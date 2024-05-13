La Teoría de la Economía Política

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre la Teoría de la Economía Política. A continuación se explicará este tema.

Los fundamentos histórico-teóricos de la economía política

El estudio general de la economía política se basa en el pensamiento de la Ilustración escocesa del siglo XVIII y su crítica en el siglo XIX. Para Adam Smith, David Ricardo y otros, el estudio de las cuestiones económicas se denominaba economía política y se basaba en la teoría social.

Algunas Observaciones Adicionales

Smith (en las primeras páginas de su obra de 1776) definió la economía política como el estudio de la "riqueza" (bienes materiales) o la asignación de recursos y se preocupó por "cómo la humanidad se las arregla para asignar los recursos escasos con miras a satisfacer ciertas necesidades y no otras". Además, la economía política se centraba en la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de la riqueza y las consecuencias para el bienestar de los individuos y la sociedad. Más concretamente, estudiaron un arreglo para la asignación de recursos: estudiaron el capitalismo como sistema de producción social. La economía política clásica evolucionó a la par que el capitalismo, añadiendo el materialismo histórico y el análisis de clase de Karl Marx y Federico Engels en el siglo XIX, haciendo hincapié en una crítica radical del sistema capitalista en evolución a través de una postura moral en oposición a las características injustas de dicho sistema.

Sin embargo, durante la última mitad del siglo XIX se produjo un cambio fundamental en el estudio de las cuestiones económicas, ya que se pasó del macroanálisis al microanálisis.

Algunas Observaciones Adicionales

Se hizo hincapié en las preocupaciones individuales más que en las sociales, y los métodos se extrajeron de las ciencias sociales más que de la filosofía moral. Estos cambios básicos se reflejaron en el cambio de nombre de la disciplina: de economía política a economía. La persona a la que se suele atribuir el cambio de nombre, William Jevons, sugirió en 1970 que la economía era el estudio de "la mecánica de la utilidad y el interés propio...

Algunas Observaciones Adicionales

Satisfacer nuestros deseos al máximo con el menor esfuerzo... maximizar el placer es el problema de la economía". Los economistas neoclásicos hicieron una distinción más nítida que sus predecesores entre la explicación de lo que es, en un sistema económico, y la consideración de lo que debería ser.

Aunque la economía neoclásica prevalece hoy en día, la economía política ha continuado en diferentes formas. Han surgido varias versiones conservadoras, como el enfoque corporativista y la teoría de la elección pública (también conocida como economía política nueva o positiva). Estos enfoques suelen argumentar que la libertad individual puede ampliarse aplicando los principios neoclásicos a una gama más amplia de cuestiones que otros economistas.

La economía política de la comunicación

Por su parte, la economía política institucional representa un enfoque que se centra en los factores tecnológicos e institucionales que influyen en los mercados. Aunque algunos trabajos en los estudios de comunicación se basan en el análisis institucional, una economía política radical, crítica o marxiana es probablemente la tradición que se representa cuando uno se refiere a "la economía política de la comunicación".

Para comprender plenamente el enfoque de la economía política en el estudio de los medios y la comunicación, es necesario rastrear los fundamentos de la propia economía política, como se ha hecho más arriba, y en otros lugares de esta plataforma digital.

En "The Political Economy of Communication", Vincent Mosco (1996) ha definido esta versión de la economía política como "el estudio de las relaciones sociales, en particular las relaciones de poder, que constituyen mutuamente la producción, la distribución y el consumo de recursos". Explica que la economía política tiene que ver con la supervivencia y el control, es decir, con cómo se organizan las sociedades para producir lo necesario para sobrevivir y cómo se mantiene el orden para cumplir los objetivos sociales. Mosco delinea además cuatro características centrales de la economía política crítica, que son útiles para entender este enfoque:

El cambio social y la historia. La economía política continúa la tradición de los teóricos clásicos, descubriendo la dinámica del capitalismo: su naturaleza cíclica, el crecimiento del capital monopolista, el aparato estatal, etc.

Totalidad social. La economía política es un enfoque holístico o, en términos concretos, explora la relación entre las mercancías, las instituciones, las relaciones sociales y la hegemonía y explora la determinación entre estos elementos, aunque algunos elementos se destacan más que otros.

Filosofía moral. La economía política crítica también sigue el énfasis de los teóricos clásicos en la filosofía moral, incluyendo no sólo el análisis del sistema económico sino también la discusión de los problemas políticos y las cuestiones morales que surgen de él. Para algunos estudiosos contemporáneos, ésta es la característica distintiva de la economía política.

La praxis. Por último, los economistas políticos intentan trascender la distinción entre investigación y política, orientando su trabajo hacia el cambio social real y la práctica, o como sostenía Marx (1886): "Los filósofos sólo han interpretado el mundo de diversas maneras; la cuestión es cambiarlo".

El modelo de Mosco (1996) es similar a la formulación desarrollada por los economistas políticos británicos Graham Murdock y Peter Golding, que han distinguido la economía política crítica de la economía dominante: es holística, histórica y se ocupa fundamentalmente del equilibrio entre la empresa capitalista y la intervención pública, y va más allá de las cuestiones técnicas de eficiencia para abordar cuestiones morales básicas de justicia, equidad y bien público.

En resumen, una de las principales preocupaciones de los economistas políticos es la asignación de recursos (asuntos materiales) en las sociedades capitalistas. Mediante el estudio de la propiedad y el control, los economistas políticos documentan y analizan las relaciones de poder, el sistema de clases y otras desigualdades estructurales. Los economistas políticos críticos analizan las contradicciones y sugieren estrategias de resistencia e intervención. El enfoque incluye tanto el análisis económico como el político, con métodos extraídos de la historia, la economía, la sociología y la ciencia política. Estas explicaciones sientan las bases para aplicar la economía política al estudio de la comunicación (véase más detalles), su teoría y, en general, la economía de los medios de comunicación en su conjunto.

Datos verificados por: Peter

Ejemplo de Obra de Teoría de la Economía Política

Nota: Véase también el contenido acerca de Economía Política Preclásica Francesa.

"Tratado de economía política"

La primera edición de "Tratado de economía política, o simple exposición de la manera en que se forjan, distribuyen y consumen las riquezas" de Jean-Baptiste Say (1767-1832) data de 1803.

Algunas Observaciones Adicionales

Say sólo tenía entonces treinta y seis años. La redacción de esta obra se produjo en un momento crucial de su carrera. En 1799, Say abandona la revista La Décade philosophique, littéraire et politique, el Primer Cónsul le nombra miembro de la Comisión de Finanzas del Tribunado, y a finales de año escribe Olbie, ou Essai sur les moyens d'améliorer les mœurs d'une nation, una reflexión sobre la nueva sociedad en el marco de una utopía, y es a principios de 1800 cuando comienza a escribir un Traité d'économie politique. Nada más aparecer en 1803, el libro tuvo un gran éxito y Bonaparte, que deseaba la ayuda de Say para un plan de mejora de las finanzas, le propuso una nueva edición de su obra adaptada a las grandes ideas del futuro emperador. Las reticencias de Say llevaron a prohibir la publicación de la segunda edición, y no fue hasta 1814 y la caída del Imperio cuando se publicó una nueva edición.

El Tratado se presenta como un manual, y la primera preocupación de Say fue hacer de él un medio de difusión de la economía política como ciencia para todos los productores y no ya para la administración. Por otra parte, su libro, que rompía claramente con el mercantilismo y la fisiocracia, mostraba una voluntad de seguir los pasos de Adam Smith, pero con el objetivo pedagógico de formatearla y clarificarla "a fin de hacer la doctrina tan popular que cualquier hombre de mente recta pudiera captarla en su totalidad y en sus detalles y aplicar sus principios a todas las circunstancias de la vida". El Tratado es el primer libro que expone la ciencia económica de forma didáctica y ordenada, según una división que dominará la economía política liberal del siglo XIX: producción, distribución y consumo de la riqueza.

La "producción de riqueza" es el primer libro de la obra, pero representa casi la mitad del conjunto. En la producción intervienen no sólo el trabajo, sino también el capital, los "agentes naturales" y las máquinas.

Algunas Observaciones Adicionales

Say está atento a todo lo que pueda favorecer la producción. Denuncia la inercia del capital improductivo en manos de la aristocracia, las reglamentaciones administrativas y los monopolios estatales que obstaculizan la movilización de las fuerzas productivas, así como las empresas privilegiadas. Después de Smith, también expresó su hostilidad al sistema colonial.

El Libro II "De la distribución de la riqueza", que constituye un tercio de la obra, está dedicado al estudio de la renta: la "renta industrial", conocida como "beneficios", pero Say utiliza el concepto de forma muy amplia y lo aplica al erudito, al empresario, al trabajador, a la renta del capital, a la renta de la tierra y a la tenencia.

El libro III "Sobre el consumo de la riqueza" contrapone el "consumo productivo" y el "consumo improductivo". Pero es sobre todo el "consumo público" imprudente lo que condena, así como la carga fiscal que lo acompaña: "El gasto público improductivo, lejos de favorecer la producción, la perjudica prodigiosamente [...]. Los impuestos, al elevar el precio de los productos, reducen el consumo que puede hacerse de ellos".

La aparición del empresario en la economía política

El análisis de la producción es la parte más importante del Tratado y el ámbito en el que el enfoque de Say es más innovador, en la medida en que se aparta de la versión materialista de Smith: "La producción", dice, "no es una creación de materia, sino de utilidad". La utilidad es la base del valor, y el precio de las cosas mide su utilidad.

Algunas Observaciones Adicionales

Si la competencia no se ve obstaculizada, ya sea por el Estado o por un monopolio, el precio de mercado expresa el valor real, y el coste de producción no es más que una restricción que determina el umbral a partir del cual el productor deja de producir. El Tratado marca el inicio del abandono de la noción de valor-trabajo.

Algunas Observaciones Adicionales

Según Say, el valor es un valor de mercado que sólo puede definirse mediante el intercambio. A partir de entonces, Say concede un carácter productivo a la actividad del científico, del empresario o del comerciante, que contribuyen a la formación del valor de utilidad.

La producción liberada de las trabas del Estado del Antiguo Régimen, de sus privilegios y monopolios y de sus barreras aduaneras, no conoce límites. Toda producción conduce a una distribución equivalente de la renta, por lo que no puede existir una brecha duradera entre la producción y el consumo. La oferta crea su propia demanda: ésta es una de las expresiones de la famosa "ley de las salidas" que hizo célebre el Tratado. Desde este punto de vista, las crisis no son más que la sanción de una producción insuficiente. "Sólo los obstáculos a la producción impiden que los productos se vendan". El remedio para una crisis es, pues, aumentar la producción. Extendido al ámbito del comercio internacional, el planteamiento de Say justificaba el libre comercio, fustigaba el mercantilismo y afirmaba que, para que uno venda, el otro debe poder comprar, y que el comercio era tanto más favorable cuanto más rico era con otras naciones, una idea muy innovadora en la época.

En la "ley de las oportunidades", la figura central es el empresario, enfrentado a la incertidumbre del mercado y al problema práctico de anticipar la demanda. El empresario aplica los conocimientos del científico mediante la innovación técnica para crear utilidad, realiza una tarea de coordinación social y reduce la incertidumbre del productor sobre los bienes que debe producir, tanto en términos de cantidad como de valor. El empresario está en el centro de una sociedad industrial y productivista, en la que el hombre ejerce su poder sobre la naturaleza para aumentar indefinidamente la riqueza, gracias sobre todo a la utilización de máquinas y capital, y no a la división del trabajo valorada por Adam Smith.

Pero si se valora al empresario, Say, que sigue siendo "un buen republicano" en palabras de Stuart Mill, desea que los trabajadores "no se vean reducidos a venderse al mínimo", lo que le parece una de las lacras de la sociedad inglesa. Al tiempo que subraya el papel del empresario, aspira a una sociedad dominada por una clase media ilustrada que no se preocupe enteramente de la producción y cuya "honesta mediocridad" esté tan alejada de la "opulenta fortuna" como de la pobreza. El Tratado, que pertenece a un grupo de obras cuyo objetivo es poner fin a la Revolución, ve el remedio a la crisis revolucionaria en una movilización liberal de las fuerzas productivas y considera que este esfuerzo, lejos de ampliar las diferencias en la sociedad, permitirá por el contrario eliminar el pauperismo, que es una herencia del pasado y no una amenaza para el futuro.

A partir de la década de 1820, numerosas traducciones atestiguan el gran éxito del Tratado, que no sólo se difundió en Europa, sino también en Estados Unidos y Rusia. Además de las sociedades eruditas y los círculos académicos, el Tratado llegó a ser muy leído por los propios empresarios. Tras un eclipse a principios del siglo XX, debido a la difusión de una economía política que criticaba la hostilidad de Say hacia el análisis matemático, el Tratado recuperó su aura a raíz del éxito contemporáneo de las ideas y políticas liberales.

Revisor de hechos: EJ

Ejemplo de Teórico de la Economía Política

La mayoría de los eruditos canadienses en la materia de la economía política coinciden en que el economista político canadiense preeminente fue Harold Innis. Estudió el COMERCIO DE LA PIEL, la construcción de los ferrocarriles, la relación entre la extracción de productos básicos y la naturaleza del Estado canadiense, y teorizó sobre la interacción entre los medios de comunicación y los sistemas de gobierno. Los economistas políticos canadienses contemporáneos se han basado en la obra de Innis.

Algunas Observaciones Adicionales

Se han concentrado en la relación de la economía y el Estado canadienses con las economías y los Estados de otros países más poderosos, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también han examinado temas como la formación de la burguesía y la clase obrera, la "cuestión nacional" en Québec, la industrialización y los recursos naturales.

Los primeros escritos de Innis sobre economía e historia económica dieron lugar a un enfoque distintivamente canadiense de estos temas, y sus posteriores intentos de analizar la crisis de la civilización occidental abrieron el camino a un nuevo énfasis en la importancia de los distintos modos de COMUNICACIÓN para comprender la naturaleza y el desarrollo de una sociedad.

Veterano de la Primera Guerra Mundial, Innis estudió en McMaster y en la Universidad de Chicago.

Algunas Observaciones Adicionales

Su elección de un tema de tesis canadiense, una historia del FERROCARRIL DEL PACÍFICO CANADIENSE, fue su primer paso hacia una reorientación de muchos campos de estudio relacionados con Canadá, especialmente en las ciencias sociales. En 1920, Innis se incorporó al departamento de economía política de la Universidad de Toronto, donde permaneció hasta su muerte.

Durante la década de 1920 se sintió cada vez más insatisfecho porque creía que los académicos formados en Estados Unidos y Gran Bretaña que predominaban en las universidades canadienses aplicaban modelos inadecuados en sus análisis de la economía de Canadá. La primera obra importante de Innis, El comercio de pieles en Canadá (1930), consolidó su reputación e introdujo la TESIS STAPLE del desarrollo económico. Innis también se opuso a la escuela continentalista y argumentó que las fronteras políticas de Canadá eran el resultado lógico de la historia económica del país, contrariamente a los postulados del CONTINENTALISMO.

Nombrado director del departamento de economía política en 1937, Innis siguió trabajando en su segundo gran estudio, The Cod Fisheries (1940). Aunque tuvo problemas para encontrar un editor adecuado debido a su farragoso estilo de redacción, esta obra le situó en la vanguardia de los historiadores económicos del mundo. Mientras que El comercio de pieles había desmarcado a Canadá de Estados Unidos, La pesca del bacalao subrayaba las raíces europeas de Canadá.

Durante la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, Innis aceptó el reto de defender la integridad de las universidades y de la erudición, que veía en peligro por el ambiente general de crisis. Participó activamente en la creación de sociedades, como la Asociación Canadiense de Ciencias Políticas y la Asociación Americana de Historia Económica, y utilizó sus contactos y su prestigio para conseguir financiación para la investigación canadiense.

De forma más controvertida, se opuso enérgicamente a los esfuerzos de colegas académicos como F.W. UNDERHILL que participaban en la LIGA PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. En gran medida, el distanciamiento de nuestra comunidad académica canadiense contemporánea de la implicación política deriva de sus actitudes y esfuerzos.

La reputación académica de Innis le valió una invitación para visitar la Unión Soviética en 1945.

Algunas Observaciones Adicionales

Su Diario ruso, publicado póstumamente, muestra su profunda preocupación por los problemas de la civilización occidental. Al llamar la atención sobre el impacto de los medios de comunicación en el alcance y la duración de una civilización, las investigaciones de Innis sobre la comunicación culminaron su intento de toda la vida de explicar la interpenetración entre Canadá y la civilización occidental.

Innis expresó estas preocupaciones en su discurso presidencial de 1947 ante la Real Sociedad de Canadá, titulado "El búho de Minerva", aunque sus argumentos fueron poco comprendidos en aquel momento.

Algunas Observaciones Adicionales

Sostenía que Europa occidental y Norteamérica se encontraban en un estado de profunda crisis. Esta crisis se agravaba porque los medios de comunicación dominantes fomentaban una preocupación obsesiva por el presente, con la consecuencia de que los políticos y los eruditos no eran capaces de comprender sus circunstancias ni de idear un remedio adecuado para sus problemas.

Innis continuó sus investigaciones en medio de unas responsabilidades administrativas cada vez más pesadas. En 1947 se convirtió en decano de la escuela de postgrado de la U de T, y en 1948 visitó Inglaterra para pronunciar las conferencias Beit, material que más tarde incluyó en Imperio y comunicaciones (1950). Este estudio sinóptico desde el antiguo Egipto hasta el presente explora el tema de la interconexión entre la vitalidad y durabilidad de los países e imperios y los modos de comunicación que predominaban en ellos. Innis seguía trabajando en estas ideas en el momento de su muerte.

Innis tuvo pocos seguidores en vida, aunque desde su muerte se ha granjeado admiradores de distintas disciplinas académicas, desde Marshall MCLUHAN en comunicación hasta marxistas canadienses interesados en su estudio de las interrelaciones entre economía, política y sociedad.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, pocos discípulos de Innis han tenido el valor y el genio de seguirle en la amplitud de sus lecturas y teorizaciones.

Revisor de hechos: Mix

Placer y dolor en economía

En inglés: Pleasure and Pain in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Teoría de la economía política en economía.

Introducción a: Placer y dolor en este contexto

El placer y el dolor son los únicos motivos que se tienen en cuenta en la economía política en la medida en que "se hace una completa abstracción de cualquier otra pasión o motivo que no sea el deseo de riqueza; excepto aquellos que pueden considerarse como principios perpetuamente antagónicos al deseo de riqueza, a saber, la aversión al trabajo y el deseo de disfrutar en el presente de indulgencias costosas" (Mill, Unsettled Questions). Este tema puede interesar a los economistas profesionales. Esta abstracción, legítima dentro de unos límites, es susceptible de ser forzada en varias direcciones. En esta plataforma digital se tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Teoría de la economía política. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

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La naturaleza de las expectativas en las economías políticas modernas

Expectativas, narrativas y regímenes socioeconómicos

Esta sección propone una historia de las grandes narrativas asociadas a una sucesión de regímenes socioeconómicos recientes. Desde la década de 2000, la incertidumbre radical ha aumentado enormemente, dada la innovación generalizada y la complejidad sin precedentes de las interdependencias nacionales e internacionales. En estas circunstancias, los actores no pueden formarse expectativas plenamente racionales porque el pasado es un mal predictor del futuro. Esta agonía de la hipótesis de las expectativas racionales ha abierto un amplio espacio para considerar el papel que desempeñan las narrativas económicas en condiciones de incertidumbre. Estas narrativas suelen tener una forma bastante simple y prometen una reducción drástica de la incertidumbre radical y de la complejidad del sistema. Las empresas utilizan la narrativa para convencer a los mercados de que financien proyectos atrevidos e inciertos, y los responsables de la política económica confían en ella para coordinar la acción. De este modo, los imaginarios y las narrativas son cruciales para mover los espíritus capitalistas, pero a costa de crisis financieras y económicas recurrentes, ya que cada una de ellas resulta deficiente a su vez.

La teoría de la narrativa de la convicción y la comprensión de la toma de decisiones en economía y finanzas

Esta sección describe el contexto radicalmente incierto al que se enfrentan los gestores monetarios y cómo lo afrontan desarrollando narrativas de la convicción. A continuación, generaliza estos hallazgos para introducir una teoría más amplia de la toma de decisiones en un contexto de incertidumbre radical, denominada Teoría de las Narrativas de Convicción (TNC). La Teoría de la Narrativa de la Convicción difiere de los enfoques estándar de la toma de decisiones en economía y psicología conductual que se limitan a teorías del procesamiento eficiente e ineficiente de la información en contextos en los que se dispone de datos para calcular probabilidades futuras. En la incertidumbre radical, no podemos saber qué fragmentos de información son útiles. La Teoría de la Narrativa de la Convicción explica la capacidad humana para hacer frente a esta situación: los actores organizan su experiencia a través de narrativas y utilizan las emociones vinculadas a ellas para sentir la convicción de actuar. En efecto, la Teoría de la Narrativa de la Convicción hace operativa la formulación de Keynes de los espíritus animales como solución humana a la incertidumbre radical; y proporciona microfundamentos más plausibles y empíricamente fundamentados sobre los que construir la comprensión de los resultados económicos agregados, el desarrollo de los monocultivos y la inestabilidad de los mercados financieros.

Revisor de hechos: Mox

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Futuro y Límites de la Economía

El capítulo final (en su última edición, pues en las anteriores no aparecía, del libro "Los filósofos mundanos", de Robert L. Heilbroner aborda los logros de los economistas en su conjunto. ¿Hasta qué punto han sido útiles sus redacciones para interpretar los acontecimientos reales? ¿Ha sido la predicción el objetivo del economista? ¿Es esta empresa un empeño digno? Entre los economistas descritos en ese libro, John Stuart Mill fue el que más se acercó a funcionar como pronosticador económico.

A diferencia de Mill, la mayoría de los teóricos redujeron sus perspectivas, ofreciendo poco más que una única opción para el futuro. En comparación con el resto, el Ensayo sobre la población de Thomas Malthus es el más limitado y dogmático en su predicción de la fatalidad por la superpoblación. Por el contrario, Karl Marx, el "Gran Predictor", se mantuvo cauto a la hora de grabar sus predicciones en piedra.

La razón de que la predicción económica siga siendo nebulosa y brumosa es que la economía difiere de otros estudios más científicos, como la astronomía o la física. Dado que la sociedad existe en un estado de flujo, su comportamiento es menos predecible que los movimientos de los planetas o el estado de los átomos en una molécula. Por ello, los economistas sólo están dispuestos a pronosticar una imagen generalizada de las tendencias futuras en lugar de detalles particulares. Estas generalizaciones económicas, o leyes, existen en una especie de vacío histórico, sin recurrir a los cambios inevitables en las situaciones de fondo. Por lo tanto, el estudiante avispado de economía espera cierta ambigüedad en las predicciones y sabe que debe aplicar el sentido común a cualquier gran diseño esquemático. En su estado normal, el pronóstico sólo es posible con dos condiciones:

Las regularidades del comportamiento deben regir la vida de los individuos. Estos "datos dados" permiten al economista crear afirmaciones del tipo "si... entonces", como la conjetura de Thomas Malthus de que si los trabajadores siguen ampliando sus familias durante las épocas de bonanza, la población mundial pronto superará los recursos necesarios para alimentar a las multitudes. De forma similar, Karl Marx creía que si los capitalistas seguían oprimiendo a las clases trabajadoras, sus acciones conducirían a una guerra de clases y al inevitable colapso del capitalismo. El resultado de la economía influirá en la sociedad en su conjunto. Los economistas como grupo comparten la creencia común de que la forma en que la gente gasta su dinero afecta a la "forma general de las cosas por venir". Dado que el dinero es parte integrante de la totalidad de la sociedad, no puede pasarse por alto en ningún análisis de la civilización en su conjunto.

Estas dos condiciones aclaran cómo llegó Schumpeter a la conclusión de que los capitalistas evolucionarían hasta convertirse en burócratas apoltronados. Creía que se produciría un cambio en la naturaleza humana.

Algunas Observaciones Adicionales

Significativamente, sin embargo, fue el primer economista en declarar que la economía era menos crucial para la historia humana que la política o la sociología. En resumen, es notable que la economía, aparte de otras ciencias sociales, sea capaz de predicar leyes de cualquier tipo, especialmente leyes definitivas que describen cómo reaccionarán los compradores y los vendedores en el mercado.

Al evaluar hasta qué punto las leyes de la economía describen el comportamiento real, el estudiante notará inmediatamente las limitaciones del tiempo. Economistas como Adam Smith fueron incapaces de prever cómo cambiarían los sistemas fabriles a raíz de descubrimientos revolucionarios, como el proceso de fabricación del acero, que sustituyó a la humilde fábrica de alfileres. Del mismo modo, David Ricardo no previó las mejoras en la productividad agrícola del siglo XIX; tampoco John Stuart Mill o Karl Marx predijeron con claridad los cambios innovadores en el control político de la economía. En tiempos más recientes, incluso las teorías de Keynes y Schumpeter han sufrido ya importantes reveses a medida que los acontecimientos se han movido en direcciones que ninguno de los dos hombres podía prever.

Lo más significativo para el varapalo de la predicción económica es el hecho de que los economistas como grupo no han sido capaces de predecir tres tendencias:

El crecimiento de la tecnología. Adam Smith fue incapaz de adivinar que la producción en masa alteraría enormemente el sistema fabril. Además, David Ricardo no tenía ni idea de lo drásticamente que la energía de vapor alteraría la producción. En general, estos videntes del mercado no comprendieron cómo las máquinas podrían desplazar a la mano de obra. Algunas Observaciones Adicionales Sólo Karl Marx conjeturó que las máquinas podrían sustituir a los trabajadores e incluso él se asombraría ante la moderna maquinaria impulsada por ordenador, en particular la sofisticada robótica que refuerza la industria automovilística.

Cambios en las actitudes y el comportamiento de la sociedad. Adam Smith supuso que los trabajadores seguirían siendo complacientes cuando, en realidad, se volvieron más militantes. Karl Marx, suponiendo que la perspectiva humana permanecería estática, no vio que los trabajadores podían resolver sus diferencias con los capitalistas dentro de los confines de una sociedad democrática.

Más profundo que las otras dos tendencias es el hecho de que las regularidades de la economía ya no son regulares. Adolph Lowe, que se pregunta cómo los comportamientos aleatorios de los individuos en el mercado consiguen abastecer a toda la comunidad, revela que las personas establecen un orden económico debido a su afán adquisitivo. Algunas Observaciones Adicionales Sin embargo, la voluntad de maximizar las finanzas personales disminuye a medida que se desarrolla el capitalismo. Las vidas humanas están tan bien amuebladas que el capitalismo moderno recurre a la publicidad para convencer al público de que necesita los nuevos productos que fabrican las fábricas. Así, uno de los "dados" fiables de la ecuación económica ya no es algo seguro.

En resumen, la visión económica se ha visto limitada por las vueltas y revueltas del camino histórico. Cada teoría económica ha llegado sólo hasta donde se lo permitían la tecnología y el estilo de vida imperantes en la época. Estas alteraciones mencionadas del capitalismo están produciendo, por tanto, un comportamiento menos predecible del mercado.

En una ruptura demostrativa con sus predecesores, Lowe sostiene que la economía ya no puede gobernarse desde dentro. Para mantener el equilibrio, la economía requiere una interferencia activa, como los incentivos fiscales. Así, la nueva función de la economía no es predecir sino controlar. El viejo sistema filosófico, ahora completamente desfasado, debe dar paso a una versión mejorada: la economía política.

En este punto, una cualidad del pronóstico económico parece más pertinente que en cualquier otro momento: la captación "preanalítica" de Schumpeter, que permite al economista reconocer las tendencias venideras, como el cuadro de élite empresarial de Schumpeter o la visión de Mill sobre la mejora humana. Aunque estas proyecciones se derivan de las personalidades y los antecedentes de los propios economistas, no deben descartarse como caprichosas o carentes de importancia. Más bien, merecen ser distinguidas por ser actos penetrantes, valientes e intelectuales.

En resumen, la economía, por estar arraigada en el comportamiento humano, no puede reducirse a una lista de fórmulas matemáticas. El intercambio económico funciona como un único bloque de construcción del cuadro social total. Aunque la economía es un estudio apasionante de un aspecto de lo que significa ser humano, sigue siendo sólo una visión de un panorama mundial complejo y siempre cambiante.

Análisis

El papel de la economía en la sociedad nunca ha parecido tan crucial como hoy. Hay decenas de miles de economistas en ejercicio que influyen en las decisiones de bancos, empresas y gobiernos.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, el campo de visión entre los economistas de hoy es muy reducido. Al carecer del alcance de un Adam Smith, un Thorstein Veblen o un John Maynard Keynes, estos profesionales se concentran en esferas de interés más reducidas, como el trabajo de Paul Samuelson en economía matemática, por el que ganó un premio Nobel.

Rompiendo con tradiciones anteriores, la economía moderna ensalza a figuras como Milton Friedman, portavoz del libre mercado, y John Kenneth Galbraith, cuya filosofía es contraria a la de Friedman.

Algunas Observaciones Adicionales

Sea cual sea el área de interés, a los economistas actuales no les faltan problemas que resolver, ya sea la depresión o la inflación. Bajo el estímulo del cambio masivo - globalización del mercado, hambruna en el tercer mundo en una era de opulencia y amenazas al orden industrial cuando Japón se enfrenta al gigante estadounidense - los economistas contemplan un sinfín de posibilidades. ¿Qué bendición mixta traerá la tecnología? ¿Sobrevivirá la tierra a los contaminantes producidos por la industria? ¿Ha ido la ecología demasiado lejos hacia la destrucción como para ser rescatada? ¿Supondrá el agotamiento de los combustibles fósiles el fin del sistema fabril? ¿Es posible una depresión mundial? ¿Se extenderá la tecnología al espacio exterior?

En ninguna de estas inquietantes situaciones la economía tendrá la resolución final. El ciudadano del mañana se encontrará con que el papel de la política invade cada vez más el crecimiento económico. Nunca más el mercado avanzará a su propio vapor, como parecía hacerlo en tiempos de Adam Smith. En consecuencia, el día de los filósofos mundanos parece haber terminado.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, su papel a la hora de enseñar a la humanidad a evaluar un engranaje importante de la civilización ha provocado una reacción que merece la pena: una mejor comprensión de sí misma.

Revisor de hechos: Wulf

Recursos

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Véase También

Economía Política, Guía de Economía Política, Política Económica, Sistemas Económicos, Desarrollo Económico, Desequilibrios Globales, Distribución de la Riqueza, Economía Global, Economía Internacional, Economía Mundial, Macroeconomía Internacional,