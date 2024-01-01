Tecnología de Cartera o Billetera Digital

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Tecnología de Cartera o Billetera Digital

Las carteras digitales son pequeños paquetes electrónicos que suministran automáticamente información, como números de tarjetas de crédito y direcciones de envío, para su uso en la realización de transacciones por Internet. También conocidos más ampliamente como servicios de pago por Internet, proporcionan un medio por el cual los clientes pueden pedir productos y servicios en línea sin tener que introducir nunca información confidencial y enviarla por correo electrónico o por la World Wide Web, donde es vulnerable al robo por parte de los piratas informáticos y otros ciberdelincuentes. Así pues, los monederos digitales permiten a los consumidores hacer compras en línea de manera fácil y segura, salvaguardando la privacidad de los hábitos de compra y la información financiera. Tradicionalmente, las carteras digitales se almacenaban en los escritorios de las computadoras personales. A principios del decenio de 2000 los nuevos monederos digitales eran compatibles con los dispositivos inalámbricos y otros dispositivos móviles, y con mayor frecuencia se almacenaban en un servidor central de propiedad de un vendedor de monederos digitales o un proveedor de servicios de Internet (ISP). Los vendedores de billeteras digitales mantienen relaciones con los comerciantes en línea de manera similar a las que existen entre las compañías de tarjetas de crédito y las tiendas de bricolaje. El vendedor de monederos digitales cobra una comisión al minorista por cada compra relacionada con el monedero del vendedor, o los comerciantes pagan al vendedor una tarifa fija por aceptar el monedero del vendedor en sus transacciones. A su vez, las empresas y los clientes acuerdan mutuamente utilizar los productos, programas informáticos y servicios de un determinado vendedor de billeteras digitales, que luego actúa como intermediario en todas las transacciones entre la empresa y sus clientes.

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De esta manera, los clientes no necesitan transmitir los números de las tarjetas de crédito para cada transacción.

En su lugar, envían la orden de compra al proveedor de monederos, que simplemente la carga en la cuenta del cliente. USANDO CARTERAS DIGITALES Las carteras digitales fueron anunciadas como una de las innovaciones tecnológicas que ayudarían a cumplir la promesa de la máxima comodidad de compra que ofrece el comercio electrónico.

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Mientras que los compradores en línea no tienen que hacer largas colas o sentarse en el tráfico para hacer sus compras, el largo y a menudo enrevesado proceso de llenado de formularios que se requiere para hacer una compra en línea con un número de tarjeta de crédito impidió que el comercio electrónico alcanzara la prominencia con la que los comerciantes electrónicos habían contado. Con las carteras digitales, los clientes podían renunciar al proceso de rellenar largos formularios de pedido cada vez que hacían una compra en línea.

En lugar de ello, podían simplemente activar la billetera para rellenar de forma automática y segura los campos de información necesarios, incluidos el nombre del cliente, el número y la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito, y la información de facturación y envío. Normalmente, las carteras digitales también permiten a los clientes guardar las preferencias de sitios web y compras, lo que permite a los comerciantes que respaldan la cartera personalizar sus ofertas y notificar al cliente de las ventas especiales y los nuevos productos.

Además, cuando la billetera digital introduce la información requerida en sus campos correspondientes, codifica automáticamente los datos. LA EVOLUCIÓN PUNTUAL DE LOS MONEDEROS DIGITALES Las carteras digitales surgieron por primera vez a mediados de los años 90 con una gran publicidad pero con una tibia recepción pública.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las primeras carteras requerían que los clientes descargaran el software del vendedor de carteras digitales y lo guardaran en sus escritorios. Este método inhibió en gran medida a los clientes de calentarse a la tecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las descargas generalmente fueron vistas con cierto escepticismo por los analistas, ya que tendían a limitar la distribución general.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las lentas velocidades de conexión exacerbaban el problema, ya que los clientes tienden a frustrarse y a abortar las descargas si tardan demasiado tiempo en completarse. Otro impedimento para la penetración de la billetera digital era la conciencia del cliente.

En 1999 sólo el 58% de los compradores en línea estaban familiarizados con las carteras digitales, mientras que sólo una cuarta parte entendía sus capacidades.

Además, el exceso de ofertas de billeteras digitales a finales de los años noventa -emitidas por comerciantes, vendedores de software, empresas de tarjetas de crédito, bancos y otras entidades- provocó confusión en los clientes, sin mencionar la frustración derivada de la falta de compatibilidad entre todos estos paquetes de billeteras. Varios minoristas en línea, entre ellos Amazon.com, crearon sus propias versiones de billeteras digitales para utilizarlas únicamente en sus sitios para fomentar la repetición de las compras.

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Después de la primera compra, cuando un cliente rellenaba un formulario de pedido completo, sólo tenía que pulsar un botón para repetir todo el proceso de rellenado del pedido automáticamente.

Sin embargo, sólo un pequeño número de empresas muy grandes tenían la influencia necesaria para que tal inversión valiera la pena. En 2000, Forrester Research publicó los resultados de una encuesta de comerciantes en línea. Se preguntó a los comerciantes por qué los monederos digitales no habían alcanzado la prominencia. El 62% de los comerciantes en línea de los Estados Unidos consideraron que simplemente había muy poca demanda de los clientes, mientras que el 54% informó que los monederos digitales no eran una prioridad. El 27% pensaba que el mercado era demasiado inmaduro, otro 27% no veía ningún beneficio en la adopción de la tecnología y el 19% pensaba que los monederos digitales darían lugar a la pérdida de relaciones con los clientes. Los vendedores de billeteras digitales se alineaban cada vez más con los emisores de tarjetas de crédito, cuya enorme influencia en el mercado se esperaba que favoreciera la causa de las billeteras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La popular tarjeta de crédito American Express Blue se empaquetó con la propia billetera digital de American Express para facilitar el uso de Blue en Internet.

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Mientras tanto, Visa y MasterCard pasaron 1999 y 2000 compitiendo vigorosamente para alinearse con los vendedores de software y hardware inalámbrico con miras a aprovechar el esperado auge del uso de la billetera digital. A principios de la década de 2000, las carteras digitales estaban experimentando un leve renacimiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los modelos desarrollados en ese momento abandonaron por completo las descargas de software, optando en su lugar por sistemas de billetera digital que trabajaban directamente con los proveedores de servicios de Internet y otras empresas de telecomunicaciones. Además, por lo general los detalles de las compras no se compartían directamente con el proveedor de servicios de Internet u otro intermediario, sino que la conexión para utilizar la billetera digital se enrutaba a través de estos agentes.

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De esta manera, los temores de los consumidores a la invasión de la privacidad se veían en cierto modo aliviados, ya que la información se compartía únicamente con una empresa a la que ya habían confiado los datos.

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Mientras tanto, en un esfuerzo por mantener su cuota de mercado en un mercado cada vez más competitivo, los proveedores de servicios de Internet solían proponer a sus clientes sus opciones de servicios de pago por Internet como un valor añadido de sus ofertas. DESAFÍOS A PRINCIPIOS DEL DECENIO DE 2000 A pesar de las mejoras y la creciente competencia, la tecnología de la billetera digital seguía siendo en gran medida una novedad a principios del decenio de 2000, y no se sabía con certeza en qué medida los vendedores podían convertir esos sistemas en una fuerza generalizada en el mundo del comercio electrónico.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los vendedores eran muy conscientes de la poco gloriosa historia de su mercado. A principios del decenio de 2000, los monederos digitales se denominaban más a menudo sistemas de pago por Internet o basados en la Web, en gran medida para disociar los productos de sus predecesores más bien fracasados a mediados y finales del decenio de 1990. Uno de los retos era adaptar los sistemas de pago por Internet para aprovechar el vibrante mercado de empresa a empresa. A principios del decenio de 2000, la mayoría de los sistemas de billeteras digitales estaban diseñados para el mercado de empresa a consumidor. La conciencia del cliente, o la falta de ella, era un problema irritantemente persistente.

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De acuerdo con Biz-Rate.com, en 2001 sólo el 38% de los compradores en línea entendían cómo funcionaban las carteras digitales, el 25% conocía las carteras digitales pero no estaban familiarizados con su funcionamiento, y el 37% de los compradores en línea nunca habían oído hablar de las carteras digitales.

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Mientras tanto, sólo el 22% de los compradores en línea había usado una billetera digital al menos una vez, y sólo el 5% la usaba con frecuencia. Esta última cifra, de hecho, era igual al porcentaje de clientes que habían usado billeteras digitales por lo menos una vez y juraron que nunca más las usarían. Tales resultados eran claramente una preocupación para los vendedores y comerciantes por igual. PAYPAL Aunque muchos bancos y cadenas de minoristas importantes estaban estableciendo servicios de billetera digital, una empresa incipiente, PayPal, obtuvo el control del mercado de transacciones en efectivo en línea (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

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Fundada como Confinity en 1999, la compañía planeó originalmente manejar transacciones en efectivo a través de dispositivos móviles.

Sin embargo, como el mercado de transferencias de efectivo por dispositivos móviles todavía no estaba bien desarrollado, pero había una demanda considerable de un sistema seguro de pago en efectivo en Internet, Confinity decidió centrarse en las transacciones por Internet.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los fundadores de Confinity, Peter Thiel y Max Levchin, vendieron la empresa a Elon Musk's X.com en 2000.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo Musk, PayPal creció rápidamente, ya que el servicio permitía a un vendedor transferir dinero en efectivo a una cuenta incluso si el propietario de la cuenta no se había registrado aún en PayPal, lo que suponía un fuerte incentivo para que un cliente potencial se registrara, según Funding Universe. COMPETENCIA CON PAYPAL Después de que PayPal entró en el mercado, rápidamente se convirtió en dominante. Otra razón para el rápido crecimiento de PayPal fue que ofrecía a los clientes la oportunidad de transmitir grandes cantidades de dinero cada día, y los competidores como Citibank no estaban dispuestos a autorizar estas grandes transacciones porque estaban preocupados por la seguridad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Citibank intentó comprar PayPal, pero PayPal rechazó su oferta y aceptó una oferta de eBay a finales de 2002.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Citibank cerró su billetera digital c2it a principios de 2003 por falta de cuota de mercado, y eBay cerró su propio servicio de billetera digital Billpoint, concentrando sus recursos en PayPal. TECNOLOGÍA DE CAMPO CERCANO A medida que se extendieron los dispositivos móviles, las empresas siguieron probando la tecnología de transferencia de dinero móvil que utilizaba estos dispositivos. Una de las principales áreas de investigación fue la tecnología de campo cercano, que utilizaba un escáner que leía una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID) para completar una transacción.

La tecnología de lectura de etiquetas ya se había introducido en las carreteras de peaje, los pases de metro y otros tipos de transporte público, normalmente utilizando un dispositivo que escaneaba una tarjeta o una etiqueta adhesiva para que un viajero no tuviera que acordarse de llevar el cambio exacto. El MIT Technology Review informó de que las autoridades del transporte público de Frankfurt (Alemania) habían ensayado la tecnología de transferencia de efectivo por teléfono móvil en abril de 2006. RED ISIS En noviembre de 2010, las principales empresas de telecomunicaciones AT&T, Verizon y T-Mobile anunciaron una empresa conjunta, la Red Isis.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La red Isis fue diseñada para agilizar las compras minoristas para los consumidores, porque haría un seguimiento de los programas de lealtad y los descuentos, así como el manejo del intercambio de dinero en efectivo, reduciendo el número de tarjetas que un cliente tenía que llevar en su billetera.

Aspectos

Las empresas de telecomunicaciones tenían previsto lanzar la Red Isis en 2012. ESTRATEGIA DE PAYPAL EN LA DÉCADA DE 2010 Aunque PayPal tenía más de 100 millones de clientes en 2010, la mayoría de ellos utilizaba sus servicios de Internet, y los sistemas de pago que utilizaban dispositivos móviles se estaban volviendo mucho más populares. Tech Crunch informó que PayPal estaba comprando empresas que controlaban la tecnología de transacciones móviles durante 2011, porque sus ejecutivos predijeron que los dispositivos móviles se utilizarían ampliamente para pagar los productos en tiendas minoristas físicas y restaurantes para 2015. JUEGOS EN LÍNEA Visa también estaba trabajando en un sistema de billetera digital en 2011, y uno de los componentes centrales de su estrategia eran los juegos en línea.

En un juego en línea que permite a un jugador comprar artículos dentro del juego, una billetera digital es muy útil, porque el uso de una billetera digital permite al jugador comprar rápidamente un artículo que cambia el curso del juego. Venturebeat informó que Visa compró Playspan, que se encarga de las compras dentro del juego para muchas grandes empresas de medios de comunicación, en 2011 a un precio de 190 millones de dólares. Visa también planeó ofrecer su servicio de billetera digital a tiendas físicas y otros comerciantes. CAJA REGISTRADORA CUADRADA Square, un proveedor de billeteras digitales, amplió sus servicios para ofrecer utilidades de software adicionales para los comerciantes.

En mayo de 2011, Square introdujo Register, que realiza un análisis básico del inventario utilizando los datos de ventas que el sistema de billetera digital recoge, como la información sobre el número de vasos de refresco que una tienda de conveniencia ha vendido al final del día. Aunque muchos minoristas establecidos ya tienen sistemas informáticos que recogen este tipo de información, un servicio de billetera digital puede ayudar a un vendedor ocasional que no tiene acceso a un sistema sofisticado de control de inventario. GOOGLE Google también anunció una billetera digital en 2011, que incluye características adicionales para competir con la candente empresa emergente Groupon, que ayudó a las empresas locales a ofrecer cupones a sus clientes.

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Google diseñó la Cartera para dispositivos móviles, de manera que un cliente pudiera ver una oferta mientras viaja y reclamar inmediatamente el descuento, lo que pretendía ser más conveniente que imprimir un cupón en una computadora personal y luego viajar a una tienda.

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Google se asoció con Sprint, la principal empresa de telecomunicaciones que no era miembro del proyecto Isis, y con Mastercard, el competidor de Visa, para ofrecer su servicio de Wallet. DRAWBACKS La principal ventaja de una billetera digital es su comodidad, ya que el servicio puede ser ligeramente más caro que una transacción estándar con tarjeta de crédito. Según Consumer Reports, los servicios Square y PayPal son los más caros, mientras que Google y Visa cobran sus tarifas regulares. Una billetera digital también puede tener menos protección contra cargos fraudulentos que la que ofrece una tarjeta de crédito o de débito, según el contrato de servicio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los sistemas de pago que añaden cargos a la factura telefónica de un cliente se consideran especialmente arriesgados. APLICACIÓN Aunque varias empresas de telecomunicaciones, compañías de Internet y procesadores de tarjetas de crédito estaban introduciendo la tecnología de billeteras digitales en 2011, la adopción generalizada de las billeteras digitales en el comercio móvil seguía siendo limitada en los Estados Unidos porque los servicios dependían de la tecnología de campo cercano. Según un informe de Reuters, la tecnología de campo cercano sólo puede utilizarse si un teléfono celular tiene instalado un chip de RFID, y la mayoría de los teléfonos celulares que estaban disponibles en el mercado estadounidense en 2011 no tenían este chip de RFID.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La adopción generalizada requerirá que los vendedores de billeteras digitales convenzan a los consumidores de que reemplacen sus teléfonos celulares, lo cual podría ser un reto porque la economía pobre de principios de 2010 estaba animando a los consumidores a recortar sus gastos. MERCADO INTERNACIONAL Los monederos digitales estaban muy difundidos en Europa, el Japón y Corea del Sur en el decenio de 2000, y también se utilizaban en África. Algunos abonados a teléfonos celulares en los países en desarrollo no tenían acceso a las cuentas bancarias o las tarjetas de crédito tradicionales, por lo que un servicio de billetera digital era la forma más conveniente de hacer una compra. Vodacom, una gran empresa africana de telecomunicaciones, ofrecía un servicio de billetera digital llamado M-pesa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los clientes de Vodacom podían depositar, transferir y retirar dinero de su cuenta m-pesa como alternativa a la banca tradicional. Datos verificados por: Loren

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Criptografía, Clave Pública y Privada Cartera Digital Moneda digital del banco central Moneda alternativa Sistema de comercio de intercambio local Sociedad sin dinero en efectivo Cambio de moneda digital Moneda privada Cámara de compensación automatizada Catering sin dinero en efectivo Sistema de Intercambio Comunitario Billetera digital Cartera de criptocracia Sistema de pago de comercio electrónico Asociación de Dinero Electrónico Sistema de pago electrónico Sistema de pago Fraude en Internet Dinero electrónico Criptomoneda Moneda alternativa Pokemonedas Privacidad Tarjetas de prepago Comercio electrónico Compras en línea Tarjetas inteligentes Monedas Alternativas, Monedas Digitales Efectivo digital; Certificado digital; Autoridad de certificación digital; Pago electrónico; Proveedor de pagos por Internet