Tecnología Apropiada

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. En inglés: Appropriate technology.

Tecnología Apropiada e Inversión Extranjera Directa en la Economía Internacional

La tecnología apropiada o adecuada se refiere generalmente a la tecnología que es adecuada para las condiciones locales. Aunque el término se ha utilizado a veces de forma muy amplia para referirse a las tecnologías que apoyan objetivos como la preservación de la naturaleza, la cultura local o la vida en las pequeñas aldeas, los economistas suelen hablar de "adecuación" tecnológica en el contexto de las tecnologías adaptadas a las condiciones locales, como la abundancia de factores, por ejemplo, las tecnologías intensivas en capital en los países con abundancia de capital y las tecnologías intensivas en mano de obra en los países con abundancia de mano de obra. El debate sobre la tecnología apropiada en el contexto de la inversión extranjera directa (IED) surgió de la preocupación de que las tecnologías desarrolladas en las condiciones económicas de los países desarrollados pudieran tener efectos perjudiciales en los países en desarrollo, en particular, que las empresas multinacionales (EMN) no crearan suficientes puestos de trabajo. Esta posibilidad es especialmente probable si las innovaciones son ''inducidas'' por las posibilidades de ahorro de costes en los mercados donde se utilizan por primera vez.

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Dado que los países desarrollados tienen abundancia de capital, las tecnologías desarrolladas en ellos tienden a ser tecnologías intensivas en capital y que ahorran mano de obra, por lo que tienden a generar menos empleo en un país en desarrollo que las tecnologías adaptadas a las condiciones de abundancia de mano de obra barata presentes en él. Argumentos similares se aplican a otras características de la tecnología: por ejemplo, las tecnologías que requieren un suministro constante de energía eléctrica pueden ser inadecuadas para los países que sufren frecuentes cortes de energía.

Otros Elementos

Por lo tanto, ha habido una preocupación generalizada por saber si las empresas multinacionales traen el tipo correcto de tecnologías, es decir, si las tecnologías que les conviene transferir a las empresas multinacionales son las que más interesan a la economía local.

Adaptación y transferencia de tecnología

En los modelos sencillos del comportamiento de las empresas multinacionales, se suele suponer que la tecnología desarrollada en el mercado nacional se reproduce de forma idéntica en otros países, que es como la empresa explota su ventaja de propiedad tecnológica.

En realidad, reproducir la tecnología en el extranjero no es fácil; la tecnología suele tener que adaptarse a las condiciones locales para que funcione. Si la tecnología existente no es apropiada para las condiciones locales del país anfitrión, las empresas multinacionales pueden tener un incentivo para adaptar la tecnología. La transferencia real de tecnología no es simplemente una cuestión de enviar planos a otro país, sino que implica un costoso proceso de experimentación y prueba y error, durante el cual las especificaciones de la tecnología se adaptan de alguna manera a las condiciones locales. Algunas tecnologías pueden ser más fácilmente adaptables que otras, como aquellas en las que son viables diferentes técnicas que utilizan distintas combinaciones de capital y mano de obra.

En algunos casos, los costes de adaptación pueden ser lo suficientemente grandes como para que la adaptación no merezca la pena para la empresa multinacional. Por tanto, las cuestiones prácticas pasan a ser una cuestión de cuán adaptables son las tecnologías de las empresas multinacionales a las condiciones locales, de cuánta adaptación deciden hacer las empresas multinacionales y de si las empresas locales harían de hecho un mejor trabajo de adaptación. Se ha estudiado ampliamente el grado en que las empresas multinacionales adaptan sus tecnologías a las condiciones locales.

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Dado que la adaptación de la tecnología es costosa y que la ventaja competitiva de las empresas multinacionales reside en gran medida en su capacidad para reproducir las tecnologías que poseen en diferentes países, puede haber un fuerte incentivo para minimizar las adaptaciones a las condiciones locales. Por ejemplo, es probable que el tipo básico de maquinaria siga siendo el mismo de un país a otro. Por tanto, las tecnologías creadas inicialmente para las condiciones locales pueden ser más adecuadas para las mismas que las tecnologías creadas en otro lugar y luego adaptadas.

Sin embargo, las situaciones en las que las tecnologías están mal adaptadas suelen ser aquellas en las que la adaptación es difícil y, por lo tanto, las empresas locales pueden ser incapaces de hacerlo mejor que las empresas multinacionales. Los resultados empíricos sobre el grado de adaptación tecnológica observado a menudo desafían una fácil generalización.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los grandes estudios estadísticos suelen incluir empresas de diferentes sectores, por lo que las diferencias en la intensidad de capital pueden deberse al sector y no a la elección individual de la empresa. El efecto de las elecciones tecnológicas de las empresas extranjeras en las empresas nacionales de los países en desarrollo depende en parte de si las empresas locales son proveedoras, competidoras o tienen alguna otra relación con las empresas extranjeras. Se ha informado de que las empresas multinacionales imponen determinadas tecnologías a sus proveedores en los países en desarrollo, al menos en parte para intentar mantener el control de calidad.

Aspectos

Las empresas de los países en desarrollo tienen muchas posibilidades de aprender e imitar la tecnología de las empresas multinacionales, a través de la ingeniería inversa, de las redes sociales entre los empleados o de los empleados que se marchan para convertirse en empresarios o son contratados por la competencia. A veces, los imitadores nacionales han tenido más éxito en la adaptación que las empresas multinacionales y se han visto recompensados con el aumento de sus cuotas de mercado. Al mismo tiempo, se observan casos en los que los directivos de las filiales de países en desarrollo de las empresas multinacionales de países desarrollados adaptan las tecnologías en la dirección de la mano de obra intensiva.

Multinacionales de países en desarrollo

En las décadas de 1960 y 1970, un número creciente de empresas con sede en países como India, Hong Kong, Corea, Brasil y Argentina se convirtieron en inversores directos. Estas "multinacionales del tercer mundo" tendían a colocar la mayor parte de sus inversiones en otros países en desarrollo.

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Dado que los economistas estaban acostumbrados a pensar que las empresas multinacionales transferían capital y tecnología del Norte al Sur, parecían necesarias nuevas explicaciones para el fenómeno de la inversión extranjera directa Sur-Sur. Una idea muy extendida era que las empresas de los países en desarrollo habían adquirido tecnologías "apropiadas" en sus mercados nacionales, lo que daba a sus afiliados de otros países una ventaja competitiva. Los tipos de ventajas intangibles de las empresas que podrían surgir de operar en un entorno de países en desarrollo están muy extendidos. Entre ellas se encuentran la capacidad de gestión para hacer frente a los graves cuellos de botella en la adquisición de materiales y energía, las condiciones laborales locales y las burocracias de los países en desarrollo, así como la información superior sobre los mercados locales de productos y factores en determinados socios comerciales.

Además, en algunos países, como Corea y la India, las mayores empresas nacionales se organizaron como conglomerados multiproducto, y los conocimientos de gestión necesarios para esa organización se adaptan fácilmente a la forma multinacional. Las motivaciones de la inversión extranjera directa Sur-Sur no tienen por qué limitarse a las ventajas tecnológicas intangibles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las ventajas informativas obtenidas gracias a un historial de exportaciones o migraciones sugieren una explicación de los costes de las transacciones más que una explicación tecnológica.

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Incluso en los países en desarrollo, los esfuerzos a nivel de empresa para promover la eficiencia podrían fomentar la intensidad de capital en lugar de la intensidad de mano de obra (Ferrantino1992). A principios del siglo XXI, algunos inversores de países en desarrollo trataban de adquirir tecnologías de países desarrollados mediante fusiones y adquisiciones (por ejemplo, los inversores chinos en Estados Unidos), lo que demuestra que la experiencia de producción del país de origen no tiene por qué ser el único factor determinante del desarrollo tecnológico en las empresas multinacionales de los países en desarrollo. Desde el punto de vista de la política, parte de la idea de la tecnología apropiada es que la tecnología elegida por los mercados puede no ser óptima ni para el crecimiento económico ni para la generación de empleo. Esta imperfección sugiere un papel para el gobierno, ya sea en la elección de la tecnología o, al menos, en la eliminación de las distorsiones, como las que pueden hacer que el trabajo sea artificialmente caro. En la década de 1980, el escepticismo sobre los beneficios de la inversión extranjera directa para los países en desarrollo comenzó a disminuir, y las ideas a favor del mercado denominadas colectivamente “el consenso de Washington” tendieron a considerar que la inversión extranjera directa mejoraba la productividad y el crecimiento en lugar de ser una fuente original de distorsiones. Según este punto de vista, la característica más importante de las tecnologías que acompañan a la inversión extranjera directa es su potencial de mejora de la productividad global, más que su inclinación hacia el capital o el trabajo.

Aviso

No obstante, la cuestión de las condiciones en las que las actividades de las empresas multinacionales de los países desarrollados influyen en las condiciones tecnológicas de los países en desarrollo, y si se produce la adaptación y en qué condiciones, sigue abierta.

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Gran parte de la investigación actual sobre los efectos secundarios tecnológicos de la inversión extranjera directa se basa en las cuestiones planteadas en el análisis de la tecnología apropiada. Datos verificados por: Brooks

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Véase también inversión extranjera directa e innovación, imitación; inversión extranjera directa y transferencia internacional de tecnología; teoría de la localización; desbordamientos tecnológicos Alta tecnología Bioconstrucción Vida Simple Bricolaje Cartografía participativa Domótica Ecoaldea Bomba de arbustos Diseño "Cradle to Cradle" (de la cuna a la cuna) Crítica a la tecnología Desindustrialización Lista de temas medioambientales Planificación familiar No hay innovación sin representación El viejo orden menonita Tecnologías de mejora de la productividad (históricas) Centro Schumacher para una nueva economía Menonitas rusos Reducción de fuentes Biología sintética Tecnología y sociedad Emisión cero Catálogo de toda la Tierra Hardware libre Hágalo usted mismo Manejo integrado de plagas Obsolescencia programada Permacultura Propulsión alternativa Soberanía alimentaria Software libre Soberanía Tecnológica Tecnología