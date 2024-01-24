Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. También puede interesar la información relativa a las solicitudes bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y la presentación de patentes en diferentes jurisdiccione. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Tratado de Cooperación sobre Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT) (1970)

(Administrado por WIPO) Gracias al Tratado de Cooperación en materia de Patentes se puede solicitar la protección de patentes para un invento en un gran número de países a la vez, con la presentación de una solicitud de patente "internacional".

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Dicha solicitud puede ser presentada por cualquier persona que sea ciudadana o residente de un estado contratante.

En general, se puede presentar en la oficina nacional de patentes del estado contratante del cual sea ciudadano o residente el solicitante, o bien, en la Oficina Internacional de WIPO en Ginebra. Si el solicitante es ciudadano o residente de un estado contratante que participe en la Convención Europea de Patentes, el Protocolo de Harare sobre Patentes y Diseños Industriales o la Convención Euroasiática de Patentes, la solicitud internacional se puede presentar también en la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) o la Oficina Euroasiática de Patentes (EAPO), respectivamente. El tratado regula en detalle los requisitos formales que toda solicitud internacional debe satisfacer. El solicitante indica en cuáles de todos los estados contratantes desea que su solicitud internacional tenga efecto. El efecto de la solicitud internacional en cada uno de los estados así designados es idéntico que si se hubiera presentado una solicitud de patente nacional en la oficina nacional de patentes de ese estado. A continuación, la solicitud internacional es sometida a lo que se conoce como una "búsqueda internacional", que lleva a cabo alguna de las principales oficinas de patentes. El resultado de esa operación es un "informe internacional de búsqueda" donde aparece la lista de citas de documentos publicados de ese tipo que pudieran afectar el derecho de patentar la invención descrita en la solicitud internacional.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y las Solicitudes Internacionales

Nota: para información sobre estrategias para retrasar los costos y maximizar el valor de su propiedad intelectual en todo el mundo a traves del Tratado, véase aquí. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) es un acuerdo de cooperación firmado por más de 130 países (denominados estados contratantes PCT) con el fin de lograr la conformidad internacional en la presentación y evaluación preliminar de las solicitudes de patentes.8 simplifica y hace más económico el proceso de búsqueda de protección de patentes en otros países. Un solicitante no solicita una patente “internacional” al presentar una solicitud conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que administra el procesamiento de las solicitudes PCT, no otorga patentes internacionales.

En su lugar, el proceso de presentación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes produce una solicitud de patente única que ha sido examinada para el cumplimiento de los trámites de presentación y que se ha sometido a una búsqueda y evaluación preliminar. Esta solicitud única puede luego transmitirse a las oficinas nacionales de patentes de tantos países miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes como el solicitante elija, para presentar como una fase nacional.Aplicación en ese país.

Otros Elementos

Por lo tanto, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes agiliza y consolida el proceso de búsqueda de protección de patentes en más de un país en una sola serie de pasos y un único conjunto de requisitos preliminares (consulte la Sección 4). La presentación de solicitudes internacionales con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes es cada vez más popular.

En enero de 2005, la solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes número un millón fue archivado, con el tiempo de duplicación para el número de solicitudes presentadas de 22 años (para el primer medio millón de solicitudes) a solo 4 años (para el próximo medio millón de solicitudes).9

Países no miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Más de un centenar de países, sin embargo, son no miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, incluyendo un número de países en Asia (por ejemplo, Camboya, Nepal, Pakistán, Tailandia), América del Sur (por ejemplo, Bolivia, Chile, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela), América Central (por ejemplo, Panamá), Medio Oriente (por ejemplo, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Arabia Saudita, Yemen) y África (por ejemplo, Etiopía, Ruanda, Somalia). Para obtener la protección de la patente en países que no son miembros, una solicitud de patente generalmente se debe presentar directamente en la oficina de patentes nacional (o regional).10 Dado que la protección de patentes implica cuestiones complejas de derecho, se recomienda al solicitante consultar con un abogado de patentes familiarizado con la ley de patentes local, la práctica internacional de patentes del Convenio de París y la práctica internacional de patentes Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes de presentar una solicitud de patente, especialmente si los solicitantes son residentes de los estados contratantes no Tratado de Cooperación en materia de Patentes o las invenciones se realizaron en estados contratantes no Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Por ejemplo, si todos los solicitantes de una solicitud de patente son residentes o nacionales de países que no son Tratado de Cooperación en materia de Patentes, a la solicitud presentada ante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes generalmente se le niega la fecha de presentación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes internacional. En general, si la solicitud se presenta primero en un país que no es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes pero es miembro del Convenio de París,11, entonces el solicitante no podrá presentar una solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pero puede optar por presentar solicitudes adicionales en las oficinas nacionales de patentes de otros países miembros del Convenio de París dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud (Sección 2, segundo enfoque, encima). Si la solicitud se presenta por primera vez en un país que no es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o del Convenio de París, el solicitante no podrá presentar una solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes, o una solicitud en virtud del Convenio de París en los países miembros del Convenio de París, dentro de los 12 meses.

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De la fecha de presentación (prioridad) de la primera solicitud. El solicitante estará obligado a presentar una solicitud de patente por separado (generalmente el mismo día) en la oficina nacional de patentes de cada país o región en la que se solicita la protección (Sección 2, primer enfoque, arriba).

Costos asociados con la presentación de una solicitud de patente Tratado de Cooperación en materia de Patentes

La presentación de una solicitud de patente Tratado de Cooperación en materia de Patentes implica el pago de un único conjunto de tasas de presentación, a diferencia de las tasas de presentación múltiples para cada país en el que se solicita la protección de patentes. Actualmente, las tarifas de presentación de Tratado de Cooperación en materia de Patentes son de aproximadamente US $ 1100 por presentar una solicitud (con una reducción de la tarifa por presentar electrónicamente en línea o por otros medios electrónicos), de US $ 200 a US $ 2100 para una búsqueda de publicaciones de la técnica anterior (según la autoridad de búsqueda internacional).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La búsqueda) y una tarifa de transmisión nominal (alrededor de US $ 300) cobrada por la oficina receptora del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. El solicitante también puede optar por presentar una solicitud (solicitud) para un examen preliminar internacional de la solicitud, lo que implica una tarifa adicional de aproximadamente US $ 600 a US $ 750.

La presentación Tratado de Cooperación en materia de Patentes consolida y retrasa los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de tramitación de patentes

La presentación de una solicitud de patente en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes consolida o elimina la duplicación de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con las solicitudes múltiples en varios países y permite al solicitante presentar una solicitud de patente única en un solo idioma y en un formato que cumpla con los requisitos de toda la patente nacional (o regionales) oficinas de Estados contratantes Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

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De este modo, se evita la carga y los gastos adicionales de traducir la solicitud y presentarla en un formato particular para una oficina nacional de patentes en particular. Durante la fase internacional de su pendencia, una solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes se somete a una evaluación preliminar que comprende una búsqueda internacional de publicaciones de la técnica anterior, una opinión escrita y un informe preliminar sobre patentabilidad, y opcionalmente, un examen preliminar y un segundo informe más detallado sobre patentabilidad Luego, el solicitante puede optar por transmitir la solicitud uniforme y los documentos de evaluación que lo acompañan a las oficinas nacionales de patentes de tantos estados contratantes Tratado de Cooperación en materia de Patentes como lo deseen, en los que la solicitud entra en la fase nacional del proceso de adquisición de patentes. Por mucho, el aspecto más costoso de la adquisición internacional de patentes es el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de la fase nacional, que incluye los honorarios pagados a cada oficina nacional de patentes para ingresar a la fase nacional y durante el proceso de enjuiciamiento de patentes, los honorarios legales de los abogados o agentes locales para obtener una patente nacional y los aranceles a la oficina nacional de patentes para mantener la patente vigente otorgada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La presentación bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes permite que los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con la fase nacional se aplacen, en la mayoría de los casos hasta 30 meses desde la fecha de prioridad (primera presentación), mientras que se formula una estrategia internacional de protección de patentes y se toman decisiones sobre qué países buscar protección en.

El papel de la OMPI en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes

La OMPI, una organización internacional con sede en Ginebra, Suiza, es el órgano administrativo que supervisa la presentación de solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina Internacional de la OMPI administra la fase internacional del proceso de solicitud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, antes de ingresar en la fase nacional de los países en los que se solicita la protección de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMPI recibe y almacena solicitudes Tratado de Cooperación en materia de Patentes, junto con sus archivos asociados de documentos de búsqueda y examen de patentes y correspondencia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMPI examina cada solicitud para ver si se adhiere a los trámites de presentación (como el formato requerido para la solicitud de patente, los documentos de presentación administrativos adjuntos y las tarifas pagadas).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Basado en este examen inicial, se le puede solicitar al solicitante que corrija cualquier defecto formal para que la solicitud se ajuste al formato Tratado de Cooperación en materia de Patentes aceptado por las oficinas de patentes en los estados miembros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La realización de estos procedimientos reduce los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de adquisición de patentes en una etapa temprana.

Idea

Los defectos de formalidades en la solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes que se identifican durante la fase internacional pueden rectificarse antes de que la solicitud llegue a las oficinas nacionales de patentes y entre en la fase nacional del proceso de examen y adquisición de patentes.

Otros Elementos

Por lo tanto, se pueden evitar los rechazos de formalidades por parte de las oficinas nacionales de patentes en las que se solicita la protección de patentes.

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Los defectos de formalidades en la solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes que se identifican durante la fase internacional pueden rectificarse antes de que la solicitud llegue a las oficinas nacionales de patentes y entre en la fase nacional del proceso de examen y adquisición de patentes.

Otros Elementos

Por lo tanto, se pueden evitar los rechazos de formalidades por parte de las oficinas nacionales de patentes en las que se solicita la protección de patentes.

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Los defectos de formalidades en la solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes que se identifican durante la fase internacional pueden rectificarse antes de que la solicitud llegue a las oficinas nacionales de patentes y entre en la fase nacional del proceso de examen y adquisición de patentes.

Otros Elementos

Por lo tanto, se pueden evitar los rechazos de formalidades por parte de las oficinas nacionales de patentes en las que se solicita la protección de patentes. La OMPI se encarga de publicar las solicitudes Tratado de Cooperación en materia de Patentes (idiomas de publicación internacional: árabe, chino, inglés, francés, alemán, japonés, ruso y español) e información complementaria sobre ellos, a la que se puede acceder en todo el mundo a través de Internet en el sitio web de la OMPI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMPI supervisa la traducción de partes de la solicitud Tratado de Cooperación en materia de Patentes y documentos asociados al inglés o al francés, también disponibles en Internet, y puede proporcionar documentos de solicitud a las oficinas nacionales de patentes de los estados contratantes. Autor: Williams, 2007

Características del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Uno de los temas clave tratados en el PDF es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que es un tratado que facilita la presentación de solicitudes de patentes entre los países miembros proporcionando un procedimiento único de solicitud internacional. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes se adoptó en 1970 y desde entonces se ha convertido en una forma popular para que los inventores soliciten protección mediante patente en una serie de países en los que existe un mercado actual o potencial para el producto o proceso.

Fases del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes consta de dos fases: la fase internacional y la fase nacional (o regional).

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Durante la fase internacional, se presenta una única solicitud, que da lugar a un conjunto de patentes nacionales. Esta fase se lleva a cabo de forma centralizada e incluye un examen preliminar de la solicitud por parte de una oficina de patentes para comprobar que cumple los requisitos formales, en particular que está correctamente formateada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fase internacional también incluye un informe de búsqueda que identifica el estado de la técnica, que es la tecnología previamente utilizada o publicada a la que se puede hacer referencia en una solicitud. Durante la fase nacional, la solicitud se tramita por separado en cada oficina nacional en la que se busca protección. Esta fase la llevan a cabo las oficinas nacionales de patentes (u oficinas regionales de patentes como la Oficina Europea de Patentes).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fecha de prioridad de la solicitud de patente es la fecha inicial de presentación, normalmente en la oficina de patentes nacional del solicitante. Esta fecha se utiliza para ayudar a determinar la novedad de una invención. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ha desempeñado un papel decisivo en la simplificación y armonización de las legislaciones nacionales sobre patentes, haciendo más fácil y asequible para los inventores solicitar la protección de una patente en varios países. Sin embargo, es importante señalar que una patente concedida en un país no se aplica automáticamente a nivel internacional, y que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes sigue exigiendo que el solicitante tramite la solicitud por separado en cada oficina nacional durante la fase nacional. Se destaca, entonces, la importancia del Tratado de Cooperación en materia de Patentes para facilitar y simplificar los procedimientos de obtención de patentes en varios países.

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No existe una "patente internacional" que conceda protección en todo el mundo, por lo que las patentes deben obtenerse en cada país en el que se desee obtener protección. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ha desempeñado un papel decisivo en la armonización de las legislaciones nacionales sobre patentes y ha hecho más fácil y asequible para los inventores solicitar protección mediante patente en múltiples países. En general, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes es una herramienta valiosa para los inventores que buscan protección mediante patente en múltiples países, y su procedimiento de solicitud internacional y su proceso de examen preliminar contribuyen a agilizar el proceso de solicitud de patentes y a garantizar que cumple los requisitos formales. A continuación se presentará algunas preguntas clave sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Cuestiones Clave

Aquí se presentan algunas preguntas clave relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT):

¿Qué es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y cuándo se adoptó?

¿Cuáles son las dos fases del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y cómo funciona cada una de ellas?

¿Cómo ha simplificado y armonizado el Tratado de Cooperación en materia de Patentes las legislaciones nacionales sobre patentes?

¿Cuál es la finalidad del examen preliminar durante la fase internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes?

¿Cómo ayuda la fecha de prioridad de una solicitud de patente a determinar la novedad de una invención?

¿Cuáles son las ventajas de utilizar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes para los inventores que buscan protección mediante patente en varios países?

¿Concede el Tratado de Cooperación en materia de Patentes protección internacional de patentes en todo el mundo?

¿Qué es la fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y quién la lleva a cabo?

¿Cómo ayuda el Tratado de Cooperación en materia de Patentes a los inventores que buscan protección mediante patente en varios países?

¿Qué es el estado de la técnica y cómo se identifica durante la fase internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes?

¿Qué es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y cuándo se adoptó?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado que facilita la presentación de solicitudes de patentes entre los países miembros proporcionando un procedimiento único de solicitud internacional. Según , el Tratado de Cooperación en materia de Patentes se adoptó en 1970. ¿Cuáles son las dos fases del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y cómo funciona cada una de ellas? Las dos fases del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) son: 1.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Fase internacional: Durante esta fase se presenta una única solicitud, que da lugar a un conjunto de patentes nacionales. Esta fase se lleva a cabo de forma centralizada e incluye un examen preliminar de la solicitud por parte de una oficina de patentes para comprobar que cumple los requisitos formales, en particular que está correctamente formateada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fase internacional también incluye un informe de búsqueda que identifica el estado de la técnica, que es la tecnología previamente utilizada o publicada a la que se puede hacer referencia en una solicitud. 2.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Fase nacional (o regional): Durante esta fase, la solicitud se tramita por separado en cada oficina nacional en la que se busca protección. Esta fase la llevan a cabo las oficinas nacionales de patentes (u oficinas regionales de patentes como la Oficina Europea de Patentes).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fecha de prioridad de la solicitud de patente es la fecha inicial de presentación, normalmente en la oficina de patentes nacional del solicitante. Esta fecha se utiliza para ayudar a determinar la novedad de una invención.

¿Cómo ha simplificado y armonizado el Tratado de Cooperación en materia de Patentes las legislaciones nacionales sobre patentes?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ha intentado simplificar y armonizar las legislaciones nacionales de patentes instituyendo un procedimiento en el que se presenta una única solicitud, que da lugar a un conjunto de patentes nacionales. Este procedimiento consta de dos fases: la fase internacional, que se lleva a cabo de forma centralizada, y la fase nacional (o regional), que corre a cargo de las oficinas nacionales de patentes (u oficinas regionales de patentes como la OEP). Al ofrecer un único procedimiento de solicitud internacional, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes ha facilitado a los inventores la búsqueda de protección mediante patente en una serie de países en los que existe un mercado actual o potencial para el producto o proceso. Sin embargo, vale la pena señalar que la ley de patentes generalmente se mantiene a nivel de cada país, por lo que una patente concedida en un país no se aplica automáticamente a nivel internacional .

¿Cuál es la finalidad del examen preliminar durante la fase internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes?

La finalidad del examen preliminar durante la fase internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes es comprobar que la solicitud de patente cumple los requisitos formales, en particular que está correctamente formateada. Este examen lo lleva a cabo una oficina de patentes y forma parte de la fase internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que también incluye un informe de búsqueda que identifica el estado de la técnica, que es la tecnología utilizada o publicada anteriormente a la que se puede hacer referencia en una solicitud .

¿Cómo ayuda la fecha de prioridad de una solicitud de patente a determinar la novedad de una invención?

La fecha de prioridad de una solicitud de patente es la fecha inicial de presentación, normalmente en la oficina de patentes nacional del solicitante. Esta fecha se utiliza para ayudar a determinar la novedad de una invención. En otras palabras, si una invención se ha hecho pública de alguna manera, en cualquier parte del mundo, antes de la fecha de prioridad, no se considera novedosa y, por lo tanto, no puede optar a la protección por patente. Esto se debe a que el objetivo de la protección mediante patente es fomentar la innovación concediendo derechos exclusivos a los inventores durante un periodo de tiempo limitado a cambio de hacer públicas sus invenciones .

¿Cuáles son las ventajas de utilizar el Tratado para los inventores que buscan protección mediante patente en varios países?

Utilizar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes para los inventores que buscan protección mediante patente en varios países tiene varias ventajas. En primer lugar, simplifica y armoniza las legislaciones nacionales en materia de patentes al proporcionar un único procedimiento de solicitud internacional. En segundo lugar, permite a los inventores solicitar protección por patente en una serie de países en los que existe un mercado actual o potencial para el producto o proceso. En tercer lugar, proporciona un informe de búsqueda que identifica el estado de la técnica, que es la tecnología previamente utilizada o publicada a la que se puede hacer referencia en una solicitud. En cuarto lugar, proporciona un examen preliminar durante la fase internacional para comprobar que la solicitud de patente cumple los requisitos formales, en particular que tiene el formato adecuado. Por último, retrasa el coste de las solicitudes nacionales de patente hasta 30 meses, lo que da a los inventores más tiempo para evaluar la viabilidad comercial de su invención antes de comprometerse con el gasto de las solicitudes nacionales .

¿Concede el Tratado de Cooperación en materia de Patentes protección internacional de patentes en todo el mundo?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes no concede protección internacional mediante patente en todo el mundo. En su lugar, proporciona un procedimiento en el que se presenta una única solicitud que da lugar a un conjunto de patentes nacionales. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes consta de dos fases.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera fase, la "fase internacional", se lleva a cabo de forma centralizada; la segunda fase, la "fase nacional" (o "regional"), la llevan a cabo las oficinas nacionales de patentes (u oficinas regionales de patentes como la OEP). Por lo tanto, los inventores deben obtener patentes en cada país en el que se busca protección .

¿Qué es la fase nacional del Tratado y quién la lleva a cabo?

La fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes es la segunda fase del procedimiento en la que todas las solicitudes de patente son buscadas, examinadas y, si se considera que son patentables, concedidas por cada oficina nacional en la que se requiere la protección de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fase nacional la llevan a cabo las oficinas nacionales de patentes (u oficinas regionales de patentes como la OEP) .

¿Cómo ayuda el Tratado a los inventores que buscan protección mediante patente en varios países?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ayuda a los inventores que buscan protección mediante patente en una serie de países al proporcionar un único procedimiento de solicitud internacional. Esto simplifica y armoniza las legislaciones nacionales sobre patentes, permitiendo a los inventores solicitar protección mediante patente en múltiples países en los que exista un mercado actual o potencial para el producto o proceso. Además, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes proporciona un informe de búsqueda que identifica el estado de la técnica, un examen preliminar durante la fase internacional para comprobar que la solicitud de patente cumple los requisitos formales, y un retraso de hasta 30 meses en el coste de las solicitudes nacionales de patente, lo que da a los inventores más tiempo para evaluar la viabilidad comercial de su invención antes de comprometerse con el gasto de las solicitudes nacionales .

¿Qué es el estado de la técnica y cómo se identifica durante la fase internacional del Tratado?

El estado de la técnica se refiere a cualquier prueba de que una invención ya es conocida o se ha hecho pública antes de la presentación de una solicitud de patente.

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Durante la fase internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) elabora un informe de búsqueda para identificar el estado anterior de la técnica. El informe de búsqueda enumera los documentos y otra información que la ISA ha encontrado y considera relevantes para la patentabilidad de la invención. El informe de búsqueda se envía al solicitante, que puede entonces decidir si continúa con la solicitud y entra en la fase nacional . Asunto: tratados. Asunto: derecho-internacional.

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