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Salvador Lorca 📚
Jun 30, 2024

La política en el turismo:

"En el siglo XX, los regímenes totalitarios, ya sea en la Italia fascista, la Alemania nazi, la URSS o las antiguas "democracias populares" de Europa del Este, trataron de organizar el tiempo de ocio de la población y, en consecuencia, sus prácticas turísticas, fomentando el turismo para todos. La Italia fascista, con la creación en 1925 de laOpera nazionale dopolavoro (Ópera nacional de tiempo libre) y cientos de colonias de vacaciones junto al mar, desempeñó un papel importante en el auge del turismo costero en la década de 1950.

En Alemania, en noviembre de 1933, los nazis fundaron el KdF (Kraft durch Freude, "Fuerza a través de la Alegría"), una de cuyas misiones era ocupar el tiempo libre de los alemanes. En particular, el movimiento actuó como operador turístico, ofreciendo estancias turísticas, viajes y cruceros, y creando grandes complejos turísticos, como el de Prora (en la isla de Rügen), que quedó inacabado al estallar la Segunda Guerra Mundial. Las preocupaciones sociales de los regímenes comunistas del bloque del Este dieron lugar a una gran cantidad de complejos turísticos, especialmente en Crimea, el Cáucaso y las costas rumanas y búlgaras del Mar Negro."

Volverán a hacerlo, ahora que la extrema derecha domina en Hungría, Italia y quizás, en pocos días, también en Francia?

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Jun 30, 2024

Solo investigando me he dado cuenta de esto, que se suma a la dificultad de cuadrarlas cuando tantos americanos tienen más de un trabajo, y como se expone en este artículo:

"Estados Unidos es la única economía avanzada que no garantiza a sus asalariados vacaciones pagadas. A falta de legislación federal, casi uno de cada cuatro estadounidenses no tiene derecho a vacaciones pagadas.

Las vacaciones proporcionadas por el empleador están distribuidas de forma muy desigual, siendo mucho menos probable que se beneficien de ellas los empleados a tiempo parcial, los que tienen ingresos bajos y los que trabajan en pequeñas empresas. Mientras que en Europa las vacaciones se consideran beneficiosas para la productividad y la motivación de los empleados, en Estados Unidos los empresarios las consideran un privilegio. Además, muchos empleados hablan del trabajo atrasado que tienen que recuperar a la vuelta de vacaciones, y muchos consideran que tomarse todas las vacaciones no es bueno para su carrera profesional.

Considerado "el país sin vacaciones", Estados Unidos tiene una cultura vacacional muy alejada de la del norte de Europa debido a una historia social muy diferente. La crisis económica que comenzó a mediados de los años 70 amplió la brecha, porque mientras las horas de trabajo seguían bajando en el lado europeo, se mantenían estables en el lado americano. Hoy en día, las vacaciones estadounidenses son cortas -unos pocos días pasados en Las Vegas, Miami o en un crucero, por ejemplo- y la mayoría de ellas se pasan en el extranjero."

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Por supuesto, sigue adelante.

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