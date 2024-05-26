Transferencia de Tecnología en Sudáfrica

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Nota: sobre los istrumentos clave de política en este ámbito, se ofrece, entre otros, un resumen de las principales políticas relevantes para la transferencia de tecnología de este país.

Transferencia de Tecnología en las instituciones públicas de investigación de Sudáfrica

Antecedentes de la actividad de transferencia de tecnología en las instituciones de investigación sudafricanas

Las oficinas de transferencia de tecnología institucional (OTT) son un desarrollo relativamente nuevo en las universidades y organizaciones de investigación de Sudáfrica y aún no se encuentran en todas las instituciones de investigación.

Si bien se hicieron algunos esfuerzos para promover las actividades de transferencia de tecnología a partir de la década de 1980, no fue hasta finales de la década de 1990 cuando unas pocas instituciones establecieron las OTT. Actualmente hay seis universidades y consejos de ciencia con actividades de transferencia de tecnología bien establecidas. El principal catalizador para establecer estas OTT parece haber sido un conocimiento de las tendencias internacionales: las primeras oficinas se establecieron antes de cualquier intento significativo por parte del gobierno de utilizar mejor los resultados de la investigación.

Algunas OTT funcionan como oficinas dedicadas dentro de sus organizaciones. Algunas veces son responsables de otras funciones, como la investigación patrocinada, el desarrollo, la gestión de contratos o el enlace con la industria, y las actividades a veces se encuentran dispersas entre algunas de estas oficinas. Otras instituciones han establecido empresas asociadas que son propiedad total o parcial de la organización en cuestión para realizar sus actividades de transferencia de tecnología.

En un caso, se creó una empresa para gestionar conjuntamente la propiedad intelectual de un consejo científico y una universidad, pero la asociación se ha disuelto desde entonces. El número de OTT sigue creciendo. Varias instituciones han establecido oficinas recientemente, y aquellas sin TTO están en proceso de establecer oficinas.

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Las instituciones sin TTO contratan proveedores de servicios externos para la asistencia caso por caso o no participan activamente en la transferencia de tecnología como una institución, aunque los investigadores o departamentos individuales pueden hacerlo.

Propiedad de la propiedad intelectual en la actividad de transferencia de tecnología en las instituciones de investigación sudafricanas

Dentro de la institución

En espera de la introducción de la legislación que rige la propiedad de la propiedad intelectual desarrollada por el personal y los estudiantes en el curso de las actividades universitarias, no todas las universidades sudafricanas tienen políticas de propiedad intelectual explícitas.

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Donde existen políticas, estas no son uniformes en todas las instituciones.

En algunos casos, la propiedad intelectual es propiedad de individuos (a menos que se asigne específicamente, por ejemplo, como condición para la concesión de cierta financiación); en otros casos, la universidad posee la propiedad intelectual, según las políticas internas, las condiciones de empleo y las reglas de los estudiantes.

Idea

Los derechos de propiedad de la propiedad intelectual de los estudiantes varían ampliamente, incluso para las universidades con políticas claras que permiten la propiedad institucional de la propiedad intelectual del personal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se asignan derechos a la universidad,

Respecto de terceros

Si bien la mayoría de las instituciones prefieren conservar la propiedad de su propiedad intelectual y facilitar la explotación a través de licencias, y mientras la mayoría hace todo lo posible para negociar esto siempre que sea posible, los patrocinadores de la investigación insisten frecuentemente en la asignación de la propiedad intelectual como condición clave de un acuerdo de financiamiento de investigación.

Esto se aplica a ciertos financiadores del sector público y del sector privado, y puede incluir o no una obligación por parte del cesionario de compartir con la institución cualquier beneficio futuro derivado de la explotación de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las políticas de propiedad para la propiedad intelectual que surgen de la investigación financiada por el gobierno varían ampliamente, desde la propiedad no restringida por parte de la institución de investigación, a la propiedad compartida entre la institución de investigación y la agencia de financiamiento, hasta la propiedad completa por parte de la agencia de financiación, con mecanismos de participación en los beneficios aplicables en algunos casos. Los patrocinadores de la investigación de la industria generalmente insisten en poseer tecnología que surja de la investigación que financian, sobre la base de que la han financiado.

Sin embargo, esto no tiene en cuenta el hecho de que las universidades también contribuyen a respaldar financieramente estos proyectos, porque en general las universidades no aplican los principios de recuperación total de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) cuando se evalúan estos contratos.

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Las universidades de investigación, por lo tanto, están lidiando con el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) y el precio de los contratos de investigación de manera más efectiva sin alienar a los financiadores industriales. Las empresas que desean acceder a la tecnología desarrollada en una institución de investigación que no han financiado tienen más probabilidades de estar abiertas a un acuerdo de licencia, según la tecnología y los términos de la licencia.

Rendimiento de las OTT de Sudáfrica

Aún no se ha realizado una evaluación comparativa exhaustiva del rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de las OTT sudafricanas.2La Tabla 1 proporciona datos aproximados y estimaciones para cuatro universidades que ofrecen servicios de transferencia de tecnología. Estos datos se han compilado a partir de evidencia anecdótica e intercambio de información colegial entre profesionales de transferencia de tecnología. Si bien los datos están incompletos (sin algunos de los puntos de referencia más importantes, como la divulgación de inventos y la actividad de patentamiento) y no es necesariamente totalmente comparable en todos los casos en las instituciones encuestadas, proporciona evidencia inicial para demostrar que la actividad de Sudáfrica corresponde con la experiencia en otros lugares.. Entre otras cosas, la Tabla indica que los ingresos que se acumulan en las universidades por actividades de transferencia de tecnología no son sustanciales, que hay un lapso de tiempo antes de que una TTO pueda generar ingresos suficientes para convertirse en autosuficiente. y que el desempeño de las OTT en diferentes instituciones puede variar ampliamente. Esto está en línea con lo que podría esperarse para un sistema de transferencia de tecnología en sus inicios.

La Asociación de Gestión de la Investigación e Innovación del África Meridional

Establecida en 2002, la Asociación de Gestión de la Innovación y la Investigación del Sur de África (SARIMA) es una organización de partes interesadas que proporciona una plataforma para individuos del gobierno, la academia y la industria, con un interés en la gestión de la investigación y la innovación, para interactuar en temas comunes.

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Los objetivos de SARIMA incluyen el desarrollo profesional de aquellas personas involucradas en la gestión de la investigación y en la creación de capital intelectual; promoción de las mejores prácticas en la gestión y administración de la investigación y en el uso del capital intelectual para crear valor para la educación, el beneficio público y el desarrollo económico; promoción de políticas nacionales e institucionales apropiadas para apoyar la investigación y generar capital intelectual; y el avance de la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), la tecnología y la innovación.

SARIMA tiene vínculos con varias organizaciones locales, africanas e internacionales con objetivos relacionados.

Resultados

La transferencia de tecnología en Sudáfrica muestra signos alentadores de progreso pero, a pesar de estos avances, debe reconocerse que el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de la transferencia de tecnología puede y, de hecho, debe mejorarse.

Otros Elementos

Por lo tanto, es instructivo identificar las limitaciones y discutir cómo superarlas.

Un resumen del progreso hasta la fecha

La transferencia de tecnología en Sudáfrica muestra signos alentadores de progreso:

Unos cuantos TTO han estado operando durante varios años y ahora se consideran entidades establecidas dentro de sus organizaciones.

En los primeros años del siglo XXI se han establecido varios TTO nuevos o están en proceso de ser lanzados.

Se está construyendo gradualmente un historial de acuerdos de licencias y compañías de escisión.

Existe un núcleo de profesionales con experiencia en la transferencia de tecnología que están entusiasmados con compartir sus habilidades con los recién llegados a la profesión.

Una organización vibrante de partes interesadas proporciona una plataforma para la creación de redes y el desarrollo profesional en el campo.

Se han establecido vínculos que fortalecen las colaboraciones de investigación y las asociaciones de transferencia de tecnología con organizaciones en otros lugares del continente africano e internacional.

Todo esto está respaldado por el apoyo del gobierno.

Restricciones: Pocas revelaciones de invención

Las OTT sudafricanas generalmente reciben un flujo débil de revelaciones de invención.

Hay varias razones para esto. Algunos académicos sobrecargados que hacen malabares con cargas de enseñanza pesadas, responsabilidades de investigación y deberes administrativos son reacios a asumir las obligaciones adicionales que siguen a la divulgación de un invento. Otros investigadores desconocen o son escépticos sobre el papel de la OTT.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los niveles de financiamiento de la investigación también son bastante bajos, lo que limita el resultado general de la investigación (y, por lo tanto, el subconjunto con potencial de comercialización).

Además, la combinación de fondos típica de las universidades sudafricanas las deja con una proporción relativamente pequeña de propiedad intelectual no comprometida. Pocas universidades sudafricanas contribuyen sustancialmente a la investigación con sus propios presupuestos internos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La financiación (o financiamiento) del gobierno constituye una proporción relativamente pequeña del gasto total en investigación, y así, la mayor parte de la financiación (o financiamiento) de la investigación proviene de fuentes externas, incluidas compañías locales e internacionales, organizaciones filantrópicas, agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los proyectos de investigación realizados con dicha financiación (o financiamiento) se rigen por acuerdos de investigación que, entre otras cosas, establecen términos para el uso y la propiedad de la propiedad intelectual del proyecto.

Aspectos

Las entidades comerciales insisten con frecuencia en la asignación de cualquier propiedad intelectual del proyecto, e incluso las entidades de financiación (o financiamiento) sin fines de lucro exigen cada vez más disposiciones de propiedad intelectual más estrictas (aunque en general por diferentes motivos, como garantizar su propia libertad de operación para utilizar o difundir la información). La tasa de divulgación de la invención podría mejorarse en cierta medida mediante acciones proactivas por parte de la OTT (por ejemplo, una comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) más efectiva de sus servicios a clientes potenciales dentro de la institución, auditorías de IP más frecuentes de grupos de investigación o la introducción de Procedimientos internos de divulgación obligatoria previa publicación.

Pero en última instancia, se necesitan más ejemplos de tecnologías comercializadas con éxito para persuadir a los investigadores escépticos de que vale la pena divulgar los inventos.

Restricciones: Altos costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con las patentes

Patentar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) son un problema. Una nueva TTO normalmente se esfuerza por asegurar una asignación de presupuesto razonable para la presentación de patentes y el procesamiento.

En ocasiones, se considera que la OTT compite con los investigadores, muchos de los cuales preferirían que esta financiación (o financiamiento) fuera directamente a la investigación.

La protección de patentes rara vez vale la pena si se persigue solo en Sudáfrica porque el mercado local no es muy grande.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La volatilidad (véase su definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), sobre este término) de la moneda hace que sea difícil presupuestar adecuadamente para la solicitud internacional de patentes.

Además, debido a la presión que enfrentan los académicos para publicar sus investigaciones, las patentes a menudo se realizan antes de lo que sería óptimo, con el resultado de que la tecnología no está suficientemente desarrollada para interesar a un licenciatario en el momento en que debe presentarse internacionalmente.

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Las universidades no pueden confiar en los licenciatarios para asumir los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de patentes extranjeras; a lo mejor, pueden esperar ser reembolsados ​​en una fecha posterior, siempre y cuando la tecnología finalmente tenga licencia.

Otros Elementos

Por lo tanto, las OTT están severamente limitadas en cuanto al número de oportunidades de patentes que pueden perseguir. Esto ha sido parcialmente abordado por el Fondo de Apoyo a las Patentes del Fondo de Innovación, que permite a las universidades y organizaciones de investigación públicas reclamar retrospectivamente hasta el 50% de sus gastos en costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) relacionados con las patentes.

Capacidad limitada

Las oportunidades locales de capacitación son limitadas. Hay solo unos pocos profesionales experimentados en la transferencia de tecnología que actúan como mentores y comparten buenas prácticas. Al mismo tiempo, el número de nuevos participantes y los puestos disponibles en la profesión son muy pocos para mantener programas especializados de capacitación extendida.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, las iniciativas de creación de capacidad consisten en cursos cortos que intentan atraer a una amplia audiencia cubriendo una amplia gama de temas generales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las oportunidades para la educación continua sobre temas más avanzados son raras y, a menudo, se incluyen como parte de los cursos con una gran proporción de contenido para principiantes. Se están investigando los programas de creación de capacidad a más largo plazo, y algunas organizaciones han establecido programas de pasantías, pero es probable que el sistema todavía sea demasiado inmaduro para evaluar con precisión las necesidades futuras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de un programa ambicioso dedicado solo se justificarán si hay un grupo suficientemente grande de candidatos. Es difícil determinar con qué rapidez el sistema podrá absorber a los nuevos participantes, así como estimar la cantidad de profesionales de transferencia de tecnología necesarios para establecer y mantener un sistema eficaz.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Gran parte de esto dependerá de cuándo las instituciones sin TTO comiencen a requerir servicios de transferencia de tecnología (ya sea a través de una TTO institucional o a través de proveedores de servicios externos). Es probable que se requiera un monitoreo continuo y refinamientos.

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Mientras tanto, también se están explorando oportunidades de capacitación en el extranjero.

Expectativas y objetivos poco claros para las OTT

La razón para la transferencia de tecnología universitaria es a menudo mal entendida, lo que dificulta obtener el apoyo de la comunidad universitaria en general.

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Los objetivos de generación de ingresos a menudo adquieren mayor importancia de lo que deberían, y los ingresos provenientes de actividades de transferencia de tecnología de una institución siguen siendo una de las principales medidas de éxito, a pesar del hecho de que la mayoría de las instituciones reconocen explícitamente que la generación de ingresos no es un factor importante de su tecnología. actividades de transferencia. Entre otras cosas, esto lleva a algunos académicos a criticar al TTO por el motivo ideológico de que las universidades no deberían emprender actividades comerciales.Tema: operaciones-empresariales. Otros se resisten a la idea de que la universidad tiene algún derecho de propiedad intelectual que se sienten con derecho a poseer personalmente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La gerencia ejecutiva a menudo tiene expectativas poco realistas sobre los retornos financieros que probablemente generará la OTT.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando estos no se materializan rápidamente, retiran el soporte o redirigen el enfoque del TTO.

Otros Elementos

Por lo tanto, se deben establecer objetivos claros (preferiblemente en conjunto con las partes interesadas) y comunicarse a todos de manera frecuente y efectiva.

Dificultades con la gestión de la propiedad intelectual en las ciencias de la vida

El panorama de la PI se ha vuelto cada vez más complejo, en particular con respecto a las invenciones biotecnológicas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La experiencia disponible, sin embargo, es limitada. Solo un puñado de abogados de patentes locales tienen capacitación en ciencias de la vida, y aquellos con títulos avanzados son aún más escasos. A menudo se encuentran restricciones de libertad para operar. El acceso a material biológico, reactivos o herramientas con fines de investigación (por ejemplo, en un MTA) podría facilitar el desarrollo de una nueva invención, pero la negociación de los derechos para uso comercial puede llevar demasiado tiempo o ser complicada de seguir, o la Los términos ofrecidos pueden ser prohibitivos.

Oportunidades limitadas de licencia

Faltan oportunidades de licencias para las empresas existentes.

Aspectos

Las empresas nacionales a menudo carecen de los mercados o canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de distribución para una explotación viable. Sin un historial o contactos personales para facilitar enlaces significativos, la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) a compañías extranjeras puede ser difícil. Al mismo tiempo, las oportunidades de escisión para nuevos negocios son pocas y distantes entre sí. El financiamiento no es fácil de obtener de las instituciones financieras adversas al riesgo y de los capitalistas de riesgo, que desconfían especialmente de la biotecnología porque no la comprenden.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los inversores ángel son pocos y distantes entre sí.

Conclusión

Claramente, el impacto del Marco de PI será uno de los factores más críticos que determinarán las perspectivas futuras de la transferencia de tecnología en Sudáfrica.

Sin embargo, es probable que el éxito final de esta iniciativa dependa de la implementación de los detalles que no se proporcionan en el Marco. Tendrán que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los diferentes niveles de recursos, experiencia y capacidad en investigación, gestión de investigación y transferencia de tecnología en diferentes organizaciones. Las expectativas deberán ser manejadas con cuidado. Un creciente cuerpo de evidencia muestra que 1) se necesitan inversiones sustanciales en la transferencia de tecnología para generar beneficios posteriores, 2) por lo general hay un lapso de tiempo significativo antes de que se obtengan los beneficios netos, y 3) la distribución de los retornos es muy sesgada (por ejemplo, Análisis de encuestas AUTM).12 Pero en Sudáfrica sigue siendo una percepción bastante común de que la principal motivación para emprender actividades de transferencia de tecnología en una universidad es generar ingresos. Afortunadamente, esta no es una percepción universal, pero los profesionales de la transferencia de tecnología, el gobierno y las agencias como el Fondo de Innovación tendrán que disipar esas percepciones erróneas a través de estrategias de comunicación efectivas. Uno de los mayores beneficios que podría proporcionar la legislación prevista sería alinear las políticas de propiedad intelectual de las agencias de financiamiento público, lo que reduciría los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de transacción de navegar por las estructuras complejas y variadas que existen actualmente y que a menudo requieren negociaciones prolongadas.

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No es evidente, sin embargo, que la legislación logre esto. De manera similar, al proporcionar directrices claras para el uso y la propiedad de la propiedad intelectual desarrollada en instituciones de investigación públicas con financiamiento de la industria, las negociaciones en torno a los acuerdos de investigación patrocinada podrían simplificarse y agilizarse. El Marco propone una posición de propiedad predeterminada por parte de la organización pública, que puede modificarse si se cumplen ciertos criterios. Esto establece un punto de inicio útil, siempre y cuando el proceso de excepciones a la posición predeterminada no sea demasiado engorroso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La financiación (o financiamiento) del sector privado representa una mayor proporción de la financiación (o financiamiento) de la investigación general en Sudáfrica que en muchos otros países (estimado en un 28% en total, según el CENIS 13).), y las universidades querrán evitar crear desincentivos para sus colaboradores y patrocinadores de investigación de la industria. Al mismo tiempo, tal apoyo de investigación tiene un precio porque rara vez recupera completamente los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) y los gastos generales. El Marco de PI reforzará la posición negociadora de las instituciones a este respecto al facilitar el precio de los contratos de investigación de manera adecuada. El Marco para los Derechos de Propiedad Intelectual ha llamado la atención sobre la necesidad de una explotación más efectiva de la investigación financiada con fondos públicos, estimulando un debate sólido entre las partes interesadas de todo el país.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La prueba real de su impacto, por supuesto, vendrá con la implementación.

Se puede esperar un resultado positivo si se adopta un enfoque cooperativo y habilitante que se base en la experiencia de las organizaciones activas en el campo durante algún tiempo. Un enfoque que es demasiado prescriptivo y carece de flexibilidad suficiente para tener en cuenta las circunstancias únicas probablemente dará resultados mucho menos valiosos. Autor: Williams, 2007