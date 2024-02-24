Tratados sobre el Derecho de Autor

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Tratados Sobre el Derecho de Autor en el DIPr

En esta sección se examinan ciertos aspectos jurídicos de tratados sobre el derecho de autor, dentro del marco mucho más general del Derecho Internacional Privado.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Bibliografía

REMIRO BROTONS, Antonio.

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Derecho internacional.

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McGraw-Hill, Madrid, 1997.

RIVAS, Alejandro Javier. Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet. Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999.

ROBLES MORCHON, Gregorio. Elementos del derecho comunitario. Ed.

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Mapfre, Madrid, 1996.

RODRÍGUEZ CARREÓN, Alejandro. El derecho internacional en el umbral del siglo XXI. Universidad de Málaga, 1999.

RODRÍGUEZ CARREÓN, Alejandro J.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lecciones de derecho internacional público. Ed. Tecnos, Madrid, 1998, 4ª edición.