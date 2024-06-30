Turismo: Actores, Usos Sociales, Estado

En las sociedades con una larga historia de turismo, sus valores se han convertido en parte de la vida cotidiana. Mientras que en el pasado los centros turísticos buscaban ofrecer un alojamiento y una diversión dignos de las metrópolis, hoy ocurre lo contrario, cuando las ciudades se dan a sí mismas un aire vacacional plantando especies tropicales como palmeras o, durante los meses de verano, habilitando playas en su centro.

Una sociedad volcada en el turismo

El extranjero, exotizado y soñado, se ha colado en nuestras vidas y en nuestros hogares. Los residentes de todo el año están llegando a las zonas turísticas. Estas hibridaciones están revelando nuevas prácticas de movilidad, como estancias muy cortas que requieren largos desplazamientos y ponen en tela de juicio la distinción entre espacios cotidianos y "fuera de servicio".

Variedad de culturas vacacionales

La propensión a irse de vacaciones está fuertemente correlacionada con la prosperidad nacional. A escala mundial, es en los países más ricos donde la proporción de la población con acceso a vacaciones es más elevada, mientras que sólo una pequeña minoría de la población tiene acceso a vacaciones en los países más pobres.

"Para que haya gustos, tiene que haber mercancías clasificadas, de "buen" o "mal" gusto, "distinguidas" o "vulgares", clasificadas y al mismo tiempo clasificadoras, jerarquizadas y jerarquizadoras, y personas dotadas de principios de clasificación, de gusto, que les permitan identificar entre esas mercancías las que les convienen, las que son "de su gusto"." (Bourdieu, 1984)

A escala de la Unión Europea (UE), donde se dispone de estadísticas fiables y homogéneas, la tasa de salida de vacaciones, definida por Eurostat como el porcentaje de la población que toma al menos unas vacaciones de cuatro noches o más fuera de su lugar de residencia habitual durante el año, es un buen indicador del nivel de desarrollo de los miembros de la UE. Los países europeos del sur y del este contrastan con los del noroeste. En estos últimos, más de dos tercios de la población se considera veraneante al menos una vez al año. En los primeros, es menos de la mitad, e incluso menos de un tercio en el caso de Bulgaria y Rumanía. Francia, con una tasa de salida del 66% en 2018, se encuentra en medio del pelotón. 100% en 2018, se encuentra entre los líderes, pero por detrás de Alemania, los países del Benelux y los países escandinavos.

Compartir Emprender

Sin embargo, el PIB per cápita no nos permite comprender las formas en que se practica el turismo en los diferentes continentes. No podemos captar la variedad de prácticas y su extensión si ignoramos la capacidad de las sociedades locales para apropiarse del turismo y adaptarlo, en contextos culturales y socioeconómicos muy diferentes, con, en particular, una relación muy distinta con el trabajo y el peso del individuo en la sociedad. Por ejemplo, aunque los japoneses, los estadounidenses y los europeos del norte tienen ingresos comparables, no practican el turismo de la misma manera. En el caso de los primeros, sus prácticas son el resultado de una ideología del trabajo desarrollada en la época de la Restauración Meiji (1868), sin que ésta se viera compensada por un principio de ocio. La reducción de la jornada laboral llegó muy tarde. En 1987, la modificación del Código Laboral introdujo una semana laboral de 46 horas y estableció un avance gradual hacia las 40 horas, así como un aumento de las vacaciones pagadas, fijadas actualmente entre diez días, tras seis meses de trabajo, y veinte días laborables. Sin embargo, en una empresa en la que el grupo es primordial, tomarse vacaciones sigue significando avergonzar a los compañeros.

Deja un comentario

Así que, por consideración a sus colegas y por "lealtad" a su empresa, los empleados sólo toman alrededor de la mitad de las vacaciones a las que tienen derecho. La persistencia de un sentimiento de culpabilidad ligado al ocio y al turismo explica el frenesí de las compras de recuerdos, destinadas a compensar su ausencia. Además, el hecho de que la aparición del ocio no esté vinculada, como en Europa, a un aumento del número de días libres, sino a un incremento de la renta disponible durante el periodo llamado de "alto crecimiento" (1955-1973), arroja luz sobre el comportamiento de los japoneses, que equiparan ocio y consumo, lo que también es el caso de los chinos.

A mediados de los años noventa, los sonados ataques de Pierre Bourdieu, un autor francés muy influyente en la sociología del turismo, a las políticas liberales del gobierno de turno le llevaron a considerar la sociología como un arma a disposición de los dominados para ayudarles a tomar conciencia de su dominación. Como instrumento de lucha política, la sociología es "un deporte de combate", como nos recuerda el documental homónimo de Pierre Carles (2001) sobre el sociólogo. Aunque este concepto está ganando cierto seguimiento, no es nuevo.

Estados Unidos es la única economía avanzada que no garantiza a sus asalariados vacaciones pagadas. A falta de legislación federal, casi uno de cada cuatro estadounidenses no tiene derecho a vacaciones pagadas.

Las vacaciones proporcionadas por el empleador están distribuidas de forma muy desigual, siendo mucho menos probable que se beneficien de ellas los empleados a tiempo parcial, los que tienen ingresos bajos y los que trabajan en pequeñas empresas. Mientras que en Europa las vacaciones se consideran beneficiosas para la productividad y la motivación de los empleados, en Estados Unidos los empresarios las consideran un privilegio. Además, muchos empleados hablan del trabajo atrasado que tienen que recuperar a la vuelta de vacaciones, y muchos consideran que tomarse todas las vacaciones no es bueno para su carrera profesional.

Considerado "el país sin vacaciones", Estados Unidos tiene una cultura vacacional muy alejada de la del norte de Europa debido a una historia social muy diferente. La crisis económica que comenzó a mediados de los años 70 amplió la brecha, porque mientras las horas de trabajo seguían bajando en el lado europeo, se mantenían estables en el lado americano. Hoy en día, las vacaciones estadounidenses son cortas -unos pocos días pasados en Las Vegas, Miami o en un crucero, por ejemplo- y la mayoría de ellas se pasan en el extranjero.

La situación es muy diferente en Europa, Australia y Nueva Zelanda, cuyas sociedades tienen una larga tradición turística, con tempranas políticas sociales a favor de los asalariados. Los lugares de veraneo y las segundas residencias (casas de campo, chalets, cabanons en el sur de Francia, dachas rusas , casas de verano escandinavas, cottages neozelandeses, etc.) simbolizan la libertad de las vacaciones. Sin embargo, a pesar de sus historias sociales similares, estos países tienen culturas vacacionales distintas, que revelan lo que Norbert Elias denomina "habitus nacional", es decir, formas de ser y actitudes propias de cada nacionalidad.

Visualización Jerárquica de Política de Turismo

Los Estados, la política y el turismo

Los Estados desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del turismo y la proliferación de destinos turísticos. Las razones de ello son múltiples: sociales, al tratar de democratizar las vacaciones; económicas, al tratar de obtener divisas, crear puestos de trabajo o impulsar la actividad a nivel local, regional y nacional; geopolíticas, al trabajar para integrar un territorio en el espacio nacional o al tratar de estabilizarlo, como el Sinaí que, desde su devolución por Israel a Egipto en 1982, ha sido objeto de importantes inversiones, entre ellas la construcción de centros turísticos, como Sharm el-Sheikh, el más grande, en el extremo sur de la península; espaciales, al tratar de reducir las desigualdades territoriales en materia de desarrollo o al intentar frenar el éxodo rural.

Los Estados participan más o menos directamente en el desarrollo del turismo construyendo infraestructuras de transporte (aeropuertos, puertos, autopistas, etc.), promoviendo determinados sectores mediante medidas fiscales, creando cursos de formación en profesiones relacionadas con el turismo y facilitando el acceso a su territorio mediante la supresión de pasaportes o visados. La contribución del turismo al PIB puede superar el 25% en algunos Estados insulares como las Seychelles y las Maldivas. En España e Italia, el turismo representó entre el 13 y el 14% del PIB en 2018. 100% del PIB, frente al 7,4% en Francia. 100% en Francia.

Gracias por leer Emprender. Este post es público, así que siéntete libre de compartirlo. Compartir

En el siglo XX, los regímenes totalitarios, ya sea en la Italia fascista, la Alemania nazi, la URSS o las antiguas "democracias populares" de Europa del Este, trataron de organizar el tiempo de ocio de la población y, en consecuencia, sus prácticas turísticas, fomentando el turismo para todos. La Italia fascista, con la creación en 1925 de laOpera nazionale dopolavoro (Ópera nacional de tiempo libre) y cientos de colonias de vacaciones junto al mar, desempeñó un papel importante en el auge del turismo costero en la década de 1950.

En Alemania, en noviembre de 1933, los nazis fundaron el KdF (Kraft durch Freude, "Fuerza a través de la Alegría"), una de cuyas misiones era ocupar el tiempo libre de los alemanes. En particular, el movimiento actuó como operador turístico, ofreciendo estancias turísticas, viajes y cruceros, y creando grandes complejos turísticos, como el de Prora (en la isla de Rügen), que quedó inacabado al estallar la Segunda Guerra Mundial. Las preocupaciones sociales de los regímenes comunistas del bloque del Este dieron lugar a una gran cantidad de complejos turísticos, especialmente en Crimea, el Cáucaso y las costas rumanas y búlgaras del Mar Negro.

Obtén más de Salvador Lorca en la app de Substack Disponible para iOS y Android Descargar la app

A medio camino entre los Estados hostiles al turismo, como la Albania socialista o la China de Mao, y los situados al este del Telón de Acero, que lo controlan planificándolo y gestionando todos los alojamientos, los distintos Estados del mundo occidental y liberal intervienen, en esa época, en mayor o menor medida en la industria turística. En el marco del segundo New Deal, Estados Unidos aplicó una política de grandes obras a través de la Work Progress Administration (WPA), una agencia federal creada en 1935, que desempeñó un papel importante en numerosos ámbitos, entre ellos el turismo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países capitalistas y en desarrollo se embarcaron con mayor decisión en grandes proyectos para crear nuevos destinos turísticos. Francia, con sus misiones interministeriales para desarrollar las costas de Languedoc-Rosellón y la costa de Aquitania (la misión Racine y la misión MIACA, 1960-1980), es emblemática de este enfoque intervencionista. En Japón, la ley de 1987 sobre las zonas recreativas de interés general ( rizôto) dio lugar a la creación de complejos turísticos integrados y balnearios. Los países en desarrollo, en busca de divisas, también se han lanzado a la construcción de complejos turísticos integrados, como Túnez, cuyos promotores y una parte importante del capital son nacionales, con la creación del complejo turístico de El-Kantaoui en particular, en la década de 1970. Del mismo modo, el desarrollo del turismo en Turquía a partir de los años 70 es mérito del Estado; el principal proyecto se refiere a la región de Antalya.

En el marco de un plan nacional de turismo, el gobierno mexicano creó en los años 70 el Fondo nacional de fomento al turismo (Fonatur). Todo se puso en marcha para que México desarrollara un nuevo modelo de crecimiento turístico, con créditos para la construcción de hoteles e infraestructuras. Los primeros destinos creados por el Fonatur fueron Cancún e Ixtapa, seguidos de Los Cabos, Huatulco y Loreto.

Actores de la movilidad

El turismo se basa en la movilidad, y el transporte desempeña un papel central en él, manteniendo una relación de dependencia mutua. El transporte favorece la difusión del turismo, y la progresiva ampliación de la oferta turística se debe sin duda al desarrollo de los medios de transporte, que permiten visitar determinados lugares durante el periodo vacacional (Gay y Mondou, 2017). El papel de los operadores de transporte en el turismo sugiere su implicación en el alojamiento. El desarrollo del ferrocarril en el siglo XIX estuvo estrechamente vinculado a la revolución industrial y al capitalismo. Se puso en marcha un nuevo sistema económico y la masa monetaria creció prodigiosamente. Los bancos mercantiles concedieron préstamos a las empresas de transporte para sus inversiones, como la construcción de infraestructuras.

Gracias por leer Emprender. Este post es público, así que siéntete libre de compartirlo. Compartir

Para rentabilizar más o menos rápidamente sus inversiones, estas empresas necesitaban estimular el tráfico y crear demanda, sobre todo para los viajes turísticos. La tentación de controlar varias etapas de la cadena turística bajo una sola autoridad es fuerte, especialmente los viajes y el alojamiento.

Para llenar sus trenes, algunas compañías invirtieron directamente en el desarrollo de estaciones turísticas a lo largo de su red o al final de la línea. La Compagnie des chemins de fer du Midi extendió su red hasta Arcachon para construir una "ciudad de invierno" en la década de 1860. Al mismo tiempo, el ferrocarril de Camden y del Atlántico estuvo en el centro de la creación de Atlantic City (Nueva Jersey). En el oeste de Estados Unidos y Canadá, las grandes compañías ferroviarias promocionaban los grandes atractivos naturales como atracciones turísticas. A principios de la década de 1870, la Northern Pacific presionó a Washington para que convirtiera Yellowstone en parque nacional.

En Florida, los empresarios Henry Flagler y Henry Plant empezaron a construir líneas de ferrocarril hacia el sur del estado a finales del siglo XIX. Flagler desempeñó un papel importante en la parte oriental de Florida. Fue el responsable del desarrollo de Daytona, Palm Beach y Miami, a donde llegó el ferrocarril en 1896. En el sector automovilístico, el fabricante francés de neumáticos Michelin estuvo muy implicado en el turismo y trató de darle forma desde la primera década del siglo XX. A Michelin le interesaba promover el turismo motorizado como forma de impulsar las ventas, mediante guías, mapas y otras ayudas a la movilidad de los automovilistas, instalando gratuitamente balizas de esquina, dirección, entrada a la ciudad o peligro, etc.

El desarrollo de hoteles por parte de las compañías aéreas se basó en el deseo de diversificar el negocio para minimizar los riesgos, ofrecer un servicio integral y hacer frente a la escasez de habitaciones en determinados destinos, a veces a petición expresa de las autoridades, que condicionaban la autorización para abrir rutas a la construcción de un hotel.

Compartir Emprender

Fue a partir de la década de 1950 cuando la cuestión del alojamiento de los pasajeros y la tripulación adquirió una importancia capital para las compañías aéreas, en un contexto de desarrollo de instalaciones de prestigio como parte de una política de ampliación de sus redes. Pan Am fue la pionera al crear la cadena InterContinental Hotel Corporation en 1946. A esta integración vertical siguieron Air France, en 1970, que creó su filial Le Méridien, y Japan Airlines con Nikko Hotels International en 1972. Aunque esta integración de la industria hotelera por parte de las aerolíneas tradicionales ya no se da, algunas aerolíneasde bajo coste han creado sus propias filiales hoteleras, como EasyJet con EasyHotel y AirAsia con Tune Hotels.

Para que el transporte impulse el desarrollo de los destinos turísticos, los operadores deben adaptar su producto y el valor del mismo a las aspiraciones de los viajeros. Estimular la demanda mediante precios atractivos es una de las estrategias adoptadas por las empresas de transporte. Esto puede implicar la introducción de tarifas especiales o promocionales, como hicieron los ferrocarriles en la segunda mitad del siglo XIX, pero también puede implicar un modelo propio de la empresa, como ejemplifican las aerolíneas chárter y de bajo coste.

La palabra "chárter" procede del francés "charte", sinónimo de "contrato". La definición de un vuelo chárter establece que es "un vuelo comercial fletado para un propósito específico que no está incluido en el horario oficial". El elemento clave del modelo de las aerolíneas chárter es su proximidad a los operadores turísticos, que reservan la totalidad o parte de un vuelo y luego se encargan de comercializarlo. Los vuelos chárter se originaron en el Reino Unido a principios de la década de 1950, cuando se introdujeron los primeros vuelos a Córcega y España. El desarrollo de los vuelos chárter coincidió con el desarrollo del "turismo de masas" y las vacaciones combinadas en la segunda mitad del siglo XX. Las expectativas cambiantes de los turistas, su creciente autonomía y el aumento de la competencia, en particular de las compañías aéreas de bajo coste, provocaron la desaparición de muchas de estas compañías.

Mensaje Salvador Lorca

Desde finales de la década de 1970 en Estados Unidos y en la década de 1990 en Europa, las compañías aéreas de bajo coste han revolucionado el sector del transporte y modificado el comportamiento de los turistas. El modelo se introdujo primero en el transporte aéreo de corta y media distancia, antes de ser adoptado por el ferrocarril y los servicios de larga distancia. Ha contribuido al desarrollo de las escapadas cortas, que han beneficiado enormemente al turismo urbano. Al mismo tiempo, los turistas son cada vez más independientes, menos propensos a recurrir a los operadores turísticos y más inclinados a organizar su propio viaje, facilitado por Internet. Los grandes destinos turísticos mediterráneos se han beneficiado enormemente de esta tendencia, como puede verse en la Costa Azul, donde el aumento del número de visitantes y la reducción de la duración media de las estancias no son ajenos al auge de las compañías aéreas de bajo coste, que en 2019 representaron el 45% del tráfico total del aeropuerto. El 100% del tráfico total del aeropuerto de Niza-Costa Azul. Véase también:

Al optar en ocasiones por aeropuertos secundarios, las aerolíneas de bajo coste también están detrás del desarrollo de una economía residencial, con la proliferación de segundas residencias, residencias múltiples y el llamado turismo de afinidad, basado en la visita a familiares y amigos. El aeropuerto de Bergerac, servido casi exclusivamente por compañías aéreas de bajo coste, es emblemático de esta tendencia. La mayoría de los vuelos tienen como destino el Reino Unido, lo que atrae a una clientela británica, algunos de los cuales viven en la localidad, lo que explica el sobrenombre de "Dordogneshire" dado a la zona de Bergerac.

Deja un comentario

Se observa la influencia recíproca del transporte y el turismo, este último facilitando el acceso a los lugares y reduciendo su alteridad, este último evolucionando de una forma fordista, encarnada por el "viaje organizado", a formas postfordistas con desintermediación, más flexibles e incluso organizadas por los propios turistas.

El turismo fordista está lejos de haber desaparecido, como demuestra el sector de los cruceros, en el que la oferta, en manos de unas pocas grandes compañías, es el motor de la evolución. El propio barco se está convirtiendo en un destino. Como resultado, algunos cruceros ya no hacen escala, como los "cruceros a ninguna parte" frente a Miami, el principal puerto de cruceros del mundo. El negocio está creciendo rápidamente, pasando de menos de 4 millones de cruceristas en 1990 a casi 30 millones en 2018.

Véase También