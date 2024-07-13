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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 13, 2024

"la verdadera prueba del nivel de civismo de un país no tiene nada que ver con la construcción del rascacielos más alto o la conducción del coche más rápido, ni tampoco importa lo avanzado que sea su sistema de armamento o lo poderoso que sea su ejército; tampoco se trata de lo avanzada que sea su tecnología ni siquiera de sus logros artísticos, y sobre todo no tiene que ver con lo fastuosas que sean sus reuniones oficiales de gobierno o lo espléndidos que sean sus espectáculos de fuegos artificiales, ni siquiera con la cantidad de turistas chinos ricos que tenga comprando diferentes partes del mundo. Sólo hay una prueba verdadera, y es cómo trata usted a los miembros más débiles y vulnerables de su sociedad".

- Fang Fang (Diario de Wuhan: Despachos desde una ciudad en cuarentena)

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Rachel Morgan
Jul 18, 2024

Que bien explicado

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2 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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