Solicitud de Patentes Provisionales

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Solicitud de Patentes Provisionales. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Ventajas y Limitaciones de la Solicitud de Patentes Provisionales

A partir de 1995, los inventores pudieron presentar solicitudes de patente provisionales en los Estados Unidos. Este tipo informal de solicitud de patente establece una fecha de presentación prioritaria y proporciona a los inventores un año adicional para preparar y presentar una solicitud formal de patente de utilidad. Se establecieron solicitudes de patente provisionales en los Estados Unidos para colocar a los inventores nacionales en pie de igualdad con los inventores extranjeros. Antes del advenimiento de las solicitudes provisionales de los EE. UU., los solicitantes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (signatarios de la Convención de París) podrían reclamar el beneficio de una fecha de prioridad extranjera, aunque su plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de patente de los EE. UU. A los inventores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) se les otorgó un período de protección de patentes que podría durar 21 años.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los solicitantes de EE. UU., por otro lado, estaban en desventaja: su período de patente se midió desde su fecha de presentación inicial en EE. UU. y se limitó a 20 años.

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Desde el 8 de junio de 1995, los solicitantes nacionales se les dio la oportunidad de presentar las solicitudes provisionales, estableciendo así estadounidense fechas prioritarias que no secontar contra cualquier término de patente resultante en los Estados Unidos Al permitir la protección de patentes de EE. UU. Que dura 21 años desde la fecha de presentación inicial, este cambio en la política estableció la paridad (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa)) entre los inventores de EE. UU. y extranjeros. Como una aplicación informal, una solicitud de patente provisional no requiere todos los elementos formales de una solicitud de patente de utilidad. Por ejemplo, no se requiere que las aplicaciones provisionales incluyan reclamaciones formales, una declaración de inventor o dibujos, todos los cuales se requieren para aplicaciones de utilidad.

En su lugar, todo lo que se requiere es una descripción escrita de un invento y una hoja de portada que, entre otras cosas, identifique el documento como una solicitud de patente provisional. A diferencia de las solicitudes de patentes de utilidad, las solicitudes de patentes provisionales no son examinadas de manera sustancial por un examinador de la Oficina de Marcas y Patentes de los EE. UU.

En su lugar, son revisados ​​por la división de aplicaciones del PTO para garantizar que se cumplan los requisitos mínimos de presentación.

Como resultado, el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) legal de preparar aplicaciones provisionales es relativamente bajo en comparación con las aplicaciones de servicios públicos.

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De manera similar, dado que la PTO no tiene que realizar una búsqueda de la técnica anterior ni analizar solicitudes de patentes provisionales, el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de presentar estas solicitudes también es bastante económico en comparación con las aplicaciones de utilidad. Aparte de los costos, se deben considerar varios otros factores al determinar si presentar o no una solicitud de patente provisional. Algunas de sus ventajas y limitaciones asociadas con las aplicaciones provisionales se describen a continuación.

Ventajas de una aplicación provisional

Preservar una fecha de prioridad

Debido a que tienen menos requisitos formales, las aplicaciones provisionales son más simples y generalmente menos costosas de preparar y archivar.

Otros Elementos

Por lo tanto, se puede utilizar una aplicación provisional para obtener de manera rápida y económica una fecha de presentación oficial para una invención inmediatamente después de que la invención haya sido concebida. Una fecha oficial de presentación proporciona una prueba inequívoca de que un invento fue concebido al menos tan pronto como su fecha de presentación.

Un retraso útil de un año

Una vez que se presenta una solicitud provisional, un inventor tiene hasta un año completo para presentar una solicitud de utilidad formal. Este retraso de un año le permite al inventor desarrollar más su invención, evaluar el potencial comercial de la invención y buscar apoyo financiero para desarrollar y / o patentar la invención.

Además, la demora de un año permite a un inventor diferir la mayor parte de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con la preparación y presentación de una solicitud de patente de utilidad hasta que esté seguro de que la invención es comercialmente viable y / o hasta que pueda obtener Apoyo financiero para la invención.

Si el inventor determina durante este período que la invención no es factible comercialmente, puede evitar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) sustancialmente más altos de perseguir una aplicación de utilidad.

Un año extra de protección de patentes

Una patente emitida otorga a un inventor el derecho de excluir a otros de usar, vender y / u ofrecer vender el invento patentado durante veinte años. Este plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de patente de veinte años se calcula a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente de utilidad del inventor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La demora de un año entre la presentación de una solicitud provisional y la presentación de una aplicación de servicios públicos no cuenta en el plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de veinte años de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como tal, la presentación de una solicitud provisional proporciona hasta un año adicional de protección de patente, extendiendo efectivamente el término de la patente a 21 años.

Reducir constructivamente un invento a la práctica

Se dice que una invención se reduce a la práctica cuando un inventor convierte la idea inventiva en algo que es operable y que otros pueden reproducir.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La presentación de una solicitud provisional tiene el efecto de reducir constructivamente una invención para ponerla en práctica, ya que la invención se describe adecuadamente para permitir que una persona experta en la técnica pueda reproducirla. Al presentar una solicitud provisional, se crea una presunción legal de que la invención se redujo a la práctica, aunque de manera constructiva, al menos tan pronto como la fecha de presentación de la solicitud provisional. Esta presunción puede ser muy ventajosa para un inventor, particularmente si otro inventor afirma haber inventado primero la misma invención. En los Estados Unidos, un inventor tiene derecho a una patente si es el primero en inventarUna invención particular. Si surge una disputa sobre quién inventó primero la invención, establecer una reducción a la fecha de práctica puede ser fundamental para determinar qué inventor tiene derecho a la patente.

En tales disputas, se presumirá que el inventor que establece la reducción anterior a la fecha de práctica (por ejemplo, al presentar la solicitud provisional anterior) es el primero en inventar. El inventor retador, es decir, el inventor que no se considera el primero en inventar, solo puede superar esta presunción enviando evidencia que establezca que él o ella (el inventor retador) tiene derecho a una reducción anterior a la fecha de práctica.

Otros Elementos

Por lo tanto, presentar una solicitud provisional no solo establece una reducción anticipada a la fecha de práctica, sino que también transfiere la carga a cualquier inventor desafiante para probar que él o él inventó la invención primero.

Conservar una fecha de prioridad no estadounidense

La mayoría de los países fuera de los EE. UU. Otorgan patentes por primera vez. Es decir, un inventor tendrá derecho a una patente si él o ella es el primero en presentar una solicitud para una invención particular, independientemente de si otro inventor fue el primero en reducir realmente la invención a la práctica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, muchos inventores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (y los inventores estadounidenses que buscan protección internacional por patente) intentan presentar solicitudes de patente en países no estadounidenses lo antes posible para preservar su fecha de prioridad extranjera.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cabe señalar que, de conformidad con la legislación estadounidense, el establecimiento de una fecha de prioridad extranjera noSe garantiza necesariamente un período de tiempo específico para la presentación en los Estados Unidos.

Sin embargo, como miembros del Convenio de París, los solicitantes de patentes en los países miembros del Convenio tienen hasta 12 meses para solicitar la protección de patentes en los Estados Unidos a fin de preservar una fecha de prioridad internacional.

Evitar las barras reglamentarias

De conformidad con 35 USC § 102 (b), si una invención se publica en cualquier parte del mundo más de un año antes de que se presente una solicitud de patente de los EE. UU. Para esa invención, la publicación actuará como un impedimento legal para obtener una patente de los Estados Unidos. Esta ley no se limita a las publicaciones proporcionadas por el primer inventor de una invención.

Si, por ejemplo, un segundo inventor independientemente concibe y publica la invención más de un año antes de los archivos del primer inventor en los Estados Unidos, la publicación del segundo inventor impedirá que el primer inventor obtenga una patente de los Estados Unidos sobre esa invención. Para ilustrar, supongamos que el inventor X, un inventor alemán, inventa un nuevo widget el 1 de enero de 2005 y, por consiguiente, presenta una solicitud de patente alemana que describe el widget en abril de 2005.

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Independientemente, un inventor francés, el inventor Y, concibe el mismo widget y Lo publica el 1 de marzo de 2005 en una publicación francesa. Según la ley de los EE. UU., el inventor alemán puede confiar en su fecha de invención anterior para ser anterior a la fecha de publicación francesa.

Sin embargo, si el inventor alemán espera hasta después del 1 de marzo de 2006 para presentar una solicitud en los EE. UU., la publicación francesa se considerará como estado de la técnica según 35 USC § 102 (b) e impedirá que el inventor alemán obtenga una patente en los EE. UU. Para evitar esta prohibición legal 102 (b) de los EE. UU., el inventor alemán podría presentar una solicitud de patente de utilidad de los EE. UU. Simultáneamente o, incluso después, presentar su solicitud en alemán.

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De conformidad con el Convenio de París, el inventor alemán todavía tendría un período de un año después de presentar la solicitud de patente alemana para presentar una solicitud de patente estadounidense.

Sin embargo, la opción de solicitud de patente de utilidad podría ser bastante costosa, particularmente debido a que la solicitud en alemán tendría que ser traducida al inglés e incluir reclamaciones al estilo de los Estados Unidos, dibujos y otras formalidades. Como alternativa, si el inventor alemán no estaba preparado para incurrir en tal gasto, o si él o ella prefería desarrollar más el widget antes de comprometerse con los altos costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de presentación en los Estados Unidos, simplemente podría presentar un documento provisional en los Estados Unidos. solicitud.

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Dado que no se requiere que las solicitudes provisionales estén escritas en inglés o que incluyan reclamos, dibujos u otros trámites, el inventor alemán simplemente podría presentar una copia de su solicitud en alemán en alemán como una aplicación provisional en los EE.

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De esta manera, el inventor alemán podría preservar una fecha de presentación en los EE. UU. y evitar una prohibición legal de § 102 (b), todo a un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) muy razonable.

Conservar la novedad absoluta para las presentaciones extranjeras

La mayoría de los países fuera de los EE. UU. requieren una novedad absoluta, lo que significa que, como un requisito previo para recibir la protección de la patente, se debe presentar una solicitud de patente antes de cualquier divulgación pública de esa invención.

En estos países de absoluta novedad, cualquiera divulgación pública de una invención antes de presentar una solicitud de patente actúa como un obstáculo para la patentabilidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como tal, es imperativo para los inventores que buscan protección de patentes extranjeras preservar la novedad absoluta en todo el mundo.

Pormenores

Las aplicaciones provisionales pueden proporcionar una manera fácil y rentable de preservar la novedad absoluta; sin embargo, esto se debe abordar con precaución, ya que se requiere una divulgación adecuada. Todavía hay una falta general de consenso acerca de cómo los tribunales en varias jurisdicciones extranjeras considerarán una solicitud provisional de los EE. UU.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como una base para la prioridad. Aun así, si un inventor desea divulgar públicamente un invento como parte de una presentación, el inventor podría preservar la novedad absoluta al presentar una copia de todos los materiales de la presentación y del folleto como una aplicación provisional.

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De esta manera, el inventor podría preservar una La fecha de presentación y preservación de la novedad absoluta en las naciones del Convenio de París, o en las naciones que se han adherido a la OMC (como el Acuerdo sobre los ADPIC [Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio]) incorpora el Convenio de París). Esto incluye a la mayoría de las naciones del mundo.

Patente pendiente

Una vez que se presenta una solicitud provisional, a un inventor se le permite aplicar la frase "Patente pendiente" a los productos que incorporan la invención.

El uso de esta frase indica al público que el producto o productos marcados son o se cree que son inventivos y que se están persiguiendo todos y cada uno de los derechos de patente disponibles en la invención.

La aplicación de la frase también permite la promoción comercial inmediata de una invención con menos riesgo de tener la invención copiada y / o robada.

Además, un aviso de "Patente pendiente" da aviso oficial a los competidores e infractores potenciales, lo que puede ser particularmente útil para establecer una reclamación de infracción de patente una vez que la invención está patentada formalmente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cabe señalar que la frase "Pendiente de patente" nodar lugar a derechos de patente exigibles. Solo después de que se emite una patente, se adjuntan los derechos de patente exigibles.

Limitaciones de una solicitud provisional

Aparte de las muchas ventajas descritas anteriormente, existen varias limitaciones y desventajas asociadas con la presentación de solicitudes provisionales.

Mayor costo general

Si bien las aplicaciones provisionales suelen ser menos costosas de preparar y presentar que las solicitudes de patentes de utilidad, existen costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con las mismas. Primero, presentar una solicitud provisional y luego presentar una solicitud de utilidad correspondiente siempre aumentará el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) general de obtener una patente. Esto es especialmente cierto cuando se presentan múltiples solicitudes provisionales para cubrir diversos aspectos de una invención.

Divulgación de la invención

Aunque las solicitudes provisionales no tienen todos los requisitos formales de las solicitudes de patentes de utilidad, las solicitudes provisionales deben cumplir con los requisitos de divulgación y habilitación de las solicitudes de patente de utilidad. Es decir, las aplicaciones provisionales deben incluir una divulgación completa y adecuada de una invención, una divulgación del mejor modo de la invención y cualquier dibujo necesario para comprender y / o recrear la invención descrita. Si una aplicación provisional no puede soportar adecuadamente la totalidad de una aplicación de utilidad correspondiente, entonces solo aquellos aspectos que están adecuadamente respaldados en la aplicación provisional tendrán derecho a la fecha de prioridad de la aplicación provisional. Todos los demás aspectos de la aplicación de utilidad tendrán una fecha de prioridad correspondiente a la fecha de presentación de la aplicación de utilidad.

Pérdida potencial de secretos comerciales

Otra preocupación relacionada con las aplicaciones provisionales es la posible pérdida de secretos comerciales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como se explicó anteriormente, aunque las aplicaciones provisionales no tienen todos los requisitos formales de las solicitudes de patentes de utilidad, sin embargo, deben divulgarse adecuadamente y permitir las invenciones. Al tratar de satisfacer estos requisitos, los inventores pueden divulgar demasiada información, incluida la información que más tarde desean retener como secreto comercial. Una vez que se presenta una solicitud provisional, toda la información divulgada se incorporará en una solicitud de utilidad correspondiente más adelante presentada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando la aplicación de utilidad se convierta en una patente, toda la aplicación provisional se hará pública y se perderán todos los posibles secretos comerciales que contenga.

Plazo de presentación de un año

Una vez que se presenta una solicitud provisional, un inventor debe presentar una solicitud de utilidad reclamando prioridad a la aplicación provisional dentro de un año. Si no se presenta una solicitud de utilidad dentro del período de un año, la aplicación provisional se abandonará automáticamente, lo que puede impedir que el inventor patente la invención.

Falsa sensación de seguridad

La presentación de una solicitud provisional puede dar a un inventor una falsa sensación de seguridad. Si bien la presentación de una solicitud de patente proporciona algunas protecciones, no proporciona ningún derecho de patente exigible.

Estudio de caso - Oficina Francesa de Patentes IP Genesis" box_color="#242256. El proyecto IP Genesis de la Oficina Francesa de la Propiedad Industrial ofrece una auditoría gratuita de propiedad intelectual (PI) a las PYME que no utilizan el sistema de PI, especialmente el de patentes. Esto anima a estas PYME a considerar la PI de forma estratégica tras haber recibido el asesoramiento de expertos. El servicio fue utilizado por 464 PYME francesas en 2005, la gran mayoría de las cuales eran PYME de entre 1 y 20 empleados. El nivel de satisfacción con el proyecto fue alto y el 51% de las empresas participantes solicitaron posteriormente algún tipo de protección registrada de la PI. Evidentemente, el aumento de los niveles de PI no es una medida del éxito en sí mismo, sino que indica que las empresas que habían participado en el plan tenían una mayor conciencia de la PI y de cómo podría aplicarse a su negocio.

Además, las solicitudes provisionales nunca se convierten en patentes. Si un inventor cree falsamente que está adecuadamente protegido por una aplicación provisional, puede demorar la presentación de una solicitud de utilidad. Y si un inventor no presenta una solicitud de utilidad durante el período de un año, la aplicación provisional se abandonará automáticamente, lo que evitará que el inventor patente la invención.

Otras limitaciones potenciales

Existen otras limitaciones para presentar solicitudes de patente provisionales. Por ejemplo, debido a que la presentación de una solicitud provisional demora la presentación de una solicitud de patente de utilidad, cualquier patente que finalmente pueda emitirse también puede demorarse.

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Dependiendo de la estrategia de patente del inventor (o propietario de la patente), tal demora puede no ser deseable. Es importante tener en cuenta que tanto las solicitudes de patente provisionales como las de utilidad activan el plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) para presentar solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el Convenio de París.

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Dado que las solicitudes internacionales de patente deben presentarse dentro del año siguiente a la presentación en los EE. UU., Los altos costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la solicitud internacional se incurrirán dentro del año posterior a la presentación de una solicitud provisional. Las solicitudes provisionales no podrán ser modificadas. Si ciertos aspectos de una invención se desarrollan o cambian después de que se haya presentado una solicitud provisional, un inventor deberá presentar otra solicitud para reflejar estos desarrollos o cambios. De manera similar, si un inventor divulga accidentalmente información secreta en una aplicación provisional, se le impedirá regresar y enmendar la aplicación provisional para eliminar la información secreta.

En este escenario, el inventor tendría la opción de abandonar la aplicación provisional y posiblemente tener la opción de presentar otra aplicación provisional que excluya los materiales secretos. Sin embargo, esto restablecería la fecha de prioridad.

Conclusión

Las aplicaciones provisionales proporcionan numerosas ventajas tanto para los inventores nacionales como para los extranjeros, por lo que son ampliamente utilizadas y, a menudo, son parte integral de las estrategias de patentes exitosas.

Sin embargo, también existen ciertos riesgos y limitaciones asociados con las aplicaciones provisionales, por lo que la presentación de solicitudes provisionales no siempre es conveniente o conveniente.

En consecuencia, antes de decidir si presentar una solicitud provisional, se debe tener cuidado de evaluar adecuadamente:

La naturaleza de la (s) invención (es)

Las necesidades particulares del inventor (o empresa).

La estrategia general de patente del inventor (o compañía).

Autor: Williams, 2007 Asunto: derecho-mercantil.

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