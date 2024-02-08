Solicitudes de Patentes bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre las solicitudes bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Presentación de Solicitudes Internacionales de Patente bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes: Elementos de coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) y eficacia mundial

La obtención de la protección de patente internacional para una invención puede presentar un compromiso financiero importante, especialmente para compañías pequeñas o en etapa temprana, empresas emprendedoras, organizaciones sin fines de lucro (como universidades y organizaciones caritativas) e inventores independientes. Estas entidades generalmente tienen que conservar sus recursos financieros mientras se esfuerzan por construir, mantener, proteger y expandir su propiedad intelectual (IP). El costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de obtener una patente nacional o regional, desde la redacción inicial de la solicitud hasta la tramitación de la solicitud de patente, la asignación, la emisión y el mantenimiento posterior a la emisión de la patente, puede ascender fácilmente de US $ 30,000 a US $ 50,000 en términos legales y de patentes. -Casas de oficina. ¿Debería solicitarse la protección por patente de una invención en más de un país? Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la adquisición de patentes internacionales pueden multiplicarse en consecuencia.

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Dado que los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con la obtención de la protección de patentes son tan importantes, las estrategias de protección de la propiedad intelectual que retrasan, consolidan o minimizan los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) son ventajosas. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es una importante herramienta de protección de la propiedad intelectual que se puede utilizar para enfrentar los desafíos financieros asociados con la protección internacional de patentes. Al facilitar la presentación en cualquier número de países miembros PCT de solicitudes de patentes paralelas, una solicitud de patente PCT ofrece un medio valioso para administrar, retrasar o consolidar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la protección internacional de patentes para una invención dada. El PCT puede ganar tiempo para evaluar estratégicamente el valor potencial general de una invención, es decir, proporcionar un tiempo para tomar una decisión informada sobre la mejor manera de proceder. El desafío de administrar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de proteger la propiedad intelectual para que la propiedad intelectual se convierta en un activo comercial, y no en un pasivo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa)) financiero, es un problema que enfrentan los administradores de tecnología de manera universal. Una empresa que ha desarrollado (o adquirido) IP debe decidir desde el principio si vale la pena protegerla con una patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) y beneficios de la protección de patentes deben ser cuidadosamente analizados. Si bien una discusión de dicho análisis de costo-beneficio está más allá del alcance de este capítulo, vale la pena señalar aquí que una patente otorgada generalmente "protege" la propiedad intelectual solo en la medida en que le confiere al titular de la patente el derecho de hacer cumplir el derecho de propiedad intelectual. patente, es decir, para excluir a otros de hacer la invención, usarla, importarla, etc. El solicitante de la patente (o el titular de la propiedad intelectual) debe determinar los méritos de la invención, la demanda comercial del producto o proceso proporcionado por la invención, la probabilidad de su éxito en el mercado y si se debe buscar protección en un país en particular. El solicitante también debe determinar, preferiblemente con el asesoramiento de un abogado de patentes, un agente de patentes u otro profesional con experiencia en derecho de patentes, la probabilidad de que la solicitud de patente tenga éxito en la oficina de patentes de un país o región en particular y si ese nacional La oficina de patentes decidiría que la invención cumple con sus requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, otorgará una patente. Idealmente, estos análisis se realizan antes de seleccionar países específicos en los que se deben presentar solicitudes de patente.

Otros Elementos

Por lo tanto, cualquier estrategia que extienda el límite de tiempo para presentar una solicitud de patente en un país, al tiempo que conserva la fecha de prioridad (primera presentación) de la solicitud, potencialmente le da al titular de la patente más tiempo para el análisis y la toma de decisiones antes de comprometerse financieramente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Buscar la protección de la patente en el extranjero. Para propietarios de patentes y otras entidades con un interés propietario en el tema que se va a patentar, pero sin grandes presupuestos para el desarrollo de carteras de patentes (por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, universidades, incubadoras regionales de tecnología y cooperativas agrícolas), se extiende la El límite de tiempo para presentar una solicitud de patente puede proporcionar una oportunidad muy necesaria para estimular la inversión y la transferencia de tecnología. El período de tiempo extendido otorgado al presentar una solicitud PCT internacional, como se describe a continuación, es cada vez más reconocido por los países en desarrollo como una oportunidad para promulgar públicamente una invención con el estado de "patente pendiente", para identificar y negociar con posibles patrocinadores corporativos, inversores, licenciatarios, y otros vinculados en la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) y el desarrollo económico.

Aproximaciones a la protección internacional de patentes

Hay tres enfoques básicos para obtener la protección de patente internacional en una invención.3 El primer enfoque, y el más costoso, es presentar (generalmente el mismo día) solicitudes de patentes por separado en la oficina nacional de patentes de cada país o región en el que se busca protección.

El inconveniente de este enfoque es que las tarifas legales y de presentación para cada país comienzan a acumularse tan pronto como se presenta la solicitud. El segundo enfoque para la presentación internacional es presentar una solicitud de patente de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.6 Tomando esta ruta, el solicitante presenta una solicitud de patente en un solo país miembro del Convenio de París7 (generalmente se requiere que sea el país de residencia de al menos uno de los inventores), que establece una primera fecha de presentación o prioridadpara la aplicación.

El solicitante puede retrasar la presentación en otros países del Convenio de París hasta 12 meses después de la fecha de presentación prioritaria.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los países miembros del Convenio de París acuerdan reconocer la fecha de prioridad de una solicitud de patente presentada en un país miembro y otorgar el beneficio de esa fecha de prioridad a las solicitudes correspondientes en todos los países miembros. Este enfoque retrasa los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con la adquisición de patentes internacionales durante un año.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de adquisición inicialmente se acumulan en el país de la primera presentación, y luego, hasta un año después, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con la presentación de solicitudes en los otros países del Convenio de París comienzan a acumularse. El tercer y más económico enfoque, que es el enfoque principal de este capítulo, es presentar una sola solicitud “internacional” bajo los auspicios del PCT.

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De los tres enfoques, la presentación de una solicitud de patente PCT es, financiera y estratégicamente, la más ventajosa para administrar, retrasar o consolidar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la adquisición de patentes internacionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La presentación de una solicitud de patente PCT le permite al solicitante demorar, hasta 18 meses después de la presentación de la solicitud o, en la mayoría de los casos, hasta 30 meses después de la presentación de la primera solicitud (prioritaria), las decisiones estratégicas sobre qué países solicitar la patente. protección en. El retraso proporciona una ventaja significativa, ya que le da al solicitante más tiempo para evaluar la solidez comercial y la viabilidad de la invención antes de presentar solicitudes de patente de fase nacional en los países en los que se solicita la protección de la patente.

Opciones y pasos para archivar bajo el PCT

Alternativa 1: Presente una solicitud PCT internacional que cumpla con los requisitos de formalidad PCT y pague un conjunto de tarifas

Se puede presentar una solicitud de patente internacional bajo el PCT si al menos uno de los inventores de la invención es residente de un estado contratante del PCT.

En general, los solicitantes pueden presentar una solicitud PCT internacional en la oficina nacional de patentes de su país de residencia, y la oficina nacional actúa como oficina receptora del PCT.

En algunas circunstancias, la solicitud PCT puede presentarse directamente ante la OMPI en Ginebra. El sitio web de la OMPI proporciona guías detalladas de los requisitos de presentación de PCT,13, así como una guía de los límites de tiempo PCT14 y una calculadora de límite de tiempo PCT15 para ayudar a los solicitantes a calcular los límites de tiempo esenciales para la presentación de solicitudes y para la presentación de otros documentos requeridos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los límites de tiempo bajo el PCT se miden a partir de la fecha de prioridad de la solicitud.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fecha de prioridad se define en el Artículo 2 (xi) del PCT. Los límites de tiempo se basan en la fecha de prioridad más temprana de la solicitud PCT e incluyen: el plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) para la presentación del documento de prioridad en el que se basa la fecha de prioridad de la solicitud PCT la fecha más temprana posible para la publicación internacional de la solicitud PCT, que suele ser 18 meses después de la fecha de prioridad Plazo para una solicitud de examen preliminar internacional. Plazo para la entrada de la solicitud en la fase nacional / regional.

Alternativa 2: Presente una solicitud nacional primero y luego una solicitud PCT dentro de los 12 meses

Una vez que se presenta una solicitud PCT, el solicitante debe demorar hasta 18 meses antes de decidir ingresar a la fase nacional y presentar las solicitudes nacionales en uno o más estados contratantes PCT. Para demorar aún más el tiempo transcurrido entre la fecha de la primera presentación (prioridad) de una solicitud y el ingreso a la fase nacional, el solicitante tiene la opción de presentar una solicitud nacional primero, y luego, hasta 12 meses después, presentar una solicitud PCT reclamando Prioridad a la solicitud nacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las leyes de los estados contratantes PCT individuales generalmente requieren que si un solicitante desea presentar una solicitud de patente y la invención se realizó en un estado en particular, entonces una solicitud de patente nacional debe presentarse en ese estado. Durante los 12 meses posteriores a la presentación de la solicitud de prioridad, el solicitante puede optar por presentar una o más solicitudes nacionales adicionales, a medida que se desarrollen nuevas mejoras o realizaciones de la invención.

Sin embargo, una solicitud PCT debe presentarse a más tardar 12 meses después de la fecha de presentación de la primera solicitud, para reclamar el beneficio de la fecha de prioridad de la primera solicitud. Sin embargo, la solicitud PCT puede incorporar las divulgaciones y reclamar prioridad a todas las solicitudes nacionales dirigidas a esa invención que se presentaron durante el período anterior de 12 meses.

Otros Elementos

Por lo tanto, la divulgación y las reivindicaciones de la solicitud PCT pueden diferir de las de la (s) solicitud (es) de prioridad que la preceden en la familia de patentes. El término familia de patentes se utiliza para designar una relación entre una solicitud de patente y su (s) solicitud (es) de prioridad u otro (s) documento (s) de prioridad de patente. Al menos tres descripciones se usan comúnmente en la práctica de patentes para caracterizar una familia de patentes: (1) Las solicitudes o documentos están vinculados directa o indirectamente a una solicitud o documento de prioridad específica. (2) Todas las solicitudes o documentos tienen al menos una solicitud o documento de prioridad en común. (3) Todos los documentos tienen exactamente la misma prioridad o prioridades en combinación. La solicitud PCT también puede incluir una nueva divulgación relacionada con la invención (por ejemplo, una descripción de nuevas realizaciones de la invención) o nuevas reivindicaciones que no se expusieron en ninguna de las solicitudes prioritarias.

Sin embargo, para obtener el beneficio de una fecha de prioridad anterior, una nueva reclamación incluida en la solicitud PCT debe estar respaldada por la divulgación de la solicitud de prioridad presentada en esa fecha. Después de presentar la solicitud PCT, el solicitante tiene, como se describe anteriormente, hasta 18 meses para demorar antes de decidir ingresar a la fase nacional y presentar las solicitudes en la fase nacional en países miembros PCT separados.

Otros Elementos

Por lo tanto, el solicitante puede demorar por 12 meses más 18 meses, o en la mayoría de los casos hasta 30 meses, después de la presentación de la solicitud de prioridad inicial antes de ingresar a la fase nacional en un estado de contratación PCT deseado. Hay algunos casos en los que la ley nacional de un estado contratante es incompatible con la regla de límite de tiempo de 30 meses del PCT y en la que las oficinas nacionales de patentes de estos países siguen cumpliendo con el antiguo límite de tiempo de 20 meses para ingresar a la nación.

fase (esta regla anterior se reemplazó el 1 de abril de 2002 con el nuevo límite de tiempo).

En países con un límite de tiempo de 20 meses para ingresar a la fase nacional, el límite puede extenderse a 30 meses si se realiza una solicitud de examen preliminar internacional. Algunos países hacen provisiones para ingresar a la fase nacional después del límite de 30 meses del PCT.

En estos casos, si el solicitante no cumple con el límite de tiempo para nacionalizar su solicitud PCT dentro de los 30 meses, el límite de tiempo se puede extender a petición y al pago de tarifas de extensión.

Al igual que con todos los plazos mencionados en este capítulo,www.wipo.int) debe consultarse para determinar los límites de tiempo y las fechas límite confirmadas por un abogado o agente de patentes calificado. Mientras tanto, el solicitante puede aprovechar esta demora y tomarse el tiempo para evaluar los méritos de buscar protección en países específicos y demorar la evaluación y la acumulación de las tarifas de enjuiciamiento de patentes en varios países. Por lo tanto, con este enfoque:

Una solicitud de patente nacional se presenta en la oficina de patentes de un estado contratante PCT (país miembro), estableciendo la fecha de prioridad (primera presentación). Esta solicitud nacional a veces se refiere a la solicitud de prioridad.

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad, se presenta una solicitud PCT y entra en la fase internacional.

Dentro de los 18 meses posteriores a la presentación del PCT, o dentro de los 30 meses posteriores a la fecha de prioridad, la solicitud PCT ingresa a la fase nacional de los países miembros seleccionados del PCT. Si el país en el quese presentó la solicitud nacional (prioridad) también se selecciona como país en el que la solicitud PCT ingresa en la fase nacional, esto esencialmente crea una solicitud de continuación en ese país.

Designación de países en los que presentar una solicitud de fase nacional

Cuando se presenta una solicitud PCT, todos los estados contratantes vinculados por el PCT a la fecha de presentación internacional se designan, de manera predeterminada, como posibles lugares para presentar las solicitudes posteriores de la fase nacional. El formulario de solicitud PCT, que es uno de los formularios administrativos presentados con una solicitud PCT, establece esta designación predeterminada. Se pueden seleccionar ciertas disposiciones de exclusión, utilizando el formulario de solicitud, para excluir a un país de la designación. Antes de que expire el límite de tiempo de 30 meses después de la fecha de prioridad, el solicitante puede seleccionar un subconjunto específico de los estados designados para la presentación real de solicitudes en la fase nacional ante las oficinas nacionales de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La transmisión y la presentación de la solicitud PCT internacional a la oficina nacional de patentes de un estado contratante se conoce como el ingreso a la fase nacional de enjuiciamiento internacional de patentes. Al presentarse bajo el PCT justo antes de la expiración del plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de 30 meses, el solicitante demora el examen de la solicitud de patentabilidad en una oficina nacional de patentes más allá del punto en el que normalmente se realizaría el examen nacional si la solicitud se hubiera presentado directamente ante el nacional. oficina de Patentes. La fase de procesamiento de una solicitud de patente en la fase nacional puede ser muy costosa. Pueden pasar varios años de interacción entre el abogado de patentes y el examinador de patentes durante los procedimientos de examen y cuestan decenas de miles de dólares (US $) en costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de abogados y honorarios de enjuiciamiento de la oficina nacional de patentes, antes de que se admitan las solicitudes de patentes y Problemas de aplicación como una patente. Si el procesamiento de patentes se lleva a cabo en más de un país, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de obtener la protección de patentes se multiplican en consecuencia.

Otros Elementos

Por lo tanto, una de las principales ventajas de la presentación bajo el PCT es el retraso permitido de hasta 30 meses después de la fecha de prioridad para ingresar a la fase nacional.

Informe de búsqueda internacional PCT y opinión escrita

Antes de la publicación de la solicitud PCT 18 meses después de la fecha de prioridad, y durante la fase internacional, una autoridad de búsqueda internacional PCT (ISA) realiza una búsqueda de la literatura técnica internacional para identificar publicaciones de patentes, publicaciones técnicas y otras referencias del estado de la técnica que Son materiales para la patentabilidad de la invención reivindicada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los ISA actuales son la Oficina Europea de Patentes y las oficinas nacionales de patentes de Australia, Austria, Canadá, China, Finlandia, Japón, la República de Corea, la Federación Rusa, España, Suecia y los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ISA realiza la búsqueda de acuerdo con los estándares de búsqueda establecidos por el PCT y compila un informe de búsqueda internacional que contiene una lista de referencias que se consideran importantes para la patentabilidad. Para cada referencia, el informe de búsqueda establece los criterios de patentabilidad (por ejemplo, novedad, no obviedad o actividad inventiva, y aplicabilidad industrial) para los cuales la referencia se considera material.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ISA emite una opinión escrita que acompaña al informe de búsqueda y que indica si la invención parece ser patentable en función de los resultados de la búsqueda. El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita proporcionan al solicitante una indicación temprana de la probabilidad de éxito en la obtención de una patente basada en las reclamaciones presentadas. Esta indicación temprana es otra ventaja significativa de la presentación bajo el PCT.

En vista del informe de búsqueda y la opinión escrita, el solicitante puede modificar las reivindicaciones de patente para distinguir mejor la invención del estado de la técnica antes de que la solicitud entre en la fase nacional.

Otros Elementos

Por lo tanto, la posibilidad de tener las mismas reclamaciones rechazadas por varias oficinas nacionales de patentes por las mismas razones (o similares) se puede minimizar o evitar. También se puede evitar el gasto legal y administrativo adicional de presentar enmiendas de reclamaciones por separado en cada oficina nacional de patentes. Otra ventaja distintiva es que el solicitante puede presentar a la OMPI comentarios escritos informales que aborden, y posiblemente refuten, el razonamiento y las conclusiones expuestas en la opinión escrita. Esto permite al solicitante comenzar la creación de un registro de enjuiciamiento para la solicitud que establece los motivos de la patentabilidad de las reclamaciones, y que acompaña a la solicitud cuando ingresa a la fase nacional en cada país y es examinada por cada oficina nacional de patentes. El solicitante (como se explica en la Sección 4.5) también tiene la opción de presentar una demanda y pagar un examen preliminar internacional (un examen del Capítulo II), que es una evaluación más detallada de la patentabilidad de las reclamaciones que resulta en la emisión de un informe preliminar internacional sobre patentabilidad (IPRP Capítulo II). El plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) para presentar una demanda es de tres meses a partir de la fecha de transmisión del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, o 22 meses a partir de la fecha de prioridad, lo que ocurra primero. Se debe presentar una demanda antes del vencimiento de 19 meses desde la fecha de prioridad si el solicitante desea posponer el ingreso a la fase nacional en países que no han retirado sus notificaciones de incompatibilidad del plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) en virtud del Artículo 22 (1) del PCT.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con la legislación nacional aplicable. Si el solicitante no presenta una solicitud de examen preliminar internacional, la opinión escrita de la ISA se convertirá posteriormente en un informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I del IPRP), que se envía junto con los comentarios informales del solicitante que responden a la opinión escrita. a cada una de las oficinas de patentes seleccionadas para la entrada en la fase nacional, no antes del vencimiento de 30 meses a partir de la fecha de prioridad. Por lo tanto, cuando se ingresa a la fase nacional en cada país, cada solicitud de patente en la fase nacional se acompaña de la misma búsqueda e informe (s) preliminar (s) internacional (es) sobre patentabilidad (un informe del Capítulo I y, opcionalmente, un informe del Capítulo II, dependiendo de si El examen preliminar internacional ha sido elegido o no). Esto reduce significativamente el esfuerzo de búsqueda y examen requerido para cada oficina nacional de patentes.

Examen preliminar internacional

Si un solicitante solicita y paga la tarifa adicional para el examen preliminar internacional, entonces un examinador del PCT asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con una de las autoridades examinadoras de examen internacional (IPEA) realiza una segunda evaluación más detallada de la patentabilidad de los reclamos, que son las siguientes: Igual que las autoridades de búsqueda internacional (ISA) descritas anteriormente. Una solicitud (solicitud) de examen preliminar internacional se puede realizar en cualquier momento antes de (a) tres meses a partir de la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita o (b) 22 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua (lo que sea posterior). El examen preliminar internacional brinda una oportunidad formal para que el solicitante responda al razonamiento y las conclusiones del examinador del PCT, tal como se establece en el informe escrito o el informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I), con respecto a la patentabilidad de las reclamaciones, y para establecer en el expediente enmendado las reclamaciones y los argumentos de patentabilidad. El examen preliminar internacional concluye con la emisión, por el examinador del PCT, de un segundo informe preliminar o internacional sobre patentabilidad (Capítulo II), que se transmite a las oficinas nacionales de patentes. El informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II) será emitido por el IPEA, en general, alrededor de 28 meses a partir de la fecha de prioridad. Esta creación de un registro de enjuiciamiento formal de patente antes de la entrada en la fase nacional reduce aún más la duplicación de esfuerzos de cada oficina nacional por separado en la realización de un examen preliminar por separado y los gastos incurridos por el solicitante para responder a los resultados de cada examen nacional. El informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo II) acompaña a la solicitud de patente cuando ingresa a la fase nacional, lo que puede reducir aún más la duplicación de los esfuerzos de examen en cada oficina nacional de patentes. También puede servir para consolidar y enfocar la estrategia de procesamiento para la solicitud y evitar la duplicación de esfuerzos por parte de abogados de patentes o agentes que procesan la solicitud en cada país. Aunque las oficinas nacionales de patentes no tienen la obligación legal de considerar el razonamiento y las conclusiones de los informes preliminares internacionales sobre patentabilidad (Capítulos I y II), con frecuencia lo harán.

Otros Elementos

Por lo tanto, el examen preliminar internacional es un medio para reducir el esfuerzo realizado en un examen separado de la misma solicitud en varias oficinas nacionales de patentes y, por lo tanto, para reducir los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) legales del solicitante asociados con exámenes separados. Por ejemplo, los examinadores en varias oficinas nacionales de patentes pueden tener las mismas bases para objetar (o rechazar) el mismo grupo de reclamaciones en la solicitud, y el solicitante puede elegir presentar argumentos similares a cada examinador para superar la objeción.

El examinador en cada país, sin embargo, puede responder de manera muy diferente a estos argumentos, Teniendo en cuenta las diferencias en la legislación nacional o regional de patentes.

Otros Elementos

Por lo tanto, aunque una solicitud de fase nacional puede provocar objeciones similares en las acciones iniciales de la oficina emitidas por los examinadores en diferentes oficinas de patentes nacionales o regionales, puede haber mucho menos conformidad en el historial de procesamiento posterior de la solicitud a medida que la solicitud avanza a través de varias oficinas de patentes. Sin embargo, en las oficinas de patentes de países que tienen menos capacidad o recursos para el examen de patentes, los examinadores de patentes pueden confiar en IPRPs más ampliamente.

Otros Elementos

Por lo tanto, los IPRP pueden tener una mayor influencia en las reclamaciones de patentes que eventualmente (finalmente) se otorgan en esos países, promoviendo así cierta similitud o uniformidad en las reclamaciones otorgadas en varios países. Además, el examinador del PCT que emite el informe escrito o el informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I), y que realiza el examen preliminar internacional opcional y emite el informe preliminar internacional más detallado sobre la patentabilidad (Capítulo II), puede ser el mismo persona y ser asignado a examinar la solicitud durante la fase nacional. Por ejemplo, el examinador que examina una solicitud PCT presentada a la oficina receptora de los EE. UU. Puede ser la misma persona que examina la solicitud correspondiente presentada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO). Esto también evita la duplicación de esfuerzos y puede resultar en una evaluación más completa e informada por parte del examinador de patentes, que tiene experiencia previa con la aplicación durante la fase internacional.

La entrada de la fase nacional

La entrada en la fase nacional de una solicitud PCT requiere, a más tardar 30 meses después de la primera fecha de prioridad de la solicitud, que el solicitante seleccione los estados contratantes PCT en los cuales presentar una solicitud de fase nacional, presente una solicitud a cada país. oficina de patentes, paga las tarifas de presentación nacionales asociadas y, en ciertas circunstancias, proporciona una traducción de la solicitud.23 Una ventaja de presentar una solicitud de fase nacional, en lugar de presentar una solicitud nacional directamente ante una oficina de patentes, es que el solicitante puede utilizar la información adquirida durante la fase internacional PCT para fortalecer la solicitud al ingresar a la fase nacional. El solicitante puede utilizar la información derivada de la opinión escrita y el (los) informe (s) preliminar (s) internacional (es) sobre patentabilidad para planificar qué reclamos se deben modificar o eliminar antes de ingresar a la fase nacional.

En los países que cobran recargos de presentación por reclamos que exceden un número prescrito, dichos recargos se pueden reducir o evitar.24 Por ejemplo, los Estados Unidos cobran recargos significativos por reclamos independientes en exceso de tres o reclamos totales en exceso de 20 en una solicitud.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo el PCT, no hay límite de reclamo o cargo por reclamos en exceso.

Otros Elementos

Por lo tanto, un solicitante que planea una entrada posterior a la fase nacional de EE. UU. Puede optar por incluir un gran número de reclamaciones contempladas en la solicitud PCT y luego considerar los resultados de la evaluación PCT de la fase internacional y enmendar o eliminar las reclamaciones en consecuencia.

Resumen y conclusiones

La presentación de una solicitud de patente en virtud del PCT permite al solicitante demorar las decisiones estratégicas sobre dónde buscar la protección de la patente al:

Consolidación de costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de enjuiciamiento de patentes: formato de solicitud única, idioma y conjunto de tarifas.

Proporcionar al solicitante comentarios preliminares sobre la patentabilidad de la invención.

Brindar al solicitante la oportunidad de presentar argumentos para la patentabilidad, enmendar las reclamaciones y fortalecer la solicitud antes de presentarla en las oficinas nacionales de patentes.

Permitiendo al solicitante demorar la presentación de la solicitud en oficinas de patentes nacionales individuales hasta 30 meses después de la primera (prioridad) fecha de presentación.

Retrasar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de procesamiento de presentar solicitudes en varios países agilizando el proceso de presentación de solicitudes en múltiples países.

Retrasar el procesamiento internacional de patentes proporciona más tiempo para determinar:

El valor de la propiedad intelectual para el solicitante o propietario.

La fuerza de la demanda comercial en el exterior.

Qué reclamaciones en una solicitud de patente pueden ser patentables.

¿Qué países son más atractivos para perseguir la protección de patentes?

La probabilidad de obtener una subvención de patente en los países objetivo.

Autor: Williams, 2007 Asunto: tratados. Asunto: derecho-internacional.

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Véase También