Substack tiene un chatbot, que contesta rápidamente, y es capaz de entender fácilmente las preguntas, en los principales idiomas.

Pero tiene un pequeño, gran problema: No se le da la información actualizada. Te explica que busques en partes de la configuración que no existen. Incluso a veces dice “debería haber”, como si ya se diera cuenta de que la información que da no es correcta.

Cuando se encuentra acorralado, entonces pide que contactes con soporte, y te indica que está en tu perfil, cuando en realidad el soporte del perfil es sólo una base de auto-conocimiento, una especie de gran FAQ.

Y cuando se le hace ver que ni eso es correcto, entonces repite constantemente que ha avisado a un equipo de soporte, pero que está muy ocupado y tardará en contestar.

Empiezo a pensar que ni eso hace, o que tal equipo tiene desactivados los tickets, porque nunca recibo contestación. Y los emails pueden tardar semanas, si es que la respuesta es completa, o si contestan.

Qué pasará cuando empiecen a existir problemas de verdad? Cuentas vandalizadas, por ejemplo? Software que da errores y ni se dan cuenta?

Sobre otros riesgos, véase:

Cuidado con los cambios de Substack. Y cuidado con las páginas de ayuda de Substack, aunque estén actualizadas

Algo parecido ocurre con las páginas de ayuda.

Ya comenté anteriormente en otra Note que ni las páginas de ayuda recientemente actualizadas dicen la verdad:

Está bien sacar nuevas funciones, pero también hay que poner en orden la tecnología existente, y solucionar los problemas técnicos de los usuarios.

Falta de Personal

Si quiere crecer, no sólo debe invertir en tecnología, sino también en personal. Y parece que no quiere.

Imagino que no quiere gastar ese dinero. Pero quizás podría encontrar formas ingeniosas. Por ejemplo, pagando a algunos escritores de Substack, que lleven mucho tiempo en la plataforma, para que contesten las preguntas de los nuevos usuarios. Sería una forma de estimular la vinculación a largo plazo con los autores más longevos, y con los nuevos.

Una empresa no triunfa sólo porque tiene más funcionalidades: la atención al cliente (nosotros) es también necesaria. O puede ser un motivo de migración cuando la competencia quiera invertir en personas.

Conversación Kafkiana con el Chat de Substack

A continuación reproduzco mi conversación de ayer con el chatbot de Substack. Al final, me pareció algo kafkiano (en cursiva mis preguntas):

Como evitar recibir resumen de estadísticas?

Para evitar recibir resúmenes de estadísticas en tu publicación de Substack, tendrías que ajustar las configuraciones de notificaciones en tu cuenta. Aquí te explico cómo hacerlo:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Substack. 2. Haz clic en tu icono de perfil y selecciona 'Settings' (Configuraciones) en el menú desplegable. 3. Dirígete a la sección de 'Notifications' (Notificaciones). 4. Aquí podrás desactivar las notificaciones que no deseas recibir, incluyendo posiblemente las relacionadas con resúmenes de estadísticas.

Si no encuentras una opción específica para resúmenes de estadísticas, es posible que se maneje bajo un tipo de notificación más general. Si después de ajustar estas configuraciones sigues recibiendo resúmenes no deseados, podría ser necesario investigar más a fondo para resolverlo.

No, no hay ahí nada específico de resúmenes de estadísticas.

Entiendo, parece que no hay una opción directa para desactivar los resúmenes de estadísticas desde las configuraciones estándar de notificaciones en Substack. En este caso, te recomendaría revisar si hay alguna configuración adicional dentro de la sección de 'Analytics' o 'Statistics' en tu página de configuraciones de la publicación, aunque generalmente estas opciones no son modificables directamente por los usuarios.

Si esto no resuelve tu problema, podría ser útil considerar la gestión de tus notificaciones de email en general, para limitar o filtrar los correos automáticos que recibes de Substack. Esto lo puedes hacer desde las configuraciones de tu cliente de correo electrónico, creando reglas para manejar los emails provenientes de Substack según tus preferencias.

Eso no es posible, entonces no recibiría tampoco otras notificaciones que si quiero recibir.

Entiendo tu preocupación. Si deseas mantener ciertas notificaciones pero evitar otras como los resúmenes de estadísticas, y dado que no hay una opción específica para desactivar solo esos resúmenes, te recomendaría contactar directamente con el soporte de Substack para solicitar esta característica o encontrar una solución más específica.

Puedes enviarles un mensaje explicando tu situación y mencionando que te gustaría tener más control sobre las notificaciones específicas que recibes, incluyendo la posibilidad de excluir los resúmenes de estadísticas. Esto podría ayudar a que consideren añadir esta funcionalidad en futuras actualizaciones.

Cuándo tendré un sitemap de mi publicación?

Para que tu sitemap se genere automáticamente en Substack, asegúrate de que tu publicación esté configurada en modo 'Public'. Aquí te detallo los pasos a seguir:

1. Verifica que tu publicación esté en modo 'Public'. Si está en modo 'Private', cámbiala a 'Public'. 2. Una vez que cambies la configuración a 'Public', el sitemap debería generarse automáticamente. Esto puede tomar algo de tiempo, especialmente si la publicación es nueva. 3. Si después de un tiempo razonable el sitemap aún no aparece, revisa periódicamente, ya que podría tardar unas horas o hasta el día siguiente en aparecer.

Si sigues teniendo problemas para verificar la propiedad del sitio con Google, podrías considerar usar el método de verificación DNS añadiendo un registro TXT a través de tu proveedor de dominio, ya que Substack no permite la carga de archivos HTML ni la edición del encabezado HTML.

Llevo más de 3 meses, está publico, y no hay sitemap

Si tu publicación ha estado en modo público por más de tres meses y aún no se ha generado el sitemap, parece que podría haber un problema técnico específico con la generación del sitemap en tu cuenta. Aquí te sugiero algunos pasos adicionales que podrías considerar:

1. Verifica nuevamente que la configuración de tu publicación esté definitivamente en modo 'Public'. 2. Asegúrate de que no haya configuraciones adicionales que puedan estar interfiriendo con la generación del sitemap. 3. Intenta acceder a tu sitemap directamente a través de la URL típica de sitemap, que suele ser [tu-subdominio].substack.com/sitemap.xml, reemplazando '[tu-subdominio]' con tu subdominio real.

Si después de estos pasos el sitemap aún no está disponible, te recomendaría contactar directamente con el soporte de Substack para que puedan investigar y resolver este problema específico. Puedes hacerlo enviando un mensaje detallado sobre tu situación a través de su formulario de contacto o correo electrónico de soporte.

Me sale: This publication does not have a sitemap." Esto me ocurre en publicaciones como dempresa.substack.com, con miles de posts Y NINGUNA VISITA WEB PORQUE GOOGLE NO LO RECONOCE

Please know our support team is working on responding as quickly as possible and will reach out to you with a response via email as soon as they can! We don't yet support live chat from here.

Por favor, diles que lo solucionen rápido, sin tráfico no hay visitas apenas. Y esto ocurre en 9 publicaciones, en todas.

Entiendo la importancia de resolver este problema rápidamente, especialmente dado el impacto en el tráfico y las visitas a tus publicaciones. Te recomiendo enviar un mensaje directo al soporte de Substack explicando la situación con todos los detalles: menciona que afecta a 9 publicaciones diferentes y que has verificado que están en modo público. Incluye los nombres de las publicaciones y cualquier otro detalle relevante para que puedan identificar y solucionar el problema de manera más eficiente.

Aquí está cómo puedes hacerlo: 1. Accede a tu cuenta de Substack. 2. Dirígete a la sección de ayuda o soporte. 3. Envía un mensaje detallado explicando el problema con el sitemap y cómo esto está afectando el tráfico hacia tus publicaciones.

Es importante que proporciones toda la información posible para que el equipo de soporte pueda entender y abordar el problema de manera efectiva.

Como muestro que esta verificado que están en modo público?

Para mostrar que tus publicaciones están verificadas como públicas en Substack, puedes seguir estos pasos:

1. Accede a la Configuración de Cada Publicación: - Inicia sesión en tu cuenta de Substack. - Ve a la página de cada publicación que deseas verificar. - Accede a la sección de 'Settings' (Configuraciones) de cada publicación.

2. Verifica el Estado de Publicación: - Dentro de 'Settings', busca una sección que indique el estado de la publicación, como "Visibility" (Visibilidad) o algo similar. - Asegúrate de que esté configurado como 'Public'.

3. Toma Capturas de Pantalla: - Para tener un registro visual, puedes tomar capturas de pantalla de estas configuraciones que muestran claramente que la publicación está configurada como pública.

4. Envía esta Información al Soporte: - Cuando contactes al soporte de Substack, adjunta las capturas de pantalla como evidencia de que tus publicaciones están configuradas correctamente como públicas. - Esto ayudará a acelerar el proceso de soporte al proporcionar pruebas claras de tu configuración.

Estos pasos te ayudarán a documentar y demostrar que tus publicaciones están configuradas como públicas, facilitando la asistencia del equipo de soporte de Substack en resolver cualquier problema relacionado con el sitemap o la visibilidad de tus publicaciones.

La única parte que se habla de visibilidad es cuando pregunta si queremos Bloquear entrenamiento de IA

Entiendo, parece que Substack no tiene una opción explícita en la configuración que indique directamente si una publicación está en modo público a través de un ajuste de "visibilidad". En este caso, si tus publicaciones están accesibles en línea sin necesidad de iniciar sesión y cualquier persona puede verlas, están efectivamente en modo público.

Para documentar esto frente al soporte técnico de Substack, puedes proceder de la siguiente manera:

1. Accede a cada una de tus publicaciones desde un navegador en modo incógnito o sin iniciar sesión para verificar que están públicamente accesibles. 2. Toma capturas de pantalla de tus publicaciones abiertas en modo incógnito, mostrando la URL y el contenido accesible. 3. Envía estas capturas al soporte de Substack, explicando que tus publicaciones son accesibles públicamente pero que enfrentas problemas con el sitemap y la visibilidad en motores de búsqueda.

Esto debería servir como prueba suficiente de que tus publicaciones están en modo público y ayudará al equipo de soporte a entender mejor el problema para buscar una solución.

En soporte no hay forma de enviar mensajes, sólo es una FAQ de soporte.

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Le has pasado entonces este problema al support team? Seguro?

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Que no se puede preguntar al support agente, ya no se puede.

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(Y así todo el rato)

No es el único problema, por supuesto.

Por si te lo perdiste

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