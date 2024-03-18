La Semiótica de la Comunicación

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Tema: home-historia.

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Comunicación

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones

Véase la historia de la industria o sector de las Telecomunicaciones en el mundo.

Historia de la Industria de las Tecnologías de la Comunicación

Véase la historia de la industria o sector de las tecnologías de la comunicación en el mundo.

Características

La Semiótica de los Medios de Comunicación

Los medios de comunicación de hoy, el demonio y la deidad, se expanden en las redes globales que sostienen el mundo. Por un lado, las plagas y alegrías de la conciencia de las masas, por otro el poder y el control de los que están al mando, todos interdependientes e interconectados a través de las estructuras de significados ocultos que sostienen todo el sistema. La semiótica de los medios de comunicación permite hacer una investigación lúcida del enfoque crítico en los estudios de los medios de comunicación contemporáneos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La entrada incluye secciones sobre revistas de estilo masculino, docusoaps y "reality TV", televisión digital interactiva y mensajes de texto para teléfonos móviles. La semiótica de los medios de comunicación es un método valioso para enfocar los significados ocultos dentro de los textos de los medios de comunicación.

Este artículo comienza explicando el concepto del signo y los papeles ideológicos de los medios de comunicación en la cultura contemporánea. A continuación, examina los anuncios, las revistas de moda, los diarios, los programas de televisión, las películas recientes y los medios interactivos. Se exploran las líneas clave de la teoría crítica que están aliadas a la semiótica, como la ideología y la teoría psicoanalítica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La semiótica de los medios de comunicación pasa a examinar los desafíos que plantean a los métodos semióticos establecidos los estudios de audiencias y el posmodernismo, y considera los "nuevos medios", incluidos los videjuegos y los desarrollos de Internet en este ámbito.

Contenido

En esta entrada, algunos de los temas son los siguientes:

El mundo mediado

Un esbozo de la teoría semiótica

Los medios de comunicación impresos

Signos y mitos

Publicidad y Anuncios

Revistas

Periódicos

Noticias de la televisión

Realismos televisivos

Ficciones de televisión

Cine

Internet

Impactos sociales de los medios de comunicación

Medios interactivos

El mundo mediado

La paradoja de la mediación es quizás el tema subyacente de todo el enfoque.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La misma cultura que es capaz de producir una obra de arte cinematográfico inestimable, como Amadeus, también es capaz de producir combates de lucha libre en la televisión americana.

Un esbozo de la teoría semiótica

Esto incluye el estudio de la semiótica y la semiótica social (véase)

Los medios de comunicación impresos

Signos y mitos

Esto incluye: El punto de vista semiótico Sistemas de signos Componentes del signo Secuencias de signos lingüísticos Señales visuales Connotación y mito La lucha libre y Julio César Mito y significado social Mito e ideología Fuentes y lecturas adicionales Sugerencias para la labor futura

Publicidad y Anuncios

Esto incluye: El negocio de la publicidad Analizando la publicidad La crítica semiótica de los anuncios Ideología en los anuncios La ideología de los anuncios Problemas en el análisis ideológico de los anuncios Los contextos del anuncio Los lectores del anuncio

Revistas

Esto incluye: Revista de negocios Mitos de la feminidad El sujeto de la lectura Dirección e identidad El "mundo de la mujer Los límites de lo imaginario

Periódicos

Esto incluye: El negocio de los periódicos Valor de las noticias Discurso de noticias Titulares y Gráficos Fotografías en las noticias Lectores de periódicos

Noticias de la televisión

Esto incluye: Noticias en el programa de televisión Definiendo las noticias de la televisión Significados míticos en las noticias de la televisión La estructura de las noticias de televisión Señales visuales en las noticias de televisión Mito e ideología en las noticias de televisión Dar sentido a las noticias de la televisión Noticias Globales

Realismos televisivos y ficciones de televisión

Esto incluye: Mirando la televisión Señales y códigos de televisión Narrativa e ideología televisiva Participación del espectador Posiciones de los espectadores: Comedia de TV La televisión polisémica y la multiactividad Los televidentes Grupos de audiencia específicos

Cine

Esto incluye:

Internet

Esto incluye: El negocio del cine Espectador de cine El Espectador de Género Signos y códigos de la película Narrativa de la película Género de la película Audiencias de cine

Impactos sociales de los medios de comunicación

Medios interactivos

Esto incluye Internet, pero mucho más.