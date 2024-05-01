Tratado de la Ley de Marcas Comerciales (Trademark Law Treaty, TLT) (1994)

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. (Administrado por WIPO) El objetivo del TLT es hacer más accesibles para el usuario los sistemas nacionales y regionales de marcas registradas. Esto se logra con la simplificación y armonización de los procedimientos y la supresión de los escollos ocultos, logrando así que el procedimiento sea seguro para los dueños de marcas y para sus representantes. La gran mayoría de las disposiciones del TLT se refieren al procedimiento anterior al registro de la marca comercial, el cual se puede dividir en tres fases principales: solicitud de registro, cambios después del registro y renovación.

Las reglas para cada una de las fases están hechas para expresar con claridad lo que una oficina de marcas registradas puede requerir y lo que no puede requerir del solicitante o el propietario.