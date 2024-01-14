Tribunal Unificado de Patentes

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Tribunal Unificado de Patentes

Organizaciones Internacionales > Organizaciones europeas > Organización europea A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Tribunal Unificado de Patentes

Véase la definición de Tribunal Unificado de Patentes en el diccionario.

Tribunal Unificado de Patentes

Otro Ejemplo de Tribunal de Patentes: El PCC

El Tribunal del Condado de Patentes (PCC, por sus siglas en inglés), en Inglaterra y Gales, que se creó para ofrecer un procedimiento más barato y ágil que el Tribunal Superior para litigar sobre patentes y diseños. El PCC se fundó para atender principalmente las necesidades de las medianas y pequeñas empresas en los litigios sobre patentes y diseños, ampliado recientemente a las marcas, las marcas comunitarias y los diseños comunitarios. El Tribunal de Patentes del Condado se creó en septiembre de 1990, siguiendo la sugerencia aceptada y promulgada en la Ley de Patentes y Diseños de 1988. Antes de su creación, todos los litigios sobre patentes eran tratados por la Oficina de Patentes o por los tribunales de patentes. El Tribunal de Patentes del Condado se creó para proporcionar una alternativa más accesible y rentable al Tribunal Superior para litigar sobre patentes y diseños. El Tribunal de Patentes del Condado ha experimentado varios desarrollos desde su creación. Se destaca el desarrollo de la PCC desde el Libro Blanco de 1986 hasta su creación en 1990. El Tribunal de Patentes del Condado ha seguido evolucionando a lo largo de los años, siendo la ampliación más reciente la de las marcas, las marcas comunitarias y los dibujos y modelos comunitarios. La literatura también destaca el papel del Tribunal de Patentes del Condado a la hora de reducir los costes de los litigios y garantizar que la Oficina de Patentes tenga una base financiera segura. El Tribunal de Patentes del Condado ha desempeñado un papel decisivo a la hora de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas una forma más eficaz y rentable de litigar en materia de patentes y diseños. En general, el Tribunal de Patentes del Condado ha desempeñado un papel importante a la hora de proporcionar una alternativa más accesible y rentable al Tribunal Superior para litigar sobre patentes y diseños. Su reciente ampliación a las marcas, las marcas comunitarias y los dibujos y modelos comunitarios pone aún más de relieve su importancia en el panorama de la propiedad intelectual. A continuación se presentan varias preguntas clave sobre el Tribunal de Patentes del Condado.

Cuestiones Clave

Aquí se presentan algunas preguntas clave relacionadas con el Tribunal de Patentes del Condado:

¿Qué es el Tribunal de Patentes del Condado y por qué se creó?

¿Qué tipo de casos se juzgan en el Tribunal del Condado de Patentes?

¿Cómo se compara la jurisdicción del Tribunal de Patentes del Condado con la del Tribunal Superior?

¿Qué fueron las reformas Woolf y cómo afectaron al sistema de derecho civil de Inglaterra y Gales?

¿Cómo se asignan los casos en el Tribunal de Patentes del Condado y cuáles son las implicaciones para los casos de propiedad intelectual (PI)?

¿Qué cambios en las Reglas de Procedimiento Civil (RPC) podrían permitir que los casos de PI se asignaran a su propio procedimiento de "vía rápida"?

¿Qué recomendaciones se hace para mejorar el trabajo de la Oficina de Patentes en lo que respecta a la elaboración de políticas y la administración de derechos y su función de tribunal?

¿Qué importancia tiene el Tribunal de Condado de Patentes para reducir los costes de los litigios y garantizar que la Oficina de Patentes tenga una base financiera segura?

¿Cómo ha evolucionado el Tribunal de Patentes del Condado desde su creación y qué ampliación reciente se ha hecho de su jurisdicción?

¿Qué es el Tribunal de Patentes de Condado y por qué se creó?

El Tribunal de Patentes del Condado (PCC) se creó para ofrecer un procedimiento más barato y ágil que el Tribunal Superior para litigar sobre patentes y diseños. El Tribunal de Patentes del Condado se fundó para atender las necesidades principalmente de las empresas medianas y pequeñas en el litigio de patentes y diseños, ampliado recientemente a las marcas, las marcas comunitarias y los diseños comunitarios. El Tribunal de Patentes del Condado se creó para ofrecer una alternativa más accesible y rentable que el Tribunal Superior para litigar sobre patentes y diseños.

¿Qué tipo de casos se juzgan en el Tribunal de Patentes del Condado?

El Tribunal de Patentes del Condado (PCC) conoce de casos relacionados con patentes, dibujos y modelos, marcas, marcas comunitarias y dibujos y modelos comunitarios. El PCC se creó para ofrecer un procedimiento más barato y ágil que el Tribunal Superior para litigar este tipo de casos de propiedad intelectual. El TPC se fundó para atender las necesidades principalmente de las medianas y pequeñas empresas en el litigio de patentes y diseños, ampliado recientemente a las marcas, marcas comunitarias y diseños comunitarios. ¿Cómo se compara la jurisdicción del Tribunal de Patentes del Condado con la del Tribunal Superior? En relación con su pregunta, según , en la mayoría de los aspectos, el Tribunal Superior y el TPC tienen la misma jurisdicción. Sin embargo, los casos se asignan en gran medida en función de la cuantía en litigio. Todo lo que supere las 15.000 libras esterlinas, lo que incluye casi todos los casos de propiedad intelectual, se tramita como un caso de varias vías. Esto significa que muchos de los beneficios del sistema de vía rápida, como los costes limitados, la duración limitada del juicio y la divulgación limitada, no se aplican a los casos de PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, el PCC es ahora casi tan caro y complejo como los litigios del Tribunal Superior.

¿Qué fueron las reformas Woolf y cómo afectaron al sistema de derecho civil en Inglaterra y Gales?

Las reformas Woolf fueron cambios en los procedimientos de derecho civil en Inglaterra y Gales que pretendían simplificar y acelerar el proceso de llevar los casos ante los tribunales. Según , las reformas dieron lugar a tres "vías" legislativas: demandas de menor cuantía; rápidas; y múltiples.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los casos se asignan en gran medida en función de la cuantía en litigio. Todo lo que supere las 15.000 libras esterlinas, que incluye casi todos los casos de propiedad intelectual, se tramita como un caso de vía múltiple.

¿Cómo se asignan los casos en el Tribunal de Patentes del Condado, y cuáles son las implicaciones para los casos de PI?

Los asuntos en el Tribunal de Patentes del Condado (PCC) se asignan en gran medida en función de la cuantía en litigio. Todo lo que supere las 15.000 libras esterlinas, lo que incluye casi todos los casos de PI, se tramita como un caso de varias vías. Esto significa que muchos de los beneficios del sistema de vía rápida, como los costes limitados, la duración limitada del juicio y la divulgación limitada, no se aplican a los casos de PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, el PCC es ahora casi tan caro y complejo como los litigios ante el Tribunal Superior.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los elevados costes del TPC y del Tribunal Superior actúan como una barrera para todos los litigantes potenciales, y para las PYME en particular. Sin embargo, los cambios en las Reglas de Procedimiento Civil (RPC) pertinentes podrían permitir que los casos de propiedad intelectual se asignaran a su propio procedimiento de "vía rápida", lo que implicaría elevar el actual límite de 15.000 libras sobre la cuantía en litigio que puede tramitarse en los casos de vía rápida.

¿Qué cambios en las Reglas de Procedimiento Civil (RPC) podrían permitir que los casos de PI se asignaran a su propio procedimiento de "vía rápida"?

Los cambios en las Reglas de Procedimiento Civil (CPR) pertinentes podrían permitir que los casos de PI se asignaran a su propio procedimiento de "vía rápida". Ello implicaría elevar el límite actual de 15.000 libras esterlinas sobre la cuantía en litigio que puede tramitarse en los casos de vía rápida. Además, habría que limitar los honorarios de los abogados en los procedimientos acelerados de PI para reducir los costes.

¿Qué recomendaciones se hace para mejorar el trabajo de la Oficina de Patentes respecto a la elaboración de políticas y la administración de derechos y su función de tribunal?

Por ejemplo, el informe Gowers proporciona varias recomendaciones para mejorar el trabajo de la Oficina de Patentes con respecto a la elaboración de políticas y la administración de derechos y su función de tribunal. Entre ellas se incluyen:

Establecer una nueva Junta de Asesoramiento Estratégico para la política de PI (SABIP), que cubra toda la gama de derechos de PI y que informe al ministro responsable.

La dotación de un fondo anual de análisis estratégico de la PI de 500.000 libras, gestionado por el consejo asesor de políticas en consulta con la Dirección de Políticas de PI.

Introduciendo una clara división de responsabilidades entre las direcciones de ejecución y de políticas.

Alentando a los funcionarios encargados de las políticas de PI a obtener experiencia política fuera de la Dirección de Políticas de PI, y apoyando esquemas cortos de colocación en la industria para el personal encargado de las políticas.

Reajustar las tasas administrativas de la Oficina de Patentes del Reino Unido para cubrir mejor los costes de las operaciones administrativas de la Oficina de Patentes (por ejemplo, la concesión de patentes).

Además, sugiere que el DCA revise las cuestiones planteadas en relación con los casos de PI y la vía rápida y recabe opiniones en el contexto de su próximo documento de consulta, que considerará los límites de la vía de casos, y cómo se puede hacer que el proceso de reclamaciones sea más oportuno, proporcionado y rentable.

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Debería presentar cualquier propuesta de cambio a finales de 2007.

¿Qué importancia tiene el Tribunal de Condado de Patentes para reducir los costes de los litigios y garantizar que la Oficina de Patentes tenga una base financiera segura?

El Tribunal de Patentes del Condado (PCC) se creó para ofrecer un procedimiento más barato y ágil que el Tribunal Superior para litigar sobre patentes y diseños, y recientemente se ha ampliado a las marcas, las marcas comunitarias y los diseños comunitarios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las reformas recomendadas en algunos informes gubernamentales pretenden reducir los costes de los litigios y garantizar que la Oficina de Patentes tenga una base financiera segura. Asignando los casos de PI a su propio procedimiento de "vía rápida", aumentando el límite actual de 15.000 libras esterlinas sobre la cuantía en litigio que puede tramitarse en los casos de vía rápida, y limitando las tasas judiciales para los procedimientos de PI de vía rápida, el TPC podría convertirse en un lugar más accesible y asequible para resolver los litigios de PI. Esto beneficiaría a todos los litigantes potenciales, y a las PYME en particular, al reducir los costes y la complejidad de los litigios de PI, y garantizar que el Reino Unido pueda situarse a la vanguardia de la economía del conocimiento.

¿Cómo ha evolucionado el Tribunal de Patentes del Condado desde su creación y qué ampliación reciente se ha hecho de su jurisdicción?

El Tribunal de Patentes del Condado (PCC) se creó en septiembre de 1990 para ofrecer un procedimiento más barato y ágil que el Tribunal Superior para litigar sobre patentes y diseños.

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Desde entonces, el PCC ha evolucionado para abarcar otros ámbitos de la propiedad intelectual, incluidas las marcas, las marcas comunitarias y los dibujos y modelos comunitarios. Esta reciente ampliación de su jurisdicción ha ampliado aún más el papel de la PCC en la resolución de litigios de propiedad intelectual de una manera más accesible y asequible.

Características de Tribunal Unificado de Patentes

Tema: organizaciones-internacionales.

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Recursos

Traducción de Tribunal Unificado de Patentes

Inglés: Unified Patent Court Francés: Juridiction unifiée du brevet Alemán: Einheitliches Patentgericht Italiano: Tribunale unificato dei brevetti Portugués: Tribunal Unificado de Patentes Polaco: Jednolity Sąd Patentowy

Tesauro de Tribunal Unificado de Patentes

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Véase También