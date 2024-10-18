Photo by Sigmund on Unsplash

Tu primera Venta probablemente no será (ni debería ser) tu Membresía

«Cuantas más formas tenga alguien de apoyarte, más probable es que acabe haciéndolo».

Por Russell Nohelty (que amablemente nos ha permitido traducir y publicar este artículo).

Todos los escritores quieren ganar mucho dinero con su afiliación. Todos quieren que 100 o más de 1.000 ávidos lectores les paguen mensualmente por leer sus hermosas palabras el día que lanzan su afiliación.

Nunca he conocido a un escritor que no quisiera despertarse el primero de mes con 5.000 $ garantizados en su cuenta bancaria. Es un sueño encantador y maravilloso.

Por desgracia, la realidad es que las suscripciones son el juego más difícil de la ciudad, y cada mes que pasa es más difícil. La gente es muy reacia a comprometerse con algo a largo plazo, aunque sea más barato que comprarlo directamente.

Las empresas no lo ponen nada fácil cambiando las reglas del juego, eliminando cosas de detrás de su muro de pago y deja…