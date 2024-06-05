Tributación de Regalías o Cánones

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Tributación de Cánones o Regalías, especialmente a nivel internacional. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Tributación Internacional de Regalías o Cánones

Entre este artículo y otros de la presente plataforma online se ofrece una visión completa de las cuestiones y decisiones relacionadas con la fiscalidad de los ingresos por cánones y honorarios por servicios técnicos (FTS, por sus siglas en inglés) de los no residentes. También incluye preguntas clave y cuestiones nuevas y emergentes sobre el tema.

Fiscalidad de los cánones en el Modelo de la OCDE y Otros Modelos

El Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE se centra en la residencia del contribuyente, mientras que el Modelo de Convenio Fiscal de la ONU se centra en la fuente de la renta. El Modelo Fiscal de EE.UU. también se menciona a menudo en la literatura fiscal. La fiscalidad de los cánones es una cuestión que tiene más que ver con la competencia entre países importadores y exportadores de capital en una economía global que con implicaciones jurídicas sustantivas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como consecuencia de la fiscalidad compartida prevista para los cánones en muchos tratados fiscales, el alcance de la definición de los cánones varía en función de si los Estados afectados se consideran países importadores o exportadores de tecnología. En este sentido, a los países que importan tecnología y pagan cánones les interesa un concepto amplio de cánones para poder gravar más ingresos en origen. Por el contrario, los países que exportan tecnología y reciben cánones defienden un concepto más restringido de los cánones para que el país de origen grave menos la renta. En consecuencia, el país de residencia no tendría que conceder desgravaciones y podría ejercer una imposición exclusiva en el país de residencia para estas rentas, ya que no se trataría de cánones sujetos a una imposición compartida, sino de beneficios empresariales o de servicios personales independientes sujetos a una imposición exclusiva en el país de residencia. Los dos convenios, el de la OCDE y el de la ONU, prevén la imposición de los ingresos por cánones en su artículo 12. El Convenio de la OCDE y el Modelo de EE.UU. prevén la imposición de los ingresos por cánones en el Estado en el que resida la persona que posea el derecho de propiedad intelectual. En el Convenio de la ONU, el Estado de la fuente (de los ingresos) también tiene derechos de imposición, y el país residente puede reservarse su derecho de imposición. Además, el impuesto es impuesto por el estado fuente en un porcentaje prenegociado de la cantidad bruta. Aparte de esto, también existen diferencias en la definición del propio canon en los dos modelos de convenios fiscales. Se observa que la convención de la OCDE no contiene ninguna cláusula sobre el canon por equipos, que sí está disponible en la convención de la ONU.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los alquileres de equipos comerciales y científicos entran en la categoría de los cánones por equipos. Dado que muchos países son tradicionalmente importadores neto de tecnología y, por lo tanto, pagadores de cánones, ha seguido la Convención Modelo de la ONU en sus negociaciones con la mayoría de los países. En resumen, la fiscalidad de los cánones en los países de la OCDE es una cuestión compleja que depende de si el país es importador o exportador de tecnología.

Cuestiones Clave

Se presentan varias preguntas relacionadas con la fiscalidad de los cánones, tanto en los países de la OCDE, como en otros:

¿En qué se centra el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE sobre la Renta y sobre el Capital?

¿En qué se centra el Modelo de Convenio Fiscal de la ONU?

¿Qué es el Modelo Fiscal de EE.UU. y qué relevancia tiene para la fiscalidad de los cánones?

¿Por qué la fiscalidad de los cánones es un problema en una economía global?

¿Cómo varía la definición de los cánones en función de si un país es importador o exportador de tecnología?

¿Cuáles son las diferencias en la fiscalidad de los ingresos por cánones entre la Convención de la OCDE, el Modelo de EE.UU. y la Convención de la ONU?

¿Por qué algunos países en desarrollo siguen la Convención Modelo de la ONU en sus negociaciones con la mayoría de los países?

¿En qué se centra el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE en los ingresos y en el capital?

Pido disculpas por la confusión en mi respuesta anterior. El enfoque del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE sobre la Renta y sobre el Capital se centra en la residencia del contribuyente.

¿En qué se centra el Modelo de Convenio Fiscal de la ONU?

El enfoque del Modelo de Convenio Fiscal de la ONU se centra en la fuente de los ingresos.

¿Qué es el Modelo Fiscal de EE.UU. y qué relevancia tiene para la tributación de los cánones?

El Modelo Fiscal de EE.UU. es un modelo de convenio fiscal desarrollado por Estados Unidos. A menudo se hace referencia a él en la literatura fiscal y es relevante para la fiscalidad de los cánones porque proporciona orientación sobre cómo gravar los ingresos por cánones. Sin embargo, es importante señalar que el modelo fiscal estadounidense no se utiliza tan ampliamente como los modelos de convenio fiscal de la OCDE y de la ONU.

¿Por qué la fiscalidad de los cánones es un problema en una economía global?

Para responder a su pregunta, la fiscalidad de los cánones es un problema en una economía global porque tiene más que ver con la competencia entre los países importadores y exportadores de capital que con implicaciones jurídicas sustantivas. El alcance de la definición de los cánones varía en función de si los países afectados se consideran países importadores o exportadores de tecnología. A los países que importan tecnología y pagan cánones les interesa un concepto amplio de cánones para poder gravar más ingresos en origen. Por el contrario, los países que exportan tecnología y reciben cánones defienden un concepto más restringido de los cánones para que el país de origen grave menos los ingresos. Esta competencia entre países puede dar lugar a diferencias en la fiscalidad de los cánones y afectar al flujo transfronterizo de tecnología y derechos de propiedad intelectual.

¿Cómo varía la definición de los derechos de autor en función de si un país es importador o exportador de tecnología?

La definición de los derechos de autor varía en función de si un país es importador o exportador de tecnología. A los países que importan tecnología y pagan cánones les interesa un concepto amplio de cánones para poder gravar más ingresos en origen. Por el contrario, los países que exportan tecnología y reciben cánones defienden un concepto más restringido de los cánones para que el país de origen grave menos los ingresos. Esta competencia entre países puede dar lugar a diferencias en la fiscalidad de los cánones y afectar al flujo transfronterizo de tecnología y derechos de propiedad intelectual.

¿Cuáles son las diferencias en la fiscalidad de los ingresos por cánones entre el Convenio de la OCDE, el modelo estadounidense y el Convenio de la ONU?

Los dos convenios -el de la OCDE y el de la ONU- prevén la imposición de los ingresos por cánones en el artículo 12.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Convención de la OCDE y el Modelo de EE.UU. prevén la imposición de los ingresos por cánones en el Estado en el que resida la persona que sea titular beneficiaria de los DPI. En el Convenio de la ONU, el Estado de la fuente (de los ingresos) también tiene derechos de imposición, y el país residente puede reservarse su derecho de imposición. Además, el impuesto es impuesto por el estado fuente en un porcentaje prenegociado de la cantidad bruta. Aparte de esto, también existen diferencias en la definición del propio canon en los dos modelos de convenios fiscales. Se observa que la convención de la OCDE no contiene ninguna cláusula sobre el canon por equipos, que sí está disponible en la convención de la ONU.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los alquileres de equipos comerciales y científicos entran en la categoría de los cánones por equipos.

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Dado que India es tradicionalmente un importador neto de tecnología y, por lo tanto, un pagador de cánones, ha seguido la Convención Modelo de la ONU en sus negociaciones con la mayoría de los países.

¿Por qué los países en desarrollo sigue la Convención Modelo de la ONU en sus negociaciones con la mayoría de los países?

Estos países, como la India, siguen el Modelo de Convenio de la ONU en sus negociaciones con la mayoría de los países porque son tradicionalmente un importador neto de tecnología y, por lo tanto, son pagadores netos de cánones. El Modelo de Convenio de la ONU da mucha importancia a la fiscalidad del país de origen, lo que es beneficioso para India y otros países en desarrollo, ya que le permite gravar más ingresos en origen.

Regalías y Precios de Transferencia

Esta sección se centra en los cánones y los precios de transferencia. Se define el canon como el pago por el uso o el derecho de uso de algo que es propiedad del beneficiario. Aquí y, especialmente, en otros lugares de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital, se analiza los distintos métodos para determinar el precio de plena competencia (ALP) para los pagos de cánones, incluido el método del precio comparable no controlado (CUP), el método del precio de reventa (RPM) y el método del coste incrementado (CPM). Se hace hincapié en la importancia de la documentación sobre precios de transferencia para respaldar la determinación del ALP y evitar disputas con las autoridades fiscales. Algunas cuestiones clave se contestarán a continuación:

¿Qué es la fijación de precios de transferencia?

Los precios de transferencia son el proceso de determinación del precio adecuado para las transacciones entre partes vinculadas, como la transferencia de bienes o servicios de una empresa asociada a otra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los precios asociados a estas transacciones suelen ser motivo de preocupación para las autoridades fiscales porque las partes vinculadas pueden planificar sus asuntos de tal manera que se reduzca la responsabilidad fiscal global del grupo. El precio de mercado (ALP, arm's length price) es el precio que se habría cobrado entre partes no vinculadas en una transacción similar, y se utiliza para garantizar que las partes vinculadas no están trasladando beneficios a jurisdicciones de baja tributación.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley del Impuesto sobre la Renta prescribe cinco métodos para determinar el ALP, entre ellos el método del precio comparable no controlado (CUP), el método del precio de reventa (RPM), el método del coste incrementado (CPM), el método de reparto de beneficios (PSM) y el método del margen neto transaccional (TNMM).

¿Cuáles son las dos posibles cuestiones que pueden plantearse en las cuestiones de precios de transferencia relacionadas con los cánones?

Las dos posibles cuestiones que pueden plantearse en las cuestiones de precios de transferencia relacionadas con los cánones son:

Si el pago del canon de una de las partes vinculadas (normalmente situadas en un país menos desarrollado) es necesario o representa un pago excesivo. Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Incluso puede plantearse la duda de que tal acuerdo en primer lugar no se haría entre dos partes independientes.

Si la entidad usuaria del canon debe ser compensada por sus funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos para desarrollar el intangible, y si el licenciatario debe ser adecuadamente compensado por sus esfuerzos por el propietario legal .

¿Qué es Bright Line?

El concepto de Bright Line es un uso popular en el contexto de los pagos de derechos de autor. Se refiere al punto en el que la inversión de un licenciatario en la propiedad intangible cruza la línea de los gastos rutinarios, convirtiendo al licenciatario en propietario económico de la propiedad. En tales casos, el licenciatario pasa a tener derecho a un rendimiento económico del propietario legal (licenciante). El concepto reconoce que todo licenciatario necesita incurrir en algunos gastos, como la publicidad y la promoción de ventas, en relación con el intangible por el que se pagan regalías al licenciante. Sin embargo, si la inversión del licenciatario cruza la Línea Brillante, el licenciatario se convierte en propietario económico. Este concepto se utiliza para determinar la compensación que debería haber recibido el propietario económico de un intangible.

¿Qué es el caso Maruti Suzuki?

El caso Maruti Suzuki es un caso de precios de transferencia que se refería a la valoración del canon en relación con una transacción entre dos partes vinculadas.

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Maruti Suzuki es un fabricante indio de automóviles que sustituyó su logotipo por una "S" en la parte delantera de sus vehículos en 1993, pero siguió utilizando los nombres "Maruti" y "Suzuki" en la parte trasera del vehículo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las autoridades fiscales argumentaron que la sustitución del logotipo "M" equivalía a su venta a Suzuki, lo que se tradujo en un beneficio para ésta puesto que Maruti ya era una marca establecida en India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las autoridades fiscales calificaron este hecho de "piggybacking" por parte de Suzuki.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las autoridades fiscales observaron que Suzuki no realizó ningún pago a Maruti por ello y, por lo tanto, el precio de plena competencia del canon realmente pagado por Maruti se valoró en "Nulo".

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Maruti impugnó el planteamiento de las autoridades fiscales en una petición por escrito, y el caso se devolvió al funcionario encargado de los precios de transferencia para que determinara de nuevo el precio de plena competencia del canon . Asunto: derecho-tributario.

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Recursos

Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También