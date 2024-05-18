Uso De Marca

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Uso De Marca en 1948

Decía Guillermo Díaz en su Diccionario Político que Uso De Marca es: El uso de una marca es un derecho protegido por la ley en todos los países. Tema: mundo. En la Argentina se regula por la ley Nº 3975 de 23 de noviembre de 1900. (V.

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