Según la CTA, los turistas chinos realizaron más de 6 millones de viajes a Europa en 2018. Una cuarta parte de los 20 principales destinos de los turistas chinos fueron países europeos. Europa del Este registró el mayor número de llegadas chinas y una tasa de crecimiento interanual de l20%. Puede ser de interés lo siguiente:

Europa vio un impulso del turismo chino en 2024. Italia es el país de la UE más popular entre los visitantes chinos.

Aumenta la pasión viajera de los chinos

A los chinos les entusiasma cada vez más viajar. Así se desprende del último Informe sobre el Sentimiento de los Viajeros Chinos de diciembre de 2022. Cuatro de cada diez chinos encuestados afirmaron que les gustaría volver a viajar. Un año antes, en diciembre de 2021, sólo dos de cada diez chinos dijeron lo mismo. Ahora que las restricciones de Covid-19 se han levantado por completo, se espera que el porcentaje de viajeros dispuestos a viajar aumente aún más.

El número de visitantes chinos a Hong Kong, por ejemplo, procedentes de China continental se ha disparado. La frontera entre China continental y Hong Kong se reabrió el 8 de enero de 2023. El año 2022, sólo hubo 370.000 visitantes de China continental a Hong Kong. Desde la reapertura en 2023, un millón de personas han cruzado la frontera hasta mediados de febrero de 2023.

España

En relación al año 2023, Slice of Data escribió esto, en relación a España:

“Un factor clave que impulsa el aumento del turismo chino en España es la creciente popularidad del país como destino cultural y culinario. Con su rica historia, impresionante arquitectura y cocina de renombre mundial, España es una de las principales opciones para los viajeros chinos que buscan una experiencia vacacional única y memorable.

Además de sus atractivos culturales, España también alberga algunas de las playas y complejos turísticos más bellos del mundo, lo que la convierte en un destino atractivo para los viajeros chinos que buscan unas relajantes vacaciones en la playa. Con su clima mediterráneo y sol todo el año, España es un destino ideal para los amantes del sol que buscan escapar de los fríos meses de invierno en China.

Otra razón por la que vemos un aumento en el turismo chino en España es debido a los esfuerzos del gobierno español para atraer a turistas de todo el mundo. Esto incluye la promoción de España como destino turístico en mercados clave, como China, y la facilidad de obtener visados para viajar a España.

En general, el futuro parece prometedor para el turismo español a medida que damos la bienvenida al nuevo año 2023 y al continuo crecimiento del turismo chino en el país. Ya se trate de experiencias culturales, vacaciones en la playa o simplemente para disfrutar de la belleza y la calidez del clima mediterráneo.”

Véase También