nuevo competidor con un producto más barato y de menor rendimiento que es «suficientemente bueno» para algunos de los clientes existentes de las organizaciones tradicionales y éstas no pueden responder debido a limitaciones internas. La perturbación indirecta se produce cuando una parte de un ecosistema o cadena de valor se ve perturbada y otras partes sienten los efectos.

Internet perturbó directamente la distribución e indirectamente la creación de contenidos.

La diferencia es importante para nosotros porque, en su mayor parte, Internet perturbó la distribución de medios directamente y la creación de contenidos indirectamente. Consideremos la música y el vídeo como dos ejemplos:

Música : iTunes y la distribución digital trastornaron directamente la distribución tradicional de música, especialmente su venta minorista. Tower Records, Virgin Megastore y HMV quebraron. Las grandes discográficas se vieron afectadas indirectamente. Accedieron a la exigencia de Apple de permitir que iTunes descompusiera los álbumes en singles, lo que provocó que la gente gastara menos en música grabada. Esto perjudicó a todos los eslabones de la cadena de valor, incluidas las discográficas. Pero los sellos se vieron afectados menos por la propia perturbación.

Vídeo: Lo mismo ocurre con los estudios de Hollywood. La llegada del streaming, en concreto Netflix, perturbó directamente la distribución de vídeo: Las cadenas de TV, los distribuidores de TV de pago (cable, telecomunicaciones y DBS), las salas de cine y los minoristas de entretenimiento doméstico. Las cadenas de TV han sido vapuleadas; el DBS ha sido demolido (a diferencia del cable y las telecos, no se apoya en negocios de banda ancha y móviles comparativamente sanos); muchas cadenas de cines han tenido dificultades; y minoristas como Blockbuster, Hollywood Video y Redbox se hundieron. El streaming no perturbó el negocio de hacer películas y programas de TV, pero los estudios siguen sintiendo los efectos indirectos de la disminución de los ingresos de la TV de pago, el entretenimiento doméstico y la taquilla. Una vez más, se encuentran en la corriente ascendente de la perturbación.

Cuando la perturbación afecta a una parte de un ecosistema, esa parte será la más perjudicada, pero todas las demás pueden sentir los efectos indirectos.

De esto podemos extraer una regla general: cuando la disrupción desciende sobre un componente de un ecosistema o cadena de valor, el componente que recibe el golpe directo será el más perjudicado, aunque todos los demás puedan sentir los efectos indirectos.

La GenAI es un golpe directo para la creación de contenidos

La historia principal de los medios de comunicación en las dos últimas décadas ha sido la caída en picado de los costes de distribución de contenidos. Esto ocurrió por dos razones: Internet desvinculó la información de la infraestructura, por lo que ya no era necesario poseer los costosos cables, líneas, torres, satélites o tiendas minoristas para distribuir los medios; y al virtualizar la distribución en software, puso esos costes en una curva descendente.

Pero en los últimos años la tecnología también ha ido eliminando las barreras para crear contenidos. A diferencia de la perturbación de la distribución, que fue uniforme en todos los medios, ésta se ha producido de forma desigual en todos los formatos mediáticos: en distintos plazos, en distintos grados y debido a una variedad de tecnologías diferentes. (Ver también La Amateurización de Todo: “Cómo convertí mi carrera en un hobby”).

Sigamos con nuestros ejemplos de la música y el vídeo: En la música, hoy en día es más fácil para los artistas independientes crear música de alto valor de producción gracias a la mejora de los equipos de producción doméstica, el “auto-tune”, las DAW, los mercados de ritmos y muestras, y las plataformas de colaboración. En vídeo, los creadores independientes pueden grabar y publicar vídeos decentes gracias a la mayor calidad de las cámaras de los teléfonos y a un software de edición mejor y más barato.

Este tipo de avances ha permitido a los artistas independientes empezar a comerse las cuotas de mercado de las empresas de contenidos tradicionales de forma significativa en los últimos cinco años aproximadamente.

Siguiendo con la música y el vídeo: En música, los datos de Spotify muestran que casi el 30% de los streams proceden ahora de creadores independientes, frente al 10% en 2017 (Figura 1). En vídeo, YouTube representó el 13% de las visualizaciones de vídeo en televisores en EE.UU. en julio de 2025, lo que ha supuesto más del doble en los últimos tres años (Figura 2).

Figura 1. Los músicos independientes representaron ~30% de las transmisiones en Spotify el año 2024

Fuente: Spotify.

Figura 2. YouTube -y por tanto los creadores independientes- representa ahora el 13% del tiempo dedicado a la televisión en EE.UU.

Nota: (1) ESPN+ estimado antes de enero de 2025. (2) Discovery+ estimado antes de marzo de 2025. Fuente: Nielsen, estimaciones de The Mediator (El Mediador).

Aunque Internet tuvo un efecto indirecto en las empresas de creación de contenidos, y los avances tecnológicos específicos de los medios de comunicación han empezado a eliminar las barreras a la creación de contenidos, la GenAI supondrá un golpe directo.

Pero es probable que estas incursiones en la creación de contenidos sean sólo una muestra de lo que está por venir. En relación con el mosaico de tecnologías específicas de formato que ha reducido las barreras, la GenAI representa una función de cambio radical que parece dispuesta a derrumbarlas. Por supuesto, una diferencia importante es que GenAI permite contenidos puramente sintéticos. Ya es factible construir algún tipo de bucle de creación-distribución de contenidos mediante agentes. El agente (o más probablemente varios agentes) escanea la red en busca de temas de actualidad, crea contenido, lo distribuye por la red, ve lo que funciona, desarrolla más contenido, y así sucesivamente. Podrías construir una máquina de creación de contenidos sin ninguna intervención humana. Que quieras hacerlo es otra historia.

Pero incluso suponiendo que siempre necesitaremos un «humano en el bucle» para hacer algo interesante, la GenAI reducirá drásticamente las barreras a la creación por unas cuantas razones:

La GenAI es una tecnología de propósito general y mejorará en consecuencia. La GenAI está atrayendo cantidades sin precedentes de capital y cerebros. Como sabe cualquiera que intente mantenerse al día de los últimos avances de la GenAI, eso prácticamente garantiza un ritmo de mejora desconcertantemente rápido y creciente. En cambio, las últimas mejoras en tecnologías específicas de los medios de comunicación -como, por ejemplo, el software de edición de vídeo- son bastante marginales.

Esto colapsa completamente las curvas de aprendizaje. El hardware y las herramientas de producción específicas de los medios de comunicación (DAW, cámaras de teléfono, motores de juegos) han abaratado la creación y la han hecho más accesible, pero siguen teniendo curvas de aprendizaje (teoría de la música, flujos de trabajo de edición, codificación) y requieren un cierto nivel de habilidad o destreza. GenAI colapsa estas curvas de aprendizaje porque desplaza la interfaz al lenguaje natural y a indicaciones sencillas.

Se resuelve el problema de la «página en blanco». Las herramientas tradicionales siguen siendo pasivas. Sólo hacen lo que tú les dices. Sigues teniendo que aportar la visión y el primer borrador. GenAI es activa. Genera puntos de partida, rellena huecos y te guía. Es un co-creador. Eso derrumba posiblemente la barrera más dura de todas, la fricción de empezar.

Se difundirá en las herramientas existentes. Las herramientas democratizadoras anteriores generalmente existían en silos. O aprendías la nueva herramienta o no la aprendías. GenAI se integrará en todas las demás herramientas: la suite de edición de Adobe, Avid, Unreal, Unity, CapCut, YouTube Studio, TikTok, Canva, etc. Será un acelerador universal, independientemente de cómo sea el proceso de creación de un autor/creador.

Así pues, mientras que Internet tuvo un efecto indirecto en las empresas de creación de contenidos y los desarrollos tecnológicos específicos de los medios de comunicación han empezado a eliminar las barreras a la creación de contenidos, la GenAI asestará un golpe directo. En otras palabras, aún no hemos visto nada.

Cuando los costes marginales caen en picado, todo el valor se desplaza hacia los complementos

No todo parecía perdido para los medios tradicionales

Cuando un insumo de la cadena de valor se vuelve abundante, otros se vuelven más escasos y valiosos. Un motivo para el optimismo parecía que la disminución de los costes de creación de contenidos también generará oportunidades, y no solo eficiencias de costes. Cuando un insumo del proceso de producción o de la cadena de valor se vuelve más abundante, otros se vuelven más escasos y valiosos.

Esta es la pregunta clave que determinará cómo se creará y redistribuirá el valor en los medios de comunicación durante los próximos 20 años: a medida que el contenido se vuelva más abundante, ¿qué nuevas escaseces surgirán, qué escaseces existentes se volverán más valiosas y qué negocios (y modelos de negocio) serán viables?

He aquí una lista parcial de las escaseces emergentes: historias convincentes y verdaderamente originales; curación (tanto algorítmica como editorial); autenticidad humana, procedencia y artesanía; seguimiento, supervisión y medición; tiempo y atención del consumidor; destreza y poderío en marketing; fandom y comunidad; marcas y propiedad intelectual reconocibles y de confianza; validación e infraestructura profesionales; nostalgia; relaciones con el talento; y experiencias IRL. Muchas de ellas son competencia exclusiva o están en manos de los medios de comunicación tradicionales.

Reflexionando sobre ello, me di cuenta de que con esto se omite la mitad de la historia. No es solo que el valor se desplace hacia los productos escasos cuando un producto se convierte en una mercancía, sino que se desplaza todo el valor.

No es solo que la caída de los costes de creación desplace el valor hacia los productos escasos, sino todo el valor.

El Patrón

Este es el patrón habitual:

Cuando los costes de producción caen, las barreras de entrada disminuyen y los nuevos participantes inundan el mercado con productos de menor precio. Eso ejerce una presión a la baja sobre los precios.

La disponibilidad de tantos sustitutos nuevos a bajo precio también aumenta la elasticidad de la demanda (es decir, la sensibilidad del consumidor al precio), incluso para los productos diferenciados.

El valor se desplaza hacia los complementos que siguen siendo escasos. Los complementos son simplemente bienes y servicios que se utilizan juntos. Por lo general, cuando uno se abarata, el otro se revaloriza. Por ejemplo, los perritos calientes, los panecillos, la mostaza, el chucrut, las servilletas y la cerveza son todos complementos. Si el precio de los perritos calientes baja, aumentará la demanda (y el poder de fijación de precios) de los panecillos.

Las categorías de complementos incluyen, entre otros:

hardware o software necesario (por ejemplo, consolas y juegos);

mejoras funcionales o experienciales (por ejemplo, auriculares y teléfonos de alta gama);

servicios de apoyo (por ejemplo, programas de formación o atención al cliente para software empresarial);

acceso o distribución (por ejemplo, servicios de banda ancha y servicios de streaming);

ecosistemas y redes (por ejemplo, tiendas de aplicaciones).

A medida que los consumidores se vuelven más sensibles al precio y el valor se desplaza hacia los complementos, los competidores que controlan esos complementos tienen un incentivo para llevar el precio del producto comoditizado al coste marginal con el fin de aumentar la demanda de sus productos.

En el caso de los bienes de información, como los medios de comunicación, el coste marginal es prácticamente cero, por lo que el precio también tiende a cero. Lo gratuito tiene una fuerza de atracción muy potente, porque hay mucha fricción entre pagar algo (aunque sea muy poco) y no pagar nada. (También en Substack: Por qué no voy a cobrar en Substack: Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece).

Quizás todo esto suene muy teórico, pero ocurre constantemente en una amplia gama de sectores:

Agricultura: cuando aumentaron los rendimientos, los alimentos se abarataron y el valor se desplazó de las materias primas hacia la distribución, la marca y la transformación.

Electrónica de consumo: a medida que bajó el coste de los chips, el precio de los televisores, los teléfonos y otros productos se acercó al coste marginal y el valor se desplazó hacia los servicios, la marca y el bloqueo del ecosistema.

Ordenadores personales: a medida que los ordenadores personales se modularizaron y se convirtieron en productos básicos, los precios bajaron y gran parte del valor se desplazó hacia los ecosistemas de software y los sistemas operativos.

Fotografía: la reducción de los costes de procesamiento digital y hardware empujó el precio de la fotografía digital hacia la gratuidad y el valor se desplazó hacia el software de edición, el almacenamiento en la nube y las redes sociales. (Ver también Las 7 Edades de los Medios: Y cómo 2025 vuelve a ser 2005. La mayoría de los medios sociales está muriendo).

Comercio de acciones: el comercio electrónico redujo el coste marginal de una operación a cero. El valor se desplazó hacia el flujo de órdenes, los préstamos con margen, los servicios financieros agrupados y el bloqueo del ecosistema.

Software empresarial: en los mercados de código abierto, el coste de crear código es prácticamente nulo. El valor se ha desplazado hacia el soporte, la integración, la personalización, los costes de cambio y los efectos de red.

La idea de que «todos los medios son marketing» es la expresión específica de los medios de comunicación de una ley más general: cuando los costes marginales de un producto caen a cero, el producto deja de ser el negocio.

Así, mientras que una de las implicaciones de la caída de los costes de creación de contenidos es que el valor se desplazará hacia los complementos, otra implicación es que la creación de contenidos en sí misma dejará de ser rentable en la mayoría de los casos. Ya se denomine «producto gancho», «coste de adquisición de clientes» (CAC), «parte superior del embudo» o simplemente «marketing» para cualquier complemento que siga siendo escaso, la «unidad de contenido» se convertirá en un centro de costes.

Los medios *venden* marketing frente a los medios *son* marketing

Debo dejar claro qué es lo nuevo aquí.

Las empresas de medios de comunicación ganan dinero actualmente vendiendo marketing (obvio). La mayoría de las empresas de medios de comunicación se financian, al menos en parte, con publicidad, que representa aproximadamente la mitad de todos los ingresos de los medios (de acuerdo con los datos de PwC y Omdia, por ejemplo).

Entonces, algo más de la mitad de todos los ingresos globales de los medios de comunicación provienen de la publicidad. Pero cuando digo «todos los medios son marketing», me refiero a otra cosa. Que explicaremos en la segunda parte.

Nota: Agradecemos a Doug Shapiro su colaboración en esta serie de artículos.

