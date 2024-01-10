Valoración de Patentes

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la valoración de patentes. Puede interesar también la información relativa a Fondos de Patentes, y a sistemas de patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Garantía de Calidad de Patentes

Uno de los temas clave sobre las patentes y la propieda industrial es la garantía de calidad en las patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La calidad de las patentes se refiere a lo bien que se ha preparado y examinado la patente y a lo bien que cumple los requisitos de patentabilidad. Es crucial que las patentes concedidas no tengan un alcance demasiado amplio y cumplan los criterios de patentabilidad, de lo contrario se frenará la innovación. Los procedimientos judiciales que dan lugar a la eliminación de patentes de baja calidad mejorarán la calidad del stock de patentes. Y lo que es más importante, se puede mejorar la calidad de las nuevas patentes que se conceden. Esto puede lograrse mediante una aplicación estricta de la prueba de novedad y de la prueba de actividad inventiva, mediante la presentación de más observaciones o mediante la introducción de procedimientos de oposición previos a la concesión.

Excepción de la investigación suiza" box_color="#242256. Los efectos de una patente no se extienden, en Suiza: a los actos realizados en el ámbito privado con fines no comerciales;

a los actos necesarios para obtener una autorización de comercialización de un medicamento según las disposiciones de la ley del 15 de diciembre de 2000 sobre los productos terapéuticos;

a la utilización de la invención con fines pedagógicos en los centros de enseñanza;

a los actos realizados con fines experimentales y de investigación para obtener conocimientos sobre el objeto de la invención, incluidas sus posibles utilidades; en particular, se permite toda investigación científica relativa al objeto de la invención;

a la utilización de material biológico con fines de selección o de descubrimiento y desarrollo de una variedad vegetal; y

al material biológico obtenido en el ámbito de la agricultura de forma fortuita o técnicamente inevitable.

Garantía de calidad en las patentes en Europa

En general, las Oficinas de Patentes de países como Alemania, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido han demostrado que concede patentes de buena calidad. En reconocimiento a la calidad del trabajo de la Oficina de Patentes del Reino Unido, la Oficina recibió la recertificación "ISO 9001:2000" para su proceso de concesión previa de patentes en 2006, con la concesión ampliada para cubrir su operación de servicios comerciales de búsqueda de patentes.

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ISO es la norma internacional para los sistemas de gestión de la calidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes del Reino Unido es la primera Oficina de Patentes del mundo en obtener y conservar este galardón. Sin embargo, todavía hay margen para mejorar el rendimiento de la Oficina. Si una alta proporción de patentes que son impugnadas se consideran válidas, esto sugiere que la oficina que las ha concedido ha otorgado una patente de alta calidad. Por el contrario, un elevado número de patentes declaradas inválidas sugiere que se han concedido patentes de baja calidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los procedimientos de revocación determinan si la concesión de la patente es válida y, por lo tanto, también pueden utilizarse como indicación de la calidad de la patente. Es una práctica habitual incluir una declaración de nulidad como reconvención a una demanda por infracción. Además, se destaca que muchas áreas nuevas de la ciencia avanzan con una rapidez excepcional, de modo que los innovadores y los examinadores de patentes pueden desconocer gran parte del estado de la técnica relevante para las solicitudes de patentes. Por lo tanto, es importante contar con un sólido proceso de control de calidad para garantizar que sólo se conceden patentes a invenciones verdaderamente innovadoras y patentables.

Estudio de caso - Oficina Francesa de Patentes IP Genesis" box_color="#242256. El proyecto IP Genesis de la Oficina Francesa de la Propiedad Industrial ofrece una auditoría gratuita de propiedad intelectual (PI) a las PYME que no utilizan el sistema de PI, especialmente el de patentes. Esto anima a estas PYME a considerar la PI de forma estratégica tras haber recibido el asesoramiento de expertos. El servicio fue utilizado por 464 PYME francesas en 2005, la gran mayoría de las cuales eran PYME de entre 1 y 20 empleados. El nivel de satisfacción con el proyecto fue alto y el 51% de las empresas participantes solicitaron posteriormente algún tipo de protección registrada de la PI. Evidentemente, el aumento de los niveles de PI no es una medida del éxito en sí mismo, sino que indica que las empresas que habían participado en el plan tenían una mayor conciencia de la PI y de cómo podría aplicarse a su negocio.

A continuación se ofrecerá preguntas clave sobre la garantía de calidad en las patentes.

Cuestiones Clave

Se presentan aquí algunas preguntas clave relacionadas con la garantía de calidad en las patentes, contestadas más abajo:

¿Qué es la calidad de las patentes y por qué es importante?

¿Cómo puede mejorarse la calidad de las nuevas patentes que se conceden?

¿Han demostrado las oficinas europeas que conceden patentes de buena calidad? ¿Qué reconocimiento ha recibido por su labor?

¿Cómo pueden utilizarse los procedimientos de revocación como indicador de la calidad de las patentes?

¿Por qué es importante contar con un sólido proceso de garantía de la calidad de las patentes, especialmente en las áreas más nuevas de la ciencia?

¿Qué es la calidad de las patentes y por qué es importante?

La calidad de la patente se refiere a lo bien que se ha preparado y examinado la patente y a lo bien que cumple los requisitos de patentabilidad. Es crucial que las patentes concedidas no tengan un alcance demasiado amplio y cumplan los criterios de patentabilidad, ya que de lo contrario se frenará la innovación. En otras palabras, la calidad de las patentes es importante porque garantiza que sólo se concedan patentes a invenciones verdaderamente innovadoras y patentables, lo que a su vez promueve la innovación y el progreso.

¿Cómo se puede mejorar la calidad de las nuevas patentes que se conceden?

La calidad de las nuevas patentes que se conceden puede mejorarse mediante una aplicación más estricta de la prueba de novedad y de la prueba de actividad inventiva, mediante la presentación de más observaciones o mediante la introducción de procedimientos de oposición previos a la concesión.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los procedimientos judiciales que dan lugar a la eliminación de patentes de baja calidad también mejorarán la calidad del stock de patentes. Además, es importante contar con un sólido proceso de control de calidad para garantizar que sólo se conceden patentes a invenciones verdaderamente innovadoras y patentables.

¿Han demostrado las oficinas europeas que conceden patentes de buena calidad?

El proyecto IP Genesis de la Oficina Francesa de la Propiedad Industrial ofrece una auditoría gratuita de PI a las PYME que no utilizan el sistema de PI, especialmente el de patentes. Esto anima a estas PYME a considerar la PI de forma estratégica tras haber recibido el asesoramiento de expertos. El servicio fue utilizado por 464 PYME francesas en 2005, la gran mayoría de las cuales eran PYME de entre 1 y 20 empleados. El nivel de satisfacción con el proyecto fue alto y el 51% de las empresas participantes solicitaron posteriormente algún tipo de protección de PI registrada. Evidentemente, el aumento de los niveles de PI no es una medida del éxito en sí mismo, sino que indica que las empresas que habían participado en el plan tenían una mayor conciencia de la PI y de cómo podría aplicarse a su negocio. La Oficina de Patentes del Reino Unido, por ejemplo, ha demostrado en general que concede patentes de buena calidad.

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De hecho, la Oficina de Patentes del Reino Unido recibió la recertificación "ISO 9001:2000" por su proceso de concesión previa de patentes en 2006, y fue la primera Oficina de Patentes del mundo en obtener y conservar este galardón. Sin embargo, todavía se puede mejorar el rendimiento de la Oficina.

¿Cómo pueden utilizarse los procedimientos de revocación como indicador de la calidad de las patentes?

Los procedimientos de revocación pueden utilizarse como indicador de la calidad de las patentes porque determinan si la concesión de la patente es válida. Si una alta proporción de patentes que son impugnadas se consideran válidas, esto sugiere que la oficina que las concedió ha otorgado una patente de alta calidad. Por el contrario, un elevado número de patentes declaradas inválidas sugiere que se han concedido patentes de baja calidad. Por lo tanto, los procedimientos de revocación pueden utilizarse para identificar y eliminar las patentes de baja calidad, lo que a su vez puede mejorar la calidad del stock de patentes y la calidad de las nuevas patentes que se conceden.

¿Por qué es importante contar con un sólido proceso de garantía de la calidad de las patentes, especialmente en las áreas más nuevas de la ciencia?

Es crucial contar con un sólido proceso de garantía de calidad para las patentes, especialmente en las áreas más nuevas de la ciencia, porque garantiza que las patentes se conceden sólo para invenciones verdaderamente innovadoras y patentables.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La calidad de la patente se refiere a lo bien que se ha preparado y examinado la patente y a lo bien que cumple los requisitos de patentabilidad. En las áreas más nuevas de la ciencia, como la biotecnología, donde el estado de la técnica puede no estar bien documentado, la calidad del examen podría mejorarse introduciendo mecanismos para que los expertos de la industria y del mundo académico observen y se opongan a las patentes en la fase previa a la concesión para garantizar que las patentes concedidas no sean excesivamente amplias en su aplicación. Si las patentes se conceden con demasiada amplitud, se frenará la innovación y el sistema de patentes no cumplirá su objetivo previsto de promover el progreso de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, un sólido proceso de garantía de calidad es esencial para asegurar que las patentes se conceden sólo para invenciones verdaderamente innovadoras y patentables.

Valoración de Patentes en Economía

En inglés: Patent Valuation in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Valoración de patentes en economía.

Introducción a: Valoración de patentes en este contexto

Los agentes valoran e intercambian habitualmente patentes individuales. Pero los métodos de muestra pequeña (generalmente derivados de la contabilidad básica y las finanzas) suelen ser burdos, y sus resultados pueden tener poca relación con los fundamentos económicos, especialmente en los litigios.

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Mientras tanto, los métodos de muestra grande suelen carecer de muchos datos específicos de la invención en los que condicionar las estimaciones de valor.

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Independientemente del tamaño de la muestra, los métodos de valoración adecuados requieren tanto una delimitación conceptual como un ingenio empírico. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Valoración de patentes. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre microeconometría, y crecimiento económico. Datos verificados por: Sam. Tema: microeconomia. Tema: economia-internacional. Tema: mercados-financieros. Tema: historia-economica. Asunto: derecho-mercantil. Asunto: propiedades. Asunto: patentes.

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Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

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