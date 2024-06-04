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Discusión sobre este post

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Emma Martínez Rubio
Jun 30, 2025

yo ahora escribo desde el ordenador, porque la app me dejó escribir dos notas el primer día y a la tercera nota ya no iba. No me deja escribir notas , ni posts , ni comentarios en el móvil.

He visto el las referencias de GG Play que a más gente le pasa, y una persona que buscó ayuda , llegó incluso a hablar con un agente real, y no logró la solución...

Lo veo muy riesgoso apostar por las plataformas (también pasa en redes sociales que de repente no te deja entrar a una de tus cuentas, cuando tienes varias con el mismo perfil).

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Don Sam
Jun 5, 2024

Cierto. 🙄

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Por supuesto, sigue adelante.

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