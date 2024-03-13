Transferencia Tecnológica vía Inversión Extranjera Directa: ¿Hay Impacto?

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

En Economía Internacional

Una brecha tecnológica separa a los países en desarrollo del mundo desarrollado: desde los procesos de fabricación hasta la provisión de tecnología de la información en las empresas, el gobierno y la educación superior, los países más pobres van por detrás de los más ricos. Una reflexión de esta brecha es la alta concentración de la investigación y el desarrollo (I+D) mundial (o global) en los países desarrollados: en 2002, los países desarrollados representaban más del 90% del gasto mundial (o global) en I+D (UNCTAD 2005).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo ayuda a cerrar la brecha tecnológica internacional y contribuye al crecimiento de la productividad en los países en desarrollo. Esta transferencia de tecnología tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, ya que evita que los países más pobres tengan que gastar sus ya escasos recursos en reinventar la rueda. Los resultados de la I+D llevada a cabo en los países desarrollados se transfieren a nivel mundial (o global) a través de muchos canales, siendo quizás el más importante la inversión extranjera directa (IED) - proyectos de inversión cuya propiedad y control están en manos de inversores extranjeros. El establecimiento de instalaciones de producción por parte de empresas extranjeras suele dar lugar a la introducción de nuevos procesos y técnicas de producción en la economía local, lo que convierte a la inversión extranjera directa en un importante canal de transferencia de tecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La inversión extranjera directa también ha llegado a desempeñar un papel cada vez más importante a la hora de contribuir a la dispersión de las actividades de I+D a nivel mundial: durante el periodo 1993-2002, el gasto en I+D de las filiales extranjeras de las empresas multinacionales aumentó de 30.000 a 67.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10% al 16% de la I+D empresarial mundial. La transferencia internacional de tecnología y el papel de la inversión extranjera directa Aunque gran parte de la inversión extranjera directa se produce entre países industrializados, los países en desarrollo se están convirtiendo en anfitriones cada vez más importantes de estos flujos de inversión.

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De hecho, durante 2001-5, la media de los flujos netos de inversión extranjera directa fue de 754.300 millones de dólares, de los cuales 212.400 millones (aproximadamente el 29%) se destinaron a países en desarrollo.

En 2004, el volumen mundial (o global) de inversión extranjera directa ascendía a unos 9 billones de dólares, de los cuales aproximadamente el 25% se destinó a países en desarrollo (UNCTAD 2005). La inversión extranjera directa es, sin duda, uno de los principales canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de transferencia internacional de tecnología. Es bien sabido que la actividad multinacional se produce principalmente en industrias que se caracterizan por una elevada proporción de I+D respecto a las ventas y por una gran proporción de trabajadores profesionales, científicos y técnicos.

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De hecho, un principio básico de la teoría de la empresa multinacional es que estas empresas dependen en gran medida de sus activos basados en la tecnología y de las marcas bien establecidas para compensar las desventajas logísticas de operar en múltiples países, así como para competir con éxito con las empresas locales que suelen estar más familiarizadas con el entorno local. En 1995, de todas las transacciones de derechos de autor y licencias, las transacciones dentro de la misma empresa representaron más del 80%, por lo que la mayor parte del comercio explícito de tecnología tiene lugar dentro de las empresas multinacionales (UNCTAD 1997). Otros canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) del sector privado para la transferencia de tecnología son las licencias tecnológicas y las empresas conjuntas.

En el caso de las licencias tecnológicas, el licenciatario paga cánones y tasas fijas a un licenciante extranjero a cambio del derecho a utilizar su tecnología.

Aspectos

Las empresas conjuntas, por su parte, suelen organizarse como asociaciones entre empresas extranjeras y locales. También están las llamadas rutas indirectas de transferencia de tecnología, que incluyen el comercio internacional de bienes y servicios y el movimiento de mano de obra entre países. Otra de estas vías es la imitación o ''ingeniería inversa'' de productos tecnológicos, que consiste esencialmente en desmontarlos para analizarlos y reproducirlos de forma independiente, una práctica que permite a los empresarios y empresas locales replicar productos y tecnologías del extranjero sin pagar derechos de autor ni tasas. El uso de la palabra "transferencia" en la frase "transferencia de tecnología" da la impresión de que el proceso es fluido y sin costes.

Pero no es así. El hecho de que los países en desarrollo se queden atrás en la frontera tecnológica no hace más que crear el potencial de transferencia de tecnología. Para que este proceso se produzca realmente, los proveedores y adquirentes de nuevas tecnologías tienen que realizar inversiones deliberadas y a menudo significativas.

Idea

Los datos empíricos indican que la transferencia internacional de tecnología no es barata.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los economistas consideran que el conocimiento (y su aplicación en forma de tecnología) es un bien no rival, lo que significa que más de una persona puede acceder a él.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La naturaleza no rival del conocimiento no significa, sin embargo, que pueda transferirse gratuitamente.

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Más bien, implica simplemente que si dos personas están dispuestas a pagar el coste de adoptar una nueva idea o una tecnología, pueden hacerlo sin interferir en las decisiones de la otra. Los análisis de la inversión extranjera directa deben tener siempre presente una observación básica: las empresas multinacionales se dedican a la transferencia de tecnología principalmente para maximizar los beneficios y el valor para sus accionistas.

Otros Elementos

Por lo tanto, cualquier actividad de transferencia de tecnología que no contribuya a la obtención de beneficios normalmente no será atractiva para una empresa multinacional. Por ejemplo, si la transferencia de una tecnología corre el riesgo de fortalecer a los rivales locales de una empresa, cabe esperar que ésta intente frustrar el proceso de difusión de la tecnología en cierta medida: puede optar por no invertir localmente y limitarse a exportar el producto desde su mercado nacional o transferir sólo tecnologías periféricas en lugar de las principales. A pesar de estas preocupaciones, la inversión extranjera directa suele generar beneficios tanto para los consumidores como para las empresas locales de los países en desarrollo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los beneficios para los consumidores incluyen el acceso a bienes de mayor calidad o a bienes completamente nuevos que no se producían localmente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los beneficios para las empresas locales incluyen lo que se conoce como ''efecto demostración'', en el que las empresas locales adoptan una tecnología del extranjero tras observar su exitosa introducción por parte de una multinacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las personas formadas o previamente empleadas por las multinacionales pueden proporcionar un beneficio añadido a las empresas locales al ayudar a la transferencia de tecnología cuando cambian de trabajo o crean nuevas empresas. Las multinacionales también participan en la transferencia de tecnología a las empresas que les suministran o compran sus productos. Un ejemplo lo encontramos en la industria automovilística de México. Tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992, las empresas automovilísticas estadounidenses establecieron plantas de fabricación en México.

En cinco años, esto dio lugar a la aparición de cientos de productores nacionales de piezas y accesorios para automóviles (Moran, 1998).

Aspectos

Las empresas estadounidenses y otras multinacionales transfirieron tecnología a estos proveedores mexicanos, que, como resultado directo, adquirieron experiencia en las mejores prácticas de la industria y en el control de calidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La historia de México no es en absoluto única. Un amplio conjunto de pruebas indica que la experiencia de México se ha reproducido en todo el mundo. Implicaciones políticas El debate anterior sugiere que el proceso de transferencia de tecnología a través de la inversión extranjera directa puede no funcionar siempre sin problemas. Pero, ¿crea esto necesariamente un papel para el apoyo o la regulación gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) de tales actividades? La experiencia histórica de países como Japón, Corea del Sur y China sugiere que muchos gobiernos nacionales lo consideran así. Estos países tienen una experiencia considerable en atraer -y regular- la transferencia internacional de tecnología del sector privado. Tanto Japón como Corea del Sur han sido deliberadamente selectivos a la hora de elegir el método de transferencia de tecnología, prefiriendo las licencias tecnológicas a la inversión extranjera directa. Sus experiencias han sido estudiadas con cierta profundidad. Es bien sabido que, durante los años 60 y 70, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón (MITI) limitó la competencia entre los potenciales compradores locales de tecnologías extranjeras para mantener bajos los precios que pagaban por ellas.

Además, el MITI nunca fomentó formalmente la inversión extranjera directa y, en cambio, alentó a las empresas locales a conceder licencias de tecnología del extranjero.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluso insistió en que las empresas extranjeras compartieran su tecnología con las locales como condición previa para hacer negocios en Japón.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Corea del Sur presenta una historia similar.

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De hecho, desalentar la inversión extranjera directa y fomentar la concesión de licencias de tecnología fue un tema central de la política industrial de Corea del Sur. Hay varias razones por las que estos países pueden preferir las licencias tecnológicas a la inversión extranjera directa. Es posible que compartan el temor de que la inversión extranjera directa pueda conducir a una transferencia de lo que se denomina tecnologías de "caja negra", en la que las empresas locales no aprenden mucho sobre cómo se desarrolló la tecnología. Otra percepción es que la inversión extranjera directa da a las empresas extranjeras que suministran las tecnologías una posición negociadora más fuerte que las locales que la reciben.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los gobiernos también creen que la inversión extranjera directa tiene menos de lo que se denomina ''efectos indirectos'' para las empresas locales, en comparación con las licencias de tecnología y las empresas conjuntas entre empresas locales y extranjeras. Sin embargo, las pruebas de estas opiniones siguen siendo bastante escasas.

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De hecho, varios estudios han descubierto lo contrario. Por ejemplo, la concesión de licencias de tecnología puede ofrecer menos oportunidades de obtener beneficios de las que a veces se perciben.

Además, un licenciatario puede necesitar un permiso adicional del titular de la licencia para exportar la tecnología a un nuevo país. O puede necesitar permiso para hacer modificaciones o mejoras adicionales. Esto demuestra que, en todo caso, la concesión de licencias de tecnología puede conllevar una serie de restricciones que pueden obstaculizar el desarrollo tecnológico y el crecimiento de las empresas del licenciatario. Debido a estas limitaciones, los gobiernos de muchos países en desarrollo han llegado a adoptar un enfoque más liberal de la inversión extranjera directa que en el pasado.

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De hecho, hoy en día la mayoría de los países compiten entre sí para atraer más inversión extranjera directa proporcionando una serie de incentivos fiscales y otros financieros.

Sin embargo, esto es más relevante para las manufacturas que para los servicios. Por ejemplo, en los últimos años, aunque China ha sido el mayor receptor de inversión extranjera directa del mundo, su sector de servicios no ha estado especialmente abierto a la inversión extranjera directa.

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De hecho, este fue un importante punto de fricción durante las negociaciones de China para su entrada en la Organización Mundial del Comercio. Para que la transferencia internacional de tecnología funcione bien, las políticas deben tener en cuenta las necesidades tanto de los compradores como de los vendedores de tecnología extranjera.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como hemos visto, el objetivo de la transferencia de tecnología desde la perspectiva de los países en desarrollo es evitar que tengan que reinventar la rueda. Al mismo tiempo, los costes de las nuevas tecnologías deben mantenerse bajos.

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Desde el punto de vista político, esto significa que los gobiernos deben invertir en educación, infraestructura y conocimientos locales para adoptar y adaptar las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista de los proveedores de tecnología, la transferencia de tecnologías a los países más pobres conlleva riesgos, que pueden mitigarse mediante una regulación adecuada (pero no excesiva). Históricamente, los países en desarrollo no siempre han apreciado el hecho de que los proveedores de tecnología extranjera necesiten beneficiarse de sus esfuerzos.

Pero hoy en día, el péndulo corre el riesgo de oscilar demasiado en la otra dirección. Es posible que los países en desarrollo se hayan vuelto demasiado ansiosos por atraer la inversión extranjera directa hacia la industria manufacturera, aunque sigan restringiéndola en el sector de los servicios.

Pero esto es problemático, ya que las políticas que favorecen a un sector en detrimento de otro distorsionan el flujo de inversión extranjera directa en relación con lo que ocurriría como resultado de las fuerzas del mercado. Pocos países en desarrollo tienen una ventaja comparativa en el sector manufacturero de categoría mundial, y favorecer el sector manufacturero puede privar del desarrollo al sector de los servicios, lo que conduce a una asignación errónea de la inversión extranjera directa hacia el interior, así como de los recursos nacionales complementarios. El papel de las instituciones internacionales La mayoría de los tratados internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas hacen alguna referencia a la necesidad de que los países ricos ayuden a los países en desarrollo a cumplir las obligaciones que les imponen los tratados mediante la transferencia de tecnologías en condiciones favorables. Por ejemplo, el artículo 7 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio señala que la protección de la propiedad intelectual debe "contribuir al fomento de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones". El artículo 66 del mismo acuerdo compromete a los países desarrollados a encontrar formas de fomentar la transferencia internacional de tecnología a los países en desarrollo y a ayudar a mejorar su base tecnológica. Sin embargo, los gobiernos de los países industrializados son menos entusiastas a la hora de subvencionar la transferencia de tecnología, en parte porque son reacios a interferir en lo que ahora es una actividad dominada por el sector privado. Sus anteriores promesas de transferir tecnología para ayudar a los países en desarrollo a cumplir los acuerdos internacionales sobre biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) y cambio climático global seguían enredadas en el debate a finales de 2007, al igual que la discusión sobre las medidas concretas para aplicar el artículo 66 de los ADPIC. La Organización Mundial del Comercio cuenta con un grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología, pero hasta finales de 2007 se había centrado principalmente en el intercambio de información entre los representantes de los países miembros del grupo. E incluso aquí, la información proporcionada había sido poco más que lo que está disponible libremente en la literatura académica. No cabe duda de que los países del grupo con más experiencia, como Japón y Corea del Sur, pueden desempeñar un papel de mentores de los menos desarrollados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los miembros de los países en desarrollo se beneficiarían de los estudios de casos prácticos de Japón, por ejemplo, que muestran sus razones para adoptar determinadas políticas de transferencia de tecnología, y cómo éstas ayudaron a fortalecer la industria local. Los países más pobres también pueden beneficiarse de la orientación sobre la estructura de los contratos internacionales de transferencia de tecnología, incluyendo, por ejemplo, información sobre las tasas de regalías razonables, las condiciones que los vendedores de tecnología han estado dispuestos a aceptar y los tipos de cláusulas contractuales que han demostrado ser útiles para fomentar el desarrollo tecnológico local. La idea de que la transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo es importante para generar un crecimiento económico sostenido es un elemento básico del pensamiento actual sobre el desarrollo.

Pero la experiencia histórica demuestra que, para ser innovadores, los países deben aprender primero a absorber las tecnologías extranjeras y adaptarlas a las condiciones locales. Debido a la intervención del gobierno, en varios países asiáticos las tecnologías del sector privado se transfirieron con frecuencia a través de licencias tecnológicas en lugar de la inversión extranjera directa. Esto puede haber permitido a algunos países, como Corea del Sur, obtener tecnologías extranjeras a precios relativamente bajos. Aunque estas políticas no son necesariamente las más deseables, tuvieron más éxito que las políticas de países como India, que se centraron en lograr la autosuficiencia fomentando la imitación y la adopción de tecnologías extranjeras bajo un régimen que protegía a las industrias locales de la competencia extranjera. El sistema de comercio multilateral actual es muy diferente, y parece poco probable que los países en desarrollo puedan adoptar las políticas intervencionistas que utilizan incluso Japón y Corea del Sur, por no hablar de la India: varios acuerdos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio prohíben explícitamente a los gobiernos aplicar tales políticas.

Además, las políticas de apoyo a la concesión de licencias tecnológicas requieren una burocracia eficaz, de la que carecen algunos de los países en desarrollo más pobres. Es probable que los países en desarrollo aprovechen al máximo los beneficios de la transferencia de tecnología invirtiendo más en la educación local y en el desarrollo de infraestructuras, al tiempo que dan a las empresas multinacionales un acceso relativamente ilimitado a sus mercados.

En particular, las políticas que favorecen a un sector (como el manufacturero) a expensas de otro (como los servicios) parecen contraproducentes. A modo de ejemplo, cabe señalar que el desarrollo y el éxito del sector del software en la India ha superado con creces a su sector manufacturero, a pesar de que el gobierno indio siempre se ha mostrado bastante interesado en promover la fabricación local mediante la aplicación de una política comercial restrictiva.

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De hecho, parece bastante probable que el sector del software haya triunfado porque ha podido aprovechar la inversión india en educación (como demuestra el hecho de que los Institutos Indios de Tecnología estén considerados a la altura de las mejores universidades de los países desarrollados) y porque el gobierno no restringió (algunos dirían que no podía) el comercio internacional en el sector. Además, los gobiernos de los países ricos y las instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio pueden hacer más para fomentar la transferencia de tecnología.

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Del mismo modo, los gobiernos de los países en desarrollo avanzados pueden desempeñar un papel más activo a la hora de compartir sus propias experiencias en la gestión de la transferencia de tecnología desde los países desarrollados. Datos verificados por: Brooks

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); tecnología apropiada e inversión extranjera directa; inversión extranjera directa y salida de las empresas locales; inversión extranjera directa e innovación, imitación; inversión extranjera directa y mercados de trabajo; derechos de propiedad intelectual e inversión extranjera directa; teoría de la internalización; empresas conjuntas; eslabonamientos, hacia atrás y hacia delante; teoría de la localización; empresas multinacionales; licencias de tecnología; efectos indirectos de la tecnología; medidas de inversión relacionadas con el comercio (MIC).